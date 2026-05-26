Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества

02:51 04.06.2026

На сайте АНИА представлены новостные сообщения, фото и видео, подготовленные ведущими СМИ стран Содружества



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Участники XXXIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) дали старт совместному проекту - сайту ania-news.info (АНИА), который рассказывает о жизни стран Содружества, их достижениях в экономике, науке, культуре, спорте и сотрудничестве в различных областях.



"На нашем общем информационном ресурсе основное внимание уделяется сообщениям о развитии и укреплении дружеских отношений между нашими народами и государствами, об интеграционных процессах, гуманитарных, научных и культурных проектах, экономических достижениях, - сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. - Ожидаем, что на сайте также найдут достойное место познавательная и развлекательная информация, просто красивые фото и видео".



Особо была отмечена важность информации на тему внутреннего туризма в масштабах Содружества. "Такая информация очень востребована. В этом смысле новый сайт АНИА предоставляет прекрасную возможность для яркого, красочного рассказа об известных или, наоборот, о новых и пока не очень раскрученных достопримечательностях наших стран", - сказал Кондрашов.



На сайте АНИА представлены новостные сообщения, фото и видео, подготовленные ведущими СМИ стран Содружества. На нем публикуются сведения об информагентствах, странах Содружества, календарь знаменательных дат и событий. Сайт имеет удобную навигацию, поисковую систему, обеспечивает корректное отображение контента на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.



Об Информсовете



Образованный в 1995 году Информсовет СНГ возглавляет гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. В заседаниях также участвуют представители руководства госинформагентств Узбекистана и Туркмении, Исполкома СНГ. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.