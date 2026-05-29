Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков

05:07 30.05.2026 Ядерная политика: Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш"

Валерий Меньщиков: "Росатом" не может работать себе в убыток, он всегда будет бенефициаром любого зарубежного контракта



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Валерий Меньщиков

29 мая 2026



Атомную электростанцию в Казахстане будет строить все-таки Россия. Это стало ясно в ходе официального визита Путина в Астану, где президенты двух стран подписали соглашение о строительстве АЭС "Балхаш".



Долгое время руководитель Казахстана Токаев колебался в выборе подрядчика, а принимать решение о том, строить ли вообще АЭС в Улькене, доверил гражданам. На всенародном референдуме 6 октября 2024 года более 71% казахстанцев высказались за возведение АЭС.



После этого Токаев заявил, что строительство атомной электростанции и ее эксплуатацию планируется доверить международному консорциуму. Эти слова не обрадовали "Росатом" и встревожили республиканскую прессу.



"Если доминирующей в консорциуме окажется компания из государств, склонных к злоупотреблениям, то они могут навязать Казахстану колониальную систему в сфере добычи урана", - написала газета "Социализм".



Осенью 2025 года казалось, что судьба АЭС в Улькене решена в пользу Запада. Сначала Токаев провел встречу с Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обменялся с последним улыбками и рукопожатиями, а затем Вашингтон официально заявил устами госсекретаря Марко Рубио о снятии всех санкций против возведения Россией АЭС в Венгрии. Одновременно с этим активизировался диалог между США и Казахстаном о строительстве в республике американских малых АЭС.



Но все хорошо, что хорошо кончается. После подписания международного соглашения о строительстве АЭС в Казахстане Путин сказал:



"Впервые в республике появится атомная электростанция, построенная по самым современным российским технологиям. Ее вод в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики. Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее".



Токаев выразил признательность Путину за личную поддержку в запуске этого проекта и отметил, что АЭС станет локомотивом научно-образовательного и технологического взаимодействия двух стран.



После официальных заявлений, глава Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что строительство АЭС "Балхаш" обойдется в 16,5 миллиарда долларов. Финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита, который Россия даст Казахстану.



Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев добавил к этому, что все технические условия, нюансы и тонкости данного проекта будут уточнены до конца 2026 года.



О некоторых деталях ядерного энергетического строительства в Улькене "Свободной Прессе" рассказал член Общественного совета госкорпорации "Росатом" Валерий Меньщиков.



"СП": Валерий Федорович, обычно "Росатом" строит АЭС за границей по одной из двух финансовых схем: ВОО (build - own - operate, то есть: строй - владей - эксплуатируй), как "Аккую" в Турции, которая останется в нашей собственности; либо - за счет государства, которое потом станет хозяином станции. Для Казахстана выбран третий вариант: Россия и строит, и сама же дает кредит под это строительство, а собственниками станут наши казахстанские друзья. Выгодно ли это для нас?



- Вслух озвучены некоторые цифры, но все равно финансовая составляющая данного международного проекта - это закрытая информация.



Среди участников процесса - не только "Росатом" и казахстанское предприятие-субъект экономической деятельности, но и первые лица государств. Это - межгосударственное соглашение. Наверное - хорошо продуманное обеими сторонами.



Понятно, что бюджет России сегодня очень напряженный, каких-то лишних денег в нем нет. Но я предполагаю, что Россия будет не в накладе. Откуда наша страна возьмет эти деньги на сооружение станции - на этот вопрос, я думаю, вам не ответит даже руководитель госкорпорации Лихачев. Никто не расшифрует схему так, чтобы она была понятна до конца.



"СП": Можно ли говорить, что в этом проекте для России политическая выгода важнее, чем экономический эффект?



- Нет, нельзя так говорить. Рынок есть рынок, и для "Росатома" - это экономика. Не может он себе в убыток что-то делать. Любое строительство большой атомной станции - это выгода. Это - развитие структуры "Росатома", это растущее количество людей, занятых на производстве всей техники, начиная от реактора, и заканчивая процессами по его установке, тестированию, запуску, и так далее.



"Росатом" всегда будет бенефициаром любого зарубежного контракта. У него их много, и если бы он не зарабатывал на этих событиях, а уж тем более нес какие-то потери, в том числе и коммерческие, вряд ли он бы процветал и так серьезно развивался, как это мы наблюдаем.



"СП": Путин сказал, что АЭС "Балхаш" будет использована самая современная российская технология, но не уточнил, какая. Что за реакторы будут в Улькене?



- Я думаю, что речь идет о мощных модернизированных реакторах, которые служат уже достаточно давно на Нововоронежской АЭС, затем были установлены на Ленинградской АЭС и сейчас начнут работать в Турции и Египте (мощность каждого реактора или 1000 мегаватт или 1200 МВт, - "СП").



Это - реакторы, которые уже испытаны. Не может на зарубежной АЭС быть установлен какой-то эксклюзивный реактор, который еще не опробован должным образом в нашей стране.



"СП": Лихачев сказал, что заливка бетона на АЭС "Балхаш" произойдет в текущем десятилетии. А как оценить эту информацию: это быстро или не быстро? На какой стадии строительства происходит эта заливка?



- Тот же Лихачев сказал, что сейчас в определенном районе на береговой линии Балхаша идут изыскательные геологические работы. Это - первое, с чего все начинается - выбор места установки реакторов большой мощности.



Затем на выбранное место будут стянуты все ресурсы.



Дальше, согласно российскому законодательству, идет обсуждение того, все ли согласны, что на этом месте будет строиться большая АЭС.



В этом участвуют разные органы власти, ведомства и жители близлежащих территорий.



Так, сейчас идет обсуждение строительства Приморской АЭС в Уссурийске. Жители одобрили проект еще в апреле, завершаются дискуссии специалистов из разных структур. Но уже понятно, что строительство такой станции на выбранной территории будет утверждено.



У Казахстана может быть другое законодательство на этот счет, но и требования законов РФ будет выполнено.



После этого начнутся земляные и инфраструктурные работы. К будущей станции необходимо подвести дороги, водопроводные и электрические сети, построить жилье для тех, кто там будет работать.



Так что бетонирование - это уже этап сооружения самой станции, значительный этап, который говорит, что на этом месте будут возводиться энергоблоки.



"СП": В Казахстане опасались, что если за возведение АЭС в Улькене возьмется Запад - он колонизирует урановые рудники. А насколько эти рудники нужны России?



- У России нет зависимости от них. Мы, в основном, используем свой уран. У Российской Федерации есть свои источники добычи, где применяются разные технологии.



Например, мы стали использовать урановые отвалы, которые когда-то возникали в результате работ по созданию Урана-235. Тогда не было технологий, позволявших "выжать" все из этих отвалов, а сейчас мы этим занимаемся и добываем достаточно много урана из них.



Конечно, у нас с Казахстаном есть совместные предприятия по добыче урана на территории этой республики, но это - не критически важный источник для России.



Существуют тревоги, что к 2040 году, когда мировое потребление ядерного топлива, по прогнозам, удвоится, то и богатых месторождений станет меньше. Но мы технологически готовы к тому, чтобы от богатых месторождений сдвигаться к бедным, требующим более дорогих способов добычи. То же самое происходит в мире с месторождениями нефти.



Но для сегодняшнего времени у нас хватает урана на своей территории.



"СП": А зачем мы тогда покупаем уран в Африке?



- Это - работа на перспективу. Там в разных местах есть разные месторождения, в некоторох странах сложные политические прогнозы. На будущее нам бы хотелось иметь там возможность гарантированной добычи, но это - дело следующих десятилетий.



Покупки, которые делаются сегодня, мало на что влияют в промышленном отношении, но позволяют выстраивать отношения. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780106820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Социальная защита педагогов усиливается: Сенат одобрил закон

- Мажилис одобрил разработанные депутатами поправки по экологическим вопросам в первом чтении

- Визит Путина и Евразийский ИИ-форум

- Позиция фракции "Ак жол" по предложениям об ужесточении проверок в отношении малого и среднего бизнеса

- Секретарь Совета Безопасности принял участие в Первом международном форуме по безопасности

- "Ак жол" требует применить льготу по ФОТ на весь малый и средний бизнес на СНР

- История казахстанской нефти в годы независимости

- Кадровые перестановки

- Демпартия "Ак жол" требует защитить граждан от цифрового мошенничества

