ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая

00:05 30.05.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 мая в разрезе СВО. Русские войска наращивают присутствие к северо-западу от Харькова. Глава МИД Украины посетовал на то, что в ЕС нет единого подхода к вопросу возвращения незалежной ее уехавших граждан. Редакция рассмотрела признаки украинской провокации в виде запуска БПЛА жилому дому в румынском городе Галац.



