Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС

03:16 30.05.2026

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на заседании Высшего Евразийского экономического совета

29.05.2026



Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!



Уважаемые главы государств и делегаций!



Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за традиционно теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи в гостеприимной Астане.



Особо хочу отметить эффективное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе, проходящее в период масштабной технологической трансформации мировой экономики.



Символично, что накануне нашего саммита открылся пятый Евразийский экономический форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровому развитию. Сегодня именно цифровые технологии, современные логистические решения и промышленная кооперация во многом определяют конкурентоспособность государств, устойчивость рынков и способность национальных экономик отвечать на внешние вызовы.



Уважаемые коллеги!



Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики.



Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг.



Узбекистан активно участвует во всех ключевых мероприятиях Объединения. В этом году с Евразийской экономической комиссией завершаем реализацию трехлетнего Плана. Правительство Узбекистана готовится к проведению очередного заседания совместной Рабочей группы осенью этого года в Ташкенте. Предлагаем в его рамках принять новый План сотрудничества на следующий период.



Недавно утверждена "дорожная карта" по сближению систем технического регулирования. Продолжаем участие в отраслевых программах по цифровизации торговли и грузоперевозок, развитию электронной коммерции и климатической повестке.



Открыли в Ташкенте страновой офис Евразийского банка развития, с которым сформирован портфель конкретных проектов.



Уважаемые участники заседания!



Хочу коротко обозначить приоритеты развития нашего сотрудничества с ЕАЭС.



Первое. Считаем важным приступить к формированию единого цифрового пространства безбарьерной торговли между Узбекистаном и государствами ЕАЭС.



Речь идет о развитии и согласовании подходов к регулированию электронной коммерции, цифровом обмене данными в сфере таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также поэтапном признании электронных документов.



Также целесообразно приступить к созданию "умных" транспортно-таможенных коридоров с внедрением цифрового транзита, подключением к системам прослеживаемости и модернизацией пунктов пропуска.



Второе. Важно придать новый импульс промышленной кооперации.



Мы видим растущий интерес бизнеса к локализации производств, технологическому партнерству и созданию новых производственных цепочек. Это подтверждает и успешно проведенная в апреле в Ташкенте уже шестая по счету выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".



Предлагаем использовать потенциал этой площадки для подготовки программы кооперации между нашими странами. В числе перспективных направлений – промышленная автоматизация и робототехника, производство компонентов для энергетики, водосберегающие технологии, современные стройматериалы и другие.



Готовы создать в Узбекистане совместный Проектный офис кооперации, который будет в формате "одного окна" в сотрудничестве с ЕЭК подбирать партнеров, сопровождать инициативы на базе наших свободных индустриальных зон, содействовать в привлечении финансирования.



Для высокотехнологичных резидентов из стран ЕАЭС готовы проработать дополнительные стимулирующие условия.



Третье. Предлагаем принять совместную Программу зеленой трансформации промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение чистых технологий и снижение углеродоемкости продукции.



Для наших стран это уже не только вопрос экологической повестки, но и важный фактор долгосрочной конкуренто­способности промышленности.



Практическое наполнение Программы может включать портфель совместных "зеленых" проектов, развитие новых инструментов их финансирования, модернизацию приоритетных отраслей промышленности с применением искусственного интеллекта.



Четвертое. Считаем актуальным вывести сотрудничество в сфере организованной трудовой мобильности на качественно новый уровень за счет сопряжения национальных электронных сервисов занятости.



Речь идет о формировании удобной и бесшовной цифровой среды, обеспечивающей гражданам прямой доступ к проверенным вакансиям, информации об условиях трудоустройства, а также нормах миграционного законодательства. Это позволит одновременно учитывать потребности рынков труда наших стран, повышать квалификацию работников, укреплять защиту прав граждан и снижать риски нелегальной занятости.



Пятое. Туризм сегодня становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений нашего культурно-гуманитарного взаимодействия.



Мы выдвинули инициативу "Туристическое кольцо Центральной Азии". Приглашаем страны ЕАЭС к участию и совместному продвижению данного туристического маршрута на популярных цифровых платформах.



Уважаемые коллеги!



В завершение хочу еще раз подтвердить нашу приверженность дальнейшему развитию практического взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.



Убежден, что участие Узбекистана в вышеназванных совместных инициативах и проектах будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства и устойчивому развитию наших государств.