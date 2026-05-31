Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии

02:14 01.06.2026

Le Figaro Франция

31 мая 2026



На форуме по безопасности в Сингапуре Пит Хегсет смягчил риторику в адрес Китая

Le Figaro: Хегсет значительно смягчил риторику в адрес Китая



Трамп объясняет снижение интереса к военному присутствию США в Европе ростом значения Азии, пишет Le Figaro. Однако азиатские союзники Америки тоже чувствуют себя брошенными. Это ощущение у них только усилилось после выступления Хегсета на форуме в Сингапуре.



