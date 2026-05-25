 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
03:13 03.06.2026

ЕС предоставил Армении более 2 млн евро на либерализацию визового режима

Евросоюз предоставил Армении 2,2 млн евро для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в МВД республики. "Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе ведомства. "Это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима с ЕС", – отметили в МВД.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года. В то же время первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны, сообщил Никол Пашинян. "Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места – скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", – сказал Пашинян армянским журналистам во вторник.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Россельхознадзор со 2 июня ввел временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 22 мая действует запрет на поставки из Армении цветов.

По информации Интерфакса

***

Справка о проекте ЕС по визовой либерализации для Армении

- Суть проекта: Техническая помощь (грант) в размере 2,2 млн евро.
- Для кого выделены деньги (бенефициар): Для Армении. Цель проекта - помочь МВД Армении выполнить 74 пункта Плана действий для отмены шенгенских виз.
- Армения получает европейские технологии управления границами, готовые юридические реформы, аудит систем безопасности и обучение своих сотрудников.
- Кто физически получит оплату (исполнитель): Литва (ее профильные ведомства и эксперты).
- Литовские государственные структуры и эксперты выиграли конкурс ЕС на реализацию этого проекта. Деньги Брюсселя пойдут на оплату их работы, командировок и консультаций.

Закупка и установка оборудования под стандарты безвизового режима ЕС обойдется Армении примерно в 30–50 миллионов евро. Поставщиков оборудования и точную стоимость определят литовские эксперты.

***

Демографическая реальность Прибалтики после выхода из СССР и вступления в ЕС: Латвия потеряла около 30% населения, Литва - порядка 25%, Эстония - около 15%.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780445580


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