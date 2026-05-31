 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.06.2026
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
02:14 01.06.2026

Le Figaro Франция
31 мая 2026

На форуме по безопасности в Сингапуре Пит Хегсет смягчил риторику в адрес Китая
Le Figaro: Хегсет значительно смягчил риторику в адрес Китая

Трамп объясняет снижение интереса к военному присутствию США в Европе ростом значения Азии, пишет Le Figaro. Однако азиатские союзники Америки тоже чувствуют себя брошенными. Это ощущение у них только усилилось после выступления Хегсета на форуме в Сингапуре.



Специальный корреспондент Себастьен Фалетти (Sébastien Falletti) из Сингапура

Глава Пентагона обошел темы Тайваня и Ирана на форуме "Шангри-Ла" - главной конференции по безопасности в Азии.

От Ормузского пролива до Малаккского - один шаг. Однако в своей речи на сингапурском форуме "Шангри-Ла" Пит Хегсет предпочел не затрагивать ближневосточный конфликт, обращаясь к азиатским странам, которые напрямую пострадали от энергетического кризиса, спровоцированного операцией "Эпическая ярость".

Глава Пентагона - с американским флажком в нагрудном кармане блейзера - заверил: "Сделка будет хорошей". Он произнес эти слова, отвечая на настойчивые вопросы высокопоставленных военных и дипломатов, собравшихся 30 мая на азиатский форум по безопасности. Те с тревогой следят за ходом переговоров между Дональдом Трампом и Исламской Республикой. Однако объявить о дипломатическом прорыве Хегсет так и не смог.

Хрупкое китайско-американское потепление

Выступая в центре пышного города-государства в Юго-Восточной Азии, под люстрами дворца, превращенного в укрепленный лагерь, глава Пентагона обошел еще одну тему, которая была у всех на уме: Тайвань.

Через две недели после встречи президента США с Си Цзиньпином в Пекине обычно резкий Хегсет понизил тон в отношении Китая. Он действовал в унисон с хрупким американо-китайским потеплением, заданным лидерами двух держав. "Отношения долгие годы не были так хороши", - с удовлетворением отметил бывший ведущий Fox News, назвав саммит "историческим". И ни разу не упомянул Тайвань - демократический остров, который коммунистический режим хочет воссоединить с материком, если потребуется, силой.

Это оглушительное молчание контрастирует с тревожным тоном его выступления годом ранее, когда он предупреждал о "неминуемом" риске "китайской агрессии" и пять раз упомянул эту территорию. На этот раз Хегсет сдержанно подтвердил решимость США защищать "первую островную цепь", которая окружает Поднебесную в западной части Тихого океана. И сохранил двусмысленность в отношении будущих поставок оружия Тайбэю, оставив их на усмотрение Трампа, в то время как Пекин призывает Белый дом отказаться от них. "Тайваньцы сильно разочарованы", - считает Матье Дюшатель, исследователь из Института Монтеня.

Точка зрения Тайбэя

Человек, который хвастается тем, что бомбил режим аятолл, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проявил сдержанность, воздерживаясь от любых провокаций в адрес Пекина и выступая за "конструктивную стратегическую стабильность". Эта новая концепция была сформулирована Си и подтверждена верным слугой "Америки прежде всего" с трибуны в Сингапуре, - под пристальным взглядом представителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), готовых в любой момент вмешаться.

Более того, он дистанцировался от своего генерала Ксавье Брансона, который несколькими днями ранее сравнил Южную Корею с "кинжалом", сдерживающим Поднебесную империю. Командующему американскими силами в Корее (USFK) пришлось самостоятельно защищаться перед микрофоном от вопросов посланцев Пекина на "Шангри-Ла". Пекин дал понять, что американский высокопоставленный военный "перешел черту", об этом говорилось в заявлении китайского посольства в Сеуле. "Китайцы в восторге. Они хотят загнать американцев в эти рамки, чтобы потом поймать их на ошибке, если те поставят потепление под сомнение", - отмечает западный советник, присутствовавший в зале.

Хотя Хегсет признал, что "исторические масштабы военного усиления Китая" могут "вызывать тревогу", и предостерег от "гегемонистских" тенденций, он поклялся, что США не хотят "бесполезной конфронтации" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступают за "стабильный баланс" и являются защитником статус-кво. Глава китайской делегации, генерал Мэн Сянцюань, заявил в ответ, что "стабильные отношения" между США и Китаем "полезны для мира во всем мире".

Хегсет даже проигнорировал призывы министра обороны Японии Синдзиро Кодзуми, который опасался "колебаний" в американской поддержке союзников. В разгар дипломатического кризиса с Пекином Токио обеспокоен отсутствием явной поддержки со стороны администрации США премьер-министра Санаэ Такаити, которая в ноябре прошлого года говорила о возможном вовлечении Японии в случае нападения на Тайвань. "Эта речь оказалась куда лучше прошлогодней, хотя общая канва осталась прежней", - с удовлетворением заметил Дай Вэй, эксперт пекинского университета Цинхуа, присутствовавший на форуме вместе с целой армией китайских исследователей.

Единственное, о чем пожалел Хегсет, - об отсутствии министра обороны Китая на этом форуме, организованном Международным институтом стратегических исследований (IISS), лондонским аналитическим центром. Пекин второй год подряд не отправляет на "Шангри-Ла" высокопоставленных представителей.

Пекин посчитал форум слишком недружественным. Но представители НОАК присутствовали в большом количестве на сессиях, оказывая дипломатическое давление на многих министров - среди которых француженка Катрин Вотрен и австралиец Ричард Марлз. "Здесь во многом решается безопасность мира", - провозгласила французский министр вооруженных сил.

Хегсет ненадолго встретился со своим китайским коллегой в Пекине во время визита Трампа и надеется снова увидеться с ним в ближайшее время в китайской столице. Цель - укрепить хрупкое перемирие и избежать просчетов в зонах напряженности - от Южно-Китайского моря до Тайваня.

Хегсет, этот адепт "Америки прежде всего", отверг обвинения в "сдаче позиций" Китаю. Он назвал сотрудничество необходимым - созданием "механизмов безопасности" для предотвращения кризиса. "Умиротворение или передышка? Китайцы верят, что время работает на них", - отметил один западный советник.

Хегсет похвалил союзников, нарастивших оборонные мощности: Южную Корею - назвав ее "образцом", - а также Филиппины, Японию и Австралию. "Сеул живет в реальном мире, они на передовой и ясно видят угрозу", - заявил глава Пентагона, не обмолвившись ни о Северной Корее, ни о Китае.

Южная Корея - четвертая экономика Азии - только что подтвердила намерение обзавестись атомными подводными лодками и наращивает обычные вооружения. "Пекин может праздновать успехи своей дипломатии, но обратная сторона медали - союзники США, такие как Южная Корея и Япония, в ответ становятся только жестче", - считает Чон Мин Ли, спецсоветник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

Необычные похвалы от американцев нужны, чтобы подтолкнуть европейцев к бюджетной дисциплине. "Западной Европе следует принять это к сведению", - подчеркнул Хегсет за несколько недель до саммита НАТО в Анкаре. Глава Министерства вооруженных сил Франции Катрин Вотрен отметила, что французский военный бюджет вырос вдвое за десять лет. Доказательство - запуск проекта строительства авианосца нового поколения, и это при том, что "Шарль де Голль" уже развернут в Красном море.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780269240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Социальная защита педагогов усиливается: Сенат одобрил закон
- Мажилис одобрил разработанные депутатами поправки по экологическим вопросам в первом чтении
- Визит Путина и Евразийский ИИ-форум
- Позиция фракции "Ак жол" по предложениям об ужесточении проверок в отношении малого и среднего бизнеса
- Секретарь Совета Безопасности принял участие в Первом международном форуме по безопасности
- "Ак жол" требует применить льготу по ФОТ на весь малый и средний бизнес на СНР
- История казахстанской нефти в годы независимости
- Кадровые перестановки
- Демпартия "Ак жол" требует защитить граждан от цифрового мошенничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  