НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС

02:24 29.05.2026

Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС

Ереван будет до последней возможности использовать организацию для защиты своих интересов



Игорь Селезнев

28.05.2026



Армению не страшат российские угрозы поднять цены на газ, потому что она верит в экономические перспективы "Дороги Трампа", заявил премьер Никол Пашинян. Впрочем, он также не оставляет попыток убедить Москву, что не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



В День Первой республики в Армении президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах: "Пашинян, великий друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Наш госсекретарь Марко Рубио недавно посетил Армению, где продвинул несколько важных соглашений для обеих наших стран".



Далее Трамп сказал: "Вскоре США и Армения вместе начнут строительство "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP, "Дорога Трампа"), который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии. По этим причинам Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем Армению снова великой".



В ответ Пашинян поблагодарил коллегу за высокую оценку и дружеские слова, а затем отправился принимать военный парад, организованный по случаю праздника. По площади Республики прошли минометные расчеты, гаубицы, тяжелые зенитные ракетные системы, французские "Бастионы", множество различных беспилотников и даже роботы-волки.



"Мы отмечаем этот День республики 2026 года в совершенно новых исторических условиях. После почти 35 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Мира было недостаточно для поддержания и развития независимости Первой республики, и именно отсутствие мира стало ключевой причиной того, почему три страны Южного Кавказа, провозгласив независимость вместе в 1918 году, потеряли ее в 1920-м. Историческая память о судьбе первой республики сыграла важную роль в процессах миростроительства, и сегодня мы преодолеваем комплекс временности государства, оставшийся со времен Первой республики, и принимаем повестку дня, основанную на принципе перманентности государства", – обратился Пашинян к соотечественникам. Очевидно, премьер-министр постарался сделать праздник частью предвыборной кампании его "Гражданского договора". Судя по количеству зрителей и их реакции, операция удалась. Но оппозиция тоже не отстает. С одной стороны, противники Пашиняна решили напомнить, что именно при нем Армения лишилась Нагорного Карабаха, а с другой – постарались вернуть общественность к обсуждению дипломатического скандала с Россией.



В частности, лидер предвыборного списка "Сильной Армении" Нарек Карапетян посетил мемориальный комплекс "Сардарапат", построенный в честь победы армян над армией Османской империи в мае 1918-го. Там он заявил журналистам, что правительство Пашиняна долгое время выстраивало свою риторику на противопоставлении ЕС и ЕАЭС, но в результате армянские фермеры не могут поставлять свою продукцию в Россию.



Однако Пашинян уверен, что сможет решить все вопросы с российскими коллегами. "Наша стратегия неизменна: с коллегами из России спокойно, без нервов, терпеливо будем работать и решим все проблемы", – ответил он на вопрос журналиста о письме из Москвы по поводу газового соглашения. Премьер пояснил, что не только не собирается выходить из ЕАЭС, но и намерен использовать организацию для защиты экономических интересов Армении.



Напомним, накануне российские власти не исключили, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС Москва приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Пашиняна такая перспектива не напугала. Напротив, премьер-министр сообщил, что после открытия TRIPP по территории Армении пройдет газопровод. "За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику", – сказал Пашинян. Также, по его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны, и те, кто говорит об этом, не понимают, что "роют могилу ЕАЭС".



Тем временем у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, не пришло ли время спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС и больше не тратить на нее время. "Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов", – отрезал Песков.



Критический анализ: Экономические иллюзии гипотетического проекта TRIPP и концепции "Великой Армении"

Современные политические лозунги и гипотетические проекты содержат в себе глубокое экономическое противоречие. Обещания полностью обеспечить потребность страны в газе за счет транзита (в случае реализации проекта TRIPP) и лозунг "Сделаем Армению снова великой" взаимно исключают друг друга.



1. Текущий уровень потребления и потенциальные объемы

- Реальное потребление: Сегодня Армения потребляет до 3 млрд куб. м газа в год.

- Гипотетические роялти: Если бы газопровод TRIPP был построен и заработал на максимальную проектную мощность (до 20 млрд куб. м в год), транзитный налог в размере 7% составил бы около половины нынешних нужд страны.



2. Утопичность концепции "Великой Армении" при данном сценарии

Если представить теоретическую реализацию программы "Великой Армении" - с масштабным запуском промышленности, притоком капиталов и, как следствие, возвращением значительного числа соотечественников, - нагрузка на энергосистему резко вырастет.

- Прогноз: Потребность в газе в таком случае неизбежно увеличится до 6–7 млрд куб. м в год.

- Итог: Виртуальный транзитный газ покрывал бы едва ли 20% от новых потребностей экономики.



Вывод: Даже в теории одновременно выполнить оба эти обещания экономически невозможно.