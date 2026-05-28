 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.05.2026
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
02:24 29.05.2026

Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
Ереван будет до последней возможности использовать организацию для защиты своих интересов

Игорь Селезнев
28.05.2026

Армению не страшат российские угрозы поднять цены на газ, потому что она верит в экономические перспективы "Дороги Трампа", заявил премьер Никол Пашинян. Впрочем, он также не оставляет попыток убедить Москву, что не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В День Первой республики в Армении президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах: "Пашинян, великий друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Наш госсекретарь Марко Рубио недавно посетил Армению, где продвинул несколько важных соглашений для обеих наших стран".

Далее Трамп сказал: "Вскоре США и Армения вместе начнут строительство "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP, "Дорога Трампа"), который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии. По этим причинам Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем Армению снова великой".

В ответ Пашинян поблагодарил коллегу за высокую оценку и дружеские слова, а затем отправился принимать военный парад, организованный по случаю праздника. По площади Республики прошли минометные расчеты, гаубицы, тяжелые зенитные ракетные системы, французские "Бастионы", множество различных беспилотников и даже роботы-волки.

"Мы отмечаем этот День республики 2026 года в совершенно новых исторических условиях. После почти 35 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Мира было недостаточно для поддержания и развития независимости Первой республики, и именно отсутствие мира стало ключевой причиной того, почему три страны Южного Кавказа, провозгласив независимость вместе в 1918 году, потеряли ее в 1920-м. Историческая память о судьбе первой республики сыграла важную роль в процессах миростроительства, и сегодня мы преодолеваем комплекс временности государства, оставшийся со времен Первой республики, и принимаем повестку дня, основанную на принципе перманентности государства", – обратился Пашинян к соотечественникам. Очевидно, премьер-министр постарался сделать праздник частью предвыборной кампании его "Гражданского договора". Судя по количеству зрителей и их реакции, операция удалась. Но оппозиция тоже не отстает. С одной стороны, противники Пашиняна решили напомнить, что именно при нем Армения лишилась Нагорного Карабаха, а с другой – постарались вернуть общественность к обсуждению дипломатического скандала с Россией.

В частности, лидер предвыборного списка "Сильной Армении" Нарек Карапетян посетил мемориальный комплекс "Сардарапат", построенный в честь победы армян над армией Османской империи в мае 1918-го. Там он заявил журналистам, что правительство Пашиняна долгое время выстраивало свою риторику на противопоставлении ЕС и ЕАЭС, но в результате армянские фермеры не могут поставлять свою продукцию в Россию.

Однако Пашинян уверен, что сможет решить все вопросы с российскими коллегами. "Наша стратегия неизменна: с коллегами из России спокойно, без нервов, терпеливо будем работать и решим все проблемы", – ответил он на вопрос журналиста о письме из Москвы по поводу газового соглашения. Премьер пояснил, что не только не собирается выходить из ЕАЭС, но и намерен использовать организацию для защиты экономических интересов Армении.

Напомним, накануне российские власти не исключили, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС Москва приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Пашиняна такая перспектива не напугала. Напротив, премьер-министр сообщил, что после открытия TRIPP по территории Армении пройдет газопровод. "За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику", – сказал Пашинян. Также, по его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны, и те, кто говорит об этом, не понимают, что "роют могилу ЕАЭС".

Тем временем у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, не пришло ли время спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС и больше не тратить на нее время. "Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов", – отрезал Песков.

***

Справка Google ИИ.

Критический анализ: Экономические иллюзии гипотетического проекта TRIPP и концепции "Великой Армении"
Современные политические лозунги и гипотетические проекты содержат в себе глубокое экономическое противоречие. Обещания полностью обеспечить потребность страны в газе за счет транзита (в случае реализации проекта TRIPP) и лозунг "Сделаем Армению снова великой" взаимно исключают друг друга.

1. Текущий уровень потребления и потенциальные объемы
- Реальное потребление: Сегодня Армения потребляет до 3 млрд куб. м газа в год.
- Гипотетические роялти: Если бы газопровод TRIPP был построен и заработал на максимальную проектную мощность (до 20 млрд куб. м в год), транзитный налог в размере 7% составил бы около половины нынешних нужд страны.

2. Утопичность концепции "Великой Армении" при данном сценарии
Если представить теоретическую реализацию программы "Великой Армении" - с масштабным запуском промышленности, притоком капиталов и, как следствие, возвращением значительного числа соотечественников, - нагрузка на энергосистему резко вырастет.
- Прогноз: Потребность в газе в таком случае неизбежно увеличится до 6–7 млрд куб. м в год.
- Итог: Виртуальный транзитный газ покрывал бы едва ли 20% от новых потребностей экономики.

Вывод: Даже в теории одновременно выполнить оба эти обещания экономически невозможно.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780010640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- В Правительстве рассмотрен вопрос завершения учебного года: поручено обеспечить безопасность проведения экзаменов
- Реализация Указа Президента по внедрению ИИ в образовательный процесс: Премьер-министр акцентировал внимание Минпросвещения
- Олжас Бектенов: задача для всех госорганов – провести летний период максимально организованно и безопасно
- Партийное поле за три месяца до выборов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответственного развития горного туризма
- Состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
- Прошел международный фестиваль AUYL INVEST FEST
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  