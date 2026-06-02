Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей

12:09 04.06.2026 О широкомасштабных мерах по дальнейшему развитию сфер культуры, искусства и литературы

02.06.2026



Указ Президента Республики Узбекистан



В целях реализации инициатив, выдвинутых в ходе проведенной 1 июня 2026 года встречи с работниками культуры, искусства и литературы, посвященной предстоящим приоритетным задачам по дальнейшему развитию данных сфер, а также создания достойных условий для творческих работников и дальнейшего расширения участия частного сектора в этой области постановляю:



I. Основные цели



1. Определить основными целями принятия настоящего Указа:



а) налаживание и поддержку деятельности творческих объединений в таких направлениях, как театр, кино, танцы, опера, фольклор, эстрада, академические и национальные инструменты, изобразительное и прикладное искусство;



б) стимулирование и поддержку творческих деятелей, увеличение частоты их участия в международных конкурсах в 2027 году на 20 процентов, числа победителей – на 30 процентов, до 2030 года числа участников – в 5 раз, победителей – в 2 раза;



в) обеспечение создания поэтами и писателями ежегодно не менее 50 лучших произведений, перевода на иностранные языки лучших 10 произведений национальной литературы;



г) социальную поддержку творческих деятелей, создание для них достойных условий, в частности обеспечение жильем ежегодно 1 тысячи творческих деятелей, бесплатное лечение 3 тысяч;



д) доведение числа негосударственных театров и театров-студий в 2028 году – до 50, увеличение участия частного сектора в сфере театра на 25 процентов.



II. Внедрение новой системы проявления талантов в сфере



2. Одобрить предложение Министерства культуры, Академии художеств Узбекистана, Союза писателей и широкой творческой общественности о создании творческих объединений в сферах культуры, искусства и литературы (далее – творческие объединения) согласно приложению № 1.



3. Определить, что:



а) творческие руководители творческих объединений и оказывающие им содействие в решении организационных вопросов соруководители назначаются Кабинетом Министров;



б) творческий руководитель является ответственным за выявление новых талантов в своем направлении;



в) соруководители, прикрепленные к творческим объединениям:



(i) являются ответственными за эффективную организацию деятельности и финансовую поддержку творческого объединения, а также соответствующих его направлению творческих деятелей и коллективов;



(ii) утверждают вместе с творческими руководителями годовые планы-графики конкурсов и культурных мероприятий по направлению творческого объединения на уровне "махалля – район – область – республика", а также организуют их;



(iii) оказывают содействие организации гастролей победителей и призеров международных и республиканских конкурсов, а также их участию в международных фестивалях и конкурсах;



г) соруководителям разрешается направлять средства творческим объединениям за счет внебюджетных средств непосредственно руководимых ими учреждений (организаций, предприятий) и организаций их системы;



д) благотворительные пожертвования, направленные на финансирование деятельности творческих объединений, являются меценатской помощью, а также на них распространяются льготы, определенные актами законодательства;



(ж) начиная с 2027 года в форме годового творческого отчета творческих объединений проводится Национальный курултай творческих деятелей, а также на нем творческие деятели творческих объединений, показавшие наилучшие результаты в течение года, поощряются за счет средств Государственного бюджета в следующем порядке:



(i) организуются художественные вечера, школы мастерства и творческие дома творческих деятелей;



(ii) в течение одного года ежемесячно выплачивается гонорар в размере 5 миллионов сумов;



(iii) в течение трех лет они бесплатно пользуются воздушным, железнодорожным и общественным транспортом по Узбекистану, при этом доходы, не полученные по расходам транспортировки, позже ежемесячно возмещаются;



(iv) расходы на лечение в государственных медицинских учреждениях возмещаются в полном объеме.



4. В целях финансирования бизнес-проектов по выявлению и развитию талантов, поддержке их продюсерской деятельности создать при Министерстве культуры Государственный целевой фонд "Ижодга ивестиция" без статуса юридического лица (далее – Фонд).



5. Министерству экономики и финансов принять меры по выделению Фонду до 1 июля 2026 года средств в размере 200 миллиардов сумов за счет республиканского бюджета, а также начиная с 2027 года предусматривать в параметрах Государственного бюджета выделение ежегодно не менее 200 миллиардов сумов средств.



6. Министерству культуры начиная с 1 июля 2026 года наладить систему финансирования за счет Фонда наиболее перспективных проектов на основе открытой и прозрачной системы.



7. Министерству культуры совместно с Министерством дошкольного и школьного образования, Агентством по делам молодежи, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента начиная с 2027 года наладить ежегодное проведение среди учреждений общего среднего образования конкурсов на уровне "район – область – республика" в направлениях театр, инструменты, хор и танцы. При этом:



(а) учреждению общего среднего образования, признанному победителем по каждому направлению в конкурсе на республиканском уровне, выделяется грант по 500 миллионов сумов за счет средств Фонда для пропаганды своего творчества, приобретения сценических декораций и костюмов, музыкальных инструментов;



(б) победители республиканского конкурса при поступлении в государственные образовательные организации по направлению культуры и искусства освобождаются от творческого экзамена и им присуждается максимальный балл.



8. Внедрить с 1 июля 2026 года систему покрытия гражданам Республики Узбекистан 30-процентной части расходов на приобретение национальных музыкальных инструментов за счет средств Государственного бюджета.



III. Дальнейшее расширение механизмов поддержки сферы



9. Определить, что с 1 сентября 2026 года по 1 января 2036 года:



(а) субъекты, основная деятельность которых состоит из концертных зрелищ, кинематографии, создания контента для детей, негосударственные театры и театры-студии, а также частные образовательные организации в направлении культуры и искусства освобождаются от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога с оборота, земельного налога, налога на имущество, осуществляющие в них деятельность работники – от налога на доход физических лиц;



(б) доходы зарубежных компаний, полученные в результате деятельности, связанной с созданием кинопродукции на территории Узбекистана, не включаются в налоговую базу при налогообложении у источника выплаты на доходы нерезидентов Республики Узбекистан.



10. Министерству экономики и финансов совместно с Налоговым комитетом, а также Министерством культуры в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект закона по предоставлению налоговых льгот, предусмотренных в пункте 9 настоящего Указа.



11. Внедрить систему ежегодного финансирования за счет средств Государственного бюджета мер по:



а) предоставлению творческого заказа поэтам и писателям на создание не менее 50 лучших произведений в год;



б) предоставлению государственного заказа творческим деятелям на создание не менее 20 новых произведений ежегодно по таким классическим и современным жанрам, как опера, симфония;



в) покрытию расходов для ежегодного перевода на иностранные языки 10 лучших произведений национальной литературы и проведения презентаций за рубежом с участием их авторов;



г) покрытию расходов, связанные с закупкой бумаги для издания книг, публикуемых на основе рекомендаций Союза писателей;



д) предоставлению государственного заказа на проведение лучших 100 поэтических концертов, организуемых в созвучии поэзии и искусства.



12. Министерству экономики и финансов выделить за счет средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий, определенных пунктом 11 настоящего Указа, 25 миллиардов сумов в 2026 году, и начиная с 2027 года - ежегодно 50 миллиардов сумов.



13. В целях поддержки талантов и их наставников установить порядок, в соответствии с которым начиная с 1 сентября 2026 года:



а) победители и призеры престижных международных и республиканских конкурсов в сфере культуры, искусства и литературы поощряются единовременным денежным вознаграждением за счет средств Государственного бюджета в следующих размерах:



(i) обладатель Гран-при и 1-го места – в размере 300 миллионов сумов по международному конкурсу, 100 миллионов сумов по республиканскому конкурсу;



(ii) обладатель 2-го места – в размере 200 миллионов сумов по международному конкурсу, 50 миллионов сумов по республиканскому конкурсу;



(iii) обладатель 3-го места – в размере 100 миллионов сумов по международному конкурсу, 25 миллионов сумов по республиканскому конкурсу;



б) к заработной плате учителей (концертмейстеров), подготовивших победителей и призеров конкурсов, в течение года выплачивается надбавка в размере до 100 процентов за счет средств Государственного бюджета;



в) расходы на участие победителей (призеров) престижных международных конкурсов и их учителей (концертмейстеров) в конкурсах покрываются в полном объеме за счет средств Государственного бюджета;



г) предусмотренные настоящим пунктом меры поддержки распространяются также на лиц, осуществляющих деятельность в частном секторе;



д) престижные международные и республиканские конкурсы, предусмотренные настоящим пунктом, определяются на основе порядка, установленного Кабинетом Министров.



IV. Дальнейшее укрепление социального обеспечения представителей сферы



14. Наладить с 1 июля 2026 года выделение ипотечных кредитов ежегодно 1 000 нуждающимся в жилье представителям культуры, искусства и творческой сферы на приобретение квартиры на первичном рынке в следующем порядке, при этом:



(а) первоначальный платеж при выделении ипотечных кредитов в рамках Ипотечной программы формируется получателем кредита в размерах, определенных в приложении № 2, при этом 50 процентов формируемого первоначального платежа и часть, превышающая 10 процентных пунктов кредитных процентов, уплачиваемых в течение первых пяти лет кредитного срока, покрывается из Государственного бюджета;



(б) покрытие 50 процентов первоначального платежа осуществляется в автоматизированном порядке посредством системы программного обеспечения "subsidiya.idm.uz" Министерства экономики и финансов.



15. Определить Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента ответственными за обеспечение представителей сферы культуры необходимым жильем.



16. Для представителей сфер культуры, искусства и литературы, работающих с выездом из одного региона в другой и не имеющих собственного жилья на данной территории, внедрить порядок покрытия части платежей за аренду жилья в следующих размерах:



(а) в городе Ташкенте – в 6-кратном размере базовой расчетной величины;



(б) в Республике Каракалпакстан и областях – в 4-кратном размере базовой расчетной величины.



17. Министерству экономики и финансов начиная с 2026 года выделять ежегодно 50 миллиардов сумов из Государственного бюджета на расходы, предусмотренные пунктами 14 и 16 настоящего Указа.



18. Начиная с 1 июля 2026 года наладить покрытие за счет средств Государственного бюджета на основе рекомендаций творческих объединений следующих расходов на:



а) проведение высокотехнологичных операций ежегодно до 1 тысячи представителей сфер культуры, искусства и литературы, не имеющих льгот на лечение за счет средств Государственного бюджета, но достигших высоких результатов в своей деятельности;



б) покрытие ежегодно 50 процентов расходов до 2 тысяч представителей сфер культуры, искусства и литературы на добровольные взносы медицинского страхования в размере не более 100-кратного размера базовой расчетной величины страховой премии;



в) бесплатное лечение в санаториях Федерации профсоюзов Узбекистана ежегодно до 100 представителей сфер культуры, искусства и литературы, имеющих стаж работы в сфере не менее 10 лет.



19. Определить, что:



(а) начиная с 1 сентября 2026 года размер тарифных коэффициентов при определении должностных окладов художественного руководителя, балетмейстера, репетиторов и артистов балета танцевальных коллективов, осуществляющих деятельность в финансируемых из бюджета театрах и концертно-зрелищных учреждениях, на основании размера базового должностного оклада оплаты труда и (или) разрядов оплаты труда, утвержденных по Единой тарифной сетке, применяется с повышением в 2 раза за счет Государственного бюджета;



(б) при выходе на пенсию с льготным стажем работы танцоров и танцовщиц, осуществляющих деятельность в сфере танцевального искусства в государственных учреждениях, разрешается принимать во внимание период деятельности в качестве балетмейстера и репетитора по балету в течение оставшихся 5 лет, в случае если из требуемых 20 лет стажа работы не менее 15 лет составляют деятельность в качестве танцора и танцовщицы.



20. В целях поддержки молодых творческих деятелей, признанных лицами с инвалидностью, начиная с 1 сентября 2026 года создать в регионах инклюзивные творческие мастерские. При этом для финансирования расходов по организации инклюзивных творческих мастерских, а также их обеспечению учебниками и необходимым оборудованием для творчества ежегодно будет выделяться 30 миллиардов сумов за счет средств Государственного фонда социальной защиты.



21. Предоставить с 15 июня 2026 года лицам, удостоенным государственных наград согласно приложению № 3, право бесплатного пользования VIP-залами аэропортов и железнодорожных вокзалов на территории Республики Узбекистан.



V. Повышение активности негосударственного сектора в сфере



22. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года:



а) за счет средств Государственного бюджета покрываются следующие расходы негосударственных театров и театров-студий:



(i) расходы на ежегодное создание 50 сценических произведений;



(ii) ежемесячно часть расходов по аренде частного здания в размере до 50-кратного размера базовой расчетной величины;



б) государственные объекты культуры в их неэксплуатируемое время предоставляются негосударственным театрам и театрам-студиям для показа спектаклей в пользование без арендной платы. При этом в случае наличия двух или более претендентов на зрительные залы для представлений среди них проводится конкурс;



в) на финансирование мероприятий, определенных подпунктом "а" настоящего пункта, ежегодно из Государственного бюджета выделяется 10 миллиардов сумов.



23. Определить, что, начиная с 1 июля 2026 года за счет средств Государственного бюджета:



а) при организации концертно-зрелищного мероприятия в Республике Каракалпакстан и областях (за исключением города Нукуса и областных центров) и продаже более 1 000 билетов в рамках одного мероприятия организаторам концертно-зрелищных мероприятий предоставляется субсидия в размере, равном 20 процентам стоимости проданных билетов;



б) государственным и негосударственным театрам за каждый проданный билет на инсценированный спектакль по месту осуществления своей деятельности предоставляется субсидия дополнительно в размере 10 тысяч сумов, при показе спектакля с выездом в другой регион – в размере 20 тысяч сумов.



24. Определить, что с 1 октября 2026 года ежегодно 500 тысячам учителей, врачей, государственных служащих, активных учащихся и студентов, а также одному ребенку из 100 тысяч семей, включенных в "Социальный реестр", детям с инвалидностью будет предоставляться бесплатный ваучер в театр, кино и на концертные мероприятия, при этом:



а) средства по стоимости ваучера предоставляются посредством социальной карты, открываемой на имя лиц;



б) расходы, связанные с выдачей ваучера, покрываются в соответствующем порядке за счет средств Государственного бюджета и средств Государственного фонда социальной защиты.



VI. Дальнейшее развитие сферы киноиндустрии



25. В целях организации самостоятельной деятельности частных киностудий, а также формирования свободной и конкурентной среды в сфере:



(а) упразднить деятельность Республиканской комиссии по содействию дальнейшему развитию национальной кинематографии, кинокомпаний и сети кинотеатров, Центра развития национальной кинематографии, Художественного совета при Агентстве кинематографии, а также практику прикрепления консультативной группы к каждому фильму;



(б) создавать оплачиваемые экспертные группы в составе специалистов сферы, исходя из тематики фильмов, создаваемых на основе государственного заказа. При этом завершение проектов, одобренных Художественным советом и (или) производство которых началось, осуществляется этим советом и по ним не требуется получение заключения экспертных групп;



(в) придать Государственному учреждению "Киноконцерн "Узбекфильм" статус "Национальный", а также организовать его деятельность в качестве киноконцерна, оказывающего услуги отечественным и международным киностудиям;



(г) Министерству экономики и финансов обеспечить выделение начиная с 2027 года ежегодно 5 миллиардов сумов в целях повышения авторитета Национальной кинопремия "Олтин Хумо", проводимой Творческим союзом кинодеятелей Узбекистана.



26. Установить порядок, в соответствии с которым при создании на основе государственного заказа кино, в том числе проектов Центра развития детского контента:



(а) разрешается выделение средств в размере до 30 процентов бюджета фильма на расходы по маркетингу и рекламе;



(б) требование проведения экспертизы закупочных договоров отменяется;



(в) 50 процентов средств, поступивших от показа фильмов, выдается продюсеру и творческой группе в качестве дополнительного стимулирования.



VII. Организация культурных мероприятий и развитие занятия чтением в регионах



27. Начиная с 1 июля 2026 года при хокимиятах города Ташкента, Самаркандской и Наманганской областей организовать деятельность дирекций по организации культурных мероприятий (далее – дирекции).



28. Определить, что:



(а) дирекции создаются в форме обществ с ограниченной ответственностью при учредительстве соответствующих хокимиятов, другим предпринимателям разрешается участвовать с собственными средствами в формировании уставного фонда дирекции;



(б) дирекции подписывают договора об оказании услуг со всеми государственными учреждениями, расположенными на соответствующей территории, имеющими в своем распоряжении здания, комплексы, павильоны, стадионы, сцены, залы с возможностью организации культурных, массовых, концертно-зрелищных мероприятий (далее – объекты культуры), в том числе в обязательном порядке с концертными дворцами, театрами, дворцами культуры, а с частными организациями, имеющими такие здания и сооружения, – на основе взаимной договоренности;



(в) дирекции на основе заключенных договоров получают в режиме реального времени информацию о ежедневном режиме работы каждого объекта культуры, об их занятом и свободном времени;



(г) дирекции в целях эффективного использования свободного времени объектов культуры организуют проведение в них культурных мероприятий, заключают от имени собственников культурных объектов договора с привлеченными ими организаторами мероприятий;



(д) устанавливаемая в договоре об оказании услуг на основе взаимной договоренности сторон часть средств, поступившая от предоставления в аренду объектов культуры для мероприятий, на основе договоров, заключаемых дирекциями от имени собственников, перечисляется дирекциям;



(ж) дирекции непосредственно обеспечивают выполнение процедур по получению разрешения на массовые мероприятия, проводимые по заключаемым ими договорам.



29. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента на основе предложений Министерства культуры до конца 2026 года создать в 50–100 махаллях в отдаленных и труднодоступных районах образцовые махаллинские библиотеки и книжные магазины. При этом Агентству по делам молодежи:



а) совместно с Республиканским центром духовности и просветительства, Союзом писателей обеспечить пополнение образцовых махаллинских библиотек художественной, научно-популярной, просветительской, документальной и биографической литературой;



б) совместно с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои обеспечить полную цифровизацию деятельности данных библиотек;



в) начиная с 1 января 2027 года создать условия для использования платформы "Мутолаа" в данных библиотеках.



30. Предоставить начиная с 1 июля 2026 года Узбекскому государственному академическому музыкальному театру имени Мукими, Каракалпакскому государственному академическому музыкальному театру имени Бердаха и Узбекскому национальному кукольному театру полномочие самостоятельно решать финансовые, творческие и организационные вопросы.



VIII. Совершенствование системы образования



31. Наладить начиная с 2026/2027 учебного года в 10 учреждениях общего среднего образования Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, в порядке эксперимента, обучение с усовершенствованием предметов "Музыка", "Изобразительное искусство" и "Технология" на основе учебной программы "Art" в соответствии с передовым зарубежным опытом. При этом расходы на оснащение учреждений общего среднего образования в соответствии с направлениями "Art" осуществляются за счет средств местного бюджета.



32. Определить, что начиная с 2026/2027 учебного года:



(а) размеры оплаты труда учителей в детских школах музыки и искусства приравниваются к размерам оплаты труда работников учреждений общего среднего образования;



(б) внедряется порядок выплаты надбавки к заработной плате учителей учреждений общего среднего образования и детских школ музыки и искусства ежемесячно до 20 процентов исходя из уровня инструментального исполнения учащихся;



(в) между детскими школами музыки и искусства, специализированными школами и общеобразовательными учреждениями налаживается творческое партнерство, а также в учреждениях общего среднего образования творческими коллективами периодически проводятся концертно-зрелищные программы и уроки мастерства;



(г) в каждом учреждении общего среднего образования организуется как минимум по 4 кружка по направлению музыки и искусства.



33. Министерству экономики и финансов, Министерству высшего образования, науки и инноваций, Министерству культуры, Академии художеств в двухмесячный срок обеспечить выделение 10 высшим образовательным учреждениям по направлению культуры и искусства для поддержки стартап-проектов молодых творческих деятелей 50 миллиардов сумов в равных долях за счет средств Государственного бюджета и Фонда развития высшего образования.



34. Перевести Республиканский техникум музыки и искусства и Республиканский эстрадно-цирковой техникум имени Карима Зарипова из системы Агентства профессионального образования в систему Министерства культуры с переименованием их в качестве высших школ, при этом в Республиканской высшей школе музыки и искусства и Республиканской эстрадно-цирковой высшей школе имени Карима Зарипова:



(а) выпускникам выдается диплом государственного образца о профессиональном образовании;



(б) одаренные выпускники могут продолжить учебу со второго курса высшей образовательной организации по соответствующему направлению образования бакалавриата в установленном порядке;



(в) за студентами закрепляются известные артисты, к которым применяются условия оплаты труда в размерах, равных профессорам-преподавателям высшей образовательной организации.



35. Создать на базе Отраслевого центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Узбекском государственном институте культуры и искусства, а также Центра переподготовки и повышения квалификации педагогов сферы музыки при Государственной консерватории Узбекистана Институт повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства при Министерстве культуры.



IX. Организация, обеспечение и контроль исполнения Указа



36. Утвердить Программу мер по комплексному развитию сфер культуры, искусства и литературы согласно приложению № 4.



37. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 5.



38. Министерству культуры в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего Указа.



39. Возложить на министра культуры Назарбекова О.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего Указа.



40. Контроль за исполнением настоящего Указа и осуществление координации деятельности ответственных организаций возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.



Президент Республики Узбекистан

Ш. Мирзиеев Источник - President.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780564140





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