ЦентрАзия
  Новости и события
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
12:35 31.05.2026

Великая китайская зеленая стена: Пекин объявил войну пустыням и выиграл
Как Поднебесная остановила экспансию песков

Дмитрий Капустин
30 мая 2026

В истории человечества битва с пустыней всегда считалась войной с заранее предрешенным исходом. Пустыни наступали, поглощая города, а порой и целые цивилизации Однако сегодня китайские ученые не просто остановили экспансию песков - они перешли в массированное контрнаступление, используя технологии, которые еще вчера казались атрибутами фантастических фильмов.

От обратной стороны Луны до Такла-Макана

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая стал полигоном для применения технологий, которые прошли испытание в самых суровых условиях, известных человеку… на обратной стороне Луны.

Ученые Синьцзянского института экологии и географии (XIEG) при Академии наук Китая хотят построить Великую зеленую стену вокруг пустыни Такла-Макан, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). Такла-Макан, известная как "Море Смерти", является крупнейшей пустыней Китая и второй по величине в мире среди пустынь с подвижными песками.

Веками она внушала ужас караванам Великого Шелкового пути. Теперь же китайские ученые применяют тут материалы и технологии, разработанные для защиты лунных роверов и посадочных модулей от абразивной лунной пыли и экстремальных температурных перепадов.

Ученые внедрили шесть инновационных экологически чистых материалов для контроля песка. Эти наноматериалы и полимеры, способные выдерживать колоссальную солнечную радиацию и механическое воздействие ветра. Они создают невидимую, но прочную сеть, которая буквально "сшивает" барханы, не давая им двигаться.

Масштаб, поражающий воображение

Пока западные теоретики рассуждают о глобальном потеплении, Китай строит реальную защиту планеты. Внутренняя Монголия стала местом завершения титанического проекта: создания непрерывного пояса по контролю за песками, протянувшегося через три гигантские пустыни - Бадайн-Джаран, Тенгэр и Улан-Бух.

Этот щит охватывает территорию в 95 тысяч кв. км. Представьте себе расстояние от Москвы до Екатеринбурга, полностью закрытое лесопосадками - таков масштаб китайского свершения.

Чжан Ююн, главный инженер Бюро по борьбе с опустыниванием, в интервью SCMP описывает этот процесс как сложную многоуровневую операцию. Сначала используется метод "соломенных клеток". Построенные из современных материалов такие кетки буквально разбивают воздушные потоки у самой поверхности земли, снижая скорость ветра и "запирая" песок в ячейках.

Как только песок стабилизирован, в дело вступают биологи - "зеленый спецназ" Китая.

Китайские ботаники проделали колоссальную работу по селекции засухоустойчивых растений. Главным героем этой битвы стал саксаул. Ученые Китая вывели сорта, способные развивать корневую систему глубиной до 10−15 метров, дотягиваясь до скрытых подземных горизонтов воды.

Более того, китайские исследователи применили методы молекулярной биологии для усиления фотосинтеза у пустынных растений, что позволяет им расти и вырабатывать кислород даже при экстремальном дефиците воды и палящем солнце.

Это не просто посадка деревьев - по факту это проектирование новых экосистем, способных выживать там, где раньше гибло все живое.

Научный суверенитет и продовольственная безопасность

Почему это важно? Ответ прост: еда и выживание.

Синьцзян является важнейшей житницей Китая. Наступление пустыни угрожало пахотным землям и фруктовым садам, которые кормят десятки миллионов людей во внутренних провнициях Китая, удаленных от морей и рек.

Причем создавая экологический барьер, китайские ученые защищают продовольственную безопасность не только своей страны.

Теперь на окраинах Такла-Макана, где еще десять лет назад выли пыльные бури, сегодня цветут яблоневые сады.

Закладку садов проектируют суперкомпьютеры и нейросети, анализируя спутниковые снимки и розу ветров в реальном времени. Дроны, оснащенные мультиспектральными камерами, контролируют состояние каждого участка Великой зеленой стены, выявляя зоны риска до того, как там начнется эрозия.

Пока другие страны тратят ресурсы на конфликты, Китай тратит их на то, чтобы сделать планету зеленее.

Битва за Такла-Макан и три пустыни Внутренней Монголии - это самая благородная война современности. И в этой войне китайские ученые выходят победителями, доказывая, что интеллект, труд и верность своей земле способны превратить даже "Море Смерти" в гигантский оазис.

Источник - СвободнаяПресса
