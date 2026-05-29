|Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
03:16 30.05.2026
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
29.05.2026
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые главы государств и делегаций!
Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за традиционно теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи в гостеприимной Астане.
Особо хочу отметить эффективное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе, проходящее в период масштабной технологической трансформации мировой экономики.
Символично, что накануне нашего саммита открылся пятый Евразийский экономический форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию. Сегодня именно цифровые технологии, современные логистические решения и промышленная кооперация во многом определяют конкурентоспособность государств, устойчивость рынков и способность национальных экономик отвечать на внешние вызовы.
Уважаемые коллеги!
Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.
Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг.
Узбекистан активно участвует во всех ключевых мероприятиях Объединения. В этом году с Евразийской экономической комиссией завершаем реализацию трехлетнего Плана. Правительство Узбекистана готовится к проведению очередного заседания совместной Рабочей группы осенью этого года в Ташкенте. Предлагаем в его рамках принять новый План сотрудничества на следующий период.
Недавно утверждена "дорожная карта" по сближению систем технического регулирования. Продолжаем участие в отраслевых программах по цифровизации торговли и грузоперевозок, развитию электронной коммерции и климатической повестке.
Открыли в Ташкенте страновой офис Евразийского банка развития, с которым сформирован портфель конкретных проектов.
Уважаемые участники заседания!
Хочу коротко обозначить приоритеты развития нашего сотрудничества с ЕАЭС.
Первое. Считаем важным приступить к формированию единого цифрового пространства безбарьерной торговли между Узбекистаном и государствами ЕАЭС.
Речь идет о развитии и согласовании подходов к регулированию электронной коммерции, цифровом обмене данными в сфере таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также поэтапном признании электронных документов.
Также целесообразно приступить к созданию "умных" транспортно-таможенных коридоров с внедрением цифрового транзита, подключением к системам прослеживаемости и модернизацией пунктов пропуска.
Второе. Важно придать новый импульс промышленной кооперации.
Мы видим растущий интерес бизнеса к локализации производств, технологическому партнерству и созданию новых производственных цепочек. Это подтверждает и успешно проведенная в апреле в Ташкенте уже шестая по счету выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Предлагаем использовать потенциал этой площадки для подготовки программы кооперации между нашими странами. В числе перспективных направлений – промышленная автоматизация и робототехника, производство компонентов для энергетики, водосберегающие технологии, современные стройматериалы и другие.
Готовы создать в Узбекистане совместный Проектный офис кооперации, который будет в формате "одного окна" в сотрудничестве с ЕЭК подбирать партнеров, сопровождать инициативы на базе наших свободных индустриальных зон, содействовать в привлечении финансирования.
Для высокотехнологичных резидентов из стран ЕАЭС готовы проработать дополнительные стимулирующие условия.
Третье. Предлагаем принять совместную Программу зеленой трансформации промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение чистых технологий и снижение углеродоемкости продукции.
Для наших стран это уже не только вопрос экологической повестки, но и важный фактор долгосрочной конкурентоспособности промышленности.
Практическое наполнение Программы может включать портфель совместных "зеленых" проектов, развитие новых инструментов их финансирования, модернизацию приоритетных отраслей промышленности с применением искусственного интеллекта.
Четвертое. Считаем актуальным вывести сотрудничество в сфере организованной трудовой мобильности на качественно новый уровень за счет сопряжения национальных электронных сервисов занятости.
Речь идет о формировании удобной и бесшовной цифровой среды, обеспечивающей гражданам прямой доступ к проверенным вакансиям, информации об условиях трудоустройства, а также нормах миграционного законодательства. Это позволит одновременно учитывать потребности рынков труда наших стран, повышать квалификацию работников, укреплять защиту прав граждан и снижать риски нелегальной занятости.
Пятое. Туризм сегодня становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений нашего культурно-гуманитарного взаимодействия.
Мы выдвинули инициативу "Туристическое кольцо Центральной Азии". Приглашаем страны ЕАЭС к участию и совместному продвижению данного туристического маршрута на популярных цифровых платформах.
Уважаемые коллеги!
В завершение хочу еще раз подтвердить нашу приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
Убежден, что участие Узбекистана в вышеназванных совместных инициативах и проектах будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства и устойчивому развитию наших государств.