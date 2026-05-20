 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.05.2026
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
00:05 29.05.2026

ВС РФ прорвались вглубь Константиновки на критических для ВСУ участках – итоговая сводка Readovka за 28 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 мая в разрезе СВО. Русские войска вплотную подошли к разгрому ядра гарнизона ВСУ в Константиновке. Украинский военный сообщил, что в городских подвалах сидят и ждут окончания боев лица призывного возраста, которые отказались эвакуироваться и пошли на риск ради того, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела потуги радикалов незалежной всеми правдами и неправдами расширить свое влияние в рамках подготовки к обострению внутриполитической борьбы на Украине.



Достроить "фигуру"

Передовым штурмовым группам ВС РФ, согласно данным объективного контроля, удалось пробиться в центр северной части Константиновки со стороны Новодмитровки. Угроза прорыва наших штурмовиков вглубь северной части города с востока вынудила силы неприятельского гарнизона сконцентрировать оборонительные усилия именно по линии 92-го, 81-го кварталов и 4-го цеха завода "Красный Октябрь". На этом русские штурмовики противника и подловили, прикрыть подступы к частной застройке в районе заброшенного хлебозавода и константиновской радиотелевизионной передающей станции сил у украинских войск, по всей видимости, не хватило. Таким образом, над обороной ВСУ на севере города нависла большая угроза, бойцы ВС РФ, прорвавшиеся в центр северной половины Константиновки, фактически оказались в тылу противника, обороняющегося восточнее.

Стоит предположить, что перед нашими подразделениями, вошедшими в город со стороны Новодмитровки, стоит такая же задача, как у их товарищей, прорывающихся в направлении промышленного района с юга. Стоит посмотреть на карту и вырисовывается симметричная фигура, которая показывает глобальный замысел командования ВС РФ в отношении всех юго-восточных и северо-восточных районов Константиновки и неприятеля в них. Он состоит в том, чтобы окружить основные силы гарнизона в "карманах". Если данная задумка удастся, то бои за город будут выиграны. Но не стоит ожидать, что это приведет к отказу ВСУ от обороны западных и северо-западных окраин Константиновки. Без прямой угрозы окружения своих войск неприятель позиции не сдает. Единственным исключением стала Новогродовка, но ситуация тогда была уникальной со всех точек зрения. Таким образом, разгром ядра украинского гарнизона в городе хотя и резко облегчит дело русским войскам, Киев все равно продолжит посылать свою пехоту в топку согласно "доктрине Зеленского" – оборона до последней возможности ради разрушения жилого фонда и прочей инфраструктуры.

В южной половине Константиновки штурмовики частей 8-й гвардейской ОА ВС РФ сломали хребет противнику, удерживавшему позиции в многоквартирной застройке в 1-м и 2-м микрорайоне. Идут ожесточенные бои за микрорайоны Центральный, Цинковый и Спутник. То есть закрытие "кармана" с украинскими подразделениями на юге города может случится уже в ближайшее время.

Великая сила нежелания служить в ВСУ

Офицер 36-й ОБрМП ВСУ с позывным "Смиян", чья часть принимает участие в обороне Константиновки, сообщил крайне примечательную вещь.

"Город в значительной степени разрушен, однако, по разным оценкам, там еще могут находиться от 1,5 тыс до 2 тыс местных жителей. И, как ни странно, это не только пожилые люди, которые в свое время решили не эвакуироваться из-за возраста, как говорят мои родители: "я здесь родился, я здесь и умру", но есть определенное количество мужчин призывного возраста, которые не эвакуировались именно из-за опасений мобилизации и теперь прячутся от нее в самом аду", – сообщил он украинскому независимому медиа "Страна".

Люди призывного возраста добровольно выбирают сидеть в подвалах под обстрелами и бомбардировками, но дождаться России и избавиться от угрозы быть насильно погруженными в "бусик" и отправиться на смерть ради интересов Зеленского. Смелость и целеустремленность этих людей вызывает уважение. Стоит просто вдуматься в то, что они выбирают самый ужас, который только в жизни возможен: быть наедине со смертельными опасностями города, за который идут ожесточенные общевойсковые бои, но не оказаться в рядах ВСУ.

Это может показаться странным лишь на первый взгляд. Знание того, что происходит в ТЦК, то есть избиения и даже убийства тех, кто не желает воевать за киевский режим, и постоянно растущие в объемах кладбища делают свое дело. В сидении в подвале города, через который проходит линия фронта, риск лишь временный с достаточно высокими шансами успешно все пережить, а вот попадание в ВСУ – это гарантия того, что рано или поздно "отцы-командиры" сточат в боях тех, кому не повезло оказаться в их подчинении.

Тактика "спрута" или наука оборачивать ситуацию в свою пользу

В Киеве был задержан 18-летний парень, которого подозревают в том, что он являлся наводчиком ВС РФ на военные цели. Но речь идет не про то, наводил ли молодой человек или не наводил, "подшаманили" себе раскрываемость местные полицейские или нет. Этот сюжет подхватил медийный боевик и "политрук" 3-го АК ВСУ, "азовец" (организация "Азов" признана в России террористической и запрещена) Максим Жорин.

"18-летний киевлянин, который занимался корректировкой удара по Киеву – это больше чем "просто малый *******, который хотел заработать". Это последствия проваленной работы с украинской молодежью. […] Особенно, когда сравнивать с массовой подготовкой молодежи в РФ и на оккупированных территориях. Для тех, кто будет писать, что мы не Россия: мы вынуждены воевать с такими соседями, поэтому должны реагировать на вызовы, а не делать вид, что их не существует", – написал Жорин в своем Telegram-канале.

Он немного лукавит о том, что киевский режим провалил работу с молодежью. С прискорбием стоит признать, что после Майдана при участии как "Азова", так и идеологически сходных с ним организаций воздействие на украинскую молодежь было системным, агрессивным и действенным. Жорин выворачивает ситуацию в выгодную "Азову" форму. Зачем он это делает? "Азов" уже добился, чтобы вопрос подготовки политофицеров для ВСУ через так называемую "школу хорунжих" уже полностью перешел в его ведение. Но этого боевикам мало, им нужно "запустить свои руки" куда только можно для того, чтобы подминать под себя все больше и больше сфер. Может быть задан вопрос – а разве до этого "азовцы" не имели возможности воздействовать на школьников через своих "глашатаев", лагеря первичной военной подготовки и прочее? Разумеется, имели, но это все не было юридически оформлено. Сейчас "Азов", воспользовавшись моментом, хочет "под шумок конфликта" проникнуть всюду и как можно глубже с юридическим закреплением достигнутого.

Стоит предположить, что "азовцы" отлично понимают, что с ними запросто могут расправиться, но верят, что это будет обязательно после завершения конфликта, что Украина как государство его переживет. Ну а сейчас время, когда "Азову" необходимо максимально усилиться и расширить влияние на все что только можно, что, по потенциальному замыслу его членов, сильно затруднит вопрос устранения их как политической силы в видимой ими перспективе развития ситуации на Украине. Стоит предположить, что при любом появлении специфического инфоповода медийные "азовцы" будут его выставлять в нужном себе свете для попыток "на каждой свадьбе быть женихом, на каждых похоронах покойником".

Вчера, 27 мая, главным событием дня стали успехи ГрВ "Север" ВС РФ к северу от Сум.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780002300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- В Правительстве рассмотрен вопрос завершения учебного года: поручено обеспечить безопасность проведения экзаменов
- Реализация Указа Президента по внедрению ИИ в образовательный процесс: Премьер-министр акцентировал внимание Минпросвещения
- Олжас Бектенов: задача для всех госорганов – провести летний период максимально организованно и безопасно
- Партийное поле за три месяца до выборов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответственного развития горного туризма
- Состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
- Прошел международный фестиваль AUYL INVEST FEST
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  