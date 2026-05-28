СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко

21:49 30.05.2026

28.05.2026



Александр Хроленко

международный обозреватель



ВС России располагают значительным арсеналом неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет с боеголовками разных типов, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.



Натовские центры принятия решений в Киеве и его окрестностях должны быть уничтожены. Военная операция по американским стандартам превратила бы столицу Украины в непригодные для жизни руины за два месяца (однажды в Ираке Пентагону хватило 43 дней). ВС России приступили к системным ударам по Киеву через четыре года СВО – каждая задача должна быть решена со скоростью, обеспечивающей качество.



