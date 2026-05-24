США впервые за несколько лет поучаствуют в Петербургском экономическом форуме... главным по изящным искусствам

20:13 02.06.2026

Официальная делегация США впервые за несколько лет поучаствует в ПМЭФ - Кремль



02.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"



США впервые за несколько лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальной делегацией. На таком уровне они не участвовали в мероприятии последние 8-9 лет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.



"В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017–2018 года", - отметил представитель Кремля.



Кук выступит на тематической сессии форума "Россия - США: диалог культур". Там же, добавил Ушаков, предусматривается выступление руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.