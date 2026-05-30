Суббота, 30.05.2026
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
30.05.2026 | Валерий БУРТ

1-го мая 1941 года на Красной площади по традиции состоялся военный парад. Его предварял нарком обороны маршал Семен Тимошенко, упомянувший "о сложной международной обстановке". В это время за его спиной взад-вперед взволнованно прохаживался по трибуне мавзолея Сталин. Он, каждый день получавший донесения советских разведчиков, понимал, что война уже на пороге. До нее оставалось семь с половиной недель.

На это же намекала записка наркома безопасности СССР Всеволода Меркулова, адресованная Сталину, Вячеславу Молотову и Лаврентию Берии: "НКГБ СССР сообщает, что начиная со второй половины апреля с. г. ряд сотрудников германского посольства отправляет из СССР в Германию членов своих семей и особо ценные вещи".

Вернемся к параду. Английская газета The Times писала: "Огромная Красная площадь в Москве, по случаю праздника окруженная тонкой цепочкой из комиссаров, иностранных дипломатов и их военных атташе, рабочих, милиционеров в форме цвета хаки, все утро будет покрыта широким подвижным ковром из танков, орудий, мужчин-рабочих с винтовками, кавалеристов, женщин-рабочих со спортивными копьями, грузовиков и скорых на ногу пехотинцев в долгополых мундирах.

Спустившись с трибуны мавзолея, Тимошенко подошел к зарубежным дипломатам. Возле представителей Германии маршал задержался и пристально посмотрел им в глаза, словно пытаясь прочитать мысли чужаков. Однако военный атташе генерал Эрнст Кестринг и его заместитель полковник Ганс Кребс оставались бесстрастны".

К слову, первый родился России, в селе Серебряные пруды Веневского уезда Тульской губернии. Его отец был управляющим дворянским имением графа Александра Шереметева.

Кестринг прекрасно знал русский язык, закончил гимназию в Москве, а затем Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Перед Первой мировой он эмигрировал в Германию и облачился в немецкую военную форму.

Из длинной биографии Кестринга стоит выделить 1935 год, когда он вернулся в СССР в должности военного атташе Германии. Он жил в Хлебном переулке, недалеко от Арбата и использовал любую возможность для сбора информации, которой снабжал Берлин. Впрочем, не он один – все германское посольство было шпионским "гнездом". И конечно, сотрудники НКВД знали об этом…

После парада немецкие военные улетели в Берлин, чтобы сообщить Гитлеру о том, что видели и слышали в советской столице. Спустя несколько дней начальник германского генерального штаба Франц Гальдер записал в дневнике: "Русский офицерский корпус решительно плох (производит депрессивное впечатление). По сравнению с 1933 годом картина резко негативная. России понадобится двадцать лет для того, чтобы достичь ее прошлого военного уровня".

Очень скоро Гальдер столкнулся с командирами Красной армии в жестоких боях и понял, что жестоко ошибался. Как, впрочем, и другие германские военачальники…

5 мая Сталин выступил в Кремле перед выпускниками военных академий. Рассказав о сложной политической обстановке, он остановился на особенностях победоносного вермахта: "С точки зрения военной, в германской армии ничего особенного нет и в танках, и в артиллерии, и в авиации. Значительная часть германской армии теряет свой пыл, имевшийся в начале войны. Кроме того, в германской армии появилось хвастовство, самодовольство, зазнайство. Военная мысль Германии не идет вперед, военная техника отстает не только от нашей, но Германию в отношении авиации начинает обгонять Америка".

Вероятно, Сталин хотел приободрить молодое поколение – мол, не так страшен вермахт, как его малюют…

В том же выступлении вождь говорил о кавалерии и подчеркнул, что ее роль "в современной войне исключительно велика. Она будет преследовать отходящие части противника, вклиниваться в прорыв. В частности, она обязана, преследуя отходящие части артиллерии, не дать возможность выбрать новые огневые позиции и на них остановиться".

Вряд ли нужно комментировать слова, которые вскоре опровергнет беспощадное время…

20 мая вермахт начинает беспрецедентную военную военно-воздушную операцию по захвату острова Крит под кодовым названием "Меркурий". Тысячи парашютистов, сброшенные с самолетов, обрушиваются на позиции английских и греческих войск. Упорные, кровопролитные бои идут в течение полутора недель и завершаются новой победой вермахта.

Несмотря на общий успех, Гитлер был ошеломлен большими потерями и впредь запретил командующему воздушно-десантных войск Курту Штуденту подобные операции. Такое решение предотвратило захват немцами Мальты, которая после падения Крита имела стратегически важное значение для Великобритании в Центральном Средиземноморье.

В мае сорок первого Германия тяжело вздохнула после потери тяжелого линкора "Бисмарк", который был одним из лучших в мире кораблей подобного типа. Он доставлял много хлопот англичанам, и в погоню за ним устремилась целая эскадра, которая, в конце концов, настигла морского гиганта и отправила его на дно. В последнем бою линкора погибло более двух тысяч немецких моряков.

Гитлер, узнав о потоплении "Бисмарка", пришел в неистовство и кричал, что больше не пустит в Атлантику, ни одного линкора или крейсера. К тому же он счел дурным предзнаменованием потерю корабля со столь звучным названием. Возможно, фюрер вспомнил, что канцлер Германии Бисмарк предостерегал потомков от войны с Россией. Гитлер же к ней усиленно готовился…

Президент США Франклин Рузвельт выступил по радио и объявил о "чрезвычайном положении нации". "Война, – сказал он, – приближается к берегам Западного полушария. Подходит к нашей родине… Битва в Атлантике теперь идет на всем протяжении от арктических вод Северного полюса до мерзлоты континента Антарктики…"

В мае сорок первого мая мир облетела сенсация: заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс перелетел на истребителе Messerschmitt-110 в Шотландию. Причем ее точные причины этого вояжа не выяснены до сих пор!

Этот видный нацист, занимавший третье место в иерархии Третьего рейха, якобы намеревался вести переговоры о мире с Великобританией. Однако его визит совпал с яростными бомбежками люфтваффе и говорить о мире с разбойниками англичане не хотели.

В официальном сообщении Берлин назвал Гесса страдающим психическими расстройствами и галлюцинациями. Но это, по сути, дискредитировало нацистскую партию – получалось, что заместителем фюрера был чуть ли не сумасшедший.

Но, конечно, Гесс не был больным. Он, возможно, хотел раскрыть тайну, но ему не дали слова на Нюрнбергском процессе. Его приговорили к пожизненному заключению и поместили в берлинскую тюрьму Шпандау, где он находился много лет.

В августе 1987 года 93-летний Гесс покончил собой в каземате. Однако многие были уверены, что ему кто-то "помог переселиться" в мир иной…

21 мая писатель и драматург Всеволод Вишневский, анализируя международное положение, записал в дневнике: "Что-то затевается крупное. Германия с ее 250 дивизиями не может терять времени, быть "в простое". Она выбирает направление... За рубежом видят и понимают, что мы выигрываем, копим силы и сможем стать, если те, воюющие, продлят кровопускание, суперарбитром в Европе и Азии. Гитлер понимает, что мы ведем дело к тому, чтобы дать ему по затылку, желательно при истощении Германии, этак в 1942 году..."

Источник - Фонд стратегической культуры
Источник - Фонд стратегической культуры


