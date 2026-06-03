Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?

10:14 03.06.2026

Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?



Автор Сауле Исабаева

03.06.2026



Недавно Касым-Жомарт Токаев вновь призвал историческое сообщество к более глубокому изучению Золотой Орды. Подобные заявления он делал и ранее. Однако складывается впечатление, что в этом вопросе и чиновники, и масс-медиа, и даже часть самих ученых пытаются бежать впереди паровоза. Серьезную исследовательскую работу они подменили идеологизацией и даже героизацией этого периода нашего прошлого: снимаются фильмы, устанавливаются памятники, проводятся разного рода публичные мероприятия. Но какие цели преследует такая настойчивая пропаганда и что мы получим на выходе? Об этом наш разговор с профессором, кандидатом исторических наук Канатом Ускенбаем.



- Да, историческая наука может иметь идеологическое и политическое значение, однако прежде всего она должна стремиться к объективному отражению прошлого. На ваш взгляд, к каким последствиям может привести такое смещение акцентов?



- Вы ставите правильные и нужные вопросы, но пока сложно дать на них однозначные ответы. О последствиях ажиотажа вокруг истории Золотой Орды можно рассуждать лишь гипотетически. Но тот факт, что инициативы по ее тщательному изучению звучат из уст президента страны и с самых высоких трибун, внушает оптимизм относительно развития исторической науки - что ей будет уделяться должное внимание.



В том, что сегодня она приобретает не только академическое, но и идеологическое, политическое значение, мне хочется видеть позитивный эффект. Ведь на этой волне появилась возможность укрепить исследовательскую базу, открыть новые научные учреждения, проводить международные конференции и симпозиумы, организовывать научные командировки, публикации и т.д. И я очень надеюсь, что со временем мы увидим еще более весомые результаты: улучшится ситуация с финансированием науки, будет преодолена нехватка профессиональных историков, расширится их участие в международных проектах, а, главное – появятся новые научные исследования.



Задел для этого есть, задачи поставлены – и теперь университетам, исследовательским институтам предстоит заняться их практическим решением. При правильных подходах здесь вполне применим известный диалектический принцип перехода количества в качество, а затем – качества в количество.



- Но порой кажется, что государство направило свое внимание исключительно на Золотую Орду...



- В этом нет ничего удивительного. Государственная политика в области истории всегда была и будет частью идеологической работы и пропаганды. К тому же Золотая Орда – это ценный эмпирический материал для исследователей исторической политики (политики памяти). В отечественной науке данное направление совершенно не разработано, тогда как во всем мире это важный исследовательский жанр.



Суть исторической политики представляет собой совокупность действий государства, политических партий, общественных движений и других акторов в отношении прошлого. Через книги, фильмы, памятники, названия улиц, населенных пунктов и многое другое они стремятся закрепить в общественном сознании определенные образы событий и выдающихся личностей прошлого. Конкретно выбирая Золотую Орду в качестве государства-предтечи национальной государственности, власти тем самым формируют нужную им коллективную память об этом периоде нашей истории. И даже название национальной валюты созвучно названию золотоордынских денег.



Разумеется, Казахстан не одинок в этом своем стремлении. Мой покойный друг и коллега, доктор исторических наук Ануар Галиев, который много лет посвятил изучению коммеморативных практик на постсоветском пространстве, в тюркском мире и особенно в Центральной Азии, отмечал, что схожие процессы происходили в разных странах. К примеру, в Узбекистане центральное место в новой исторической политике принадлежит Амиру Темуру; в Кыргызстане – эпохе кыргызского великодержавия, когда возник Кыргызский каганат; в Таджикистане – империи Саманидов, откуда и название денежной единицы "сомони".



Если тема Золотой Орды, выражаясь по-советски, станет "локомотивом" развития всей отечественной исторической науки, то такой подход можно будет только приветствовать. Сегодня она действительно одна из самых востребованных – к ней приковано внимание государства, общества и, конечно, самих историков, которые активно пишут об этом периоде. Как историк я могу с чем-то не соглашаться, видеть побочные эффекты, в том числе негативного характера. Но это естественно: вовсе необязательно, чтобы все оценки совпадали.



- Можно ли говорить о том, что глубокая исследовательская работа, к которой призывает президент, в стране действительно ведется?



- Мой ответ однозначно утвердительный. Глубокая исследовательская работа по разным периодам – от древнейшей истории заселения Казахстана до современных политических процессов – на самом деле ведется. И, надеюсь, в дальнейшем будет еще более интенсивной. Другое дело, что она остается вне широкого публичного поля.



Отсюда и ваши ощущения, будто у нас идеология и популизм идут впереди научных исследований. Но по большей части они обусловлены характером информационных трендов. Увлечение прошлым, новые фильмы, книги, памятники, конференции и все остальное при правильном использовании могут дать позитивный эффект.



Да, сегодня много говорится об Улусе Джучи и при этом мало - о роли историков и их научных разработках. Особенно тех из них, которые работали в советское время и в начале эпохи независимости. Хотя именно они, несмотря на идеологические рамки того времени, заложили базу исторической науки и внесли значительный вклад в изучение не только Золотой орды, но и событий древности, средневековья. Теперь же их достижения, как и многое из советского прошлого, осуждаются….



То поколение историков ушло, сделав для науки все, что было в их силах. Затем последовал массовой отток научных кадров из страны. Произошел разрыв исследовательских традиций. И если под влиянием новостей, фильмов, контента в соцсетях о Золотой Орде больше молодых людей захотят прийти в науку, и нам удастся взрастить новое поколение историков, которые заявят о себе на весь научный мир, - в этом и будет заключаться реальный эффект нынешней государственной политики.



- А как вы относитесь к сложившейся практике устраивать дорогостоящие масштабные торжества и пиар-кампании по случаю круглых исторических дат?



- Я неоднократно высказывался в СМИ на эту тему. Тут есть как плюсы, так и минусы. Свежий пример – 550-летие Казахского ханства в 2015 году. Тогда было много помпезных мероприятий, фильмов, конференций и прочего, которые оказали определенный социальный и политический эффект. Теперь большинство казахстанцев знают имена наших отцов-основателей – Керея и Жанибека, а также то, что казахи не были "дикими кочевниками": задолго до завоевания и колонизации Российской империей у них была собственная государственность с границами, столицей и городами.



А вот в научном плане результат, конечно, оказался не совсем таким, как хотелось бы. Прошло уже больше десяти лет после юбилея, но вопросы остались. Смогли ли мы привлечь и воспитать новое поколение талантливых исследователей истории Казахского ханства? Появились ли фундаментальные научные монографии по этой теме, признанные мировым академическим сообществом? Безусловно, определенные результаты есть, однако насколько они соразмерны затраченным усилиям и ресурсам? Возможно, времени прошло еще недостаточно, и новые имена, серьезные исследования и крупные открытия еще впереди.



В качестве позитивного примера можно привести государственную программу "Культурное наследие". Она создала серьезный научный базис: в ее рамках было проведено множество археологических исследований, изданы хорошие труды. Эту работу можно и нужно продолжать.



В этой связи хочется отметить людей, которые активно развивают историческую науку, публикуют свои книги и переводят зарубежных авторов. Недавно на казахском языке была издана книга французской исследовательницы Мари Фавро о Золотой Орде. Ранее вышли две книги корейского историка Джу-Юп Ли о средневековых тюрках и казахах. В ближайшее время появятся новые издания об эпохе Улуса Джучи. Наверняка, прочитав их, кто-то заинтересуется данной темой, а кто-то захочет глубже ее изучать. Именно это, как я уже говорил, и будет главным положительным итогом всех подобных политических инициатив.



- Какие рекомендации вы бы дали своим коллегам-историкам?



- Прежде всего важно отказаться от стремления изучать и писать все подряд. Каждый исследователь должен сосредоточиться на своем направлении и делать соответствующий вклад. Но что мы видим? В тот юбилейный год многие наши историки вдруг стали специалистами по Казахскому ханству, затем они переключились на тему репрессий и голода, а теперь уже выступают в роли знатоков истории Золотой Орды. Такой универсализм в науке вряд ли уместен.



Формирование когорты профессиональных историков – длительный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от политической стабильности и социального благополучия в государстве. Исследователь средневекового периода (медиевист) – зачастую штучный специалист, которого невозможно просто заменить любым человеком с дипломом историка. От него требуются не только высшее образование и владение базовой научной методологией, но и умение работать со средневековыми источниками в оригинале.



Погоня за сенсациями, сиюминутной славой и узнаваемостью в обществе не имеет ничего общего с повседневной рутинной работой в архивах, библиотеках и музеях, с археологическими раскопками в условиях нашего резко континентального климата или этнографическими экспедициями в разные регионы страны. Историков в Казахстане немало, и многие из них действительно занимаются серьезной научной работой. А история Золотой Орды – лишь одна часть нашего богатого прошлого.