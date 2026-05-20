17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
Северо-восточные районы Афганистана переживают серьезный кризис безопасности. Столкновения между соперничающими фракциями "Талибана" используются террористическими группировками для закрепления своего влияния. Ситуация встревожила соседний Таджикистан, пытающийся укрепить границу и устранить внутренние угрозы.

Вернув власть после двадцатилетней оккупации страны западной коалицией, талибы приложили немало усилий, чтобы доказать свою легитимность в глазах как местных жителей, так и международного сообщества. Одним из главных аргументов стала безопасность. Новое правительство неоднократно заявляло, что добилось почти полного искоренения преступности и наркотрафика. Сегодняшний Афганистан, добавляли в Кабуле, не представляет никакой угрозы для других государств.

Данные утверждения подвергаются сомнению даже странами, дружественными "Талибану". Недавний доклад российского МИД оценил численность боевиков международных террористических организаций в Афганистане в 20-23 тысячи. Как уточняется, более половины из них - иностранцы. Крупнейшими группировками являются "Исламское государство" (ИГ)*, располагающее тремя тысячами "штыков", "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (5-7 тысяч), "Аль-Каида"* (до 1,5 тысячи), "Исламское движение Восточного Туркестана"* (до 1,2 тысячи). Сотни бойцов находятся под знаменами "Исламского движения Узбекистана"*, "Джамаата Ансарулла"*, объединяющих экстремистов, соответственно, узбекского и таджикского происхождения. Если не считать ИГ*, большинство из этих организаций либо сотрудничают с Кабулом, либо заключили с властью своего рода "пакты о ненападении".

В докладе внешнеполитического ведомства особо указывается, что ИГ* и некоторые другие группировки стремятся расширить свою деятельность на Центральную Азию "с целью подрыва светских правительств и создания исламского халифата". Этому способствует растущий приток боевиков с Ближнего Востока - процесс, о котором подробнее напишем чуть ниже.

Удар по образу Афганистана как "обители мира и спокойствия" нанесли события в провинции Бадахшан. В апреле в столице региона - городе Файзабад - произошли столкновения между различными отрядами "Талибана". Вскоре после этого были задержаны несколько руководителей военных и гражданских структур провинции, включая командующего силами талибов в уезде Нусаи, бывшего руководителя местного отделения государственной телерадиокомпании и т.д. Они обвинены в связях с ИГ* и наркоторговцами. Одновременно началась операция по уничтожению посевов опийного мака. В уезде Аргу это вызвало беспорядки, погибли несколько местных жителей.

Ряд источников называют первопричиной конфликта борьбу за месторождения золота. Центральное правительство задалось целью установить контроль над прибыльной отраслью, для чего прислало своего представителя - Абдула Рахимзая. Последний провозгласил конец "вольницы". Добыча, по его словам, будет считаться незаконной без выданной Кабулом лицензии.

Как бы то ни было, ситуация остается напряженной. Междоусобные стычки отмечены в граничащих с Таджикистаном уездах Маймай и Шекай, власти перебросили в регион дополнительные силы. Нестабильностью поспешили воспользоваться другие группировки. Об активизации своей деятельности в Бадахшане объявил "фронт свободы Афганистана" - повстанческое движение, состоящее преимущественно из сотрудников сил безопасности свергнутого талибами режима.

Провинция стала "точкой притяжения" для различных террористических группировок - как враждебных талибам, так и лояльных. Например, СМИ сообщают об активности уроженца региона Абу Бакра аль-Бадахшани. Бывший полевой командир "Аль-Каиды"*, он воевал в рядах исламистов в Сирии, а недавно вернулся на родину и сколачивает отряды из таких же головорезов. По некоторым данным, аль-Бадахшани пользуется покровительством ряда видных деятелей "Талибана", например губернатора провинции Панджшер Мохаммада Ага Хакима.

Процесс перетока боевиков между тем приобретает все больший размах. Напомним, после смены власти в Сирии иностранные бойцы стали включаться в подразделения формирующейся армии. Так, 84-я дивизия в значительной степени укомплектована вчерашними джихадистами уйгурского, узбекского и прочего происхождения. Как уверяли в Дамаске, эта процедура не представляет угрозы, а интеграция боевиков в систему безопасности "служит защите суверенитета Сирии и предотвращению беспорядков в странах их происхождения". Добавим, что речь идет не о мелких отрядах, а о довольно крупных силах. Так, численность уйгурских боевиков оценивается в четыре тысячи.

В последнее время между прежними союзниками нарастают разногласия. В начале мая в провинции Идлиб произошли стычки, вызванные рейдом силовиков против одного из узбекских командиров, обвиняемого в разбое и вымогательствах. Тот погиб в перестрелке, а его сторонники устроили протесты. В городах Кефрая и Аль-Фуа произошли вооруженные столкновения, десятки человек арестованы.

Недовольством воспользовалось "Исламское государство"*. 14 мая оно призвало боевиков иностранного происхождения переходить на свою сторону. Все это может быть частью усилий по возрождению ИГ*. Следует напомнить, что в ходе передачи контроля над тюрьмами от курдских сил Дамаску при посредничестве США бежали сотни исламистов. ИГ* приветствовало убийство Али Хаменеи и других иранских руководителей, называя агрессию против Тегерана "посланной богом войной между неверными". На то, что за этими событиями стоит геополитический расчет, намекает "Атлантический совет" (признан нежелательной организацией в РФ) - близкий к Белому дому американский аналитический центр. Возвращающиеся из Сирии боевики, отмечают там, усилят афганскую группировку ИГ*, которая "сможет использовать их опыт для операций или тренировок".

Наибольшую угрозу эти процессы представляют для Таджикистана. Неудивительно, что тема безопасности поднималась в ходе государственного визита президента Эмомали Рахмона в Китай 11-14 мая. Стороны подписали свыше тридцати документов, включая договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Как сообщается, одно из соглашений предусматривает передачу Душанбе оборудования для охраны границы и обучение специалистов.

Из Таджикистана депортированы сотни афганских граждан. Поводом стало убийство 29-летней жительницы города Худжанд (бывший Ленинабад). Как заявили в госкомитете национальной безопасности республики, проверки выявили многочисленные грубые нарушения законодательства и тяжкие преступления, среди которых незаконный оборот наркотиков, принадлежность к террористическим группировкам, попытки дестабилизации внутриполитической обстановки.

* Организация, запрещенная в РФ.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779977400


