|В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:45 01.06.2026
30.05.2026
29 мая 2026 года в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-американского сотрудничества по широкому спектру направлений.
Собеседники с удовлетворением отметили активизацию двустороннего политико-дипломатического диалога в последнее время, а также подчеркнули важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях.
Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В данном контексте стороны подчеркнули значимость расширения взаимовыгодного партнерства, в том числе по вопросам энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы сотрудничества в области региональной безопасности, борьбы с современными вызовами и угрозами, а также взаимодействия в рамках многосторонних форматов, включая платформу "С5+1".
Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.