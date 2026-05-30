Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин

01:39 31.05.2026 Визит президента России в Казахстан – знаковое событие, и не только для ЦА-региона

30.05.2026 | Илья ЗАХАРКИН



Отношения России и Казахстана в последние годы остаются одной из важнейших тем для всего постсоветского пространства. Именно эти две наши страны во многом определяют устойчивость политической и экономической систем Евразии, а в последнее время играют ключевую роль в формировании новой региональной архитектуры международных отношений и безопасности. Поэтому государственные визиты лидеров России и Казахстана всегда имеют особое значение, так как являются подтверждением высокого уровня доверия между государствами и готовности к дальнейшему сотрудничеству.



Так что визит Владимира Путина в Астану 27–29 мая с уверенностью можно назвать одним из важнейших событий в двусторонних отношениях России и Казахстана, да и не только: его итоги вполне могут оказать решающее влияние на весь процесс евразийской интеграции.



Необходимо отметить, что В. Путин неоднократно посещал Казахстан, а нынешний визит стал уже вторым за время его нынешнего президентского срока. Предыдущий состоялся в ноябре 2024 года, после чего через год в Москве побывал и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Тогда по итогам встречи двух президентов была подписана Декларация о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.



Нынешний визит В. Путина в Казахстан изначально обещал быть не менее важным, а подготовка к нему велась на протяжении нескольких месяцев. Причем в Москве изначально подчеркивали, что поездка должна стать важным этапом развития как двустороннего сотрудничества, так и всей евразийской интеграции. Поэтому неслучайно, что поездка российского лидера была напрямую связана с его участием в V Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. При этом, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, для того чтобы продемонстрировать беспрецедентно высокий уровень отношений между двумя странами, в Москве приняли решение повысить уровень визита до государственного.



Важность нынешней поездки подтверждал и тот факт, что незадолго до визита была опубликована статья В. Путина "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", которую можно назвать программной. В ней российский лидер подчеркивал, что Москву и Астану связывают "по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества". В. Путин отдельно отметил доверительный характер его отношений с казахстанским коллегой и подчеркнул, что двустороннее сотрудничество строится на принципах взаимного уважения и доверия.



Российский лидер прибыл в Астану вечером 27 мая. Причем его самолет приземлился в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в сопровождении истребителей, а у трапа его лично встретил К.-Ж. Токаев. Вместе с Путиным в Астану прибыла целая делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители правительства и администрации президента, а также крупных государственных корпораций и бизнеса.



После прибытия президенты отправились в резиденцию главы Казахстана, где состоялся неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле ожидали "очень важного общения" двух лидеров и, как отметил на следующий день Путин, президенты смогли "поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия".



Основные мероприятия государственного визита прошли 28 мая. Во Дворце независимости в Астане состоялась официальная церемония встречи российского президента с участием почетного караула и делегаций двух стран. После этого прошли переговоры Путина и Токаева сначала в узком, а затем в расширенном составах.



В ходе переговоров, которые длились порядка 1,5 часа, Токаев с первых минут задал предельно откровенный тон встрече. Обращаясь к российскому коллеге, он подчеркнул, что нынешняя встреча имеет значение не только для двух стран, но и для всей Евразии. Президент Казахстана отдельно отметил, что отношения Москвы и Астаны строятся на доверии, взаимном уважении и отсутствии противоречий. По его словам, Казахстан рассматривает Россию как стратегического союзника, а укрепление сотрудничества отвечает интересам безопасности и стабильности всего региона.



В свою очередь Путин сделал акцент на глубине связей двух народов и подчеркнул, что сотрудничество России и Казахстана "не зависит от внешней конъюнктуры". Российский лидер отметил, что отношения двух государств носят по-настоящему дружественный и добрососедский характер, а их потенциал "трудно переоценить". Он также отметил, что Москва и Астана координируют действия практически по всем ключевым направлениям – от экономики и энергетики до безопасности и гуманитарной политики.



Особое внимание на переговорах стороны уделили экономике, энергетике, транспорту, космосу, гуманитарным проектам и совместным инфраструктурным программам. Путин подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, а интеграционные механизмы Евразийского экономического союза создают дополнительные возможности для промышленного роста и логистического развития всего региона.



Одной из важнейших тем переговоров стала энергетика. Особое внимание уделялось проекту строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Еще в октябре 2024 года в республике прошел референдум по вопросу строительства АЭС, а в июне 2025 года было объявлено, что "Росатом" возглавит международный консорциум по реализации проекта. Во время визита были подписаны соглашения об основных параметрах строительства станции и финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Планируется, что электростанция будет введена в эксплуатацию в 2035–2036 годах.



Примечательно и то, что переговоры завершились необычным форматом – совместным просмотром видеопрезентаций о будущих российско-казахстанских промышленных проектах, трансграничных перевозках беспилотными грузовиками и о программе восстановления популяции амурских тигров в Казахстане, реализуемой при содействии России. Это стало показателем того, что сегодня речь идет не только о дипломатических декларациях двух стран, но и о практической реализации намеченных ранее шагов.



Важным символическим моментом визита стало подписание совместного заявления об основах дружбы и добрососедства России и Казахстана. Причем, как отметил Токаев, данный документ "является очень оригинальным", так как он сам работал над ним и вносил поправки, а значит, "он войдет в летопись отношений между нашими странами и будет иметь очень большое значение". В документе были зафиксированы семь ключевых принципов сотрудничества. Среди них – общность истории, развитие евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, культурная и цивилизационная близость, образовательные обмены и совместный взгляд в будущее. Отдельно в документе Путин и Токаев призвали международное сообщество беречь историческую правду и чтить память о борьбе против нацизма.



Всего по итогам переговоров было подписано полтора десятка документов, которые касались промышленной кооперации, энергетики, транспорта, образования, цифровых технологий и гуманитарного взаимодействия. Обсуждалось развитие беспилотной транспортной инфраструктуры, совместные космические программы, а также создание филиала образовательного центра "Сириус" в Астане.



После завершения переговоров президенты выступили с заявлениями для прессы, в которых подчеркнули высокий уровень российско-казахстанского сотрудничества и необходимость дальнейшего укрепления партнерства. Путин сделал акцент на экономике и заявил, что товарооборот двух стран приближается к $30 млрд и имеет потенциал дальнейшего роста. Российский президент также отдельно отметил роль Казахстана как одного из главных партнеров РФ на постсоветском пространстве.



В свою очередь Токаев несколько раз повторил мысль о том, что Казахстан заинтересован в "предсказуемых и устойчивых" отношениях с Россией. По его словам, именно тесное взаимодействие двух государств является важнейшим фактором стабильности во всей Центральной Азии. При этом он подчеркнул, что визит президента России в республику продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами, а итоги встречи лишь подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества.



Символическим завершением двусторонней части визита стала совместная высадка саженца дуба на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Этот жест был призван подчеркнуть долгосрочный характер отношений между двумя государствами.



Во второй половине дня 28 мая Владимир Путин принял участие в V Евразийском экономическом форуме. В 2026 году Казахстан председательствует в органах ЕАЭС, поэтому проведение форума и саммита в Астане имело особое значение. Форум проходил под темой "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект", и в нем приняли участие порядка трех тысяч человек, включая представителей бизнеса, органов власти, международных организаций и экспертного сообщества.



В центре обсуждения находились вопросы промышленной кооперации, цифровой трансформации, логистики, энергетики, искусственного интеллекта и развития внутреннего рынка ЕАЭС. Особое внимание уделялось новым производственным цепочкам и расширению инвестиционного сотрудничества между странами Союза. При этом ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием лидеров государств ЕАЭС, а выступление российского лидера, касавшееся вопросов информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), вполне можно назвать одним из ключевых на мероприятии.



Так, Путин подчеркнул, что Россия имеет преимущество в борьбе за технологии искусственного интеллекта между странами и корпорациями, так как она одна из немногих, кто создает суверенные платформы в этой сфере. По его словам, ИИ представляет собой стратегическую технологию, обеспечивающую глобальную безопасность и прогресс, а потому нужно быть готовыми к грядущим переменам, а лучше – использовать их как драйвер экономического роста. При этом Путин отметил, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат. В этой связи он предложил провести профильную встречу на высшем уровне в 2027 году.



***



Плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС

31.05.2026 | Илья ЗАХАРКИН



29 мая в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Казахстан, Россия, Белоруссия и Киргизия были, как и положено, представлены первыми лицами. Пятого участника ЕАЭС – Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян, поскольку премьер-министр Никол Пашинян заранее отказался приехать, сославшись на предстоящие в июне выборы в парламент. Выборы – выборами, но и неприятный для Еревана разговор предстоял о его попытках усидеть на двух стульях, одновременно стремясь присоединиться к Евросоюзу и при этом пользоваться преференциями ЕАЭС, от которого Пашинян предпочел уклониться.



Основное внимание на заседании было сосредоточено на будущем Евразийского экономического союза. В официальной повестке значилось 18 вопросов, включая реализацию Декларации о развитии интеграции до 2030 и 2045 годов. Речь шла о формировании долгосрочной модели развития Союза, устранении барьеров внутри общего рынка и развитии совместных технологических проектов. В этой связи в своем выступлении Владимир Путин отметил, что ЕАЭС в целом функционирует успешно и на постсоветском пространстве постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По его мнению, евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения, о чем свидетельствует позитивная динамика макроэкономических показателей стран Союза.



Российский лидер также напомнил, что внутри ЕАЭС все расчеты между странами проходят в национальных валютах, что обеспечивает безопасность торговли, а также ликвидируются торговые барьеры и унифицируются различные правовые нормы, в том числе в сфере таможенного и нетарифного регулирования. Он также отметил работу по внедрению инноваций и продвижению импортозамещения, подчеркнув, что это получилось благодаря расширению промышленной кооперации. Отдельно Путин остановился на механизме льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Российский лидер отметил, что в рамках этого направления уже ведется работа по двум проектам, заявки на финансирование еще трех одобрены, а 14 находятся в проработке у ЕЭК.



Кроме того, президент России констатировал, что интерес к работе с ЕАЭС выражают многие иностранные государства. Действительно, в 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, а также активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. В этой связи Путин отметил, что ЕАЭС всегда готов к "взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями". При этом особо подчеркнул, что "безусловным приоритетом" России по-прежнему является углубление союзнических связей со всеми партнерами по ЕАЭС. Последнее, пожалуй, можно назвать одним из самых важных моментов выступления российского лидера, так как эти слова являются свидетельством намерения Москвы не отказываться от процесса евразийской интеграции, какие бы препятствия на этом пути ни стояли.



Такая настроенность России была поддержана всеми прибывшими в Астану лидерами стран Союза и их партнерами, что нашло свое подтверждение в принятых на саммите документах, определяющих дальнейшее развитие объединения. По сути, в столице Казахстана страны ЕАЭС продемонстрировали, что, несмотря на внешнее давление и внутренние сложности, они намерены продолжать сотрудничество и искать новые формы взаимодействия.



Немаловажным в ходе визита Путина в Казахстан стала его итоговая пресс-конференция после почти полуторачасового общения один на один с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На ней президент РФ не только подвел некоторые итоги своей поездки в Казахстан, в том числе по теме развития информационных технологий и ИИ, но и ответил на ряд наиболее злободневных вопросов.



В частности, Путин заявил об укреплении экономических и политических отношений России и Казахстана, подчеркнув, что "у нас почти родственные связи, которые создают очень высокий уровень доверия между государствами". Он также напомнил о проекте АЭС в Казахстане, которая после завершения строительства будет обеспечивать 20% энергопотребления страны, и отдельно поблагодарил казахстанские власти за отношение к русскому языку.



Помимо того Путин еще раз обрисовал возможные варианты дальнейшего будущего Армении, если Ереван решит продолжить путь в направлении ЕС. По словам российского лидера, Москва в таком случае будет вынуждена свернуть всю работу с этой республикой в сфере экономики, а сам такой шаг приведет к серьезным последствиям для Еревана. При этом Путин отметил, что армянским властям следует как можно скорее провести референдум по этому вопросу, однако подчеркнул, что при любом его исходе это не повлияет на гуманитарные и политические отношения между двумя странами. Напомним, что лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором предупредили пятого члена Союза о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о ЕАЭС, если она продолжит движение в сторону ЕС.



В ходе пресс-конференции российский лидер еще раз предостерег Ереван от необдуманных шагов, отметив, что кризис на Украине начался с похожей ситуации, которая происходит с Арменией сейчас.



Не мог Путин не затронуть и тему конфликта на Украине и всего, что с ним связано. Он напомнил, что Россия всегда стремилась решить сложившуюся ситуацию мирно, но в любом случае достигнет поставленных перед специальной военной операцией задач. По его словам, пока нельзя назвать конкретные сроки окончания конфликта, но обстановка на поле боя позволяет говорить о приближении развязки. При этом он назвал "кошмаром и позором" реакцию западных СМИ на трагедию в Старобельске, а также сделал предупреждение тем, кто в ЕС считает возможным напасть на РФ, в том числе на Калининград (об этом ранее заявлял глава МИД Литвы). Как отметил Путин, у России "есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать", а "все источники прямой военной угрозы являются законными целями" для удара.



Сделал Путин и заявление относительно недавнего инцидента с беспилотником, который повредил многоэтажку в Румынии. Он усомнился в заявлениях о российском происхождении дрона и призвал дождаться результатов официальной экспертизы. При этом отметил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей предоставят для этого данные. В целом же, говоря об общей ситуации вокруг России, Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с РФ и напомнил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении кого-либо. Остается надеяться, что все эти слова были, наконец, услышаны на Западе.



Следует констатировать, что нынешний государственный визит Владимира Путина в Казахстан и его участие в мероприятиях ЕАЭС, которыми российский лидер остался доволен, вполне могут считаться важнейшим событием для всей Евразии. Он продемонстрировал, что Россия и Казахстан сохраняют заинтересованность в стратегическом партнерстве и готовы совместно реагировать на современные вызовы. При этом стало очевидно, что отношения двух стран сегодня следует рассматривать не как исключительно двустороннее сотрудничество, а как совместное участие в формировании новой модели регионального партнерства, которое вполне может стать одной из основ новой системы международных отношений на всем континенте.



Более того, два майских дня в Астане показали, что страны ЕАЭС намерены и дальше развивать стратегическое сотрудничество и совместно участвовать в формировании будущего евразийского пространства. Источник - Ритм Евразии

