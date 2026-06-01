Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова

02:23 03.06.2026

Киргизия штурмует Совбез ООН

Бишкек бросает вызов Маниле в гонке за место в Совете Безопасности



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

01.06.2026



3 июня в Генеральной ассамблее ООН решится судьба непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы на 2027–2028 годы. Киргизия ведет за это членство ожесточенную борьбу с Филиппинами, которые ранее считались бесспорным фаворитом. Благодаря активной кампании Бишкека победителя определят выборы.



Президент Киргизии Садыр Жапаров в преддверии голосования в ООН призвал мировых лидеров поддержать кандидатуру Киргизии. Он подчеркнул, что республика готова демонстрировать независимую, деполитизированную позицию и добиваться взвешенных решений, не будучи связанной блоковыми обязательствами. Жапаров также отметил, что полноценное участие малых и развивающихся стран в Совбезе ООН – это не привилегия, а необходимость для устойчивости всей системы глобальной безопасности.



По его словам, Бишкек после урегулирования всех пограничных вопросов с соседями по региону получил их единогласное одобрение и намерен отстаивать в ООН принципы транспарентности и полного отказа от оружия массового уничтожения.



Жапаров не обошел вниманием и острые международные вызовы, отметив, что вооруженные конфликты, бушующие в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, продолжают серьезно испытывать на прочность всю систему мироустройства. Он подчеркнул колоссальные траты – более 3 трлн долл., ежегодно направляемые на военные цели. "Эти средства могли бы обеспечить достойную жизнь всему человечеству, – заявил киргизский лидер. – Если бы они были инвестированы в озеленение планеты и искоренение голода, наш мир мог бы превратиться в цветущий сад".



В случае успеха Киргизия станет вторым государством Центральной Азии, представленным в Совете Безопасности ООН, следуя по стопам Казахстана, который был непостоянным членом Совбеза в 2017–2018 годах. Примечательно, что это не первая попытка Бишкека: в 2011 году аналогичная инициатива не увенчалась успехом. Тогда, после очередного государственного переворота 2010 года, республика не получила консолидированной региональной поддержки, и место было передано Пакистану.



Главным соперником Киргизии в этой предвыборной гонке выступают Филиппины. Долгое время Манила считалась безусловным фаворитом, что обусловлено ее статусом ключевого союзника США в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Филиппины уже четырежды заседали в Совбезе (в 1957, 1963, 1980–1981 и 2004–2005 годах), демонстрируя значительный опыт. Однако Бишкек в последнее время существенно активизировал свою кампанию, наращивая дипломатические усилия по продвижению Киргизии в Совбез ООН.



Чтобы быть избранным в Совет Безопасности, кандидату необходима поддержка двух третей Генеральной Ассамблеи ООН, что эквивалентно примерно 125 голосам. Напомним, что из 15 членов Совета Безопасности ООН, где пять мест закреплены за постоянными державами (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция), остальные 10 избираются на двухлетний срок.



Старший научный сотрудник Hudson Institute по вопросам Большой Азии Кен Мориясу в своей статье для Asia Times отметил, что стратегия Киргизии направлена на то, чтобы не позволить Филиппинам одержать победу в первом же туре. Переход голосования в последующие раунды может изменить позиции стран и активизировать дипломатические усилия.



Бишкек уже получил поддержку Организации исламского сотрудничества и большинства ее членов. Исключение, согласно данным эксперта, составляют Индонезия, Малайзия и Бруней, которые намерены поддержать Филиппины как партнера по АСЕАН.



Бишкек также активно работает с африканскими странами, заявляя о готовности учитывать приоритеты Африканского союза и интересы глобального Юга.



Кен Мориясу отметил и стратегическое кадровое решение: в мае Эдиль Байсалов, заместитель председателя кабинета министров Киргизии, был назначен послом этой страны в США. Это подчеркивает важность, которую Бишкек придает кампании за место в Совбезе – 25 мая Байсалов вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу и, как утверждают источники, использовал встречу для представления позиции Киргизии.



30 мая министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провел прием в Нью-Йорке, где присутствовали представители ряда таких стран, как Уругвай, Куба, Никарагуа, Коста-Рика, Сербия, Бахрейн и Китай. Ранее свою поддержку высказали Турция, Азербайджан и Коморские острова.



Впрочем, сегодня даже у ООН, кажется, настали непростые времена. The Wall Street Journal сообщила, что ООН оказалась на грани банкротства – США задолжали организации 4 млрд долл., Китай – 455 млн долл. Генсек ООН Антониу Гутерриш, предвидя "финансовый коллапс" уже к середине августа, предпринял "беспрецедентные меры": уволил 3 тыс. человек, закрыл офисы, отключил эскалаторы и ускорил вывод миротворцев из стран несения службы. На помощь беднейшим странам, судя по всему, уже нет средств.



По мнению директора Центра экспертных инициатив Игоря Шестакова, ООН, созданная в 1945 году для решения глобальных проблем, сегодня, к сожалению, многими воспринимается как формальность. Несмотря на ее декларируемую ответственность за мировую повестку, авторитет ООН в современном мире значительно ослаб, что ставит вопрос о необходимости ее глубоких и оперативных реформ. Это восприятие, в частности, находит отражение в действиях бывших американских президентов. Если Джозеф Байден в 2024 году использовал площадку ООН для первой в истории встречи с лидерами Центральной Азии, то Дональд Трамп целенаправленно демонстрировал, что для важных для США переговоров можно найти и другую площадку, собрав тех же президентов в Вашингтоне и тем самым де-факто отодвинув ООН на второй план.



"Для Кыргызстана же, несмотря на снижение общего авторитета ООН, стремление получить место в Совбезе остается ключевым имиджевым и политическим шагом. Это возможность громко заявить о себе на международной арене. Получение такого статуса, несомненно, выводит нашу республику в число стран, к мнению которых прислушиваются. И хотя эффективность резолюций ООН часто оставляет желать лучшего, для молодого государства, активно выстраивающего свою внешнюю политику под руководством президента, сам факт такой амбиции и признания на мировом уровне является несомненным успехом и важным знаком", – считает Игорь Шестаков.