 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
21:49 30.05.2026

СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве
28.05.2026

Александр Хроленко
международный обозреватель

ВС России располагают значительным арсеналом неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет с боеголовками разных типов, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Натовские центры принятия решений в Киеве и его окрестностях должны быть уничтожены. Военная операция по американским стандартам превратила бы столицу Украины в непригодные для жизни руины за два месяца (однажды в Ираке Пентагону хватило 43 дней). ВС России приступили к системным ударам по Киеву через четыре года СВО – каждая задача должна быть решена со скоростью, обеспечивающей качество.



Заявление МИД России 25 мая о "переполненной чаше терпения" в отношении киевского режима, и системных ударах по центрам принятия решений, командным пунктам – выражение государственной воли. Москва предупредила иностранных граждан и дипломатов о необходимости "как можно скорее покинуть город", жителям Киева не следует приближаться к военным/административным объектам.

Министр иностранных дел Сергей Лавров персонально сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что предстоящие удары являются ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения России, и решение "принято по прямому поручению президента Владимира Путина". Вашингтон отмолчался.

Страны ЕС предупреждение проигнорировали, а эстонская "Жанна Д`Арк" европейской дипломатии Кая Каллас потребовала вывести войска РФ из Абхазии, Армении, Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии.

Дальше важно определить, что является центрами принятия решений в Киеве? Глава Комитета ГД по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов 26 мая заявил: "Верховная рада не является центром принятия решений", как и офис президента Украины. Ведь Зеленский "сидит в бункере".

Настоящие центры принятия решений – "заглубленные и защищенные пункты управления вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, и структур госуправления". Не все они находятся в центре Киева, однако сохранность архитектурного ансамбля Банковой не гарантирована. Там находится заглубленный на 100 метров бункер, построенный еще в советское время, на случай ядерной войны.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил о важности подземной части зданий и предприятий ("Азовсталь", "Южмаш"). Липовой считает, что в Белой Церкви после прилета "Орешника" подземная активность противника прекращена. Ранее в бункерах могли располагаться "центры управления и принятия решений, где находились, в том числе, и натовские генералы".

Буря в "подземном Киеве"

Центральным элементом заглубленной сети считается бункер, расположенный непосредственно под зданием президентского офиса по адресу: улица Банковая, 11. Объект создан московским институтом "Метропроект" не позднее 1952 года, на глубине красной ветки Киевского метрополитена (более 90 метров). Конструктивно состоит из двух автономных блоков, соединенных стометровыми тоннелями диаметром около 8,5 метров. Имеет несколько защищенных от фугасных авиабомб входов – из зданий на поверхности и от красной ветки метро.

Автономная подземная инфраструктура завода "Арсенал" находится на расстоянии около 1000 метров к востоку от Банковой. Подземные коммуникации "Арсенала" связаны с президентским бункером и разветвленной сетью "кротовых нор", соединяющих правительственные здания. Включая Кабинет министров на улице Грушевского, 12/2.

Автономность бункеров предполагает независимые системы жизнеобеспечения – электроснабжение, лифты, водоснабжение и запасы продовольствия. В свое время подземное строительство курировало 15-е главное управление КГБ СССР. Поэтому вся разветвленная система подземных бункеров Киева не является тайной для Генерального штаба ВС РФ. По-настоящему тайных убежищ не существует на всей подконтрольной киевскому режиму территории. Уничтожение подземной инфраструктуры центров государственного и военного управления – дело времени и выбора инструментов.

ВС России располагают значительным арсеналом неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет с боеголовками разных типов: "Искандер-М" дальностью до 1000 км, "Циркон" – до 1500 км, "Кинжал" – до 2000 км. Все способны эффективно поражать заглубленные объекты через 3 – 5 минут после старта. Для особо важных целей имеется ракетный комплекс средней дальности "Орешник" (до 5500 км).

Огромная кинетическая энергия "Орешника" позволяет эффективно уничтожать объекты противника в неядерном оснащении, даже "болванками". На подходе к цели каждый из шести высокоточных управляемых блоков ракеты разделяется еще на шесть. Удар 36 "метеоритов", летящих на скорости 3 км в секунду, гарантирует уничтожение подземных бункеров и арсеналов в облаке плазмы – на значительной площади и на большой глубине.

Для ликвидации отдельных малоразмерных целей – террористов и прочих военных преступников – имеется огромный арсенал высокоточных средств поражения иного "калибра". Подпись под приказом об атаке российской территории должна становиться для каждого бандеровца последней. Мосты через Днепр могли исчезнуть после первой же попытки подрыва Крымского моста агентами СБУ/ГУР.

Британская пресса сообщила о готовности киевского режима воевать еще три года – кредитование ЕС позволяет. В Крыму сегодня вновь объявлена ракетная опасность. И в Кремле понимают необходимость и закономерность трансформации российской специальной военной операции в войну. Которая является высшей формой ведения боевых действий, реализацией всех возможностей подчинения или уничтожения противника.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780166940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Социальная защита педагогов усиливается: Сенат одобрил закон
- Мажилис одобрил разработанные депутатами поправки по экологическим вопросам в первом чтении
- Визит Путина и Евразийский ИИ-форум
- Позиция фракции "Ак жол" по предложениям об ужесточении проверок в отношении малого и среднего бизнеса
- Секретарь Совета Безопасности принял участие в Первом международном форуме по безопасности
- "Ак жол" требует применить льготу по ФОТ на весь малый и средний бизнес на СНР
- История казахстанской нефти в годы независимости
- Кадровые перестановки
- Демпартия "Ак жол" требует защитить граждан от цифрового мошенничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  