Вторник, 02.06.2026
11:12  В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства
11:05  Sputnik: Что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
00:05  Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Понедельник, 01.06.2026
23:26  Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова
17:03  Взгляд: За словами о деколонизации России скрывается жажда мести
16:49  Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой, - Валентин Катасонов
10:45  В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:34  Чарльз Массон – британский авантюрист, послуживший науке, - П.В.Густерин
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
Дикая дивизия: что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой

Победоносно прошагав через всю Европу, немецко-фашистские захватчики были обескуражены героизмом советских солдат

АСТАНА, 1 июн - Sputnik. В самом начале вторжения в Советский Союз в июне 1941 года в письмах родным немецкие военные писали, что через несколько недель вернутся домой с победой. Они были уверены: тем, кто покорил всю Европу, СССР достанется бонусом.

О том, что что-то не так, враг стал догадываться на подступах к Москве в октябре-ноябре 1941 года.



Подчинялись Панфилову лично

Сокрушительный провал немецко-фашистских оккупантов по окружению и захвату Москвы в самом начале операции "Тайфун" и его большие потери как в технике, так и в живой силе в октябре 1941 года вынудили командование вермахта отступить на прежние позиции и готовить второй этап наступления на столицу СССР, который был запланирован на середину ноября. Понимая, что новая попытка немцев прорваться к Москве неминуема, к отражению атаки готовились и советские солдаты.

По словам руководителя Алматинского музея Боевой славы, внучки легендарного генерала Ивана Панфилова Алуы Байкадамовой, в октябрьских сражениях 316-я стрелковая дивизия понесла большие потери, однако, что очень важно, приобрела небывалый боевой опыт. Недолгая передышка между первым и вторым этапами операции "Тайфун" позволила не только подготовить оборонительные позиции, но и усовершенствовать тактику ведения боя, к которой, как показал октябрь, гитлеровцы были совершенно не готовы.

Приблизительно в это время, как считает Алуа Байкадамова, и появились отряды истребителей танков, как отдельная боевая единица – подразделения, подчинявшиеся непосредственно командиру дивизии, генералу Ивану Панфилову. Именно они должны были первыми встретить тяжелую технику врага и именно поэтому командир уделял особое внимание их позициям.

Панфиловцы: шаг в бессмертие. Жестокие бои под Москвой в октябре 1941-го

Из воспоминаний Григория Шемякина, написанных собственноручно и хранящихся в архивах музея, в Казахстане знают, что Панфилов действительно приехал к ним накануне боя и четко указал место, где необходимо вырыть новые окопы и подготовить укрепления.

"И Шемякин вспоминает, что при первом налете авиации враг, как раз ударил по их первой позиции, которая не устроила Панфилова. Он пишет: "И давай мы благодарить своего батю. Мы же его батей называли", - говорит Байкадамова.

Подвиг 28 панфиловцев

16 ноября 1941 года под Волоколамском, у разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между вторым батальоном 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве. В результате боя танки были остановлены, и немцы вынуждены были повернуть и выбрать для прорыва другое направление.

Первые упоминания об этом бое принадлежат перу фронтового корреспондента Василия Коротеева и опубликованы 27 ноября 1941 года в газете "Красная звезда". На следующий день там же появилась большая статья "Завещание двадцати восьми павших героев", за авторством литературного секретаря издания Александра Кривицкого, где уже приводились подробности тяжелейшего боя. Затем на страницах газеты был опубликован очерк Кривицкого "О двадцати восьми павших героях", где они впервые перечислялись поименно.

Сложные судьбы панфиловцев

К сожалению, говорит Алуа Байкадамова, в историю подвига 28-ми панфиловцев, описанную в "Красной звезде", все же закрались неточности. Нередко именно их пытаются использовать псевдоисторики, чтобы поставить под сомнение весь легендарный подвиг этого отряда истребителей танков.

Именно поэтому, проведя долгое время в работе с документами, Байкадамова сделала все для того, чтобы исправить эти неточности. По ее словам, это касается двух бойцов из тех немногих, кто выжил в той страшной битве 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково: Даниила Кожабергенова и Ивана Добробабина.

"Их судьба потом сложилась трагически. Даниил Кожабергенов на некоторое время попадает в плен, потом бежит и находится в отряде Доватора (Лев Михайлович Доватор - советский военный деятель, генерал-майор, погиб 11 сентября 1941 года - Sputnik), который стоял по соседству с панфиловцами. Но потом его арестовывают, как добровольно сдавшегося в плен. Но как там можно добровольно сдаться, когда так бомбили и обстреливали, что мама, не горюй", - говорит Алуа Байкадамова.

При этом, отмечает она, позже Даниил Кожабергенов вновь возвращается в ряды Красной армии и доходит до Ржева, где получает тяжелейшее ранение, после которого его комиссуют.

Панфиловская дивизия. Рождение: две недели на сбор

"В списках 28-и панфиловцев его имя – Даниил Кожабергенов поменяли на Калиаскар Кожабергенов. При этом у нас в музее хранятся письменные свидетельства оставшихся в живых панфиловцев, что это был именно Даниил Кожабергенов. Кроме всего прочего сам отец Калиаскара говорил, что его сын, и это правда, прибыл в пополнение в 1942 году. Я за то, чтобы восторжествовала справедливость историческая. И в музее на колонне, где фотографии 28 панфиловцев, у нас фото Даниила Кожабергенова", - рассказывает Алуа Байкадамова.

Еще более противоречиво сложилась судьба панфиловца Ивана Добробабина.

"По всем свидетельствам, еще до появления политрука Василия Клочкова, отражением первой атаки немцев командовал как раз Добробабин – именно по его сигналу был открыт огонь по врагу. Позже попал в плен. Бежал. И оказался в тылу врага на Украине", - рассказывает Алуа Байкадамова.

Согласно данным, имеющимся на сегодняшний день, Иван Добробабин добрался до села Перекоп в Харьковской области, где устроился полицаем и охранял железнодорожную станцию в немецком тылу. При этом есть сведения, что он активно помогал местным жителям и партизанам.

Посольство Казахстана передало фото Бауыржана Момышулы московской школе

Позже Добробабин оказался в Одессе, где в 1944 году вновь был призван с советскую армию. Неоднократно награжден. Уже после войны, в процессе расследования обстоятельств того, как ему удалось выжить, выяснился факт его службы немцам, за что в 1948 году был осужден на 15 лет заключения. Суд учел, что не нашлось доказательств, что Иван Добробабин причастен к смерти односельчан или советских солдат. В противном случае приговор был бы один – расстрел. В заключении Добробабин провел семь лет, после чего срок был сокращен до фактически отбытого, и он освобожден.

"Да, он лишен звания Героя Советского Союза, других наград. Но на колонне в нашем музее находится его портрет. Он был среди панфиловцев и это – история. Мы рассказываем в экспозиции о бое 16 ноября 1941 года. И среди панфиловцев были Даниил Кожабергенов и Иван Добробабин. Я стояла на этом и буду стоять. Когда панфиловцы в нашем музее своими голосами рассказывают о себе, кто-то сообщает, что 16 ноября принял свой последний бой. А Добробабин говорит, что попал в плен, но это уже другая история", - объясняет Алуа Байкадамова.

Разрыв немецких шаблонов

Как бы там ни было, именно под Москвой в октябре-ноябре 1941 года немецко-фашистские захватчики впервые очень чувствительно получили "по зубам" от бойцов Красной Армии и осознали, что легкой прогулки у них не будет. Изменился тон, а главное, содержание писем, которые они писали на родину в надежде на скорое возвращение домой.

После очередного боя, продлившегося четыре часа, в котором рота советских солдат противостояла целой танковой немецкой дивизии и уничтожила 14 тяжелых машин, оберлейтенант Фриц Хер Ляйн – командир одного из танковых взводов, написал в своем дневнике:

"Они стреляли, пока у них были снаряды, потом бросали бутылки с горючим, потом шли с гранатами под гусеницы. Я видел, как один из них, раненный в обе ноги, пополз к танку Маера и взорвал себя вместе с машиной. Это не солдаты, это что-то другое, у нас такого нет".

По словам Алуы Байкадамовой, в боях за Москву, такое проявление героизма было далеко не единичным случаем. Аналогичный подвиг совершил и панфиловец Аликай Касаев.

"16 ноября 1941 года, будучи смертельно раненым, он собрал все силы и со связкой гранат выполз на встречу танку и подорвал его вместе с собой", - рассказывает она.

Стойкость, мужество и героизм советских солдат при защите Москвы и самоуверенность немцев стоила карьеры 42-м офицерам врага, который так и не смог пробиться к столице СССР.

Немецко-фашистские захватчики действительно были ошеломлены накалом сопротивления, с которым они, практически без боев покорив всю Европу, столкнулись под Москвой. Наиболее точно об этом высказался в одном из своих донесений немецкий военачальник, генерал-полковник Эрих Курт Рихард Гепнер.

"Гепнер писал фон Боку (немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал Мориц Альбрехт Франц Фридрих Федор фон Бок - Sputnik)", что "перед нами стоит дикая дивизия". А теперь послушайте: "…воюющая вопреки всех правил ведения боя и боевых уставов, бойцы, которые крайне фанатичны, не боятся смерти, не сдаются в плен. Вообще это высказывание, конечно, надо делить пополам. Потому, что первое говорит о том, что Панфилов их переиграл, как говорили Момышулы и Рокоссовский, изменив боевой устав, а второе – то, что он сумел воспитать своих бойцов так, что они не боялись танков. И это при том, повторюсь, что в дивизии воевали, в основном крестьяне, рабочие, учителя", - говорит Алуа Байкадамова.

По ее словам, намереваясь оккупировать Советский Союз, гитлеровцы не учли самого главного – разности менталитетов европейских и советских людей.

"У нас отдать жизнь за другого - это нормально. У европейцев это нецелесообразно. Разница именно в этом подходе, в том, что для нашего солдата это убеждение, жизненный принцип. Поэтому и отстояли Москву, да и страну в целом. Ведь битва за Москву была действительно решающим моментом", - отмечает Байкадамова.

О том, на сколько важными были сражения под Москвой в октябре-ноябре 1941 года, говорит и монумент 28 гвардейцам-панфиловцам в одноименном парке в Алматы. Это не просто кусок камня и отлитая из бронзы композиция. По ее очертаниям это карта Советского Союза того времени. И смысл, вложенный авторами скульптур, становится особенно понятен: отстояв Москву, панфиловцы отстояли всю страну.

Источник - Sputnik
Источник - Sputnik


