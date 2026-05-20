ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая

00:05 29.05.2026

ВС РФ прорвались вглубь Константиновки на критических для ВСУ участках – итоговая сводка Readovka за 28 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 мая в разрезе СВО. Русские войска вплотную подошли к разгрому ядра гарнизона ВСУ в Константиновке. Украинский военный сообщил, что в городских подвалах сидят и ждут окончания боев лица призывного возраста, которые отказались эвакуироваться и пошли на риск ради того, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела потуги радикалов незалежной всеми правдами и неправдами расширить свое влияние в рамках подготовки к обострению внутриполитической борьбы на Украине.



