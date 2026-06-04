В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами

12:16 04.06.2026

Подписан Указ "О мерах по завершению легализации и регулированию обращения транспортных средств с иностранными регистрационными знаками"

04.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по завершению легализации и регулированию обращения транспортных средств с иностранными регистрационными знаками", согласно которому в целях завершения процесса легализации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, урегулирования их правового статуса, предоставления дополнительной возможности для легализации, а также предотвращения незаконной эксплуатации и окончательного разрешения данного вопроса, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:



1. Владельцам (водителям) транспортных средств с иностранными регистрационными знаками (далее – транспортные средства), не прошедших процедуру легализации (в том числе находящихся на специализированных стоянках), в срок до 1 сентября 2026 года предоставить право:



1) пройти дополнительную (заключительную) процедуру легализации в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики;



2) осуществить вывоз транспортных средств за пределы Кыргызской Республики;



3) реализовать транспортные средства на запасные части;



4) осуществить утилизацию транспортных средств в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.



2. Установить, что:



1) процедура легализации отдельных категорий транспортных средств, распространяется только на транспортные средства, ввезенные в Кыргызскую Республику до 31 декабря 2024 года и не прошедшие государственную регистрацию;



2) дополнительная процедура легализации носит разовый, исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению;



3) по истечении срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа, легализация транспортных средств не допускается;



4) эксплуатация транспортных средств, не прошедших легализацию, на территории Кыргызской Республики запрещается.



3. В случае неисполнения владельцем (водителем) требований настоящего Указа в установленный срок транспортные средства подлежат водворению на специализированные стоянки с последующей утилизацией в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики, на основании вступившего в законную силу решения суда и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



4. Кабинету Министров Кыргызской Республики:



1) в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвердить Порядок проведения дополнительной процедуры легализации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками с ранее установленными размерами и сроками применения ставки сбора за первичную регистрацию;



2) разработать и утвердить Порядок проведения утилизации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками;



3) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.



5. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:



1) при обращении владельца (водителя) обеспечить выдачу транспортных средств, не прошедших легализацию, для дальнейшей реализации согласно настоящему Указу под обязательство;



2) установить для указанных случаев льготный тариф хранения транспортных средств на специализированных стоянках в размере



50 (пятьдесят) сомов за одни сутки.



6. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики:



1) обеспечить беспрепятственный вывоз за пределы Кыргызской Республики транспортных средств;



2) при осуществлении пограничного контроля на постоянной основе обеспечить фиксацию факта въезда на территорию Кыргызской Республики транспортных средств с внесением соответствующих сведений в государственные цифровые технологические системы, а также выдачу владельцу (водителю) цифрового документа, подтверждающего дату въезда, с обеспечением возможности его проверки уполномоченными государственными органами.



7. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О мерах по легализации автотранспортных средств" от 31 декабря 2024 года № 398.



8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.



9. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.