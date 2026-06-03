 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.06.2026
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
20:13  США спустя несколько лет официально возвращаются на Петербургский экономический форум ... в лице главного по изящным искусствам
15:40  ФСБ России вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на смартфоны чиновников
11:12  В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства
11:05  Sputnik: Что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
00:05  Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Понедельник, 01.06.2026
23:26  Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова
17:03  Взгляд: За словами о деколонизации России скрывается жажда мести
16:49  Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой, - Валентин Катасонов
10:45  В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:34  Чарльз Массон – британский авантюрист, послуживший науке, - П.В.Густерин
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
10:14 03.06.2026

Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?

Автор Сауле Исабаева
03.06.2026

Недавно Касым-Жомарт Токаев вновь призвал историческое сообщество к более глубокому изучению Золотой Орды. Подобные заявления он делал и ранее. Однако складывается впечатление, что в этом вопросе и чиновники, и масс-медиа, и даже часть самих ученых пытаются бежать впереди паровоза. Серьезную исследовательскую работу они подменили идеологизацией и даже героизацией этого периода нашего прошлого: снимаются фильмы, устанавливаются памятники, проводятся разного рода публичные мероприятия. Но какие цели преследует такая настойчивая пропаганда и что мы получим на выходе? Об этом наш разговор с профессором, кандидатом исторических наук Канатом Ускенбаем.

- Да, историческая наука может иметь идеологическое и политическое значение, однако прежде всего она должна стремиться к объективному отражению прошлого. На ваш взгляд, к каким последствиям может привести такое смещение акцентов?

- Вы ставите правильные и нужные вопросы, но пока сложно дать на них однозначные ответы. О последствиях ажиотажа вокруг истории Золотой Орды можно рассуждать лишь гипотетически. Но тот факт, что инициативы по ее тщательному изучению звучат из уст президента страны и с самых высоких трибун, внушает оптимизм относительно развития исторической науки - что ей будет уделяться должное внимание.

В том, что сегодня она приобретает не только академическое, но и идеологическое, политическое значение, мне хочется видеть позитивный эффект. Ведь на этой волне появилась возможность укрепить исследовательскую базу, открыть новые научные учреждения, проводить международные конференции и симпозиумы, организовывать научные командировки, публикации и т.д. И я очень надеюсь, что со временем мы увидим еще более весомые результаты: улучшится ситуация с финансированием науки, будет преодолена нехватка профессиональных историков, расширится их участие в международных проектах, а, главное – появятся новые научные исследования.

Задел для этого есть, задачи поставлены – и теперь университетам, исследовательским институтам предстоит заняться их практическим решением. При правильных подходах здесь вполне применим известный диалектический принцип перехода количества в качество, а затем – качества в количество.

- Но порой кажется, что государство направило свое внимание исключительно на Золотую Орду...

- В этом нет ничего удивительного. Государственная политика в области истории всегда была и будет частью идеологической работы и пропаганды. К тому же Золотая Орда – это ценный эмпирический материал для исследователей исторической политики (политики памяти). В отечественной науке данное направление совершенно не разработано, тогда как во всем мире это важный исследовательский жанр.

Суть исторической политики представляет собой совокупность действий государства, политических партий, общественных движений и других акторов в отношении прошлого. Через книги, фильмы, памятники, названия улиц, населенных пунктов и многое другое они стремятся закрепить в общественном сознании определенные образы событий и выдающихся личностей прошлого. Конкретно выбирая Золотую Орду в качестве государства-предтечи национальной государственности, власти тем самым формируют нужную им коллективную память об этом периоде нашей истории. И даже название национальной валюты созвучно названию золотоордынских денег.

Разумеется, Казахстан не одинок в этом своем стремлении. Мой покойный друг и коллега, доктор исторических наук Ануар Галиев, который много лет посвятил изучению коммеморативных практик на постсоветском пространстве, в тюркском мире и особенно в Центральной Азии, отмечал, что схожие процессы происходили в разных странах. К примеру, в Узбекистане центральное место в новой исторической политике принадлежит Амиру Темуру; в Кыргызстане – эпохе кыргызского великодержавия, когда возник Кыргызский каганат; в Таджикистане – империи Саманидов, откуда и название денежной единицы "сомони".

Если тема Золотой Орды, выражаясь по-советски, станет "локомотивом" развития всей отечественной исторической науки, то такой подход можно будет только приветствовать. Сегодня она действительно одна из самых востребованных – к ней приковано внимание государства, общества и, конечно, самих историков, которые активно пишут об этом периоде. Как историк я могу с чем-то не соглашаться, видеть побочные эффекты, в том числе негативного характера. Но это естественно: вовсе необязательно, чтобы все оценки совпадали.

- Можно ли говорить о том, что глубокая исследовательская работа, к которой призывает президент, в стране действительно ведется?

- Мой ответ однозначно утвердительный. Глубокая исследовательская работа по разным периодам – от древнейшей истории заселения Казахстана до современных политических процессов – на самом деле ведется. И, надеюсь, в дальнейшем будет еще более интенсивной. Другое дело, что она остается вне широкого публичного поля.

Отсюда и ваши ощущения, будто у нас идеология и популизм идут впереди научных исследований. Но по большей части они обусловлены характером информационных трендов. Увлечение прошлым, новые фильмы, книги, памятники, конференции и все остальное при правильном использовании могут дать позитивный эффект.

Да, сегодня много говорится об Улусе Джучи и при этом мало - о роли историков и их научных разработках. Особенно тех из них, которые работали в советское время и в начале эпохи независимости. Хотя именно они, несмотря на идеологические рамки того времени, заложили базу исторической науки и внесли значительный вклад в изучение не только Золотой орды, но и событий древности, средневековья. Теперь же их достижения, как и многое из советского прошлого, осуждаются….

То поколение историков ушло, сделав для науки все, что было в их силах. Затем последовал массовой отток научных кадров из страны. Произошел разрыв исследовательских традиций. И если под влиянием новостей, фильмов, контента в соцсетях о Золотой Орде больше молодых людей захотят прийти в науку, и нам удастся взрастить новое поколение историков, которые заявят о себе на весь научный мир, - в этом и будет заключаться реальный эффект нынешней государственной политики.

- А как вы относитесь к сложившейся практике устраивать дорогостоящие масштабные торжества и пиар-кампании по случаю круглых исторических дат?

- Я неоднократно высказывался в СМИ на эту тему. Тут есть как плюсы, так и минусы. Свежий пример – 550-летие Казахского ханства в 2015 году. Тогда было много помпезных мероприятий, фильмов, конференций и прочего, которые оказали определенный социальный и политический эффект. Теперь большинство казахстанцев знают имена наших отцов-основателей – Керея и Жанибека, а также то, что казахи не были "дикими кочевниками": задолго до завоевания и колонизации Российской империей у них была собственная государственность с границами, столицей и городами.

А вот в научном плане результат, конечно, оказался не совсем таким, как хотелось бы. Прошло уже больше десяти лет после юбилея, но вопросы остались. Смогли ли мы привлечь и воспитать новое поколение талантливых исследователей истории Казахского ханства? Появились ли фундаментальные научные монографии по этой теме, признанные мировым академическим сообществом? Безусловно, определенные результаты есть, однако насколько они соразмерны затраченным усилиям и ресурсам? Возможно, времени прошло еще недостаточно, и новые имена, серьезные исследования и крупные открытия еще впереди.

В качестве позитивного примера можно привести государственную программу "Культурное наследие". Она создала серьезный научный базис: в ее рамках было проведено множество археологических исследований, изданы хорошие труды. Эту работу можно и нужно продолжать.

В этой связи хочется отметить людей, которые активно развивают историческую науку, публикуют свои книги и переводят зарубежных авторов. Недавно на казахском языке была издана книга французской исследовательницы Мари Фавро о Золотой Орде. Ранее вышли две книги корейского историка Джу-Юп Ли о средневековых тюрках и казахах. В ближайшее время появятся новые издания об эпохе Улуса Джучи. Наверняка, прочитав их, кто-то заинтересуется данной темой, а кто-то захочет глубже ее изучать. Именно это, как я уже говорил, и будет главным положительным итогом всех подобных политических инициатив.

- Какие рекомендации вы бы дали своим коллегам-историкам?

- Прежде всего важно отказаться от стремления изучать и писать все подряд. Каждый исследователь должен сосредоточиться на своем направлении и делать соответствующий вклад. Но что мы видим? В тот юбилейный год многие наши историки вдруг стали специалистами по Казахскому ханству, затем они переключились на тему репрессий и голода, а теперь уже выступают в роли знатоков истории Золотой Орды. Такой универсализм в науке вряд ли уместен.

Формирование когорты профессиональных историков – длительный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от политической стабильности и социального благополучия в государстве. Исследователь средневекового периода (медиевист) – зачастую штучный специалист, которого невозможно просто заменить любым человеком с дипломом историка. От него требуются не только высшее образование и владение базовой научной методологией, но и умение работать со средневековыми источниками в оригинале.

Погоня за сенсациями, сиюминутной славой и узнаваемостью в обществе не имеет ничего общего с повседневной рутинной работой в архивах, библиотеках и музеях, с археологическими раскопками в условиях нашего резко континентального климата или этнографическими экспедициями в разные регионы страны. Историков в Казахстане немало, и многие из них действительно занимаются серьезной научной работой. А история Золотой Орды – лишь одна часть нашего богатого прошлого.

Источник - Spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780470840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев принял участие в открытии кубка мира по бочча "Astana 2026 World Boccia Cup"
- Исполнение поручений Президента: в Правительстве рассмотрены меры по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности
- Олжас Бектенов обсудил с Главой Администрации САР Гонконг КНР Джоном Ли вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Токаев и ООН
- Проблемы развития дошкольного образования обсудили в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Предприниматели получат дополнительный вычет в размере 50% затрат на маркировку
- Правление НБРК утвердило проекты по развитию цифровых финансовых активов и отчет по Нацфонду за первый квартал 2026 года
- Производство мяса всех видов в Казахстане за четыре месяца 2026 года превысило 338 тыс. тонн
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  