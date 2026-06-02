ФСБ России вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на смартфоны чиновников

15:40 02.06.2026

Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленная на получение чувствительной информации.



С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки.



По факту выявления данной противоправной деятельности Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК России.



Следствие продолжается.



ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи. Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание Ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий.