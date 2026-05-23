00:05 01.06.2026 ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На уходящей неделе штурмовые группы ВС РФ пробились в центр Константиновки с севера, фактически зайдя в тыл украинскому гарнизону – закрытие "кармана" на юге города стало вопросом ближайшего времени. На Краснолиманском направлении 20-я гвардейская армия отразила контратаки противника. На Сумском участке ЛБС "северяне" вышли к шоссе Н-07 и вплотную подступили к главной оборонительной полосе ВСУ севернее Сум, вынудив неприятеля ослаблять Харьковское направление ради переброски подкреплений. Тем временем в Запорожской области части 29-й армии взяли Добропасово и нависли над пгт Покровское.







Краснолиманское направление



После захода на окраины пгт Боровая в середине мая передовые силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ были вынуждены вернуться на исходные позиции. ВСУ решили попытаться перехватить инициативу и немедленно навязать 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ бои за Редкодуб и Среднее. К попытке прорвать наш передний край противник привлек штурмовые подразделения 115-й ОМБр, 3-й ОТМБр и силы 3-й ОШБр. Перед неприятелем стояла задача воспользоваться тем, что 1-й гвардейской ТА потребуется время для повторения рывка на Боровую, и предпринять действия против северного фланга 20-й армии.



Ключевое направление атаки – село Среднее, так как ВСУ необходимо прорваться в Шандриголово. Активность у Редкодуба являлась вспомогательной, призванной "растащить" русские части и не допустить их концентрации на одном участке. Атака на Шандриголово с севера велась параллельно с попытками пробиться к нему с юга – из района Дробышево через Дерилово и Новоселовку. Тем самым украинские войска стремились срезать большой оперативный выступ, благодаря которому наши подразделения непосредственно угрожают Святогорску, уже переправились через Северский Донец и заняли Пришиб, ведут штурм Татьяновки. Кроме того, ВС РФ в скором времени могут перекрыть сухопутный коридор, соединяющий группировку незалежной на восточном берегу Оскольского водохранилища с ее тылами.



Однако 20-я армия прежде уже неоднократно сталкивалась с подобными приемами, особенно в районе Рубцов. Ограниченными силами без эффекта внезапности какого-либо результата противник не достиг. Весьма вероятно, что он сменит вектор и попытается отрезать русский десант на правом берегу Северского Донца в Татьяновке и Пришибе атаками по сходящимся направлениям от Дробышево и Соснового. Однако как только 1-я гвардейская ТА вновь активизируется в окрестностях Боровой, ВСУ утратят возможность давить на 20-ю ОА.



Запорожское направление



Предположения о том, что украинские части отступают за реки Волчья и Вороная в рамках переброски сил в район Степногорска, подтвердились. Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской ОА овладели Добропасово. Таким образом, полоса активности мотопехоты незалежной к югу от пгт Покровское в скором времени может быть окончательно занята русскими войсками.



Прорыв в Добропасово – крайне плохой сигнал для украинского командования. К данному населенному пункту непосредственно примыкает Александровка, а на противоположном берегу Волчьей находится пгт Покровское. Над этим крупным и важным для обороны всей Днепропетровской области "населенником" нависла непосредственная угроза скорого штурма. Кроме того, контроль над Добропасово открывает возможность занять узкую излучину Волчьей с Коломийцами и развивать успех за рекой, установив полный контроль над прибрежной зоной в полосе 29-й армии.



Южный берег Волчьей у Великомихайловки в складывающихся обстоятельствах становится ловушкой для тех подразделений ВСУ, которые еще не успели отойти за водную преграду. Неприятель оказался в откровенно опасном положении: часть стоявших против 29-й ОА сил уже переброшена в другой сектор, и спрогнозировать что-либо устойчивое ему теперь крайне затруднительно.



Сумское направление



Части ГрВ "Север" приступили к реализации основной фазы операции по ликвидации оборонительной линии ВСУ к северу от Сум. Передовые штурмовые подразделения "северян" вышли на шоссе Н-07, соединяющее Сумы с группой сел к северу от города, и сблизились с Хотенью и Писаревкой к западу от Корчаковки. Данный маневр вынуждает противника растянуть все имеющиеся силы по фронту в ожидании удара, лишив его возможности концентрировать их на конкретном участке.



Дополнительно бойцы ГрВ "Север" начали движение на юг от Юнаковки. Ключевые цели – населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино. Овладев ими, "северяне" откроют дорогу на огромный лесной массив, где у ВСУ нет развитой сети фортификаций и где побеждает самая обученная и опытная пехота. Соответственно, сельская полоса на северных окраинах этого массива имеет для противника критическое значение.



Для усиления состава украинских войск к северу от Сум с Харьковского направления, из района Белого Колодезя, были переброшены подразделения 225-го отдельного штурмового полка. Следовательно, в ближайшее время неприятель предпримет серию контратак с целью отогнать ВС РФ от Н-07. Накал боев будет чрезвычайно острым. Потеря Кияницы, Храповщины и Новой Сечи резко ухудшит положение ВСУ, а выход русской армии непосредственно к Сумам станет вопросом ближайшего времени.



Харьковское направление



После апрельского рывка на Ветеринарное подразделения 11-й ОТБр ВС РФ успешно заняли село Гранов, расположенное между уже контролируемым Ветеринарным и МАПП "Гоптовка", в котором наши бойцы обосновались еще в августе 2025 года. "Цепь" участков контроля с высокой долей вероятности в скором времени сомкнется в общий фронт, угрожающий Казачьей Лопани.



Командование ВС РФ решило усилить активность в секторе не просто так. Против наших подразделений там стоят лишь силы 4-го погранотряда ГПСУ (около 4-4,5 человек) и отдельные подразделения 58-й ОМПБр. Этого было достаточно лишь для того, чтобы сдерживать немногочисленные русские силы в Ветеринарном и МАПП "Гоптовка". Но сейчас, когда противник потерял Гранов и получил угрозу объединения занятых нами участков в общий фронт, имеющихся у него сил для парирования уже недостаточно.



ВС РФ реализуют принцип "растаскивания" – в условиях прорыва линии обороны ВСУ к северу от Сум необходимо "примагнитить" как можно больше украинских подразделений к третьестепенному участку. Неприятель прекрасно понимает замысел, но игнорировать его не может: если он решит "наплевать на сектор", ничего не мешает русской армии занять Казачью Лопань и двигаться на Золочев. Даже один батальон на текущем этапе боев в Сумской области для противника существенен.



Константиновское направление



Передовым штурмовым группам ВС РФ удалось пробиться в центр северной части Константиновки со стороны Новодмитровки. Угроза прорыва вглубь с востока вынудила гарнизон города сконцентрировать оборонительные усилия по линии 92-го и 81-го кварталов и 4-го цеха завода "Красный Октябрь". На этом наши штурмовики неприятеля и подловили: прикрыть подступы к частной застройке в окрестностях заброшенного хлебозавода и радиотелевизионной передающей станции сил у ВСУ не хватило. Бойцы, прорвавшиеся в центр северной половины города, фактически оказались в тылу противника, обороняющегося восточнее.



Стоит предположить, что перед подразделениями ВС РФ, вошедшими со стороны Новодмитровки, стоит задача окружить основные силы украинского гарнизона в "карманах". Если задумка удастся – бои за город будут выиграны. В южной половине Константиновки штурмовики 8-й гвардейской ОА сломали хребет неприятелю, удерживавшему многоквартирную застройку 1-го и 2-го микрорайонов. Идут ожесточенные бои за микрорайоны Центральный, Цинковый и Спутник.



Закрытие "кармана" на юге города может случиться уже в ближайшее время. Но не стоит ожидать, что разгром ядра гарнизона вынудит ВСУ отказаться от обороны западных и северо-западных окраин. Без прямой угрозы окружения своих войск противник позиции не сдает. Источник - Readovka

