00:05 29.05.2026
ВС РФ прорвались вглубь Константиновки на критических для ВСУ участках – итоговая сводка Readovka за 28 мая
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 мая в разрезе СВО. Русские войска вплотную подошли к разгрому ядра гарнизона ВСУ в Константиновке. Украинский военный сообщил, что в городских подвалах сидят и ждут окончания боев лица призывного возраста, которые отказались эвакуироваться и пошли на риск ради того, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела потуги радикалов незалежной всеми правдами и неправдами расширить свое влияние в рамках подготовки к обострению внутриполитической борьбы на Украине.
Достроить "фигуру"
Передовым штурмовым группам ВС РФ, согласно данным объективного контроля, удалось пробиться в центр северной части Константиновки со стороны Новодмитровки. Угроза прорыва наших штурмовиков вглубь северной части города с востока вынудила силы неприятельского гарнизона сконцентрировать оборонительные усилия именно по линии 92-го, 81-го кварталов и 4-го цеха завода "Красный Октябрь". На этом русские штурмовики противника и подловили, прикрыть подступы к частной застройке в районе заброшенного хлебозавода и константиновской радиотелевизионной передающей станции сил у украинских войск, по всей видимости, не хватило. Таким образом, над обороной ВСУ на севере города нависла большая угроза, бойцы ВС РФ, прорвавшиеся в центр северной половины Константиновки, фактически оказались в тылу противника, обороняющегося восточнее.
Стоит предположить, что перед нашими подразделениями, вошедшими в город со стороны Новодмитровки, стоит такая же задача, как у их товарищей, прорывающихся в направлении промышленного района с юга. Стоит посмотреть на карту и вырисовывается симметричная фигура, которая показывает глобальный замысел командования ВС РФ в отношении всех юго-восточных и северо-восточных районов Константиновки и неприятеля в них. Он состоит в том, чтобы окружить основные силы гарнизона в "карманах". Если данная задумка удастся, то бои за город будут выиграны. Но не стоит ожидать, что это приведет к отказу ВСУ от обороны западных и северо-западных окраин Константиновки. Без прямой угрозы окружения своих войск неприятель позиции не сдает. Единственным исключением стала Новогродовка, но ситуация тогда была уникальной со всех точек зрения. Таким образом, разгром ядра украинского гарнизона в городе хотя и резко облегчит дело русским войскам, Киев все равно продолжит посылать свою пехоту в топку согласно "доктрине Зеленского" – оборона до последней возможности ради разрушения жилого фонда и прочей инфраструктуры.
В южной половине Константиновки штурмовики частей 8-й гвардейской ОА ВС РФ сломали хребет противнику, удерживавшему позиции в многоквартирной застройке в 1-м и 2-м микрорайоне. Идут ожесточенные бои за микрорайоны Центральный, Цинковый и Спутник. То есть закрытие "кармана" с украинскими подразделениями на юге города может случится уже в ближайшее время.
Великая сила нежелания служить в ВСУ
Офицер 36-й ОБрМП ВСУ с позывным "Смиян", чья часть принимает участие в обороне Константиновки, сообщил крайне примечательную вещь.
"Город в значительной степени разрушен, однако, по разным оценкам, там еще могут находиться от 1,5 тыс до 2 тыс местных жителей. И, как ни странно, это не только пожилые люди, которые в свое время решили не эвакуироваться из-за возраста, как говорят мои родители: "я здесь родился, я здесь и умру", но есть определенное количество мужчин призывного возраста, которые не эвакуировались именно из-за опасений мобилизации и теперь прячутся от нее в самом аду", – сообщил он украинскому независимому медиа "Страна".
Люди призывного возраста добровольно выбирают сидеть в подвалах под обстрелами и бомбардировками, но дождаться России и избавиться от угрозы быть насильно погруженными в "бусик" и отправиться на смерть ради интересов Зеленского. Смелость и целеустремленность этих людей вызывает уважение. Стоит просто вдуматься в то, что они выбирают самый ужас, который только в жизни возможен: быть наедине со смертельными опасностями города, за который идут ожесточенные общевойсковые бои, но не оказаться в рядах ВСУ.
Это может показаться странным лишь на первый взгляд. Знание того, что происходит в ТЦК, то есть избиения и даже убийства тех, кто не желает воевать за киевский режим, и постоянно растущие в объемах кладбища делают свое дело. В сидении в подвале города, через который проходит линия фронта, риск лишь временный с достаточно высокими шансами успешно все пережить, а вот попадание в ВСУ – это гарантия того, что рано или поздно "отцы-командиры" сточат в боях тех, кому не повезло оказаться в их подчинении.
Тактика "спрута" или наука оборачивать ситуацию в свою пользу
В Киеве был задержан 18-летний парень, которого подозревают в том, что он являлся наводчиком ВС РФ на военные цели. Но речь идет не про то, наводил ли молодой человек или не наводил, "подшаманили" себе раскрываемость местные полицейские или нет. Этот сюжет подхватил медийный боевик и "политрук" 3-го АК ВСУ, "азовец" (организация "Азов" признана в России террористической и запрещена) Максим Жорин.
"18-летний киевлянин, который занимался корректировкой удара по Киеву – это больше чем "просто малый *******, который хотел заработать". Это последствия проваленной работы с украинской молодежью. […] Особенно, когда сравнивать с массовой подготовкой молодежи в РФ и на оккупированных территориях. Для тех, кто будет писать, что мы не Россия: мы вынуждены воевать с такими соседями, поэтому должны реагировать на вызовы, а не делать вид, что их не существует", – написал Жорин в своем Telegram-канале.
Он немного лукавит о том, что киевский режим провалил работу с молодежью. С прискорбием стоит признать, что после Майдана при участии как "Азова", так и идеологически сходных с ним организаций воздействие на украинскую молодежь было системным, агрессивным и действенным. Жорин выворачивает ситуацию в выгодную "Азову" форму. Зачем он это делает? "Азов" уже добился, чтобы вопрос подготовки политофицеров для ВСУ через так называемую "школу хорунжих" уже полностью перешел в его ведение. Но этого боевикам мало, им нужно "запустить свои руки" куда только можно для того, чтобы подминать под себя все больше и больше сфер. Может быть задан вопрос – а разве до этого "азовцы" не имели возможности воздействовать на школьников через своих "глашатаев", лагеря первичной военной подготовки и прочее? Разумеется, имели, но это все не было юридически оформлено. Сейчас "Азов", воспользовавшись моментом, хочет "под шумок конфликта" проникнуть всюду и как можно глубже с юридическим закреплением достигнутого.
Стоит предположить, что "азовцы" отлично понимают, что с ними запросто могут расправиться, но верят, что это будет обязательно после завершения конфликта, что Украина как государство его переживет. Ну а сейчас время, когда "Азову" необходимо максимально усилиться и расширить влияние на все что только можно, что, по потенциальному замыслу его членов, сильно затруднит вопрос устранения их как политической силы в видимой ими перспективе развития ситуации на Украине. Стоит предположить, что при любом появлении специфического инфоповода медийные "азовцы" будут его выставлять в нужном себе свете для попыток "на каждой свадьбе быть женихом, на каждых похоронах покойником".
Вчера, 27 мая, главным событием дня стали успехи ГрВ "Север" ВС РФ к северу от Сум.