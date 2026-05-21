05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
00:05 30.05.2026

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 мая в разрезе СВО. Русские войска наращивают присутствие к северо-западу от Харькова. Глава МИД Украины посетовал на то, что в ЕС нет единого подхода к вопросу возвращения незалежной ее уехавших граждан. Редакция рассмотрела признаки украинской провокации в виде запуска БПЛА жилому дому в румынском городе Галац.



Сооружаем большой "магнит"

Подразделения ГрВ "Север" после апрельского рывка на село Ветеринарное Харьковского района Харьковской области получили приказ занять село Гранов и округу, что и было успешно выполнено бойцами 11-й ОТБр ВС РФ. Стоит заметить, что село Гранов находится между ранее занятым населенным пунктом Ветеринарное и международным автомобильным пунктом пропуска Гоптовка (МАПП), в котором наши бойцы обосновались еще в августе 2025 года. Нетрудно понять, что "цепь" участков контроля русских войск в скором времени с высокой долей вероятности будет объединена в общий фронт, угрожающий Казачьей Лопани.

Наше командование решило усилить активность в секторе не просто так. Как и прежде, против подразделений ВС РФ там стоят силы 4-го погранотряда ГПСУ (численность личного состава эквивалента мотопехотной бригаде – ~4000-4500) и отдельные подразделения из 58-й ОМПБр ВСУ. Этого было достаточно лишь для того, чтобы сдерживать немногочисленные русские силы, засевшие в Ветеринарном и МАПП Гоптовка. Но сейчас, когда противник потерял Гранов с окрестностями и получил угрозу объединения участков контроля ВС РФ в общий фронт, ситуация кардинально иная. Для парирования потенциальных действий наших войск наличных под рукой сил у ВСУ и госпогранслужбы Украины уже недостаточно. Обозначившаяся угроза требует от командования противника существенно усилить группировку, развернутую к северо-западу от Харькова.

Очевидно, что командование ВС РФ реализует принцип "растаскивая" украинских частей, действующих на Сумском и в основном секторе Харьковского направления. В сложившихся условиях, когда идет прорыв линии обороны ВСУ к северу от Сум и наши войска подступают к Белому Колодезю в Харьковщине, необходимо "примагнитить" как можно больше украинских подразделений на третьестепенный участок, где противник будет вынужден простаивать и не сможет сыграть роли на более значимых для нас участках.

Разумеется, неприятель отлично осознает наш замысел, он лежит на поверхности. Но игнорировать сложившуюся картину он попросту не может. Если ВСУ решат "наплевать на сектор" и оставить силы 4-го погранотряда при поддержке сил 58-й ОМПБр предоставленными самим себе, ничего не мешает нашему командованию занять Казачью Лопань и далее двигаться на Золочев. А угроза того, что мы можем просто начать забирать село за селом к северо-западу от Харькова, так или иначе принудит Киев лишить другие сектора северного фаса фронта необходимых им сил. Даже один батальон на текущем этапе боев в Сумщине для противника существенен.

"Без скоординированности не получится"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего выступления в Раде сделал крайне интересное заявление.

"Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность. Нам будет необходимо бороться за своих людей", – сказал он.

Разумеется, Сибига в своем посыле имел в виду не защиту прав собственных граждан за рубежом, он под словами "мы будем бороться за своих людей" имел в виду нечто иное. Украина воспринимает граждан как "товар" или "ресурс", который по недоразумению обладает свободой воли и по собственному желанию оказался вне юрисдикции украинского государства. Тем не менее это обстоятельство не делает людей, по мнению украинского МИД, свободными от исполнения "долга по обеспечению выживаемости режима Зеленского".

Самое интересное даже не в постановке вопроса от украинского министра, а в том, что кроется за констатацией факта, что в ЕС есть содействующие незалежной по вопросу репатриации "мобилизационного ресурса" страны, а есть те, кто видит в пребывании у себя украинцев больше пользы, чем в их выдворении на родину. Создалась настоящая проблема для Киева, ведь если, к примеру, в Польше или где-то еще начнут активно "выталкивать" украинцев на родину, то, например, в Германии, где все для них будет благополучно, добиться возвращения их в незалежную не получится. Ведь украинцы просто уедут в другую страну ЕС, и так по кругу. Сибига намекает на то, что Евросоюзу в целом необходима координация и выстраивание общей и согласованной политики в отношении украинцев, чтобы исключить вариант, при котором будет происходить их "перелив" из одной страны блока в другую.

Ярким примером такого "перелива" служит сообщение портала InPoland от февраля 2025 года, где констатируется, что из-за разницы в соцобеспечении украинских беженцев в Польше и Германии, украинцы начали массово переселяться в ФРГ. Таким образом, Сибига констатировал, что пока существует разница в подходе к украинцам в разных странах ЕС, какие-либо мероприятия по "выдавливанию" их на родину приведут просто к "выдавливанию" людей, но не туда, куда Киеву надо.

"Обвинения есть, а доказательства где?"

В ночь на 29 мая в жилой дом румынского города Галац попал БПЛА. МИД страны сразу обвинил в этом Россию.

"Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией России. Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это нарушение международного права и своего воздушного пространства", – гласит сообщение румынского ведомства.

Разумеется, никакой экспертизы и проверки на месте происшествия, что за дрон, чей он и прочее, на момент заявления внешнеполитического ведомства Румынии не проводилось. Но ему это никак не помешало сразу огулом назначить виновника. Украина на примере позиции прибалтийских стран отлично поняла, что любой инцидент будет интерпретироваться как вина РФ. Эта "слепая предосудительная дипломатия" открывает Киеву возможность использовать накопленные и отремонтированные БПЛА "Герань", которых в распоряжении ВСУ достаточно, для проведения операций под чужим флагом. Все ради того, чтобы поддерживать антироссийскую истерию и дальше выбивать себе финансы и материальное обеспечение. Потому что, если восточный фланг НАТО длительное время не будет "встряхиваться", воинственная риторика Брюсселя и отдельных игроков блока будет восприниматься как нечто откровенно искусственное. Да и к тому же, учитывая деградирующую оперативную обстановку для ВСУ, инициация 5-й статьи устава НАТО видится Киеву единственным шансом на собственное выживание.

Вчера, 28 мая, главным событием стал прорыв ВС РФ на ключевых участках в Константиновке.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780088700


