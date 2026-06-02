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Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
22:45 02.06.2026

Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок

Кирилл Стрельников
02.06.2026

Вчера состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном, причем по инициативе российской стороны.

В последние дни многие обратили внимание на усиленное обсуждение евростремительного движения армянского руководства, промежуточной точкой которого являются парламентские выборы 7 июня. Почему промежуточной? Так считает сам господин Пашинян, заявивший, что после своего переизбрания инициирует принятие новой Конституции Армении.

Нет никаких сомнений, что главным пунктом новой Конституции (в случае победы партии Пашиняна) станет старый добрый "неуклонный курс на вступление в ЕС", а соответствующие телодвижения ускорятся в разы.

В этой ситуации немного забавляет некое ясноглазое удивление, проскальзывающее во многих русскоязычных публикациях, хотя все ходы были обозначены давно и абсолютно конкретно. В частности, о своих европланах Пашинян заявлял еще в октябре 2023 года в Европарламенте: "Могу четко и уверенно констатировать. Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Евросоюз считает это возможным". Но если у кого и были сомнения, они должны были развеяться после принятия закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз" в марте 2025 года и заявления Пашиняна в январе этого года, где он назвал курс на вступление в ЕС "однозначным". Если же кто-то был глух и слеп, то жирнющую точку в этой совсем не таинственной истории поставил саммит Армения - ЕС от 5 мая сего года, где армянский премьер поручкался с Зеленским и заявил, что "мы будем рады и счастливы", если Армению примут в ЕС, и одновременно выдвинул совершенно дружескую по отношению к России инициативу по созданию "нового СНГ без России".

Нужно отметить, что российские официальные лица и структуры все это время настойчиво предупреждали руководство Армении о неизбежных последствиях, в том числе экономических, но на той стороне свято верили, что труд и дружба народов все перетрут. Тот же Пашинян заявил, что "власти страны не опасаются возможного роста цен на сырье в случае ухудшения отношений с Россией".

На этой жизнеутверждающей ноте со стороны России пошли бодрящие новости.

Двадцать восьмого мая Минэнерго России отправило властям Армении письмо с предупреждением о возможном разрыве соглашения о беспошлинных поставках газа и нефтепродуктов.

В этот же день разразилась эпидемия мушки-плодожорки - и Россельхознадзор ввел с 30 мая ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. С 2 июня ограничивается ввоз винограда, черешни, абрикосов, слив, персиков и вишни. Мухи быстро добрались и до рыбы: теперь запрещается импорт армянской живой рыбы и рыбопродукции ("до урегулирования сложившейся ситуации"). Ранее - видимо, тоже из-за мух - были заблокированы продажи в России некоторых видов минеральной воды и алкогольной продукции.

Двадцать девятого мая по результатам встречи в узком составе лидеры России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана призвали Армению провести "в возможно короткие сроки" референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС, потому что "действия Армении, направленные на вступление в ЕС, создают риски для экономической безопасности государств - членов ЕАЭС". Как отметил помощник президента России Ушаков, "двигаться в сторону ЕС - суверенное право Армении, но она не должна делать это за счет финансов стран ЕАЭС".

Этим же днем президент России Владимир Путин расставил все по полочкам. Во-первых, "все, что хорошо для армян, - приемлемо и хорошо для России". Вы все посчитали? Внимательно посчитали и циферки прикинули? Ну и молодцы. Во-вторых - "совместить стандарты ЕС и ЕАЭС невозможно, поэтому мы будем вынуждены свернуть всю нашу работу с Арменией в сфере экономики". Чтобы вам было хорошо, а нам плохо - так не будет. А будет так, как хорошо нам, а вам - как вы выбрали сами. Например, по словам российского лидера, Армения в случае выхода из ЕАЭС потеряет 14 процентов ВВП, а о всех преференциях, дешевых энергоносителях, безвизе и работе без патентов в России придется забыть.

Но главное - "кризис на Украине начался ситуации, схожей с той, которая сейчас происходит с Арменией".

Эта ремарка очень важна, потому что она прямым образом отсылает к "Стратегической повестке партнерства Армении и Евросоюза", которая была подписана 2 декабря прошлого года в Брюсселе по итогам заседания Совета партнерства Армения - ЕС в Брюсселе.

Так вот: одним из главных пунктов повестки стала фиксация совместных планов по "укреплению устойчивости, безопасности и стабильности Армении", в том числе через Европейский фонд мира.

Для справки: Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) с 2022 года является основным общеевропейским механизмом финансирования поставок вооружений и военной поддержки Киеву.

Не услышав внятного ответа, российский президент все же сделал последний гуманитарный жест: вчера, в день рождения армянского премьера, он позвонил ему с искренним поздравлением и на прощание напомнил о предложении лидеров ЕАЭС определиться, так как мухи-плодожорки уже рвутся с поводков.

В итоге после некоторой паузы Пашинян записал видеообращение, где сообщил, что "трансформация отношений с Россией будет неизбежной".

Определились, ну вот и ладушки.

Ждите трансформаторов, в ЕС пригодятся.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780429500


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