Понедельник, 01.06.2026
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
00:05 01.06.2026

Марат Быков, Михаил Пшеничников

На уходящей неделе штурмовые группы ВС РФ пробились в центр Константиновки с севера, фактически зайдя в тыл украинскому гарнизону – закрытие "кармана" на юге города стало вопросом ближайшего времени. На Краснолиманском направлении 20-я гвардейская армия отразила контратаки противника. На Сумском участке ЛБС "северяне" вышли к шоссе Н-07 и вплотную подступили к главной оборонительной полосе ВСУ севернее Сум, вынудив неприятеля ослаблять Харьковское направление ради переброски подкреплений. Тем временем в Запорожской области части 29-й армии взяли Добропасово и нависли над пгт Покровское.



Краснолиманское направление

После захода на окраины пгт Боровая в середине мая передовые силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ были вынуждены вернуться на исходные позиции. ВСУ решили попытаться перехватить инициативу и немедленно навязать 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ бои за Редкодуб и Среднее. К попытке прорвать наш передний край противник привлек штурмовые подразделения 115-й ОМБр, 3-й ОТМБр и силы 3-й ОШБр. Перед неприятелем стояла задача воспользоваться тем, что 1-й гвардейской ТА потребуется время для повторения рывка на Боровую, и предпринять действия против северного фланга 20-й армии.

Ключевое направление атаки – село Среднее, так как ВСУ необходимо прорваться в Шандриголово. Активность у Редкодуба являлась вспомогательной, призванной "растащить" русские части и не допустить их концентрации на одном участке. Атака на Шандриголово с севера велась параллельно с попытками пробиться к нему с юга – из района Дробышево через Дерилово и Новоселовку. Тем самым украинские войска стремились срезать большой оперативный выступ, благодаря которому наши подразделения непосредственно угрожают Святогорску, уже переправились через Северский Донец и заняли Пришиб, ведут штурм Татьяновки. Кроме того, ВС РФ в скором времени могут перекрыть сухопутный коридор, соединяющий группировку незалежной на восточном берегу Оскольского водохранилища с ее тылами.

Однако 20-я армия прежде уже неоднократно сталкивалась с подобными приемами, особенно в районе Рубцов. Ограниченными силами без эффекта внезапности какого-либо результата противник не достиг. Весьма вероятно, что он сменит вектор и попытается отрезать русский десант на правом берегу Северского Донца в Татьяновке и Пришибе атаками по сходящимся направлениям от Дробышево и Соснового. Однако как только 1-я гвардейская ТА вновь активизируется в окрестностях Боровой, ВСУ утратят возможность давить на 20-ю ОА.

Запорожское направление

Предположения о том, что украинские части отступают за реки Волчья и Вороная в рамках переброски сил в район Степногорска, подтвердились. Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской ОА овладели Добропасово. Таким образом, полоса активности мотопехоты незалежной к югу от пгт Покровское в скором времени может быть окончательно занята русскими войсками.

Прорыв в Добропасово – крайне плохой сигнал для украинского командования. К данному населенному пункту непосредственно примыкает Александровка, а на противоположном берегу Волчьей находится пгт Покровское. Над этим крупным и важным для обороны всей Днепропетровской области "населенником" нависла непосредственная угроза скорого штурма. Кроме того, контроль над Добропасово открывает возможность занять узкую излучину Волчьей с Коломийцами и развивать успех за рекой, установив полный контроль над прибрежной зоной в полосе 29-й армии.

Южный берег Волчьей у Великомихайловки в складывающихся обстоятельствах становится ловушкой для тех подразделений ВСУ, которые еще не успели отойти за водную преграду. Неприятель оказался в откровенно опасном положении: часть стоявших против 29-й ОА сил уже переброшена в другой сектор, и спрогнозировать что-либо устойчивое ему теперь крайне затруднительно.

Сумское направление

Части ГрВ "Север" приступили к реализации основной фазы операции по ликвидации оборонительной линии ВСУ к северу от Сум. Передовые штурмовые подразделения "северян" вышли на шоссе Н-07, соединяющее Сумы с группой сел к северу от города, и сблизились с Хотенью и Писаревкой к западу от Корчаковки. Данный маневр вынуждает противника растянуть все имеющиеся силы по фронту в ожидании удара, лишив его возможности концентрировать их на конкретном участке.

Дополнительно бойцы ГрВ "Север" начали движение на юг от Юнаковки. Ключевые цели – населенные пункты Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино. Овладев ими, "северяне" откроют дорогу на огромный лесной массив, где у ВСУ нет развитой сети фортификаций и где побеждает самая обученная и опытная пехота. Соответственно, сельская полоса на северных окраинах этого массива имеет для противника критическое значение.

Для усиления состава украинских войск к северу от Сум с Харьковского направления, из района Белого Колодезя, были переброшены подразделения 225-го отдельного штурмового полка. Следовательно, в ближайшее время неприятель предпримет серию контратак с целью отогнать ВС РФ от Н-07. Накал боев будет чрезвычайно острым. Потеря Кияницы, Храповщины и Новой Сечи резко ухудшит положение ВСУ, а выход русской армии непосредственно к Сумам станет вопросом ближайшего времени.

Харьковское направление

После апрельского рывка на Ветеринарное подразделения 11-й ОТБр ВС РФ успешно заняли село Гранов, расположенное между уже контролируемым Ветеринарным и МАПП "Гоптовка", в котором наши бойцы обосновались еще в августе 2025 года. "Цепь" участков контроля с высокой долей вероятности в скором времени сомкнется в общий фронт, угрожающий Казачьей Лопани.

Командование ВС РФ решило усилить активность в секторе не просто так. Против наших подразделений там стоят лишь силы 4-го погранотряда ГПСУ (около 4-4,5 человек) и отдельные подразделения 58-й ОМПБр. Этого было достаточно лишь для того, чтобы сдерживать немногочисленные русские силы в Ветеринарном и МАПП "Гоптовка". Но сейчас, когда противник потерял Гранов и получил угрозу объединения занятых нами участков в общий фронт, имеющихся у него сил для парирования уже недостаточно.

ВС РФ реализуют принцип "растаскивания" – в условиях прорыва линии обороны ВСУ к северу от Сум необходимо "примагнитить" как можно больше украинских подразделений к третьестепенному участку. Неприятель прекрасно понимает замысел, но игнорировать его не может: если он решит "наплевать на сектор", ничего не мешает русской армии занять Казачью Лопань и двигаться на Золочев. Даже один батальон на текущем этапе боев в Сумской области для противника существенен.

Константиновское направление

Передовым штурмовым группам ВС РФ удалось пробиться в центр северной части Константиновки со стороны Новодмитровки. Угроза прорыва вглубь с востока вынудила гарнизон города сконцентрировать оборонительные усилия по линии 92-го и 81-го кварталов и 4-го цеха завода "Красный Октябрь". На этом наши штурмовики неприятеля и подловили: прикрыть подступы к частной застройке в окрестностях заброшенного хлебозавода и радиотелевизионной передающей станции сил у ВСУ не хватило. Бойцы, прорвавшиеся в центр северной половины города, фактически оказались в тылу противника, обороняющегося восточнее.

Стоит предположить, что перед подразделениями ВС РФ, вошедшими со стороны Новодмитровки, стоит задача окружить основные силы украинского гарнизона в "карманах". Если задумка удастся – бои за город будут выиграны. В южной половине Константиновки штурмовики 8-й гвардейской ОА сломали хребет неприятелю, удерживавшему многоквартирную застройку 1-го и 2-го микрорайонов. Идут ожесточенные бои за микрорайоны Центральный, Цинковый и Спутник.

Закрытие "кармана" на юге города может случиться уже в ближайшее время. Но не стоит ожидать, что разгром ядра гарнизона вынудит ВСУ отказаться от обороны западных и северо-западных окраин. Без прямой угрозы окружения своих войск противник позиции не сдает.

Источник - Readovka
