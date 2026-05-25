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ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
00:05 03.06.2026

ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июня в разрезе СВО. Русские войска начали бои за последнюю подготовленную линию обороны перед коммуникациями Ореховской группировки ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела ход и потенциальные намерения Киева в условиях его попыток нарушить снабжение группировок "Восток" и "Днепр" ВС РФ.



Начало большого сражения

Части 36-й гвардейской общевойсковой армии из района сел Рождественское и Воздвижевка вышли к восточным окраинам Любицкого. Передовым штурмовым подразделениям ВС РФ удалось зацепиться за восточные окраины села и далее накапливаться в технических постройках и окрестных лесопосадках для развития успеха. Это означает, что наши войска вышли к резервной и последней линии обороны ВСУ, прикрывающей коммуникации Ореховского укрепрайона. Важно отметить, что украинская оборона в секторе представляет собой не только сеть полевых фортификаций по реке Верхняя Терса. Стоит обратить внимание на то, что крупная группа сел: Любицкое, Лесное, Даниловка, Ровное, Долинка, Копани, Бабаши, Широкое, Новосолошино, Никольское и Красный Яр (Червоный Яр) образует самостоятельный сельский укрепрайон. Но оборона противника в секторе только выглядит солидной. Подразделения, удерживающие рубежи в секторе, по фактической численности укомплектованы значительно ниже штатной. В реальности войска противника в секторе представляют из себя куда меньшее, чем может казаться. Из-за этого неприятель свернул активные действия против 7-й гвардейской ДШД ВС РФ в окрестностях Степногорска и перебросил часть сил в район сел Новосолошино, Никольское и Красный Яр для усиления состава своих войск в секторе. Учитывая то, что нашим штурмовикам уже удалось завязать бои за Любицкое, весьма вероятно, что неприятель в скором времени начнет контратаковать вырвавшиеся вперед подразделения ВС РФ, чтобы отогнать их от села.

Нет оснований сомневаться в том, что украинские войска станут предпринимать активные контрмеры. Остановка операции против русских десантников, удерживающих южный микрорайон Степногорска, и отказ ВСУ от переноса боев на юг от города к селам Каменское, Степовое, Щербаки и Малые Щербаки произошли не просто так. Фактический провал операции в западном секторе Запорожского направления свидетельствует о том, что в восточном секторе у украинской стороны назревает нечто куда более серьезное.

Глядя на карту, становится понятно, что за указанной группой сел по реке Верхняя Терса до реки Конка и шоссе Н-08 (Запорожье – Орехов) в распоряжении ВСУ зияющая пустота – ни единого населенного пункта на площади в десятки кв км, голая степь, обороне цепляться не за что. Есть севернее Орехова линия укреплений по реке Жеребец, но она обращена фронтом на юг, соответственно, в случае нашего наступления с востока на запад она свою роль сыграть не сможет.

Следовательно, прорывом на Любицкое штурмовики из состава частей 36-й гвардейской ОА завязали сражение, от исхода которого зависит судьба Орехова, а значит, и дальнейшая возможность ВСУ держать ВС РФ на дистанции от областного центра – города Запорожье. По этой причине накал боев обещает быть чрезвычайным по своей ожесточенности, у обеих сторон на карту поставлено очень многое.

Информация к размышлению

"Азовские" (организация признана террористической в России и запрещена) формирования, а именно 1-й АК НГУ и 3-й АК ВСУ, развернули масштабную операцию атак на военный транспорт соединений ВС РФ, действующих на южном фасе фронта. Данные мероприятия имеют лишь ограниченный результат, полностью перебить логистику в текущих условиях – задача невыполнимая. Возможно организовать временные перебои в поставках определенных грузов, но операция имеет информационно-психологическую составляющую.

Недавно редакция Readovka сообщала о том, что в складывающихся обстоятельствах "азовские" формирования будут пытаться всеми возможными способами показать, что они якобы "те, на ком все держится, и без них никак и никуда". Развернувшаяся информационная кампания по имитации полного обрубания логистики ВС РФ на юге ДНР и Запорожской области показывает, что "азовцы" начали шевелиться в медийном пространстве.

Стоит обратить внимание еще и на то, что пальма первенства в этом вопросе нагло выбита из рук командующего войсками беспилотных систем Бровди "Мадяра". "Азовцы", по сути, зашли в его "огород" и начали нагло обрывать его "медийную яблоню". Единственная причина, почему Бровди со своими войсками СБС (силы беспилотных систем), как медиашеф всех "беспилотных", позволил "азовцам" собирать все сливки, – негласное соглашение между ними и Бровди.

Внутри армейской оргштатной структуры им все же необходимо находить общий язык и иногда подмахивать друг другу, особенно в украинских реалиях, когда организованная и вооруженная сила – это то, что гарантирует политическое доминирование. Таким образом, видимая аномалия, когда армейские корпуса ВСУ и НГУ пиарятся на чужом поприще, совсем не аномалия, а естественное для внутриполитической кухни незалежной явление.

Отдельно стоит указать на то, что воздействие на логистику на юге ДНР и Запорожской области все же имеет ограниченный эффект, который отражается на ситуации с топливом на АЗС в Крыму – впрочем, по заявлениям губернатора Севастополя Развожаева, ситуация быстро стабилизируется. Так или иначе, неприятель очень усердствует, чтобы хоть как-то усилить эффект в ограниченном по времени окне возможностей.

Причины противника действовать по подобным принципам выходят далеко за границы медийных мотивов. Отлично известно, что группировка "Восток" ВС РФ создала непосредственную угрозу Ореховскому укрепрайону ВСУ: если силы 36-й армии прорвутся за реку Верхняя Терса, то украинскому командованию можно распрощаться с надеждами удержать Орехов, немедленно выводя силы на север для формирования заслона уже непосредственно на подступах к Запорожью.

Такое тяжелое поражение просто невозможно будет замолчать или вывернуть в более приемлемую "видимость" при всем инструментарии современных медиа. Этого Киев допустить не может. Единственным потенциально действенным методом выступает воздействие на логистику в надежде подорвать боевой потенциал наших войск, уже занесших меч над Ореховской группировкой ВСУ.

Даже если эффект неполноценен и кардинально не сказывается на ходе боевых действий, ВСУ не остановятся. Медийный выхлоп все-таки есть, и отказываться от "медиаперемоги", даже если как таковой "перемоги" не наблюдается, нет оснований.

Важно посмотреть на картину глазами неприятеля, особенно если медийная составляющая сильно затмила реальную тактическую ситуацию – все далеко от той реальности, которую формируют "азовские" медийщики. Анализ украинских ресурсов показывает, что противник искренне поверил в то, что трафик грузов в интересах группировок ВС РФ, действующих на южном фасе фронта, упал до критического минимума с соответствующим влиянием на боеспособность наших группировок "Восток" и "Днепр".

Формирования противника, показавшие "коллегам по цеху" красивую картинку, естественно, не признаются в том, что реальность иная. Это создает особые последствия не для России, а для незалежной. Будучи убежденным в том, что снабжение группировок "Восток" и "Днепр" ВС РФ нарушено, Киев может положиться на ошибочные выводы, сделанные из-за неверных вводных.

Известно, что если подразделения, активно ведущие боевые действия, соседствуют с теми, на чьем участке затишье, то они получают часть накопленных соседями ресурсов в свое распоряжение. Ведь ресурсы нужны им здесь и сейчас. Таким образом, Банковой может показаться, что русские войска из группировки "Днепр", стоящие по берегу обмелевшего Каховского водохранилища, превратились в "доноров" для активно атакующих соседей из группировки "Восток" с соответствующей просадкой собственных возможностей.

Разумеется, данный момент максимально пригоден для того, чтобы попытаться что-то предпринять. Это особенно актуально в условиях уже ранее обозначившихся разведывательных признаков концентрации ВСУ в районе городов Никополь и Марганец.

Общая картина такова, что противник, пытаясь нарушить нашу логистику на юге новых территорий, действует с расчетом на изоляцию театра боевых действий. Полноценного результата нет, группировка "Восток" продолжает активные действия.

ВСУ отказались от планов полностью отбить Степногорск и далее давить в южном направлении. Они перебросили свои силы для помощи тем, чей провал будет стоить контроля над Ореховом. Таким образом, противник в описываемом секторе боев перешел в режим выигрыша времени любой ценой.

Этим проблему не решить, и Киеву об этом известно. Таким образом, попытка изолировать театр боевых действий не принесла ожидаемого результата для неприятеля. Единственный оставшийся в распоряжении противника шанс спасти Орехов – это создать напряжение на ранее спокойном участке, чтобы вынудить ВС РФ изменить планы.

Учитывая локализацию попытки изолировать театр боевых действий именно на южном фасе фронта, весьма вероятно, что неприятель активно рассматривает вариант "наскока" на противоположный от Марганца и Никополя берег обмелевшего Каховского водохранилища.

Вчера, 1 июня, главным событием дня стали успехи ВС РФ в Константиновке.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780434300


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