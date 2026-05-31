Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден

19:18 31.05.2026 Что станет с мировой экономикой, если юань вырастет на 25%



Рост юаня до 5,0 за доллар не выглядит базовым сценарием. Но возможность есть



В майском отчете Macquarie Group аналитики допустили сценарий, при котором курс юаня укрепится до 5,0 за доллар. Для валютного рынка это выглядело бы как одно из самых резких движений последних лет. Для мировой экономики последствия могут оказаться гораздо шире - от перераспределения торговых потоков и изменения цен на сырье до усиления роли Китая в международных расчетах.







Разбираемся, что произойдет, если это случится.



Рост юаня до 5,0 - это много или мало



В теории - колоссально. На деле - есть нюансы. Китайская экономика все еще считается развивающейся, а доля юаня в мировой торговле не превышает трех процентов - похоже на локальную историю с не слишком далекоидущими последствиям.



Однако Китай производит около пятой части мирового ВВП, является крупнейшим экспортером товаров и крупнейшим импортером многих видов сырья. Это значит, что любое существенное изменение стоимости юаня неизбежно повлияет на международную покупательскую способность страны и вызовет цепную реакцию в торговых потоках и движении капитала по всему миру.



Сейчас за один доллар можно получить примерно 6,7 юаней. Рост до 5,00 будет означать укрепление более чем на 25%. Если это произойдет быстро, последствия ощутят не только китайцы, отправляющиеся в магазин за покупками.



Что это будет значить для Китая



В 2025 году Китай экспортировал товаров на 26,99 трлн юаней, а импортировал на 18,48 трлн юаней. Иными словами, страна продала на внешних рынках примерно на 50% больше, чем купила. Для экономики с такой структурой сильная валюта всегда создает смешанный эффект: экспортеры теряют часть конкурентных преимуществ, потому что их продукция становится дороже за рубежом, а импортеры, наоборот, оказываются в выигрыше - для них товары в пересчете на национальную валюту будут дешевле.



Но в Китае ситуация не сводится к противостоянию экспортеров и импортеров. Страна в основном закупает сырье и оборудование, а экспортирует готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это означает, что для многих производителей - в том числе ориентированных на экспорт - более дешевый импорт может частично компенсировать потери от более дорогого юаня.



Эффект для потребителей также окажется менее заметным, чем можно предположить. Импортные товары составляют лишь несколько процентов от повседневного потребления китайцев, которые в основном покупают то, что производится внутри страны. Это значит, что сильный юань вряд ли приведет к резкому изменению стоимости потребительской корзины. Его влияние скорее проявится через снижение импортируемой инфляции и удешевление отдельных категорий зарубежных товаров.



В результате сильный юань будет фактически подталкивать Китай к той экономической модели, о которой власти страны говорят уже много лет. Более дешевые импортные товары, технологии и сырье будут стимулировать внутреннее потребление, тогда как роль дешевого экспорта постепенно снизится. Для Пекина это может стать шагом в сторону более сбалансированной экономики, однако переход окажется болезненным для части традиционных экспортных отраслей и регионов.



Как это отразится на мировой торговле



В 2025 году Китай зафиксировал рекордный торговый профицит почти в $1,2 трлн. Этот разрыв между экспортом и импортом уже много лет остается одной из главных причин торговых конфликтов Пекина с США и Европой, которые регулярно обвиняют китайских производителей в получении несправедливых конкурентных преимуществ.



Сильный юань теоретически может сократить этот дисбаланс, особенно если укрепление будет устойчивым. Однако рост курса юаня даже на 30% вряд ли превратит Китай из экспортной сверхдержавы в крупного импортера. Более того, конкурентоспособность китайских компаний определяется не только курсом валюты, но также масштабом производства, развитой логистикой, доступом к поставщикам и высокой концентрацией промышленных кластеров.



Кроме того, Китай остается крупнейшим в мире импортером нефти, железной руды, меди и многих других видов сырья. Однако более сильный юань не означает, что Китай автоматически начнет покупать больше нефти или меди. Для этого по-прежнему потребуется рост экономики, промышленного производства и внутреннего потребления.



Укрепление юаня способно изменить поведение китайских компаний. Более дешевые импортные ресурсы позволяют активнее пополнять запасы, инвестировать в переработку и наращивать закупки в периоды благоприятной конъюнктуры. Для экспортеров сырья это означает появление более платежеспособного покупателя, а для самого Китая - дополнительную защиту от внешних ценовых шоков.



В результате мировая торговля, вероятно, станет немного более сбалансированной. Для многих торговых партнеров Китая это будет означать более широкий доступ к китайскому рынку и снижение напряженности вокруг торгового профицита.



Кто проиграет, а кто выиграет



В истории с валютным курсом помимо экспортеров и импортеров есть и другие действующие лица, которые неизбежно почувствуют на себе его изменения.



Китайские потребители в основном в плюсе. Для них импортные товары станут дешевле, а инфляционное давление снизится, в том числе и за счет снижения стоимости производства внутренних товаров. При этом снизится конкурентоспособность китайской рабочей силы на международном рынке - нанимать китайских программистов и дизайнеров будет не так выгодно.



Китайские компании с долгами в иностранной валюте вздохнут свободнее, поскольку обслуживать долги будет дешевле. Это одна из немногих ситуаций, когда правило "занимай в той валюте, в которой зарабатываешь" не работает.



Китайское государство окажется в ситуации "все не так однозначно". С одной стороны, более крепкий юань поможет снизить гигантский торговый профицит и ускорить переход к модели роста, опирающейся на внутренний спрос. С другой стороны, правительство будет наблюдать за тем, как его валютные резервы обесцениваются в пересчете на национальную валюту.



Потребители в развитых странах, привыкшие к дешевому китайскому импорту, также могут оказаться в проигрыше. Им придется либо мириться с растущими ценами, либо переориентироваться на других поставщиков.



В конечном счете юань по 5 не выглядит сценарием, в котором появляются однозначные победители и проигравшие. Китай может пожертвовать частью экономического роста ради более высоких доходов и более сбалансированной экономики, а его торговые партнеры получают шанс немного сократить разрыв с крупнейшей фабрикой мира.



Получит ли юань шанс потеснить доллар



Короткий ответ - нет. Даже укрепившись на 30%, юань не сместит доллар с позиции главной мировой валюты. Разрыв между двумя финансовыми системами остается слишком большим, а международная роль китайской валюты по-прежнему значительно уступает экономическому весу самого Китая.



Главным драйвером международной экспансии юаня остается китайская система трансграничных платежей CIPS. В марте среднесуточный объем операций через нее достиг рекордных 920 млрд юаней, а в отдельные дни превышал 1,2 трлн. На фоне санкций против России и Ирана через систему проходит все больше международных расчетов, а часть нефтяной торговли с Китаем уже осуществляется в юанях.



Однако масштабы изменений пока остаются относительно скромными. По оценкам GMF Research, доля юаня в мировой нефтяной торговле составляет всего 3–8%, тогда как на доллар по-прежнему приходится около 80% рынка. Более того, международной валюте нужен не только платежный контур, но и развитый финансовый рынок. Использование фьючерсов, опционов и других инструментов в юанях остается ограниченным, а интерес глобальных инвесторов к китайским финансовым активам по-прежнему заметно уступает интересу к американским.



Главная проблема заключается не в курсе юаня, а в архитектуре китайской финансовой системы. Китай по-прежнему ограничивает движение капитала и сохраняет значительно более закрытый рынок по сравнению с США. Пока эти ограничения сохраняются, юань может постепенно усиливать свои позиции в международной торговле, но вряд ли сможет претендовать на роль полноценной альтернативы доллару.



Насколько вообще реален такой сценарий



В мае 2026 года большинство крупных банков не считают юань по 5 базовым сценарием. HSBC ожидает укрепления китайской валюты до 6,65 за доллар к концу года, Deutsche Bank прогнозирует 6,55, а Goldman Sachs - около 6,50 в течение ближайших двенадцати месяцев. Рынок в целом верит в дальнейшее укрепление юаня, но не ожидает валютной революции.



Главный аргумент сторонников более сильного юаня связан с огромным объемом долларовых активов, накопленных китайскими компаниями. По оценкам Macquarie, речь может идти примерно о $800 млрд. Если бизнес начнет массово конвертировать эти средства обратно в юани, спрос на национальную валюту способен резко вырасти и подтолкнуть курс значительно выше текущих уровней.



Однако для такого сценария одного валютного фактора недостаточно. Аналитики Macquarie сами связывают укрепление юаня с восстановлением внутреннего спроса, масштабными стимулами со стороны властей и ростом уверенности бизнеса.



Иными словами, юань по 5 возможен, но это скорее стресс-сценарий, который показывает, насколько резко может укрепиться китайская валюта при сочетании нескольких благоприятных для Китая факторов одновременно.



Само по себе это вряд ли станет событием масштаба мирового финансового кризиса или распада Бреттон-Вудской системы. По сравнению с укреплением доллара или евро на те же 25% последствия будут значительно менее драматичными. Однако из-за роли Китая в мировой экономике эффект такого движения почти наверняка не ограничится валютным рынком. Скорее речь идет о длинной цепочке изменений - от торговли и сырьевых рынков до структуры международных расчетов, - последствия которых будут проявляться постепенно, в течение многих лет. Источник - Profinance.ru

