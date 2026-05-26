В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений

01:45 04.06.2026

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- В китайской столице был создан свой первый инновационный центр космической вычислительной индустрии, который призван объединить всю производственную цепочку космических вычислений и стимулировать развитие сектора спутникового интернета вещей /IoT/, сообщает в среду газета Science and Technology Daily.



Инновационный центр определил шесть основных направлений исследований, в том числе: высоконадежные и термостойкие вычислительные микросхемы, предназначенные для использования в космосе; высокопроизводительные гиперсвязанные вычислительные полезные нагрузки для космоса; спутниковые платформы и стандартные системы для космических вычислений; большие модели для космоса в условиях ограниченного энергоснабжения; интегрированные облачные сети измерения и управления "космос-земля"; а также космические вычислительные мощности, ориентированные на обслуживание и токенизированные операции.



Ожидается, что инновационный центр будет официально открыт в конце июня, говорится в сообщении.



Космические вычисления относятся к новой вычислительной парадигме, которая использует возможности обработки, хранения, интеллектуального анализа и принятия решений на орбитальных платформах, таких как спутники и космические станции, говорится в другом отчете газеты Beijing Daily.



Инновационный центр будет совместно возглавлен Пекинским университетом почты и телекоммуникаций /BUPT/ и ведущими предприятиями сектора космических вычислений.



Как сообщает газета Beijing Daily со ссылкой на Ван Шангуана, декана Школы компьютерных наук при Пекинском университете почты и телекоммуникаций, в Пекине сосредоточена самая полная в стране производственная цепочка в аэрокосмической и вычислительной отраслях, а также концентрировано большое количество компаний, занимающихся ракетной и спутниковой техникой, фирм, работающих с моделями больших данных, и производителей микросхем, что создает уникальную основу для развития космических вычислений.