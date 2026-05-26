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ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
00:05 04.06.2026

ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июня в разрезе СВО. Русские войска начали сближение с Краматорском. Редакция рассмотрела большое интервью аналитика ВСУ и разобрала методы сбора информации противником.



Сблизиться и действовать на нервы

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс у сел Тихоновка и Малиновка, начав штурм первой и приготовившись к боям за вторую. Это уже не единственный участок на Славянско-Краматорском направлении, где ВС РФ пересекли канал. Так, ранее русским штурмовикам удалось занять село Новомарково. Тогда обстановка не располагала к дальнейшему продвижению на запад. Сейчас, когда оборона ВСУ в Константиновке коллапсирует, ситуация позволяет ВС РФ начать "раскладывать пасьянс" на участке.

Армия России может начать двигаться на запад как из района Новомарково, так и из окрестностей Тихоновки и Малиновки. Речь идет о предпосылках к формированию большого оперативного выступа, вершина которого устремлена на южную часть Краматорска. В свою очередь, южный фланг перспективного выступа может стать северной дугой охвата Дружковки и Алексеево-Дружковки. В перспективе, когда 51-я гвардейская ОА преодолеет сеть укрепленных сел по течению реки Казенный Торец и выйдет на рубеж Новогригоровка – Райское, южная дуга охвата Дружковки и Алексеево-Дружковки будет оформлена.

Пока преждевременно говорить об операции по отсечению Дружковки от Краматорска, сейчас просматриваются лишь зачатки перспективной оперативной картины, которая вполне может быть скорректирована командованием ВС РФ в зависимости от множества факторов. Главным на данный момент является сближение с Краматорском ради достижения важной цели. Она заключается в следующем. Чем ближе русские войска к городу, тем больше сил противник будет вынужден держать в нем и его окрестностях ради пресечения возможного штурма. Для этого украинскому командованию придется сохранять весьма солидные силы в секторе, которые в случае чего гарантируют, что если наши бойцы в город и "заглянут", то не смогут закрепиться и будут вынуждены отступить. Но цена этой возможности для неприятеля будет такой, что остальные районы ДНР, которые контролируют ВСУ, останутся без подкреплений. Создание непосредственной угрозы Краматорску, а в перспективе и Славянску, загонят войска незалежной в эти "крепости" ожидать момента потенциального наскока русских штурмовиков. Это критически осложнит противнику ситуацию на других участках, так как его подразделения по большей части будут предоставлены сами себе, а все внимание Киева будет сосредоточено именно на Славянско-Краматорской агломерации. Политическое значение данных городов для Банковой трудно переоценить, и даже косвенная угроза их штурма будет восприниматься ей с соответствующими мерами даже в ущерб другим секторам и направлениям.

Шпион в твоем кармане

В сети появилось видео с большим интервью украинского военного с позывным "Локо", который занимается аналитической работой в составе 414-й отдельной бригады сил беспилотных систем ВСУ.

В ходе интервью он раскрыл множество аспектов, которые позволяют понять то, как в незалежной работают с информацией. Генеральный тезис выступления украинского военного заключается в том, что современный конфликт выигрывается не только успехом на передовой. Он выигрывается и результативностью работы за ноутбуком, смартфоном или иным устройством. Речь идет о разведке по открытым источникам, известной как OSINT и GEOINT.

Локо, в частности, рассказал о том, как работает аналитическое подразделение 414-й ОБрСБС ВСУ. Оно ищет информацию в TikTok, комментариях различный соцсетей и онлайн-игр. Вроде бы озвучен обычный ряд "мест для рыбалки" с точки зрения поиска интересующей противника информации, но все на самом деле интереснее и стоит разобраться с каждым названным источником отдельно.

Платформа TikTok, по словам украинского военного, однажды помогла ВСУ обнаружить позицию наших бойцов, так как один из них снял видео в помещении, думая, что если толком не видно перспективы (второго плана с ландшафтом и ориентирами), значит, все якобы хорошо. Нет, не хорошо. Искусственный интеллект позволил по обрывочным элементам перспективы определить точное место съемки. Таким образом, военнослужащему, волонтеру, обычному гражданскому, которому по тем или иным причинам случилось оказаться неподалеку от русских военных, техники, склада или ПВД, стоит отказаться от каких-либо съемок. А уж тем более нельзя выкладывать видео или фото на какие-либо платформы, ведь их может "мониторить" противник, располагающий широким спектром ПО. Важно помнить, что личные привычки, тяга к "медийности" и прочие приемлемые в мирное время вещи в условиях боевых действий сродни преступлению.

В качестве следующего источника информации украинский военный назвал чаты в социальных сетях. Естественно, что неприятель наблюдает за городскими и сельскими чатами новых территорий для отслеживания интересующих его вещей и оценки результативности удара по съемкам, которые выкладывают местные. В этих чатах противник по репликам также может определять тех, с кем он может выйти на связь и притвориться соседом по населенному пункту, задать уточняющие вопросы в надежде получить исчерпывающий ответ. Кроме того, по репликам украинские аналитики могут определять морально-психологическое состояние человека, его настрой и прочие аспекты для углубленной работы уже в личной переписке. Таким образом, неприятель формирует сеть осведомителей за линией фронта, предлагая им деньги в обмен за информацию или какую-либо "небольшую услугу". Разумеется, денег Киев не платит, а поверивший ему простак оказывается наедине с тяжелыми статьями УК РФ.

Последняя названная украинским военным сфера поиска информации – чаты онлайн-игр. Они не подразумевают обмен видео или фото, и прочими файлами. Но как тогда противник вычленяет оттуда информацию? Весьма вероятно, что чаты в играх используются им как условно безопасные места для переписки и обменом информацией в текстовом формате. ФСБ еще со второй половины 10-х годов следит за происходящим в чатах, так как по ряду признаков международные террористические сети использовали игровые чаты для взаимодействия. Но есть важный нюанс – если условный житель города N в России пользуется сложными схемами шифрования интернет-трафика и зарегистрировал "левый" аккаунт электронной почты для авторизации в онлайн-игре, то поиск "крота" будет сложнее. Прочтение переписки в том же чате онлайн-игры без возможности четко отождествить никнейм источника противника с конкретным человеком не дает полного результата. Осознанно работающий на неприятельские спецслужбы злонамеренный человек, естественно, получил все консультации о методах сокрытия своей активности, в том числе и в сети.

"Если бы каждое подразделение ВСУ имело такой же сильный OSINT-отдел, это бы существенно повлияло на ход боевых действий", – сказал Локо.

Он отчасти прав, но лишь отчасти. Стоит сказать, что даже если бы на базе всех частей ВСУ вплоть до самого задрипанного батальона самой задрипанной части ТрО существовало бы качественное аналитическое подразделение, есть универсальный метод противодействия. Он заключается в том, чтобы соблюдать простые правила: не снимать и не выкладывать, не разглагольствовать в открытых для всех чатах, в том числе на недружественных платформах, не давать информацию. Четко знать, что всякий незнакомец, интересующийся нестандартными вещами или с бухты-барахты "сеющий" странную информацию, это в большинстве случаев противник, с которым взаимодействовать нельзя ни при каких условиях. При соблюдении этих правил украинская сторона может хоть обложиться аналитиками, но если для них нет "пищи" в виде информации или ее крупиц, то свой хлеб они будут есть даром.

Вчера, 2 июня, главным событием дня стало начало сражения за последнюю линию обороны ВСУ, прикрывающую коммуникации Ореховского укрепрайона.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780520700


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