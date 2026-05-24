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Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
23:38 02.06.2026

Опубликован список казахстанцев, получающих финансирование из-за рубежа
Казахстанские граждане и компании во второй половине 2025 года получили более 12 млрд тенге иностранного финансирования.

2 Июня

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК впервые обнародовал детализированный Реестр с указанием конкретных сумм и зарубежных доноров. Публикация Реестра является обязательной в рамках законодательства Республики Казахстан, предусматривающего прозрачность иностранного финансирования и контроль за целевым использованием средств, передает Caravan.kz.

В перечень вошли НПО, общественные фонды, медиаструктуры и правозащитные организации, которым поступало финансирование от международных структур, зарубежных фондов, диппредставительств и иностранных институтов.

Значительные объемы иностранных средств получили правозащитники и журналисты. Ниже указаны известные действующие лица и организации, согласно сведений из открытых источников.

Так, наибольший объем финансирования среди правозащитников получил ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" (Е.Жовтис, И.Иманбай и др.) - более 350 млн тенге. Денежные средства были получены от "Института Открытого общества" структуры Джорджа Сороса, SIGRID RAUSING TRUST и National Endowment for Democracy и др.

Журналисты MediaNet (А.Джалилов) за полгода получили почти 300 млн тенге. У данной структуры основными спонсорами выступили – "Института Открытого общества" структуры Джорджа Сороса, European Endowment for Democracy, THE NIPPON FOUNDATION, n-ost - Netzwerk fur Osteuropa-Berichterstattung e и др.

Центр исследования правовой политики (Д.Нурумов) получил финансирование на сумму 284 млн тенге. Иностранными донорами выступили Европейская комиссия, центр развития современной журналистики и Госдепартамента США.

ОФ "CAPS Unlock", созданный в 2023 году на базе трансформированного Фонда Сорос-Казахстан, (Руководитель, А.Айдаркулова) получил 175 млн тенге от Фонда Открытого Общества через Фонд содействия Открытому Обществу (OSF via FPOS), Фонда содействия Открытому Обществу (FPOS) и др.

ОФ "PaperLab" (С.Бейсембаев, А.Решетняк, К.Кабатова, А.Тлегенова и др.) заняли свое место в реестре КГД с 99 млн тенге, среди спонсоров "Институт Открытого общества" структуры Джорджа Сороса, National Endowment for Democracy.

Еще одна известная правозащитная организация "Әділ сөз" (К.Джаманкулова, Д.Уткин, Т.Калеева) получила 97 млн тенге. Источники финансирования – Посольства Великобритании и Нидерландов.

ОФ "Крылья свободы" (Р.Реймер, Е.Швецова) в реестре КГД указаны с суммой 61 млн тенге, средства были выплачены Фондом содействия Открытому Обществу (FPOS), Посольством Нидерландов и Институтом Изучения Войны.

"Ар Рух Хак" под руководством Б.Торегожиной получил 44 млн тенге от Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) и National Endowment for Democracy.

ОФ "FemAgora", занимающийся продвижением гендерных вопросов, (Лейла Зулейха Махмудова, Ксения Удод, Дария Касмамытова) получил 15 млн тенге.

Таким образом, публикация Реестра с указанием полученных денежных сумм и источников финансирования является новшеством 2025 года, реализуется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса, а также с Законом Республики Казахстан "О некоммерческих организациях".

При этом, в публикуемом Реестре нет информации о реализованных на полученные средства проектах, также, как и о конечных бенефициарах иностранного финансирования.

Автор: Мелина Азнабакиева

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780432680


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