Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова

Понедельник, 01.06.2026
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Пока Армения хватает звезды с европейских небес, а Китай спорит из-за цен, Казахстан действует в своих интересах. Он хочет еще больше и российской нефти, и российского газа, и российского мирного атома. Астана прямо заявила об этом российскому президенту Владимиру Путин во время его поездки в Казахстан. И правильно делает: проси больше, чем желаешь, - получишь ровно столько, сколько хотел на самом деле.

Казахстан готов нарастить прокачку нефти через свою территорию для Китая, с радостью стать транзитером российского газа в Китай в рамках проекта "Силы Сибири - 2" и построить силами "Росатома" первую атомную электростанцию на своей территории.

АЭС у Казахстана, считай, уже в кармане. В прошлом году Астана выбрала именно "Росатом" среди нескольких претендентов как основного исполнителя этого проекта. И во время недавнего визита Путина были подписаны все необходимые документы для старта проекта. В выборе российского исполнителя роль сыграла, конечно, не только дружба на политическом уровне. Российская корпорация предложила наилучший проект под ключ с точки зрения как технологий, так и экономической целесообразности. "Росатом" - признанный лидер в атомной сфере. Никто, кроме него, не умеет строить самые современные станции в мире в такой короткий срок. Не говоря уже о том, что компания берет на себя все работы - от первого заложенного камня и до конца службы станции, а это минимум 60 лет. Более того, Россия предоставляет Астане экспортный кредит на строительство АЭС, то есть Казахстану даже денег не надо вкладывать - и возвращать их будут уже по факту работы станции.

АЭС очень нужна стране. На кону не просто получение более дешевой и чистой электроэнергии. Сейчас в Казахстане электричество получают в основном - на 80 процентов - на угольных электростанциях, остальное - на газовых. Главная проблема - в росте потребления, в том числе со стороны промышленности и ИИ, дата-центров. Без новых мощностей страна рискует столкнуться с реальным дефицитом электроэнергии и отставанием экономики. А атомная электростанция добавит сразу два гигаватта мощности.

Проблем с увеличением прокачки нефти через Казахстан тоже нет. Речь идет о небольшом объеме - о росте на 2,5 миллиона тонн. Это прибавка к тем десяти миллионам тонн, которые уже идут через Казахстан в Китай. Это простой в реализации проект, так как не требует вложений в строительство новой трубы. Достаточно использовать современные технологии для расширения прокачки нефти. Астана получит рост транзитных доходов и своего значения. Для Москвы это тоже выгодно, так как расходы доставки нефти по трубе значительно ниже, чем при ее транспортировке по морю, тем более сейчас, когда фрахт, страхование и другие расходы выросли на фоне ближневосточного конфликта и санкционной войны.

Удивление и одновременно восхищение вызывает предложение Казахстана протянуть "Силу Сибири - 2" по его территории. Астана готова стать транзитером российского газа для Китая. И ее нисколько не смущает тот факт, что у России уже есть договоренности с Китаем о другом маршруте этого газопровода - через Монголию.

Для Казахстана эта история важна даже не столько потому, чтобы стать транзитером российского газа. Хотя это дополнительные доходы от прокачки и, что не менее важно, - повышение статуса Казахстана на энергетическом рынке, так как Россия и Китай становятся еще более лояльны к нему.

Но эта газовая труба нужна для экономики самой страны. Астане в любом случае требуется больше российского газа для собственного благополучия - чтобы газифицировать север и северо-восток страны. "Газпром" как поставщик здесь наилучший вариант.

Но Казахстан хочет не просто протянуть трубу из России в нужные ему регионы, он заинтересован именно в транзитной трубе, из которой можно будет брать газ и для собственных нужд. И на это есть еще одна важная причина. Если строить трубу только для себя, то финансирование стройки придется брать на себя Астане. А если это проект транзитной трубы, то расходы можно разделить с российской стороной или даже почти полностью переложить на плечи "Газпрома". Прекрасный пример заботы государства о своей выгоде и экономии собственных финансов.

Однако с переносом маршрута "Силы Сибири - 2" у Казахстана может не получиться. Потому что вариант через Монголию Россия и Китай уже согласовали, причем в прошлом году был подписан юридически обязывающий меморандум.

Правда, проект "Силы Сибири - 2" уже менял маршрут. Изначально Россия хотела протащить трубу вообще без транзитеров - сразу с российской стороны в районе Алтая на китайскую территорию. Почему пришлось переиграть? Китай нашел это для себя затратным и требовал большой скидки на газ. Во-первых, из Алтая российский газ приходит на запад Китая, а все основные потребители находятся на востоке страны. Пекин указывал, что ему придется много тратить на прокачку газа через всю свою территорию. Во-вторых, на запад Китая уже приходит очень дешевый туркменский газ, и Пекин хотел такую же цену от Москвы. В Туркмении Китай инвестирует в добычные проекты и инфраструктуру, поэтому для него этот газ такой дешевый. В свою очередь, у России собственная ресурсная база, расходы она ни с кем не делит и трубы строит на свои деньги. Поэтому "Газпром" поменял маршрут, лишив Пекин этих аргументов.

Через Монголию российский газ будет приходить уже на восток Китая - прямо к основным его потребителям - и конкуренции с другим трубопроводным газом здесь нет. Поэтому "Газпром" рассчитывает на выгодную для обеих сторон цену. Ценовой вопрос сейчас, судя по всему, остается последним на пути подписания коммерческого контракта с китайскими партнерами.

И пока Китай затягивает окончательное решение, Казахстан предлагает свои услуги. Труба уже будет по мощности меньше - не 50, а 35 миллиардов кубометров в год. Плюс часть газа Казахстан купит для себя.

Ставка Казахстана может и сыграть, если Китай, например, посчитает, что 50 миллиардов кубометров ему много, и откажется от монгольского маршрута окончательно. Тогда Россия может вернуться к предложению Астаны. Казахстанский проект предполагает, по сути, присоединение к газопроводам Центральной Азии, которые проходят через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию. К заполняемости этих труб всегда были вопросы. Никогда за всю историю они не качали газа по полной, всегда были свободные мощности. И объемы прокачки будут падать, потому что Узбекистан сокращает поставки в Китай, поскольку ему самому не хватает газа и он ищет его в России. Казахстан тоже в перспективе из экспортера может превратиться в импортера газа. Так что потенциал для появления российского газа есть. Но для России, конечно, в приоритете текущий проект "Силы Сибири - 2".

Источник - РИА Новости
