 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.06.2026
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
00:05  Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Понедельник, 01.06.2026
23:26  Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова
17:03  Взгляд: За словами о деколонизации России скрывается жажда мести
16:49  Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой, - Валентин Катасонов
10:45  В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:34  Чарльз Массон – британский авантюрист, послуживший науке, - П.В.Густерин
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Узбекистан   | 
Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
01:45 02.06.2026

Politico: ЕС может начать размещать мигрантов в Казахстане и Узбекистане
https://www.vedomosti.ru/
01 июня 2026

Казахстан и Узбекистан рассматриваются Евросоюзом (ЕС) в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, группа государств Евросоюза готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых "центров возвращения" для мигрантов, подлежащих депортации. Среди возможных партнеров один из дипломатов назвал Казахстан и Узбекистан. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Предполагается, что страны, согласившиеся принять такие центры, смогут получить взамен финансовую помощь на развитие или послабления в визовом режиме.

Как отмечает Politico, европейские власти стремятся ужесточить миграционную политику на фоне роста популярности правых партий и низкой эффективности действующей системы депортации. По данным Eurostat, лишь около 28% мигрантов, которым предписано покинуть территорию ЕС, фактически возвращаются в страны происхождения.

При этом правительства европейских стран пока избегают публично называть возможных участников проекта. Осторожность связана с критикой аналогичных инициатив, включая сорванный план Великобритании по отправке мигрантов в Руанду и продолжающиеся судебные споры вокруг соглашения Италии с Албанией.

Ожидается, что до конца года Евросоюз попытается согласовать конкретный формат работы центров и определить страны, готовые к началу официальных переговоров.

22 апреля стало известно, что число мигрантов в Европейском союзе (ЕС) достигло рекордных 64 млн в 2025 г. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.



СМИ сообщили о планах Евросоюза открыть в Казахстане центры для беженцев: комментарий МИД
https://www.nur.kz/
01 июня 2026

На брифинге в казахстанском МИД официального представителя Ерлана Жетыбаева спросили, возможно ли появление в нашей стране центров для принятия беженцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у официального представителя МИД, действительно ли Казахстан и Узбекистан рассматриваются Евросоюзом как потенциальные страны для размещения центров содержания мигрантов.

"Насколько мне известно, нет таких переговоров", - прокомментировал официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.

Он также добавил, что переговоры об упрощении визовых требований для наших граждан идут вкупе с соглашением о реадмиссии.

"Но само соглашение о реадмиссии означает, что, если гражданин выехал из нашей страны незаконно, мы обязуемся принять его обратно", - добавил представитель МИД РК.

Как сообщали ранее "Ведомости", Казахстан и Узбекистан рассматриваются Евросоюзом в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Группа государств Евросоюза готовится начать переговоры с 8-10 странами за пределами блока о создании так называемых "центров возвращения" для мигрантов, подлежащих депортации. Среди возможных партнеров один из дипломатов назвал Казахстан и Узбекистан.

Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Предполагается, что страны, согласившиеся принять такие центры, смогут получить взамен финансовую помощь на развитие или послабления в визовом режиме", - сказано в публикации.

Источник - Nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780353900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев выступил на совместном образовательном курсе Сената Парламента и Национального банка
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан"
- Вице-Президент Кубы посетил Мажилис
- О репрессиях и уроках истории
- KEGOC представило в Правительстве РК ключевые итоги деятельности и планы развития Национальной электрической сети
- Азат Перуашев провел совещание по вопросам амнистии в сфере предпринимательства и экономики
- Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбека Налибаева провел встречу с руководством компании "Шелл"
- Состоялся республиканский форум "Auyl Jastary"
- "Ловушка средних подходов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  