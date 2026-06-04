 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.06.2026
13:23  Организация тюркских государств теряет привлекательность, - Николай Кузьмин
12:16  В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:09  Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей
02:51  Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества
01:45  В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений
00:05  ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Среда, 03.06.2026
22:32  НГ: Турция пересматривает концепцию своей политики на постсоветском пространстве
21:22  Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
20:13  США спустя несколько лет официально возвращаются на Петербургский экономический форум ... в лице главного по изящным искусствам
15:40  ФСБ России вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на смартфоны чиновников
11:12  В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства
11:05  Sputnik: Что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
00:05  Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Понедельник, 01.06.2026
23:26  Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова
17:03  Взгляд: За словами о деколонизации России скрывается жажда мести
16:49  Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой, - Валентин Катасонов
10:45  В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:34  Чарльз Массон – британский авантюрист, послуживший науке, - П.В.Густерин
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
01:39  Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, - Илья Захаркин
Суббота, 30.05.2026
21:49  СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве, - Александр Хроленко
11:45  Война у порога. Сталин ждал развития событий. А Гитлер их приближал…, - Валерий Бурт
05:07  Ради чего Россия вложит $16,5 млрд в казахстанскую АЭС "Балхаш", - Валерий Меньщиков
03:16  Шавкат Мирзиеев обозначил пять приоритетов развития сотрудничества с ЕАЭС
02:51  Как Александр Лукашенко рассказал про ИИ, а Никола Пашиняна оставили в игре, - репортаж Андрея Колесникова из Астаны
00:05  ВС РФ наращивают силы к северо-западу от Харькова – итоговая сводка Readovka за 29 мая
Пятница, 29.05.2026
14:11  СП: Иран непреклонен, а Трамп вляпался в собственные жадность и амбиции
12:25  Рост золота в международных резервах стран Центральной Азии, - Курманбеков Асан
03:30  Таджикистан. Строгие указания Лидера нации об увеличении производства цемента
02:24  НГ: Пашинян пообещал не хоронить ЕАЭС
00:05  ВС РФ сжимают гарнизон ВСУ в Константиновке в "карманах" - итоговая сводка Readovka за 28 мая
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:16 04.06.2026

Подписан Указ "О мерах по завершению легализации и регулированию обращения транспортных средств с иностранными регистрационными знаками"
04.06.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по завершению легализации и регулированию обращения транспортных средств с иностранными регистрационными знаками", согласно которому в целях завершения процесса легализации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, урегулирования их правового статуса, предоставления дополнительной возможности для легализации, а также предотвращения незаконной эксплуатации и окончательного разрешения данного вопроса, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Владельцам (водителям) транспортных средств с иностранными регистрационными знаками (далее – транспортные средства), не прошедших процедуру легализации (в том числе находящихся на специализированных стоянках), в срок до 1 сентября 2026 года предоставить право:

1) пройти дополнительную (заключительную) процедуру легализации в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

2) осуществить вывоз транспортных средств за пределы Кыргызской Республики;

3) реализовать транспортные средства на запасные части;

4) осуществить утилизацию транспортных средств в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

2. Установить, что:

1) процедура легализации отдельных категорий транспортных средств, распространяется только на транспортные средства, ввезенные в Кыргызскую Республику до 31 декабря 2024 года и не прошедшие государственную регистрацию;

2) дополнительная процедура легализации носит разовый, исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению;

3) по истечении срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа, легализация транспортных средств не допускается;

4) эксплуатация транспортных средств, не прошедших легализацию, на территории Кыргызской Республики запрещается.

3. В случае неисполнения владельцем (водителем) требований настоящего Указа в установленный срок транспортные средства подлежат водворению на специализированные стоянки с последующей утилизацией в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики, на основании вступившего в законную силу решения суда и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвердить Порядок проведения дополнительной процедуры легализации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками с ранее установленными размерами и сроками применения ставки сбора за первичную регистрацию;

2) разработать и утвердить Порядок проведения утилизации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

5. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

1) при обращении владельца (водителя) обеспечить выдачу транспортных средств, не прошедших легализацию, для дальнейшей реализации согласно настоящему Указу под обязательство;

2) установить для указанных случаев льготный тариф хранения транспортных средств на специализированных стоянках в размере

50 (пятьдесят) сомов за одни сутки.

6. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики:

1) обеспечить беспрепятственный вывоз за пределы Кыргызской Республики транспортных средств;

2) при осуществлении пограничного контроля на постоянной основе обеспечить фиксацию факта въезда на территорию Кыргызской Республики транспортных средств с внесением соответствующих сведений в государственные цифровые технологические системы, а также выдачу владельцу (водителю) цифрового документа, подтверждающего дату въезда, с обеспечением возможности его проверки уполномоченными государственными органами.

7. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О мерах по легализации автотранспортных средств" от 31 декабря 2024 года № 398.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

9. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780564560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял закон об амнистии и ряд других законов
- Проект Almaty Superski переходит к этапу практической реализации: Совет директоров принял ряд решений
- Совет директоров холдинга "Байтерек" утвердил решения по расширению финансирования реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Организация тюркских государств теряет привлекательность
- Защитить отечественных вагоностроителей
- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Президент Кипра Никос Христодулидис приняли участие в бизнес-форуме
- В Правительстве рассмотрели проект Комплексного плана развития дошкольного и начального образования на 2026-2028 годы
- Серик Жумангарин встретился с главным исполнительным директором Barceló Hotel Group
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  