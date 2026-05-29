 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
Суббота, 30.05.2026
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
03:16 30.05.2026

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
29.05.2026

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за традиционно теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи в гостеприимной Астане.

Особо хочу отметить эффективное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе, проходящее в период масштабной технологической трансформации мировой экономики.

Символично, что накануне нашего саммита открылся пятый Евразийский экономический форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию. Сегодня именно цифровые технологии, современные логистические решения и промышленная кооперация во многом определяют конкурентоспособность государств, устойчивость рынков и способность национальных экономик отвечать на внешние вызовы.

Уважаемые коллеги!

Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.

Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг.

Узбекистан активно участвует во всех ключевых мероприятиях Объединения. В этом году с Евразийской экономической комиссией завершаем реализацию трехлетнего Плана. Правительство Узбекистана готовится к проведению очередного заседания совместной Рабочей группы осенью этого года в Ташкенте. Предлагаем в его рамках принять новый План сотрудничества на следующий период.

Недавно утверждена "дорожная карта" по сближению систем технического регулирования. Продолжаем участие в отраслевых программах по цифровизации торговли и грузоперевозок, развитию электронной коммерции и климатической повестке.

Открыли в Ташкенте страновой офис Евразийского банка развития, с которым сформирован портфель конкретных проектов.

Уважаемые участники заседания!

Хочу коротко обозначить приоритеты развития нашего сотрудничества с ЕАЭС.

Первое. Считаем важным приступить к формированию единого цифрового пространства безбарьерной торговли между Узбекистаном и государствами ЕАЭС.

Речь идет о развитии и согласовании подходов к регулированию электронной коммерции, цифровом обмене данными в сфере таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также поэтапном признании электронных документов.

Также целесообразно приступить к созданию "умных" транспортно-таможенных коридоров с внедрением цифрового транзита, подключением к системам прослеживаемости и модернизацией пунктов пропуска.

Второе. Важно придать новый импульс промышленной кооперации.

Мы видим растущий интерес бизнеса к локализации производств, технологическому партнерству и созданию новых производственных цепочек. Это подтверждает и успешно проведенная в апреле в Ташкенте уже шестая по счету выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Предлагаем использовать потенциал этой площадки для подготовки программы кооперации между нашими странами. В числе перспективных направлений – промышленная автоматизация и робототехника, производство компонентов для энергетики, водосберегающие технологии, современные стройматериалы и другие.

Готовы создать в Узбекистане совместный Проектный офис кооперации, который будет в формате "одного окна" в сотрудничестве с ЕЭК подбирать партнеров, сопровождать инициативы на базе наших свободных индустриальных зон, содействовать в привлечении финансирования.

Для высокотехнологичных резидентов из стран ЕАЭС готовы проработать дополнительные стимулирующие условия.

Третье. Предлагаем принять совместную Программу зеленой трансформации промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение чистых технологий и снижение углеродоемкости продукции.

Для наших стран это уже не только вопрос экологической повестки, но и важный фактор долгосрочной конкуренто­способности промышленности.

Практическое наполнение Программы может включать портфель совместных "зеленых" проектов, развитие новых инструментов их финансирования, модернизацию приоритетных отраслей промышленности с применением искусственного интеллекта.

Четвертое. Считаем актуальным вывести сотрудничество в сфере организованной трудовой мобильности на качественно новый уровень за счет сопряжения национальных электронных сервисов занятости.

Речь идет о формировании удобной и бесшовной цифровой среды, обеспечивающей гражданам прямой доступ к проверенным вакансиям, информации об условиях трудоустройства, а также нормах миграционного законодательства. Это позволит одновременно учитывать потребности рынков труда наших стран, повышать квалификацию работников, укреплять защиту прав граждан и снижать риски нелегальной занятости.

Пятое. Туризм сегодня становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений нашего культурно-гуманитарного взаимодействия.

Мы выдвинули инициативу "Туристическое кольцо Центральной Азии". Приглашаем страны ЕАЭС к участию и совместному продвижению данного туристического маршрута на популярных цифровых платформах.

Уважаемые коллеги!

В завершение хочу еще раз подтвердить нашу приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

Убежден, что участие Узбекистана в вышеназванных совместных инициативах и проектах будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства и устойчивому развитию наших государств.

Источник - Podrobno.uz
