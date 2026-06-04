ФСК: Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?

21:54 04.06.2026 Немецкий раскол: столкновение трех прагматизмов из-за ПМЭФ-2026



Петербургский форум наглядно подсветил жесткий конфликт абсолютно расчетливых, но разнонаправленных интересов внутри Германии. Пока одни заседают в Петербурге, другие вынуждены оставаться в Берлине:



- Политический прагматизм официального Берлина (бойкот форума): Действующие власти ФРГ сознательно демонстративно игнорируют ПМЭФ. Для правящей коалиции остаться дома и критиковать Россию - это единственный способ сохранить свои министерские кресла, не допустить развала правительства, избежать масштабной медийной травли в "мировых" СМИ и не поссориться с Брюсселем и Вашингтоном.



- Электоральный прагматизм АдГ (присутствие на форуме): Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии", напротив, расчетливо использует площадку ПМЭФ во внутриполитической борьбе. Депутаты от АдГ поехали в Петербург, чтобы заработать очки у своего избирателя. Для них это способ показать гражданам ФРГ, что они - единственная сила, готовая напрямую договариваться о спасении немецкой промышленности и возвращении дешевого газа.



- Экономический прагматизм бизнеса (присутствие на форуме): Немецкие предприниматели приехали в Петербург наперекор официальному Берлину. Их цель сугубо практическая - на месте спасать свои заводы, удерживать более 100 миллиардов евро инвестиций и не отдавать российский рынок китайским конкурентам.



В этой ситуации каждая из сторон действует максимально рационально в своих обстоятельствах. Просто у официального Берлина на кону стоят карьера и статус, у АдГ - рейтинги и грядущие выборы, а у крупного бизнеса - станки, деньги и активы.



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Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?

Нарастающий экономический и политический кризис формирует запрос на адекватную внешнюю политику



04.06.2026 | Алексей БЕЛОВ



Участие делегации из ФРГ в открывшемся накануне Петербургском международном экономическом форуме еще на стадии планирования вызвало довольно живую реакцию германских СМИ.



Так, в частности, влиятельная Die Zeit обратила внимание на то, что это будет первое официальное участие немецких политиков и предпринимателей в ПМЭФ со времен начала СВО в 2022 году.



Отдельно, так сказать, по личной инициативе, кое-кто из германского политического бомонда приезжал в Петербург или иные российские города и раньше, но именно полноценная делегация сформирована из них действительно впервые за долгое время.



"После нескольких лет сдержанности из-за войны на Украине немецкие бизнесмены вновь официально участвуют в Петербургском международном экономическом форуме", – писала Die Zeit, одновременно отмечая, что, помимо, собственно, представителей немецкого бизнеса, к нам приедут известный немецкий дирижер Юстус Франц, глава саксонского отделения АдГ Йорг Урбан, издатель Хольгер Фридрих и журналист Хуберт Зайпель.



В свою очередь, издание BILD – один из рупоров европейских глобализма и русофобии в ФРГ – особое внимание уделило представителям оппозиционной "Альтернативы для Германии", планировавшим прибыть в Санкт-Петербург по личному, как утверждается, приглашению из Кремля.



"Несколько высокопоставленных членов "Альтернативы для Германии" на следующей неделе отправятся на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) по приглашению из окружения Владимира Путина: председатель саксонской АдГ Йорг Урбан, представитель фракции АдГ в бундестаге по вопросам экономики Штеффен Котре, представитель фракции по внешней политике Маркус Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстрон. […] В письме-приглашении политикам АдГ (имеется в распоряжении BILD) говорится, что форум должен способствовать "укреплению деловых, политических и культурных связей во благо справедливого мира и безопасного будущего". Приглашение подписал Антон Кобяков, один из близких советников Кремля", – отмечалось в публикации.



Разумеется, такая газета, как BILD не могла не подвергнуть критике решение немецких политиков отправиться в Россию, утверждая, что "поездка членов АдГ в Петербург однозначно играет на руку Кремлю".



"Путин регулярно приглашает представителей АдГ, чтобы показать, что Россия не находится в международной изоляции. В Россию сейчас почти не приезжают зарубежные гости. Российская внутренняя пропаганда обязательно этим воспользуется. Политики АдГ становятся инструментом путинской пропаганды. Для интересов Германии такие визиты ничего не дают, скорее они подрывают наши интересы", - заявлял штатный военный эксперт издания и специалист по России Нико Ланге.



Тем не менее, говоря о том, что ПМЭФ считается в России важнейшей экономической конференцией, в которой традиционно принимает участие Владимир Путин, а также о том, что для Москвы петербуржский форум гораздо больше, чем просто место для деловых встреч, скорее, даже трибуна для важных политических заявлений, немецкие газетчики и пропагандисты так и не нашли ответа на самый важный вопрос: чего, собственно говоря, ищут на этой конференции германские политики, предприниматели и люди искусства? Им-то все это зачем?



Ну раз не нашли они, дадим слово самим делегатам от Германии. Так, отвечая на вопрос о причинах своего возможного участия в ПМЭФ, глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что ФРГ, как и другие крупные западные страны, стремится сохранить экономический мост с Россией, а также защитить немецкие активы в РФ, которые оцениваются более чем в 100 млрд евро.



Серьезное опасение у германского бизнеса, по словам Шеппа, вызывает и китайская экспансия на российском рынке.



"Только за первый квартал года китайцы открыли в России 1400 новых компаний", – отметил предприниматель, обратив внимание своих западных коллег на риск "навсегда уступить Россию с ее рынком и ресурсами Азии".



Позже, уже будучи на форуме, один из участников немецкой делегации Маркус Фронмайер особо подчеркнул, что восстановление связей лидеров автомобильной промышленности в Германии с российскими партнерами безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса.



"Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции", – подчрекнул германский парламентарий.



Да и в том, что касается судьбы всего немецкого бизнеса, продолжающего так или иначе работу в России, а это, по словам Фронмайера, 1,5 тысячи компаний, нынешнюю поездку германских депутатов в Санкт-Петербург в некоторым смысле можно назвать "инспекционной" с целью в том числе "вновь сделать условия для работы здесь немецких предпринимателей более благоприятными".



Разумеется, визит оппозиционных политиков ФРГ в Россию не мог обойтись без обсуждения темы поставок газа. В ходе состоявшихся у Фронмайера встреч с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым представитель парламентской фракции АдГ по внешней политике призвал восстановить работу газопровода "Северный поток".



"Мы заинтересованы в том, чтобы представлять интересы Германии и формировать политику в интересах наших граждан. А в их интересах – иметь хорошие отношения с Россией и получать энергоснабжение по доступным ценам. Вот за что мы выступаем. С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы "Северный поток" снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу", – заявил Маркус Фронмайер.



В свою очередь депутат Европарламента, член АдГ Петр Быстрон, комментируя свое желание приехать на форум, в интервью все той же BILD заявлял, что планирует лично "передать Путину от Урсулы фон дер Ляйен, что он должен прекратить войну".



Кроме того, как и в мотивации Шеппа, в стремлении Быстрона посетить ПМЭФ, по его словам, просматривается, прежде всего, экономический интерес.



"Я выступаю за скорейшее окончание войны и нормализацию экономических отношений. Как депутат Европарламента из Мюнхена, я хочу, чтобы и Siemens, и BMW снова могли работать в России в полном объеме", – подчеркнул европарламентарий.



При этом не сказать, что в АдГ все согласны с "пророссийским" настроем своих коллег. В свое время приезд в Сочи в ноябре прошлого года Йорга Урбана и Штеффена Котре вызвал бурную дискуссию внутри партии. А сопредседатель "Альтернативы" Алиса Вайдель даже заявила, что не понимает причин, побудивших ее однопартийцев отправиться в Россию.



И вот тут, как мне кажется, пришло время упомянуть о внутри германских обстоятельствах, делающих визит оппозиционных немецких политиков в Петербург практически неизбежным.



Нарастающий политический кризис в Берлине, вызванный тяжелым положением в германской экономике и грозящий отставкой действующему канцлеру Фридриху Мерцу (а быть может, и всему правительству), со всей очевидностью обнажил запрос немецкого общества на изменение нынешнего экономического курса руководства ФРГ.



Понимая это и желая сохранить тенденцию к росту своих политических рейтингов, так пугающую оппонентов из мейнстримных партий, "Альтернатива для Германии" просто вынуждена продемонстрировать электорату нечто, буквально отвечающее ее названию – альтернативу: вместо безудержного милитаризма – прагматичное деловое сотрудничество, вместо оголтелой русофобии – внятная "восточная политика" в духе Вилли Брандта и так далее.



Немецкий бизнес, разделенный в своих интересах примерно пополам – одни ищут счастья в трансатлантическом партнерстве, а другие ориентируются на "новые" рынки Востока и Азии – четыре года тому назад только под влиянием политической конъюнктуры согласился выступить единым фронтом, отказавшись от ведения дел в нашей стране.



Но этот консенсус хорош был только до тех пор, пока упомянутые уже выше милитаризм и русофобия не поставили этот самый бизнес на грань выживания.



АдГ, в свое время отколовшаяся от ХДС (партии нынешнего канцлера), сохраняет тесные связи с германскими деловыми кругами и во многом является выразителем интересов тех из них, кто просто хочет продолжать свой business as usual, без скатывания в прямое противостояние с России или, не дай Бог, даже войну.



И в этом смысле участие представителей "Альтернативы" в Петербургском международном экономическом форуме – это сигнал. Сигнал как немецкому избирателю, так и тем самым деловым кругам: мол, мы вас слышим, запрос на перемены принят и мы уже начали работать в данном направлении.



Так что наши немецкие гости, которым мы, конечно же, рады, едут сюда не из любви к нашей стране и уж точно не в стремлении "поддержать Путина". Они едут ради самих себя, ради собственного политического будущего, ради поиска выхода из тупика, в котором оказалась нынче Германия. Источник - Фонд стратегической культуры

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