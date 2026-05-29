Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
14:11 29.05.2026

Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
Мир в Заливе обойдется США в 24 миллиарда иранских денег

Константин Ольшанский
29 мая 2026

Представители США и Ирана якобы уже согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня еще на 60 дней и старт переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.

По данным Axios, условия сделки были финализированы еще во вторник, 26 мая. Американская сторона, утверждает издание, передала проект соглашения президенту Дональду Трампу, однако он его еще не утвердил.

Похоже, Axios бежит впереди паровоза. Либо публикация - это не более чем вброс, чтобы разрядить обстановку, которая накаляется с каждым днем.

Вчера Иран и США снова обменялись серией ударов. Иранское информагентство Tasnim сообщило, что в ответ на американский удар в районе аэропорта Бандар-Аббас КСИР нанес удар по американской авиабазе в Кувейте.

В таких условиях, конечно, наивно полагать, будто бы представители США и Ирана действительно могли согласовать какой-то проект "меморандума о взаимопонимании".

Верните наши деньги!

Более того, как сообщает авторитетное британское издание Telegraph, между США и Ираном сохраняется главный спорный вопрос. И он касается вовсе не Ормузского пролива или иранской ядерной программы. Иран требует разморозить $24 миллиарда государственных активов.

Тегеран выставил предельно четкие и справедливые условия. $12 миллиардов должны быть возвращены Исламской Республике немедленно, в день подписания соглашения. Оставшиеся $12 миллиардов размораживаются в течение последующих 60 дней.

Как подчеркивает Telegraph, речь идет о законных доходах Ирана от продажи нефти и газа, которые были заблокированы в банках Южной Кореи, Катара, Ирака и Германии из-за односторонних и незаконных санкций США. Иран прямо заявляет: без возврата этих денег никакое соглашение подписано не будет.

Однако реакция американской стороны поражает своим цинизмом. Окружение и союзники Дональда Трампа устроили истерику в прессе, заявляя, что разморозка законных активов Ирана станет для него "вознаграждением".

Называть возврат украденного имущества "вознаграждением" - это вершина англосаксонского лицемерия, которая едва ли способна удивить Тегеран, но окончательно заводит переговоры в тупик.

Мелочный торг Вашингтона

Reuters, ссылаясь на высокопоставленный иранский источник, сообщает, что США якобы попытались проявить некую "гибкость" в обсуждении, согласившись разморозить… лишь 25% иранских средств. Да и то поэтапно.

Вашингтон хочет получить от Ирана все и сразу (в том числе разблокировку Ормузского пролива и закрытие ядерной программы), вернув взамен лишь четверть его же собственных денег.

"Ястребы" в Вашингтоне готовы держать мировую экономику в заложниках, лишь бы не признавать крах своей санкционной политики. Кстати, еще в апреле издание Axios писало, что стороны вели переговоры о разморозке $20 миллиардов в обмен на отказ Ирана от запасов обогащенного урана.

Прогресс был близок, но США снова все испортили, начав выдвигать абсурдные требования о сроках приостановки иранской ядерной программы и механизмах контроля над ураном.

Хроники американского предательства

Жесткое требование Ирана отдать $12 млрд сразу на первом этапе - это не каприз. Это вынужденная мера безопасности против агрессора, который систематически нарушает свои обязательства. История доказывает: США никогда не держат свое слово.

Достаточно вспомнить вопиющий прецедент, когда янки цинично нарушили соглашение об обмене заключенными.

Еще в 2023 году американский Минфин формально разморозил $6 миллиардов иранских активов и перевел их Ирану через банки Катара. Но как только сделка завершилась, американцы тут же дали задний ход.

Под предлогом обострения Ситуации в секторе Газа и поддержки Тегераном группировки ХАМАС, Белый дом заблокировал эти деньги непосредственно в банках Дохи.

Если США смогли заблокировать уже переведенные $6 млрд в Катаре, то верить их обещаниям разморозить оставшиеся 75% средств "когда-нибудь потом" - верх наивности.

Тегеран уже извлек уроки из американского коварства и теперь требует твердых финансовых гарантий до того, как мирное соглашение будет подписано.

Источник - СвободнаяПресса
