|Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
23:11 31.05.2026
Председатель Сената вручила государственные награды членам семей творческих деятелей, награжденных посмертно
30.05.2026
Указом Президента группа творческих деятелей, внесших огромный вклад в развитие культуры, искусства и литературы страны, посмертно удостоена высоких государственных наград.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева посетила семьи известных деятелей культуры и искусства, писателей и поэтов, награжденных посмертно в соответствии с Указом Президента.
В теплой и искренней атмосфере Председатель Сената вручила ордена "Фидокорона хизматлари учун", "Буюк хизматлари учун", "Мехнат шухрати" и "Дўстлик" членам семей:
Манзуры Хамидовой - народной артистки Республики Узбекистан, актрисы;
Гани Азамова - народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Обиджона Юнусова - народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Зайнаб Садриевой - народной артистки Республики Узбекистан, актрисы;
Улмаса Алихужаева - народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Джамшида Закирова - заслуженного артиста Республики Узбекистан, актера;
Мамадалиева Расулкори - певца и музыканта.
В ходе визита особо отмечены заслуги покойных творческих деятелей в духовной жизни страны, развитии национальной культуры и литературы, воспитании молодого поколения, а также укреплении в обществе ценностей добра, милосердия и патриотизма.
В ходе искренних встреч Председатель Сената вручила государственные награды членам семей творческих деятелей и выразила им глубокое уважение и благодарность.
В свою очередь, родственники покойных выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда и заслуг, а также за внимание и заботу, уделяемые в нашей стране сохранению памяти творческих деятелей.