Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции

Мир в Заливе обойдется США в 24 миллиарда иранских денег



Константин Ольшанский

29 мая 2026



Представители США и Ирана якобы уже согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня еще на 60 дней и старт переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.



По данным Axios, условия сделки были финализированы еще во вторник, 26 мая. Американская сторона, утверждает издание, передала проект соглашения президенту Дональду Трампу, однако он его еще не утвердил.



Похоже, Axios бежит впереди паровоза. Либо публикация - это не более чем вброс, чтобы разрядить обстановку, которая накаляется с каждым днем.



Вчера Иран и США снова обменялись серией ударов. Иранское информагентство Tasnim сообщило, что в ответ на американский удар в районе аэропорта Бандар-Аббас КСИР нанес удар по американской авиабазе в Кувейте.



В таких условиях, конечно, наивно полагать, будто бы представители США и Ирана действительно могли согласовать какой-то проект "меморандума о взаимопонимании".



Верните наши деньги!



Более того, как сообщает авторитетное британское издание Telegraph, между США и Ираном сохраняется главный спорный вопрос. И он касается вовсе не Ормузского пролива или иранской ядерной программы. Иран требует разморозить $24 миллиарда государственных активов.



Тегеран выставил предельно четкие и справедливые условия. $12 миллиардов должны быть возвращены Исламской Республике немедленно, в день подписания соглашения. Оставшиеся $12 миллиардов размораживаются в течение последующих 60 дней.



Как подчеркивает Telegraph, речь идет о законных доходах Ирана от продажи нефти и газа, которые были заблокированы в банках Южной Кореи, Катара, Ирака и Германии из-за односторонних и незаконных санкций США. Иран прямо заявляет: без возврата этих денег никакое соглашение подписано не будет.



Однако реакция американской стороны поражает своим цинизмом. Окружение и союзники Дональда Трампа устроили истерику в прессе, заявляя, что разморозка законных активов Ирана станет для него "вознаграждением".



Называть возврат украденного имущества "вознаграждением" - это вершина англосаксонского лицемерия, которая едва ли способна удивить Тегеран, но окончательно заводит переговоры в тупик.



Мелочный торг Вашингтона



Reuters, ссылаясь на высокопоставленный иранский источник, сообщает, что США якобы попытались проявить некую "гибкость" в обсуждении, согласившись разморозить… лишь 25% иранских средств. Да и то поэтапно.



Вашингтон хочет получить от Ирана все и сразу (в том числе разблокировку Ормузского пролива и закрытие ядерной программы), вернув взамен лишь четверть его же собственных денег.



"Ястребы" в Вашингтоне готовы держать мировую экономику в заложниках, лишь бы не признавать крах своей санкционной политики. Кстати, еще в апреле издание Axios писало, что стороны вели переговоры о разморозке $20 миллиардов в обмен на отказ Ирана от запасов обогащенного урана.



Прогресс был близок, но США снова все испортили, начав выдвигать абсурдные требования о сроках приостановки иранской ядерной программы и механизмах контроля над ураном.



Хроники американского предательства



Жесткое требование Ирана отдать $12 млрд сразу на первом этапе - это не каприз. Это вынужденная мера безопасности против агрессора, который систематически нарушает свои обязательства. История доказывает: США никогда не держат свое слово.



Достаточно вспомнить вопиющий прецедент, когда янки цинично нарушили соглашение об обмене заключенными.



Еще в 2023 году американский Минфин формально разморозил $6 миллиардов иранских активов и перевел их Ирану через банки Катара. Но как только сделка завершилась, американцы тут же дали задний ход.



Под предлогом обострения Ситуации в секторе Газа и поддержки Тегераном группировки ХАМАС, Белый дом заблокировал эти деньги непосредственно в банках Дохи.



Если США смогли заблокировать уже переведенные $6 млрд в Катаре, то верить их обещаниям разморозить оставшиеся 75% средств "когда-нибудь потом" - верх наивности.



Тегеран уже извлек уроки из американского коварства и теперь требует твердых финансовых гарантий до того, как мирное соглашение будет подписано.