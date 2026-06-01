В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства

11:12 02.06.2026 Определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства

01.06.2026



Президент Шавкат Мирзиеев 1 июня провел встречу с представителями сферы культуры и искусства.



В мероприятии приняли участие поэты и писатели, актеры, драматурги и режиссеры, певцы, музыканты и композиторы, художники, скульпторы, ремесленники и другие деятели культуры, искусства и литературы, а также ученые-искусствоведы.







Глава нашего государства в начале своего выступления подчеркнул, что культура и искусство играют неоценимую роль в формировании духовности и мировоззрения людей, воспитании молодежи.



Отмечено, что сегодня в мире усиливается борьба за влияние на человеческое сознание, наиболее действенными средствами укрепления духовного иммунитета общества в таких условиях становятся книга, театр, кино, музыка и литература.



Подчеркивалось, что в ходе подготовки к встрече были организованы диалоги с деятелями искусства, а также изучено состояние объектов культуры и искусства. Глава нашего государства отметил, что нынешняя встреча направлена на поиск решений существующих в сфере проблем, а также на создание новой среды в литературе, культуре, искусстве и креативной экономике.



В первую очередь намечено внедрить новую систему стимулирования творческих деятелей и поддержки молодых талантов. По 21 направлению, включая театр, кино, хореографию, оперу, фольклор, эстрадное, академическое и национальное инструментальное искусство, а также изобразительное и прикладное искусство, будут созданы творческие объединения. Их сопредседателями станут мастера искусства, министры и руководители крупных компаний.



Эти объединения, работая совместно с музыкальными школами и художественными коллективами в регионах, займутся выявлением молодых талантов, организацией конкурсов на уровне махалли, района, области и республики, а также поддержкой победителей в гастрольных поездках, фестивалях и международных конкурсах.



Ежегодно будет проводиться Национальный курултай творческих деятелей. В рамках курултая организуют творческие вечера деятелей искусства, показавших наилучшие результаты в течение года. Также они получат достойное поощрение.



В частности, в сфере музыки меры поощрения предусмотрены для певцов, музыкантов и композиторов, создавших новые произведения, победивших в международных конкурсах, работы которых исполняются на национальных и международных сценах, а в сфере литературы – поэтов, писателей и драматургов, чьи произведения получили широкое признание, изданы большими тиражами, а также поставлены в театре и экранизированы.



Таким творческим деятелям будут ежемесячно выплачивать гонорар в размере 5 миллионов сумов в течение года. Они смогут бесплатно пользоваться воздушным, железнодорожным и общественным транспортом на территории Узбекистана. Расходы на лечение в специализированных медицинских центрах будут покрываться за счет бюджета, а также будут созданы их школы мастерства и творческие дома.



Также определены важные меры по поддержке молодых талантов и их наставников. С 1 сентября будут выплачиваться вознаграждения в размере 100 миллионов сумов победителям республиканских конкурсов и до 300 миллионов сумов – лауреатам престижных международных конкурсов, будут покрыты их расходы на участие в конкурсах. Преподавателям и наставникам будет установлена надбавка к заработной плате в размере до 100 процентов.



Ежегодно 100 юношей и девушек будут направлены на обучение в зарубежные культурные и художественные учреждения за счет государства. Чтобы выявить молодые таланты и поддержать продюсерские инициативы будет создан фонд "Инвестиции в творчество", которому ежегодно будут выделять 200 миллиардов сумов.



Особое внимание уделено вопросам защиты авторских прав деятелей искусства. Отмечалось, что каждый продукт, созданный в сфере литературы, культуры и искусства, является интеллектуальной собственностью автора, и каждое художественное произведение, музыкальная композиция и песня должны приносить доход своему создателю. Ответственным лицам поручено разработать систему, обеспечивающую гарантированную защиту авторских прав.



Новые возможности будут созданы и для представителей литературной сферы. Поэтам и писателям будут предоставлять творческий заказ на не менее чем 50 лучших произведений в год. Ежегодно 10 лучших произведений узбекской литературы будут переводить на иностранные языки и проведут их презентации с участием авторов за рубежом. Расходы на бумагу для издания книг, публикуемых по рекомендации Союза писателей, будут покрываться государством.



Предусмотрен также ряд льгот по социальной поддержке деятелей искусства. Предусмотрено ежегодно покрывать 50 процентов первоначального взноса по ипотечным кредитам на приобретение жилья для 1 тысячи поэтов и писателей, представителей культуры и искусства, сотрудников музеев и художников.



Представителям сферы, приехавшим из других регионов, будет выплачиваться компенсация на аренду жилья: до 2,5 миллиона сумов в месяц в городе Ташкенте и до 1,6 миллиона сумов в регионах.



Ежегодно 1 тысяча работников сферы, достигших хороших результатов в своей деятельности, получат бесплатное лечение за счет средств Фонда государственного медицинского страхования, а еще 2 тысячам деятелей искусства будет предоставлен пакет медицинского страхования за счет государства. Сотрудникам, имеющим стаж работы не менее 10 лет, будут предоставляться бесплатные путевки в санатории.



Для поддержки ансамблей песни и танца с 1 сентября заработная плата всех их сотрудников будет увеличена в два раза. Мастерам танца сократят требуемый стаж для выхода на пенсию с 20 до 15 лет. Выдвинуто предложение о строительстве в Новом Ташкенте современного Дворца танца рядом со строящимся там Центром макома.



Также будет пересмотрена система финансирования и материального стимулирования деятельности композиторов и авторов музыкальных произведений. Ежегодно им будет предоставляться государственный заказ на создание не менее 20 новых произведений в современных и классических жанрах, включая оперу и симфонию.



Глава нашего государства особо остановился на значении укрепления национального самосознания в обществе. Подчеркнуто, что сегодня стране нужны литература, вдохновляющая народ, кино, пробуждающее в молодежи чувство гордости, музыка, трогающая самые глубокие струны души, и театр, помогающий человеку глубже осознать свою принадлежность к народу.



Подчеркнуто, что в условиях, когда интернет и социальные сети занимают все более важное место в нашей жизни, голос творческой интеллигенции должен звучать еще громче в цифровом пространстве.



В целях повышения спроса на культурные мероприятия будут внедрены новые механизмы. Ежегодно 500 тысячам учителей, врачей, государственных служащих, активным школьникам и студентам, а также 100 тысячам нуждающихся семей и детям с инвалидностью будут предоставляться бесплатные ваучеры на посещение театров, кинотеатров и концертных мероприятий.



С 1 июля до 20 процентов расходов на проведение концертно-зрелищных мероприятий в каждом районе и махалле будут компенсироваться из бюджета. Концертно-зрелищные организации, частные театры, кинематография, производство детского контента и частные образовательные организации в сфере культуры и искусства будут освобождены от ряда налогов. Также не будут облагаться налогом благотворительные средства, направляемые на развитие литературы, культуры и искусства.



При хокимиятах областей будут созданы отдельные дирекции, которые будут отвечать за эффективное использование концертных и театральных залов, дворцов культуры, а также за ежедневную организацию культурных мероприятий.



Широкие возможности будут созданы и в театральной сфере. Отмечено, что предоставление в прошлом году театру имени Алишера Навои полномочия самостоятельно решать финансовые, творческие и организационные вопросы дало хорошие результаты. За один год количество спектаклей увеличилось в 1,5 раза, а число зрителей – в 2 раза. Теперь этот опыт будет внедрен в театрах имени Мукими и Бердаха, а также в Национальном театре кукол.



В целях поддержки частных театров и театральных студий с 1 сентября государство ежегодно будет компенсировать стоимость создания 50 сценических произведений. Им будут предоставлять государственные объекты культуры для бесплатного пользования, а при аренде частных помещений – покрывать из бюджета расходы до 20 миллионов сумов в месяц. Будет внедрена система выплаты гонорара из бюджета за каждый проданный билет на спектакли.



Также определены важные задачи по развитию киноиндустрии. "Узбекфильм" получит национальный статус и преобразуется в центральный киноконцерн, оказывающий услуги отечественным и международным кинопроизводителям. В целях продвижения национальных фильмов на международные рынки будет усилено сотрудничество с глобальными киноплатформами.



При создании фильмов по государственному заказу будут выделяться средства в размере до 30 процентов от бюджета фильма на расходы по продвижению и рекламе. Кроме того, 50 процентов кассовых сборов от показа фильмов, созданных по государственному заказу, будут выплачиваться продюсеру и творческой группе. Для повышения престижа национальной кинопремии "Олтин ҳумо" ежегодно будет выделяться 5 миллиардов сумов.



В качестве отдельного направления обозначено развитие креативной экономики. В ближайшие годы намечено довести объем креативной экономики до 145 триллионов сумов за счет увеличения добавленной стоимости в сфере культуры и искусства. Для этого создана правовая база отрасли, а также введен отдельный налоговый режим для резидентов Парка креативных индустрий. В Шайхантахурском районе и городе Нукусе начато строительство крупных креативных парков.



Будут реализованы проекты по увеличению добавленной стоимости ремесленной продукции в 5-10 раз за счет внедрения современного дизайна. Планируется расширить сотрудничество с международными дизайнерами и увеличить число выставок в странах Европы, США, Южной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Будет разработана программа по организации в течение года мегамероприятий в каждом регионе.



В ходе встречи также предметно обсужден вопрос совершенствования системы образования в сфере культуры и искусства. Преподавание музыки, изобразительного искусства и технологии в общеобразовательных школах будет обновлено на основе учебной программы "Art". С нового учебного года предмет "Art" будет внедрен в 10 общеобразовательных школах каждой области в порядке эксперимента.



Так, в начальных классах через рисование, музыку и игровые формы обучения предусмотрено развивать у детей интерес к творчеству, а в старших классах – формировать навыки работы с дизайном, графикой, искусственным интеллектом и креативными проектами.



Отмечалось, что в 326 музыкальных и художественных школах, а также в 29 специализированных школах страны обучаются 95 тысяч детей. Для этих учреждений будут разработаны конкретные показатели эффективности. От выпускников музыкальных школ будет требоваться владение еще как минимум одним национальным музыкальным инструментом помимо своей основной специальности.



С нового учебного года заработная плата преподавателей 326 музыкальных и художественных школ будет приравнена к заработной плате учителей общеобразовательных школ. Учителям общеобразовательных и музыкальных школ будет выплачиваться надбавка к заработной плате в размере до 20 процентов в зависимости от уровня владения учащимися музыкальными инструментами. Поставлена задача вовлечь в занятия музыкой и искусством не менее 1,5 миллиона учащихся.



В каждой общеобразовательной школе будет организовано не менее четырех кружков по направлениям музыки и искусства. При приобретении национальных музыкальных инструментов 30 процентов их стоимости будет компенсироваться государством. Для юношей и девушек с ограниченными возможностями в регионах будут созданы "инклюзивные творческие мастерские", на которые ежегодно будет выделяться 30 миллиардов сумов.



Также будет пересмотрена система подготовки кадров. С нового учебного года в специализированные школы учащиеся будут приниматься с 5-го класса по музыкальному направлению, а по направлениям танца, театра и искусства – с 9-го класса. Техникумы музыки и искусства, эстрады и цирка будут переведены в систему Министерства культуры и получат статус высших школ. Обучение в них будет организовано по трехлетним программам.



В высших учебных заведениях в сфере культуры и искусства будет внедрена система дуального образования. За каждым студентом будут закреплены известные деятели искусства, которые будут готовить молодых специалистов к выходу на большую сцену через участие в концертах, театральных постановках и других выступлениях. В учебные программы будут включены такие современные дисциплины, как арт-менеджмент, креативные индустрии и коммерциализация проектов. Для стартап-проектов студентов 10 вузам будет выделено 50 миллиардов сумов.



Будет создана единая система повышения квалификации и переподготовки работников сферы. На базе существующих центров будет создан Институт повышения квалификации и переподготовки в системе Министерства культуры, который также будет отвечать за повышение квалификации преподавателей музыки в общеобразовательных школах.



– Сегодня мы видим непростую обстановку, противоречия и конфликты в мире. В такой ситуации для нас важны как никогда национальное единство и сплоченность. Уверен, что вы, сыграв ведущую роль в этом деле, своим настоящим патриотизмом, верностью Родине и самоотверженностью станете примером для нашей молодежи и всего народа, – отметил Президент Узбекистана.



Глава нашего государства также провел искренний диалог с представителями сферы, выслушал их мнения, предложения и инициативы. Источник - President.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780387920





