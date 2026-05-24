Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня

00:05 02.06.2026
Оборона ВСУ в Константиновке расчленена – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 1 июня в разрезе СВО. Русские войска в Константиновке сумели расчленить боевые порядки украинского гарнизона. Редакция Readovka проанализировала признаки подготовки Киева к очередной операции против собственного населения – теракт на гражданском объекте под прикрытием ракетной атаки ВС РФ.
Оборона развалена
Наши подразделения, действующие в Константиновке, сумели нарушить всю оборонительную систему украинского гарнизона. Главным успехом за прошедшие выходные стал прорыв со стороны Новодмитровки. Русские штурмовые группы сумели закрепиться в северной части города и расширить зону контроля. По свидетельству источников, приближенных к действующей армии, передовым силам ВС РФ, действующим в промышленном районе, удалось дойти до улицы Алексея Тихого. Это означает, что визуальный контроль над основным въездом в город установлен. Улица Алексея Тихого – это продолжение шоссе Н-20, которая проходит практически по прямой и делит Константиновку на две равные части.
Военные ВС РФ, сообщившие об успешных действиях наших штурмовых групп, прямо указали, что практически весь город является зоной пехотных боев и как таковой четкой линии фронта нет. Штурмовики противоборствующих сторон постоянно пребывают в движении. Это означает, что целостной обороны ВСУ, которая опиралась на условные линии городских позиций, больше нет. Русской пехоте удалось настолько глубоко проникнуть в Константиновку на ключевых участках, что возможность для одних подразделений незалежной сохранять локтевой контакт с другими исключена. Крупные площади города, такие как микрорайоны Украинский Хутор и Цинковый в центре и на юго-востоке, а также многоквартирные кварталы и частный сектор на северо-востоке от ж/д станции Константиновка вплоть до краеведческого музея – теперь территория под зачистку. Сколько времени займет этот процесс, сказать трудно. Учитывая то, что оборонительные порядки ВСУ в Константиновке дезорганизованы, обстановка динамично меняется, весьма вероятно, что в скором времени неприятель попытается прорваться в северо-западные районы города.
Можно предположить, что противник, который еще контролирует металлургический завод, будет использовать его как опорную точку для просачивания сложным маршрутом по северному берегу Кривого Торца через район химического комбината и частный сектор по улице Алексея Тихого. Какая-либо дальнейшая оборона в юго-восточной, северо-восточной и центральной частях города для украинской стороны бессмысленна, она приведет лишь к потерям или пленению подразделений гарнизона. Таким образом, учитывая высокую динамичность текущего этапа боев за Константиновку, попытка неприятеля массово откатиться на северо-запад города весьма вероятна. В пользу этого говорит то, что пока сплошного кольца окружения нет, шансы просочиться есть, а ВСУ надо спешить. Важно отметить, что в дело вступает медийная составляющая, которая для Киева крайне важна. Дальнейшую оборону "крепости Константиновка" он будет разыгрывать уже в СМИ, но принципы достоверности требуют контроля хотя бы над одной десятой города. Это может быть достигнуто лишь выводом на северо-западные окраины всех, кто еще может покинуть оформляющийся котел. Кроме того, если ядро гарнизона промедлит с выходом в северо-западном направлении и кольцо окружения станет плотным, то командование ВСУ встанет перед дилеммой. Либо повторять печальный опыт Мирнограда, когда остатки гарнизона сидели под бомбардировками до полного уничтожения или сдачи, либо немедленно формировать коридор для эвакуации своих блокированных подразделений, пока есть время и позволяют условия. Таким образом, весьма вероятно, что неприятель в скором времени рывком со стороны Алексеево-Дружковки попытается атаковать ВС РФ в промзоне и отогнать наши передовые штурмовые группы от улицы Алексея Тихого.
Предупреждение с двойным дном
Накануне Зеленский выступил с видеообращением к украинцам с призывом не игнорировать сигнал воздушной тревоги ввиду высокой опасности массированного удара России по военным объектам на всей территории незалежной.
Можно подумать, что хозяин Банковой внезапно обеспокоился безопасностью простых людей. Это далеко не так. Стоит вспомнить недавнюю комплексную информационно-психологическую операцию, которую проводили украинские спецслужбы в Дарницком районе Киева, когда под прикрытием массированного ракетного обстрела и волн БПЛА был взорван заряд взрывчатки в подвале многоквартирного дома, что привело к полному обрушению пролета. Эта история местными СМИ сначала была выдана за последствия попадания дрона, а потом позиция властей скорректировалась, и они заявили о том, что высокоточная крылатая ракета ВС РФ якобы вошла в основание дома и сдетонировала в подвале. Однако от места трагедии до ближайшей потенциальной цели было порядка 3-4 км.
Неприятель отлично знает, что в скором времени массированная атака так или иначе будет. Это означает, что у спецслужб противника есть время на то, чтобы организовать очередную диверсию против гражданского населения в стиле заминированного подвала. А призыв Зеленского не игнорировать тревогу – это конкретный сигнал того, что очередной теракт уже подготовлен и будет реализован под прикрытием очередной ракетной атаки, в ее "тени". Зачем украинский лидер это делает? Для того, чтобы потом по итогу террористической акции многозначительно заявить нечто а-ля "я ведь предупреждал". Кроме того, призыв играет роль "прокладки" для последующих заявлений.
А почему именно сейчас? Зеленский снова начал "надаивать" ракеты для систем ПРО Patriot у США. Более того, он даже позволил себе критиковать низкие объемы производства зенитных управляемых ракет в Штатах.
"В Соединенных Штатах недостаточные объемы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. Россия наращивает собственное производство баллистических ракет. Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут ситуацию и отреагируют. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами – это ничто", – сказал Зеленский.
Очевидно, что Банковая крайне заинтересована в том, чтобы появились условия для "слезливой картинки", которая, по мнению политтехнологов, повысит шансы Киева заполучить желаемый ежемесячный объем противоракет. Таким образом, озвученный накануне призыв Зеленского – это фактический анонс очередной варварской террористической акции украинских спецслужб против собственного населения. В этой связи напрашивается совет для жителей крупных городов незалежной. Населению областных центров, особенно Киева, необходимо быть крайне внимательными к странным людям, которые могут под видом коммунальщиков складировать какие-либо крупногабаритные вещи, условные мешки с цементом в подвальные помещения или на чердак. Важно отметить, что потенциальная акция будет схожа по концепции с тем, что было в Дарницком районе Киева. Но отличия должны быть, чтобы нельзя было связать эти 2 инцидента. Таким образом, весьма вероятно, что новый взрыв будет организован украинскими спецслужбами либо со смещением точки закладки заряда, либо вместо жилого дома будет выбран иной гражданский объект для получения наибольшего информационного резонанса.
