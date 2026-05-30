Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин

12:35 31.05.2026

Великая китайская зеленая стена: Пекин объявил войну пустыням и выиграл

Как Поднебесная остановила экспансию песков



Дмитрий Капустин

30 мая 2026



В истории человечества битва с пустыней всегда считалась войной с заранее предрешенным исходом. Пустыни наступали, поглощая города, а порой и целые цивилизации Однако сегодня китайские ученые не просто остановили экспансию песков - они перешли в массированное контрнаступление, используя технологии, которые еще вчера казались атрибутами фантастических фильмов.



От обратной стороны Луны до Такла-Макана



Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая стал полигоном для применения технологий, которые прошли испытание в самых суровых условиях, известных человеку… на обратной стороне Луны.



Ученые Синьцзянского института экологии и географии (XIEG) при Академии наук Китая хотят построить Великую зеленую стену вокруг пустыни Такла-Макан, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). Такла-Макан, известная как "Море Смерти", является крупнейшей пустыней Китая и второй по величине в мире среди пустынь с подвижными песками.



Веками она внушала ужас караванам Великого Шелкового пути. Теперь же китайские ученые применяют тут материалы и технологии, разработанные для защиты лунных роверов и посадочных модулей от абразивной лунной пыли и экстремальных температурных перепадов.



Ученые внедрили шесть инновационных экологически чистых материалов для контроля песка. Эти наноматериалы и полимеры, способные выдерживать колоссальную солнечную радиацию и механическое воздействие ветра. Они создают невидимую, но прочную сеть, которая буквально "сшивает" барханы, не давая им двигаться.



Масштаб, поражающий воображение



Пока западные теоретики рассуждают о глобальном потеплении, Китай строит реальную защиту планеты. Внутренняя Монголия стала местом завершения титанического проекта: создания непрерывного пояса по контролю за песками, протянувшегося через три гигантские пустыни - Бадайн-Джаран, Тенгэр и Улан-Бух.



Этот щит охватывает территорию в 95 тысяч кв. км. Представьте себе расстояние от Москвы до Екатеринбурга, полностью закрытое лесопосадками - таков масштаб китайского свершения.



Чжан Ююн, главный инженер Бюро по борьбе с опустыниванием, в интервью SCMP описывает этот процесс как сложную многоуровневую операцию. Сначала используется метод "соломенных клеток". Построенные из современных материалов такие кетки буквально разбивают воздушные потоки у самой поверхности земли, снижая скорость ветра и "запирая" песок в ячейках.



Как только песок стабилизирован, в дело вступают биологи - "зеленый спецназ" Китая.



Китайские ботаники проделали колоссальную работу по селекции засухоустойчивых растений. Главным героем этой битвы стал саксаул. Ученые Китая вывели сорта, способные развивать корневую систему глубиной до 10−15 метров, дотягиваясь до скрытых подземных горизонтов воды.



Более того, китайские исследователи применили методы молекулярной биологии для усиления фотосинтеза у пустынных растений, что позволяет им расти и вырабатывать кислород даже при экстремальном дефиците воды и палящем солнце.



Это не просто посадка деревьев - по факту это проектирование новых экосистем, способных выживать там, где раньше гибло все живое.



Научный суверенитет и продовольственная безопасность



Почему это важно? Ответ прост: еда и выживание.



Синьцзян является важнейшей житницей Китая. Наступление пустыни угрожало пахотным землям и фруктовым садам, которые кормят десятки миллионов людей во внутренних провнициях Китая, удаленных от морей и рек.



Причем создавая экологический барьер, китайские ученые защищают продовольственную безопасность не только своей страны.



Теперь на окраинах Такла-Макана, где еще десять лет назад выли пыльные бури, сегодня цветут яблоневые сады.



Закладку садов проектируют суперкомпьютеры и нейросети, анализируя спутниковые снимки и розу ветров в реальном времени. Дроны, оснащенные мультиспектральными камерами, контролируют состояние каждого участка Великой зеленой стены, выявляя зоны риска до того, как там начнется эрозия.



Пока другие страны тратят ресурсы на конфликты, Китай тратит их на то, чтобы сделать планету зеленее.



Битва за Такла-Макан и три пустыни Внутренней Монголии - это самая благородная война современности. И в этой войне китайские ученые выходят победителями, доказывая, что интеллект, труд и верность своей земле способны превратить даже "Море Смерти" в гигантский оазис.