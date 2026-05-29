Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны

02:51 30.05.2026 Дуб, честь и совесть нашей эпохи

Что сажали и насаждали 28 мая в Астане



Утром 28 мая в Астане с церемонии официальной встречи во Дворце независимости начался государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Подробности зафиксировал специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Встреча была организована на высоком художественном уровне. Во Дворце независимости, где собрались члены делегаций, всем было скучновато в ожидании президентов. Да еще и сам дворец угнетает своими размерами, то есть его величие в какой-то момент начинает работать, такое впечатление, против него.



Это не такое уж новое архитектурное произведение, ему больше десяти лет, но вот уже потребовалась реновация, так что и кажется, что мы приехали в новое здание, до этого не использовавшееся. Но нет, месяц назад тут уже был президент Турции Реджеп Эрдоган, а еще раньше - президент Кении.



Просто все привыкли, что двусторонние визиты начинаются в резиденции президента Казахстана "Акорда", но и там сейчас ремонт. Наследство президента Назарбаева нуждается в обновлении.



Так вот, скучновато было до тех пор, пока на огромном экране во всю стену чудовищных размеров не начали вдруг транслировать движение кортежа Владимира Путина по улицам Казахстана.



Улицы были пустынны так же, как и коридоры Дворца независимости, и кортеж мог проехать, по-моему, по любому из них.



Теперь членам делегации, как и журналистам, было чем утешиться. Все стали смотреть за кортежем. Движение было снято красиво, ничего не скажешь. Владимира Путина последний раз так снимали на его собственной инаугурации, и тоже, кстати, в мае.



Камеры на дронах в воздухе, камера на асфальте (перед ней живописно разъезжаются мотоциклисты), истребители в небе оставляют за собой широкий бело-сине-красный цвет (такого не увидишь теперь и на парадах в Москве)...



Внутри помещения играют гимны, и каждый член казахстанской делегации привычно держит руку на сердце... Сердца стучат.



Эти переговоры не могли сложиться неудачно.



В начале переговоров в узком составе Касым-Жомарт Токаев высказался так масштабно, что было видно: его вдохновляет идея этого визита. Скорее всего, он сам и был вдохновителем того, чтобы этот визит стал государственным, а не официальным или, хуже того, рабочим.



- Не скрою, мы готовились к этому событию,- признался президент Казахстана.



И это, конечно, бросалось в глаза. До сих пор с таким блеском, в том числе в глазах, Владимира Путина встречали, рискну сказать, только в Объединенных Арабских Эмиратах, да и то несколько лет назад (тогда правительственные Mercedes выкрасили в цвет российских патрульных машин ГИБДД, и они превратились в почетный эскорт кортежа Владимира Путина... так трогательно это было...).



Особо Касым-Жомарт Токаев отметил две особенности, имеющие для него особое, видимо, значение:



- Первое - это наше совместное заявление о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношений между нашими странами. Само слово "семь" - это очень хорошее слово, хорошая цифра в наших краях, основа (база то есть.- А. К.). Тем более и сам документ является очень оригинальным! Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции...- пообещал Касым-Жомарт Токаев.- Я сам работал над этим документом, вносил поправки.



А это, видимо, что-то да значит.



- Полагаю, что он (документ.- А. К.) войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение,- с большой долей вероятности предположил президент Казахстана.- И второе, конечно же, это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно.



Да и просто не следует.



- Мы являемся друзьями, братьями! - не побоялся этих слов Касым-Жомарт Токаев.-У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. И мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю и так далее... Всем нам нужен мир, для того чтобы развиваться дальше!



То есть даже об этом он счел возможным сказать хотя бы вскользь.



- Россия, я об этом буду говорить на пресс-конференции, показывает феноменальные результаты,- не останавливался Касым-Жомарт Токаев,- и, имея такие богатейшие природные ресурсы и такой качественный человеческий капитал, я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством!



Больше и лучше сказать было бы невозможно. Такое впечатление, что Касым-Жомарт Токаев долго, не один год колебался, прежде чем сделать некий решающий выбор (перед которым стоит сейчас Армения, например), и вдруг сделал его однозначно и бесповоротно, так, чтобы если и захотел бы, опомнившись, то уже бы не повернул.



Он выглядел человеком, который что-то знал. Возможно, даже слишком много.



- Казахстан,- оговорился он,- тоже показывает хорошие результаты в своем развитии. По данным Международного валютного фонда, в этом году, если, конечно же, не дай бог, не произойдет какого-то форс-мажора, экономика выйдет на уровень $360 млрд...



Этот опытный человек предполагал, впрочем, что произойти может любой форс-мажор. Все-таки хоть чего-то он, скорее всего, не знал. Но ведь и в этом отдавал себе отчет.



Да, Касым-Жомарт Токаев сейчас раскрывался многогранной личностью. Но это только для тех, кто недостаточно хорошо знал его раньше.



- Приятно, что наша делегация находится здесь в праздничные дни,- ответствовал Владимир Путин.- И у нас в России Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам! Я знаю, что и в Казахстане тоже отмечают этот праздник. У вас немножко по-другому называется только, да?



- Курбан-айт,- заметил президент Казахстана.- Курбан - это жертвоприношение...



- Суть праздника не меняется,- кивнул Владимир Путин.- И хочу и вас, и всех граждан Казахстана поздравить, пожелать всего самого доброго.



Действительно, две трети населения Казахстана исповедуют, как известно, суннитский ислам. Хотя есть и степные кочевники, которые поклоняются Богу Голубого Неба.



Владимир Путин рассказывал, что "Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая".



- Первое место в Европе,- на всякий случай, чтоб не забылось, не ушло на второй план, уточнял Касым-Жомарт Токаев.



- Ну да, это да!..- соглашался президент России.- Уверенное, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей!.. Но, поскольку у них самих там не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии...



Так выяснилось, что не все в порядке не только у нас, но и у них.



- Обо всем этом буду говорить специально, заготовку сделал на пресс-конференцию! - признался Касым-Жомарт Токаев.



И ведь сказал.



Читая заявление для прессы, Касым-Жомарт Токаев и в самом деле только усилил впечатление от себя самого в узком составе.



- Будучи выдающимся государственным деятелем,- обращался он к Владимиру Путину,- политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы! Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения!



Голос его, более того, набирал силу:



- Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки истории современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и Российского государства! Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России по развитию экономики и на международной арене. Наши государства, по сути, составляют основу огромного евразийского пространства!.. Мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное, объединяет самая протяженная граница в мире... Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие - это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов!..



Да, правки в первоначальный текст речи были, очевидно, и правда радикальными.



А потом они поехали еще и сажать Дерево дружбы, то есть дуб.



К этому событию организаторы тоже готовились крайне тщательно. Пока президенты не приехали, рослые гвардейцы из роты почетного караула никак не могли решить, сколько воды надо налить в лейку, из которой президент станет поливать закопанное дерево. Не многовато ли?.. Не тяжеловато ли?.. Да, хорошо бы отлить... И отливали. А потом тщательно и бережно вытирали салфеткой носик лейки... Да ведь расплакаться можно было от чувств.



Между прочим, выяснилось, что зря отливали-то. Владимиру Путину показалось мало. Забросав деревце землей, он долго лил воду на землю через рассеивающую насадку на носике, а потом, увидев, что напор иссяк, вылил, вытряхнул то, что оставалось на дне, через верх лейки.



Так и стояли они, держа леечки по обе стороны от дуба и поливая его, поливая...



Исторический визит, что вы хотите.



А пока ждали заявлений президентов, я спросил замглавы администрации президента России Максима Орешкина, что он думает о предстоящем обсуждении на готовящемся заседании ЕАЭС меняющейся роли Армении в мире.



- Нет-нет-нет! - воскликнул он в каком-то даже испуге.- Это завтра! Все увидите сами своими глазами! Президент (России.- А. К.) сам все скажет!



- То есть что-то будет? - с тревогой переспрашивал я.



Максим Орешкин смотрел на меня выразительно.



Андрей Колесников, Астана



Отец и батька

Как Александр Лукашенко рассказал про искусственный интеллект на уроке информатики для коллег



29.05.2026



В Астане с участием глав нескольких государств ЕАЭС прошел Евразийский экономический форум, темой которого стал искусственный интеллект и его последствия для жизни человека. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что хедлайнером дискуссии стал такой человек, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, как говорится, порвал всех.



Немедленно после государственного визита Владимира Путина в Казахстан начался Евразийский экономический форум. Темой его пленарного заседания стала "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".



Астана переходила к работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И крылатым вестником его был этот форум.



Форум проходил на другой необъятной площадке (а их так много в Астане), в Конгресс-центре. И после отчетного доклада президента Казахстана, который, скажем прямо, отдал должное искусственному интеллекту, и было даже впечатление, что Касым-Жомарт Токаев просто чтит его, пришла очередь президента Белоруссии Александра Лукашенко.



- После такого яркого прогрессивного выступления непросто мне будет выступить, имея на руках тот материал, который мы подготовили в Беларуси заранее,- признался президент Белоруссии.



Но не был бы он Александром Лукашенко, если бы не мог на ходу перестроиться и добавить главное от себя. Да и давайте будем откровенны: даже если бы он не перестроился, то все равно бы добавил.



- Пусть это не покажется нравоучением, но учтите, что я по своей первой профессии учитель,- предупредил Александр Лукашенко,- и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с теории... Понятию "искусственный интеллект" уже более 70 лет... То есть это не нововведение сегодняшнего дня.



Лично я с самого начала готовился к тому, что Белоруссия - родина искусственного интеллекта, и теперь был только рад, что самые смелые предположения подтверждались.



- В Беларуси,- продолжал Александр Лукашенко,- системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске! Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны!



Не рассчитывая, что слушатели задавались глубинными вопросами, президент Белоруссии взял не то что быка за рога, а козу, которой искусственный интеллект нужен как баян, и спросил прямо:



- Что ж такое искусственный интеллект? Я хочу сказать, что половина в этом зале особенно не погружалась в этот вопрос! И в силу каких-то обстоятельств, не зная, что такое искусственный интеллект, я тоже отношусь к этим людям!



Признание дорогого стоило.



- Но всегда в Беларуси,- оговорился Александр Лукашенко,- я предупреждаю новомодников, я могу свободно об этом говорить, я не являюсь ретроградом! Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи!



Кто бы сомневался!



Меня, признаться, одолевала даже какая-то нежность к Александру Лукашенко. Он снова не подвел, причем лично меня как журналиста, которому оставалось только слушать и наматывать, так сказать, на магнитофонную пленку.



- Я много слушал лекции американцев и китайцев на эту тему,- разъяснил Александр Лукашенко, который, оказывается, все-таки был подготовленным в этом вопросе человеком, и даже больше, чем кто-либо другой в этом зале, это уже было очевидно.- Но тем не менее я всегда предостерегаю от излишеств! Недавно мы гвалтом кричали об IT-технологиях. Ну, было?..



В зале раздался гвалт. Видимо, было.



- Сейчас уже чуть меньше об этом говорят,- кивнул Александр Лукашенко.- Некоторые вообще не говорят... Говорят об искусственном интеллекте. А IT-технологии... И знаете, такой термин - программирование!..



Вступительная часть лекции затягивалась.



- Так что же это такое, во взаимосвязи если рассматривать?.. Искусственный интеллект... Я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет... Это область информатики!



Все просто: лекция об искусственном интеллекте в устах школьного учителя превращалась, конечно же, в урок информатики.



- Искусственный интеллект, он сам себя определяет, или те люди, которые глубоко погружены в это, определяют как отдел, область информатики,- настаивал Александр Лукашенко.- А информатика - наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий!.. Так вот, это информатика... А часть этой информатики, обрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта,- обучение, рассуждение, принятие решений! То есть ну не было бы этого... И я думаю, исходя из определения, которое он сам дает, этого искусственного интеллекта,- человек все равно бы решил эти задачи!



Не стоило преувеличивать то есть. Ну какая в самом деле цифровая гонка, какая ставка на какой интеллект?.. Это все обычная информатика. Чего все с ума-то сходят?



- Но Касым-Жомарт (господин Токаев.- А.К.) очень правильно сказал,- оговорился президент Белоруссии,- что это было бы очень долго! Время ускоряется, и этот самый искусственный интеллект, этот несчастный компьютер, который уже достиг огромных высот, он помогает человеку в этом ускорении...



Александр Лукашенко с такой досадой махнул рукой, говоря про "несчастный компьютер", что я сейчас испытывал к нему искреннее сочувствие, представляя, какой у него счет к этому несчастному, с которым приходится считаться, да еще все больше и больше.



- Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект,- признал Александр Лукашенко,- который является частью информации, ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи... Если собрать все данные и прочее, конечно, этот самый искусственный интеллект - просто говоря, компьютер - быстро решает те или иные задачи...



Искусственный интеллект-информатика-компьютер... Звенья одной цепи были обозначены. Зло названо по имени, а значит, уже потеряло свое дьявольское обличье.



- Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина (председателя КНР.- А.К.) с моим младшим сыном (видимо, Николаем.- А.К.), который закончил Пекинский университет... "Китайский язык не надо бояться изучать!"... Так некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно боятся люди старшего поколения! - Александр Лукашенко не себя имел в виду.- В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Для нас искусственный интеллект - не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик! Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей!



Это примерно как повышение культуры производства и производительности труда.



- Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве, еще в 2005 году, создала Парк высоких технологий!.. - тем не менее констатировал Александр Лукашенко.- В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук!..



Он заговорил на любимую тему, которую он знает как никто в этом зале, и тут уж он был еще больше уверен в себе.



- Скоро мы столкнемся с тем... до чего дошла урбанизация... что из городов начнем возить доярочек, чтобы подоить коров! Это тенденция в любом государстве! Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников молочного производства!..



Александр Лукашенко выступал порой как отец родной, который, совершенно ясно, не даст в обиду искусственному интеллекту никого из сидящих в зале и в самой Белоруссии, конечно, тоже. Так ведь потому он и "батька" им всем...



Более того, в какой-то момент он начал называть коллегу, президента Казахстана, на которого ссылался как на большой авторитет, Касым-аке. И это было не один раз. Что за Касым-аке? Я видел растерянные лица казахстанских журналистов и спросил одного из них, что это значит,- видимо, на казахском.



- Гадаем... - пожал он плечами.- Оговорился, наверное, Александр Григорьевич. Хотя ведь не один раз сказал... "Аке" - это "отец"... А Касым - имя... Не сходится все это...



А по мне, так все сходилось. Ведь там, где Александр Лукашенко - "батька", там и Касым-Жомарт Токаев - "отец".



- В дальнейшем, как правильно было сказано Касымом-аке, нужна более тесная кооперация!.. - настаивал тем временем Александр Лукашенко.- При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест... Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, поможет нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников! Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики!



Еще некоторое время Александр Лукашенко убеждал собравшихся, которые мечтали ухватить за хвост искусственный интеллект (иначе все...), что гнаться за ним нет никакого смысла. Он для нас, а не мы для него.



- Спасибо за внимание, и извиняюсь, если я где-то перегнул со своей точкой зрения! - закончил Александр Лукашенко.



Ей-богу, не за что.



А вот модератор дискуссии, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, допустил, я считаю, большую ошибку. Зачем он сразу после выступления президента Белоруссии вообще произносил вот такие слова:



- Кыргызстан последние годы последовательно реализует масштабную цифровую трансформацию государственного управления - от внедрения цифрового кодекса до развития платформенных решений...



Это было слишком жестоко.



Да еще и президент Киргизии Садыр Жапаров сгоряча сравнил искусственный интеллект с промышленной революцией и полетом человека в космос.



Да и Владимир Путин, можно сказать, некстати отдал должное искусственному интеллекту:



- На наших глазах меняются технологии политической жизни, только что президент Кыргызстана об этом упомянул, заметил. Действительно, меняются технологии политической жизни и передачи информации, формируется принципиально новый уклад промышленности, преобразуется образование, здравоохранение и в целом меняется социальная сфера. И не только это касается учета и маршрутизации больных. Нет, это касается самих способов принятия решения по борьбе с соответствующими недугами. Перестраивается рынок труда!



Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум!



По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня. Такие процессы необратимы и неизбежны!..



Особенно один процесс.



- Я вот, например, упоминал здравоохранение, но вы знаете, иногда кажется, что совсем недавно это было абсолютно невозможно, немыслимо!.. - рассказывал президент России.- В Москве, например… Скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье, со всех сторон, где он и когда, по поводу чего лечился, какие инструменты в его лечении применялись, какие действовали эффективно, какие нет. В больницу человек приезжает - о нем уже все известно, и решение практически уже подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение в данном случае!



А потом еще и вице-президент Кубы поддержал коллег, и вице-премьер Армении, и вице-премьер Вьетнама...



Но Александр Лукашенко выстоит и на этот раз, можно не сомневаться. Ну что искусственный интеллект?.. И не таких переживал.



Андрей Колесников, Астана



Никола Пашиняна оставили в игре

Высший евразийский экономический совет не стал его трогать

29.05.2026



29 мая в Астане прошло заседание Высшего евразийского экономического совета, на которое приехали главы России, Белоруссии, Киргизии и не приехал глава правительства Армении. О том, как все менялось в течение дня и часа и чем в итоге завершилось,- специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Утром 29 мая Владимира Путина ждали на заседании ЕАЭС. Съезжались лидеры организации. Давно известно было, что не приехал премьер Армении Никол Пашинян.



Накануне на встрече с избирателями в Ереване он высказался насчет этой ситуации:



- Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет.- "Ъ")! - поделился Никол Пашинян с избирателями.- Все заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны! Те, кто делают такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС!



Ясно: нет Армении - нет ЕАЭС!



Никол Пашинян заверил, что после парламентских выборов, которые состоятся в Армении 7 июня, он обязательно возобновит работу в ЕАЭС:



- А в предстоящем заседании ЕАЭС примет участие и. о. премьера, вице-премьер (Мгер Григорян.- А. К.). После 7 июня, в случае получения мандата, я вернусь к работе, и вы увидите, что все панические заявления будут нейтрализованы!



Но не для того ли делаются панические заявления, чтобы он в конце концов не вернулся к работе?



- Я вернусь в формат ЕАЭС,- настаивал господин Пашинян,- прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол!.. Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит: "А кому нужна Армения?" - это заявление должно иметь политическое последствие!.. И последствием является то, что Армения никогда не останется без альтернативы!.. Мы не останемся в надежде на одну дорогу, одну трубу, одного союзника!..- заявил премьер Армении, давая понять, что его отношения с Александром Лукашенко нисколько не изменились.



То есть этих отношений нет еще с тех пор, как Белоруссия поставила Азербайджану партию ракетных систем залпового огня "Полонез". Никол Пашинян и Александр Лукашенко вечно теперь пререкаются по любому поводу на радость журналистам.



И вот сейчас в просторном зале ожидания, где делегации дожидались начала заседания, я спрашивал у замглавы администрации президента Максима Орешкина, просчитаны ли последствия такого резкого ограничения поставок овощей и фруктов, а также алкоголя из Армении в Россию, какое наша страна продемонстрировала, собственно говоря, только что.



И он говорил, что да, обстановка нервная, в том числе и здесь, в этом зале, и что все прояснится, когда начнется заседание.



- Просчитаны ли последствия? - переспрашивал он.- Вы, может быть, имеете в виду Армению?.. Надеемся, она просчитала последствия.



Он говорил, что ЕС, вообще-то, находится далековато от Армении, имея в виду, очевидно, что Россия ближе.



- Выгоды не очевидны...- пожимал плечами Максим Орешкин.- И коллега, думаю, подтвердит...



Он кивнул на человека, сидевшего за этим же столом, то есть он вовремя узнал его. Коллега подошел только что в поисках свободного места, а может, с самого начала искал близости с Максимом Орешкиным.



Позже выяснилось, что это замминистра экономики Армении Нарек Овакимян.



- Коллега нас, по-моему, с интересом слушает,- добавил Максим Орешкин.



Коллега подтвердил:



- Да-да, мне очень интересно!



- Скажите, почему все-таки не приехал ваш премьер? - спросил я его сразу, а чего тянуть-то?



Все равно об этом в конце концов и будет речь.



- А вы вообще понимаете, что в Армении предвыборочная ситуация?! - занервничал и Нарек Овакимян.- Найти два дня невозможно!



- Можно было в один уложиться...- предположил я.



- Никак нельзя,- отрезал замминистра.- Нереально! Но не в этом же дело! А в том, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС!



Максим Орешкин загадочно молчал, поэтому приходилось говорить мне:



- Просто собирается входить в ЕС?.. Вот именно это, говорят, и нереально: или-или...



- Мы целиком в ЕАЭС!..- выступал Нарек Овакимян.- Полностью!



- Пока? - переспросил Максим Орешкин.



- Не пока, а полностью! - воскликнул армянский коллега.- Вот видите!..



- Наверное, все так неспокойны, потому что Армения в ЕАЭС, а в Ереван приезжают лидеры ЕС! - предположил я.- А на встречу с лидерами ЕАЭС премьер Армении не едет...



- Если бы заседание ЕАЭС было в Ереване, приехал бы! - после паузы, которая ему потребовалась, воскликнул Нарек Овакимян.



Да, уже было бурно.



А еще во Дворец независимости даже не съехались все участники саммита.



Между тем в пресс-центре, где собрались журналисты, происходили странные вещи. Все без исключения пулы сокращались до размеров личных операторов и фотографов. Все, что согласовали накануне,- церемония встречи, совместное фотографирование, узкий состав, подписание итоговых документов...- за всем этим журналисты теперь должны были наблюдать из пресс-центра. А затем отключили и трансляцию из пресс-центра.



Это было уже совершенно беспрецедентно. Оказалось, мы приехали на этот саммит совершенно напрасно. Его закрыли на наших глазах.



Пресс-служба Кремля раздавала свою съемку в Москву, на телеканал "Россия 24", однако все, кто приехал для освещения визита, не видели ничего: ни белорусские, ни киргизские, ни, собственно говоря, казахстанские коллеги. Это было впечатляюще. Ни-че-го. И зачем мы здесь были? Вот это теперь была последняя загадка.



И почему закрыли? Не хотели скандала? Воспитывали журналистов? Всего, похоже, хватало. Как говаривал Максим Орешкин, все что-то на нервах.



Но что-то происходило. Готовились документы, входили-выходили озабоченные люди, министры, помощники президентов, в том числе и России. Согласовывали что-то без конца.



И, кажется, вдруг согласовали. Причем во время заседания в узком составе.



Неожиданно пошла трансляция расширенного заседания.



И теперь ни у кого уже не было, судя по всему, желания генерировать конфликт внутри ЕАЭС. О нем на расширенном заседании промолчал даже Александр Лукашенко, а это уж куда годится.



Кажется, действия России сыграли ту роль, на какую были рассчитаны. Договорились о перемирии. Очевидно, и санитарный контроль овощей и фруктов из Армении может помягчеть.



И теперь о том, что Никол Пашинян не приехал, никто не говорил как о демонстративном жесте.



О нем вообще не говорили.



Видимо, обещание господина Пашиняна приехать на следующее заседание, посмотреть всем в глаза и продолжить работу в ЕАЭС сочли за удовлетворительное. А то и за сделанный цивилизационный выбор.



Сор оставили в избе. (Правда, заявление по Армении все же приняли).



А как штормило!



Андрей Колесников, Астана



Путин объяснил свои слова о скором завершении СВО

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос специального корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова пояснил, что когда он говорил о скором завершении специальной военной операции на Украине, то имел в виду обстановку на поле боя.



29.05.2026



"Что касается сроков, то, я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают, и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду",- сказал Владимир Путин.



"Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям - ну, вы же видите,- каждый божий день",- пояснил он.



Вопрос о сроках завершения конфликта на Украине прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина по итогам визита в Казахстан. Во время общения с журналистами 9 мая президент начал рассуждать о планах западных стран, которые, по его словам, рассчитывали на "сокрушительное поражение России".



"Пообещали помощь (Украине.- "Ъ") и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, - мы хорошо знаем, - крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается",- говорил тогда Владимир Путин. Источник - Коммерсантъ

