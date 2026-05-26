ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня

00:05 04.06.2026

ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июня в разрезе СВО. Русские войска начали сближение с Краматорском. Редакция рассмотрела большое интервью аналитика ВСУ и разобрала методы сбора информации противником.



