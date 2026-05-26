 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
21:22 03.06.2026

3 июня 2026 ООН

По итогам выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов, которые состоялись в среду утром в Генеральной Ассамблее, Кыргызстан впервые войдет в состав Совета. Кроме того, страна Центральной Азии станет членом СБ впервые за почти десять лет.

Кыргызстан набрал в третьем туре 142 голоса, обогнав Филиппины, которые также претендовали на одно место от группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам сегодняшних выборов в состав Совета Безопасности войдут также Австрия и Португалия – от группы западноевропейских и других государств, Тринидад и Тобаго – от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Зимбабве – от группы африканских государств. Для избрания странам необходимо было получить две трети голосов государств-членов, то есть 127 голосов.

В состав Совета Безопасности входят 15 стран. Пять из них – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – постоянные члены, обладающие правом вето. Еще десять избираются на двухлетний срок. В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов – Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные сегодня страны.

Совбез несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Источник - Новости ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780510920


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