ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня

00:05 05.06.2026 ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 июня в разрезе СВО. Русские войска готовятся к удару в "подбрюшье" Добропольского оборонительного района ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела текущий этап реализации Украиной программы испытаний ракет FP-7 и FP-9.







Через подбрюшье



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в ходе максимальных по своему ожесточению боев, несмотря на чрезвычайно упорное сопротивление противника, сумели добиться значительных результатов на Добропольском направлении. Стоит начать с окрестностей села Новый Донбасс. Неприятель силами частей 1-го АК НГУ (12-я ОБрОН при поддержке других соединений) и подразделений 44-й ОМБр так и не сумел вернуть контроль над указанным населенным пунктом для дальнейшего продвижения в направлении Шахово. Безопасность западного фланга атаки в направлении Дружковки прочно обеспечена.



Чуть южнее, в городе Белицкое, подразделения ВС РФ ведут позиционные бои с украинским гарнизоном. Несмотря на то, что противнику удалось удержать оборону города от коллапса, данное обстоятельство не принесло существенного облегчения положению ВСУ на Добропольском направлении. Так, юго-западнее Белицкого для неприятеля обозначилась угроза куда более серьезная – уже в полосе ответственности 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.



После успешной зачистки северо-западных окраин села Гришино нашим штурмовым подразделениям удалось занять укрепленный "населенник" Новоалександровка и начать штурм села Васильевка, расположенного поблизости. Овладение Новоалександровкой стало большим достижением русских штурмовиков. Этот населенный пункт был качественно подготовлен к обороне с инженерной точки зрения. Кроме того, сухая балка, уходящая от него на запад и восток, с лесопосадками по ее кромкам была изрыта сетью окопов. Следовательно, взяв Новоалександровку, наши бойцы овладели малым укрепрайоном. Этот успех открыл дорогу на сельскую агломерацию, которая прикрывает Доброполье с юга. Стоит обратить внимание на карту. "Точки жесткости" обороны этого райцентра ДНР состоят из терриконов и технических сооружений на восточных подступах к самому Доброполью, террикона угольной шахты "Белицкая" и города Белицкое. Таким образом, как показала практика, пробиться к Доброполью с востока и юго-востока не представляется возможным. Но вот южные подступы по всем признакам являются "ключиком" от Добропольского оборонительного района ВСУ. Сеть населенных пунктов между городами Белицкое и Доброполье хотя и подготовлена к обороне в виде заблаговременно возведенной сети полевых фортификаций, но возможность выбивать опорные пункты корректируемыми авиабомбами и "Краснополями" (корректируемый артиллерийский снаряд калибра 152 мм) дает возможность русским войскам преодолеть украинскую оборону. Уже сейчас штурмовые подразделения ВС РФ из района Новоалександровки начали сближение с первым селом указанной сельской агломерации – Шевченко.



Если нашим штурмовикам удастся закрепиться и развить атаку вглубь этой сельской агломерации, то удержание ВСУ основных "точек жесткости" обороны Доброполья станет невозможным – город Белицкое и шахта "Белицкая" с ее терриконом также будут оставлены. Ведь они снабжаются по сельским трассам как раз через описанную выше цепь населенных пунктов. Лишившись этих "точек жесткости", оставшиеся в распоряжении противника опорные пункты в восточных предместьях Доброполья станут бесполезными, так как очевидно, что штурм райцентра ДНР будет вестись с совсем другого направления.



Карты, деньги, две ракеты



Вчера украинские источники с гордостью сообщили и продемонстрировали видео успешного старта зенитной управляемой ракеты FP-7. Сегодня руководитель фирмы-прокладки Fire Point, которая прикрывает истинного производителя ракет – британскую компанию Melanion, Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман рассказал очень интересные вещи.



"То есть у нас все есть: привода, системы управления, все есть: корпуса, корпус двигателя. У нас нет, не было инсталлировано, пока не был испытан двигатель", – раскрыл предприниматель, на каком этапе испытаний находится ракета FP-9.



Из слов Штилермана становится ясно, что на данный момент главная проблема – полевые испытания двигательной установки. Вопрос кроется в ее надежности, тяге и прочем, без чего изделие эксплуатировать в боевых условиях в принципе нельзя. И к этим же словам добавляется вчерашнее видео испытаний эрзац-ЗУР.



Для пребывающего в повестке российского читателя не составит труда посмотреть в сети кадры испытания изделия FP-7. Что можно видеть? Ракета стоит на стартовой установке и взмывает практически вертикально в небо с весьма скромной скоростью, характерной для устаревших типов ракет аналогичного назначения. Данное обстоятельство ставит под сомнение то, что это изделие пригодно для полноценного применения в качестве зенитной управляемой ракеты. Ее максимум – БПЛА "Герань-5", но уж слишком дорого таким образом сбивать беспилотник. Для более сложных и скоростных целей FP-7 в настоящее время непригодна, судя по кадрам испытаний. А то, что украинская сторона называет ее клоном ЗУР системы С-400 (ЗУР 48Н6), в этих обстоятельствах выглядит смешным.



Учитывая что первый пуск FP-7 был зафиксирован еще в феврале 2026 года, то текущий запуск, где никаких различий в скоростных характеристиках мнимой ЗУР не зафиксировано, говорит не об отладке режимов работы двигателя, влияющих на скорость, а именно о его надежной работе. Становится понятно, что если противник рассматривает это изделие как зенитную ракету, то оно провалилось как проект еще на этапе испытаний, о чем свидетельствуют кадры пробных пусков. Можно все списать на то, что фирма-прокладка Штилермана Fire Point просто из желания "попилить бюджеты" продолжает демонстрации бесперспективной ЗУР для сохранения финансирования, но все обстоит сложнее. Стоит предположить, что именование ее зенитной ракетой реализует пропагандистский нарратив Киева для собственного населения. Он преследует своей целью пустить людям пыль в глаза о том, что Банковая заботится о противовоздушной обороне, а промышленный потенциал Украины якобы достаточен для производства сложного вооружения. Что же это за изделие FP-7 на самом деле? Она впервые была продемонстрирована на выставке вместе с ракетой FP-9, которую изначально представили как баллистическую. Таким образом, и FP-7 является таковой, ведь выставлять в ряд две ракеты разных классов – крайне странная затея. Следовательно, напрашивается вывод о том, что продолжающиеся испытания FP-7 преследуют своей целью не просто демонстрировать изделие, маскирующееся под ЗУР, а подтвердить ее характеристики или проверить итоги попыток их улучшить. Разумеется, речь идет о дальности, а также о стремлении решить медийные задачи. Как сказано выше, показать украинскому обывателю то, что "Зеленский и Ко работают, зенитные ракеты уже стартуют на финальных испытаниях", и попытаться обмануть РФ, скрыв истинное назначение ракеты.



По паспортным характеристикам она несет боевую часть в 150 кг и имеет дальность полета до 200 км. Таким образом, Киев получил очередное средство для террора гражданского населения на территории России. Но, учитывая то, что британско-украинское изделие по своей конструкции довольно примитивное, ни о каких противоракетных маневрах, на которые способны ракеты ATACMS, являющиеся квазибаллистическими, речи не идет. То есть для наших средств войсковой и объектовой ПВО FP-7 не является выдающимся противником.



"И поскольку мы никогда не ждем получения разрешения, кодификации, мы сразу же строим производственные линии, то мы никогда ничего не делаем там в одном или в двух экземплярах, или в трех, мы сразу делаем там десять тестовых экземпляров. Сделаем там 10–20 ракет, будем запускать их", – сказал Штилерман.



Так и тянет задать вопрос: если они не делают, ну точнее не они, а их британские поставщики, изделия в единичных экземплярах, а сразу десятком, то как можно допустить фразу: "Сделаем 10–20, будем запускать", если они уже якобы произведены. Этот вопрос остается без ответа. Но, опираясь на опыт разворачивания информационной кампании по тем же крылатым ракетам "Фламинго", можно предположить, что именно в единичных экземплярах они и делались, частотность их применения и "массированность залпа" не оставляли сомнений в этом.



Отдельно стоит заметить, что Штилерман обмолвился о нахождении части производств на Украине. Вспомним успешную операцию ФСБ по срыву производства ракет "Сапсан" в летом летом 2025 года. Тогда специалистами спецслужбы были поражены промышленные объекты в Шостке и Павлограде. Учитывая то, что это были химические комбинаты, ракеты для комплексов "Сапсан" на Украине только оснащались БЧ, наукоемкие элементы, по всей видимости, производились не в незалежной, там максимум осуществлялись конечная сборка изделий и их оснащение. А если вспомнить одно из заявлений экс-секретаря СНБО Данилова, где он признался, что производственные мощности "Южмаша" (на этом предприятии разрабатывался и производился ОТРК "Сапсан" – прим. ред.) после ракетного удара ВС РФ летом 2023 года уничтожены, а то, что уцелело, было перебазировано за границу, также расставляет все на свои места. Но и в этих условиях, когда Украина в состоянии производить лишь ограниченный список наименований узлов и элементов ракет, возможности сильно "подкосить" и эту эманацию ракетной программы противника у наших военных и спецслужб вполне себе есть. Промышленные объекты, работающие в интересах сборки ракет, входят в список приоритетов для ударов.



И в этой связи стоит задаться вопросом о причинах, почему, по словам Штилермана, двигатель FP-9 до сих пор даже не испытывался, когда первый пуск "соседа по стенду" этого изделия в виде FP-7 был еще зимой. Вариантов может быть множество: начиная от того, что все, что успевает попасть на Украину для испытаний, до этих испытаний не доживает из-за ударов ВС РФ, заканчивая тем, что FP-7 может выступать как проверка того, имеет ли вообще смысл британцам вкладываться в "девятку". Работает следующая логика. Проект "Фламинго" не оправдался, даже медийный выхлоп оказался скудным, примитивность этой эрзац-крылатой ракеты определила крайне низкие показатели реальной эффективности. Теперь вся надежда у Лондона и Киева на FP-7 как на то, что может показать, что переход от крылатых ракет на тактические баллистические дал результат. В случае успеха проект FP-9 будет форсирован. Но столь длительное промедление с боевым применением FP-7 может быть вызвано тем, что бизнесмены типа Штилермана очень опасаются, что новый министр обороны Федоров, зацикленный на БПЛА и цифровых технологиях, увидев удручающие результаты пусков FP-7, лишит их шарашкины конторы финансирования.



Вчера, 3 июня, главным событием дня стало пересечение частями ВС РФ канала Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска. Источник - Readovka

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