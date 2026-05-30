В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США

10:45 01.06.2026

30.05.2026



29 мая 2026 года в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом сообщает МИД Туркменистана.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-американского сотрудничества по широкому спектру направлений.



