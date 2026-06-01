Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию

01:45 02.06.2026

Politico: ЕС может начать размещать мигрантов в Казахстане и Узбекистане

https://www.vedomosti.ru/

01 июня 2026



Казахстан и Узбекистан рассматриваются Евросоюзом (ЕС) в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейских дипломатов.



По данным издания, группа государств Евросоюза готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых "центров возвращения" для мигрантов, подлежащих депортации. Среди возможных партнеров один из дипломатов назвал Казахстан и Узбекистан. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Предполагается, что страны, согласившиеся принять такие центры, смогут получить взамен финансовую помощь на развитие или послабления в визовом режиме.



Как отмечает Politico, европейские власти стремятся ужесточить миграционную политику на фоне роста популярности правых партий и низкой эффективности действующей системы депортации. По данным Eurostat, лишь около 28% мигрантов, которым предписано покинуть территорию ЕС, фактически возвращаются в страны происхождения.



При этом правительства европейских стран пока избегают публично называть возможных участников проекта. Осторожность связана с критикой аналогичных инициатив, включая сорванный план Великобритании по отправке мигрантов в Руанду и продолжающиеся судебные споры вокруг соглашения Италии с Албанией.



Ожидается, что до конца года Евросоюз попытается согласовать конкретный формат работы центров и определить страны, готовые к началу официальных переговоров.



22 апреля стало известно, что число мигрантов в Европейском союзе (ЕС) достигло рекордных 64 млн в 2025 г. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.



