Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента

03:30 29.05.2026

Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента



28.05.2026

город Душанбе



28 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ряд строгих указаний соответствующим структурам о полном удовлетворении потребности рынка страны цементом отечественного производства.



По поручению Главы государства, втечение следующих 2-3 лет, то есть к 2029 году, в различных регионах страны будут введены в эксплуатацию 4 новых цементных завода общей мощностью 6 миллионов тонн.



С такой мощностью объем производства цемента в Таджикистане увеличится на 100%, что приведет к полномуи избыточному снабжению внутреннего рынка высококачественным цементом подоступным ценам.



На этих заводах будет создано около 5 тысяч новых рабочих мест.



