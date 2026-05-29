17:03 01.06.2026

За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.



Дмитрий Орехов

писатель

29 мая 2026



Недавнее заявление Сергея Лаврова о планах НАТО по "деколонизации" России вновь высветило стоящую перед Западом историко-лингвистическую проблему. Наших противников можно понять. Некоторые вещи не стоит называть своими именами, чтобы сразу все не испортить. Выражение "расчленить Россию" отлично передает суть, но напоминает о серийном убийце из Лондона по кличке Джек Потрошитель.



Другое дело "деколонизировать". Этот термин ассоциируется с чем-то благородным и справедливым. Неслучайно Запад регулярно проводит форумы и конференции, чтобы порассуждать об этой самой пресловутой "деколонизации" нашей страны. Однако использование этого термина в отношении России отдает откровенным шулерством.



Начнем с того, что явление под названием "колониализм" имеет четкие временные и географические рамки. "Эпоха современного колониализма началась около 1500 года, после того как европейцы открыли морской путь вдоль южного побережья Африки (1488) и Америки (1492), – сообщает Британская энциклопедия. – В результате этих событий морская мощь переместилась из Средиземноморья в Атлантику, к формирующимся национальным государствам Португалии, Испании, Голландской республики, Франции и Англии".



Пятерка стран-колонизаторов, о которой говорит Британника, действовала в особой колониальной логике. В логике, которой до этого мир не знал. Ключевой здесь была потребность в накоплении капитала. Захваченные колонизаторами страны вместе с населявшими их народами рассматривались как источник прибыли. Отсюда и караваны кораблей с рабами, и кровавые захваты земли европейскими поселенцами, и уничтожение среды обитания туземных народов (включая вырубку лесов и истощение почв), и торговля, больше напоминавшая обман, и система принудительных культур (европейцы заставляли туземцев выращивать непродовольственные культуры, вроде табака и опийного мака, что нередко приводило к голоду).



Еще одной стороной колониализма стало варварское уничтожение местного производства – чтобы разрушить местную экономику и создать рынок для своих товаров, те же англичане уничтожали ткацкое ремесло в Индии, результатом чего стал голод в Бенгалии, унесший миллионы жизней.



Стоит отметить, что владыки докапиталистических империй полагали, что лучше владеть землями процветающими, нежели разоренными и опустошенными. И потому "самую большую гору трупов в истории", как выразился Эме Сезер, устроили не старинные империи во главе с тиранами, а просвещенные национальные страны в эпоху Модерна. Нет, по своей природе эти люди не были злодеями. Просто они хотели получать прибыль из колоний. Ничего личного.



"Существует общая логика всех западных примеров колониализма – иберийского, французского, британского, голландского и североамериканского, а также менее масштабных – немецкого, итальянского и брюссельского, – пишет один из главных теоретиков деколониальной мысли аргентинец Вальтер Миньоло. – Колониализм неприменим ни к истории до 1500 года, ни к Римской империи, ни к другим схожим образованиям, которые, подобно ей, в ходе истории распространяли свое господство (таким как китайские династии, персидский сатрапий, арабский халифат, андский инканат, мезоамериканский тлатоанат, османский султанат и русское царство)".



Почему же неприменим? Да все по той же причине: колониализм связан с Модерном, капитализмом, экспроприацией земли, эксплуатацией чужого труда, вкладыванием полученных средств на трансокеанских рынках. Китайцы, русские, персы, османы и прочие к этому явлению непричастны. Это, конечно, не значит, что все они совсем не допускали несправедливостей по отношению к другим этносам; просто сама логика их действий была иной. Она не была подчинена идее "прибыль любой ценой", а потому управление другими народами могло быть как жестоким, так и милосердным. Традиционная империя воспринимала попавшую под ее власть страну как часть своего имперского организма, иногда как больную (в случае бунтов), но все-таки как свою; западная колониальная империя воспринимала свои заморские части как еду.



Взять ту же Голландию. Зеленые луга, мельницы, домики с черепичными крышами… Но свое процветание, достигнутое с помощью перекачки чужих ресурсов в метрополию, голландцы не стремились распространить на подвластные им народы; более того, они их беззастенчиво грабили, доходя до откровенного геноцида (Суматра, Ява, острова Банда). Собственно, именно эта животная логика колониализма и отталкивала весь мир от "просвещенных", заставляя народы поднимать восстания, бежать с насиженных мест и мечтать о деколонизации (настоящей деколонизации, без кавычек). И никакой туземный правитель, находясь в здравом уме, не послал бы в Лондон, Амстердам, Париж или Вашингтон письмо с просьбой "колонизируйте нас!". Ведь это означало бы принести свой народ в жертву Молоху западного Модерна.



А вот о включении в незападную империю многие народы мечтали – хотя бы потому, что это давало им гарантию спокойной и безопасной жизни. Под скипетр русского царя просились грузины, опасавшиеся персов; армяне, опасавшиеся Османской империи; алтайцы, опасавшиеся китайцев; казахи, опасавшиеся джунгар; и даже далекие бирманцы, надеявшиеся с помощью русских защититься от англичан. Так что же общего у нас со странами-колонизаторами?



Ничего.



Говоря о "деколонизации России", наши противники фактически имеют в виду уничтожение союза народов, созданного для того, чтобы их не съели поодиночке. Но Запад напрасно натягивает маску невинной овцы на свою уже не однажды битую волчью морду: Глобальный Юг по-прежнему считает нашу страну антиколониальной державой. И это неудивительно.



В царское время Россия спасла Таиланд от французской колонизации, а Эфиопию – от итальянской. В советское время мы помогли Анголе и Мозамбику отбиться от португальской колониальной империи, Алжиру – от французской, Египту – от французской и английской, Вьетнаму – от французской и американской. В 1960 году по инициативе именно нашей страны Генассамблея ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.



В последние годы Россия довольно активно продвигалась в Африке (ЦАР, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и др.), и французский неоколониализм вынужден был отступать, лишаясь своих прибылей и привилегий. Стоит ли поэтому удивляться стремлению Макрона и прочих "желающих" повоевать на Украине? Костяк этой коалиции как раз и составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима. Господа атлантисты действительно имеют право нас ненавидеть. Вот только им не стоит называть свои планы "деколонизацией". Как говорится, чья бы корова мычала.