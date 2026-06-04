 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рецепт медийного евро-триумфа: покритиковать Кремль и на полчаса пропасть с радаров
02:33 05.06.2026

Как Кремль Хили убивал: Охота на британского министра обороны выдалась лихой и веселой
Говорят, что пролетая мимо Калининграда, английский чиновник пережил самый кошмарный ужас в своей жизни

Виталий Орлов
4 июня 2026

Представляем вашему вниманию очередное сенсационное заявление британских "виртуозов пропаганды" или вольную интерпретацию бородатого анекдота про "неуловимого Джо".

Суть информационной шумихи заключается в том, что гиперактивная деятельность главы оборонного ведомства великой некогда Британии Джона Хили якобы стала причиной попытки его физического устранения Российской Федерацией.

Вы спросите, как? Нет, "Новичок", который мы помним по скандалу со Скрипалями - прошлый век. На этот раз Москва решила просто уронить министерский самолет на грешную землю в одной из стран русофобского объединения, называемого Трибалтийскими вымиратами - посредством воздействия на него "системами радиоэлектронной борьбы".

Что же представляет из себя "потенциальная жертва Москвы" - министр обороны Его Королевского Величества Карла III?

Должность главы оборонного ведомства Великобритании, по непонятной для нормального человека логике почему-то притягивает к себе людей, мягко говоря, непрофессиональных и ограниченных.

Однако нынешний представитель этой скудоумной когорты, славящейся постоянным присутствием в ней потешных персонажей, пожалуй, самый безумный и самый воинственный из всех. Да, к тому же бесконечно далекий от того, что принято называть "военным делом".

Вся его "довоенная" карьера была тесно связана с коммунальным хозяйством (что стало поводом для шутки о "министре сантехников"), жилищным строительством и даже, упаси господи, с медициной.

Кстати, даже поверхностный взгляд на состояние этих отраслей в современной Британии позволяет сделать однозначный вывод о Джоне Хили, как о человеке энергичном и деятельном, никогда не боявшемся рассыпаться в эмоциональных, но абсолютно пустых заявлениях, равно как и раздавать направо и налево обещания, неисполнимость которых разгадывается даже на уровне рядового обывателя.

И теперь этому деятельному идиоту позволили порулить и без того находящейся в состоянии, близком к глубокой коме, британской армией.

За год и десять месяцев, а именно столько Джон Хили занимает пост министра обороны в правительстве Кира Стармера, этот человек наговорил такое запредельное количество сумасбродной чуши, какое другим не осилить даже за многолетнюю политическую карьеру.

Мистер Хили практически не останавливаясь обращается с пылкими обличающими монологами в сторону Кремля, правда еще ни разу ему не посчастливилось удостоиться ни одного, даже самого односложного ответа. Очевидно, ввиду абсолютной неадекватности этого персонажа.

Британские СМИ до сих пор припоминают Хили его воинственные, но абсолютно глупые заявления: "об открытии охоты на танкеры российского теневого флота" и "о создании атлантической подводной стены против российских подводных лодок".

Напомним, они стали источниками двух крупнейших скандалов в британском парламенте.

Первый разразился, когда стало известно об активной работе в непосредственной близости от территориальных вод Великобритании сразу трех российских АПЛ, которые якобы вели разведку подводных коммуникаций Туманного Альбиона.

А второй - когда появилась информация, что количество танкеров теневого флота России, прошедших через Ла-Манш, увеличилось в пять (!) раз. И при этом не произошло ни одного их захвата с участием британского спецназа, сотрудников NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) или ВМС Его Королевского Величества Карла III.

Как только, Хили и компания увидели, что танкеры России следуют в сопровождении фрегата "Адмирал Григорович", им пришлось отказаться от своих намерений по остановке судов "из-за опасений допустить нарушение международного права, устанавливающего высокие юридические требования к представителям государства, желающим подняться на борт иностранного танкера".

И вот на этого милого, глуповатого и немного смешного, но неукоснительно соблюдающего международное право парня российские спецслужбы вдруг организовали покушение.

Причем, посредством "невидимых лучей", сгенерированных теми самыми ужасными, тоталитарными и, если верить западным писакам, непременно ржавыми системами радиоэлектронного противодействия.

Вот что по этому поводу пишет одно из самых известных в мире ежедневных изданий "The Times": "20 мая Джон Хили возвращался домой после завершения официального визита в Эстонию. Вскоре после взлета экипажем правительственного самолета "Dassault Falcon 900LX" был потерян сигнал спутника GPS. А на ноутбуках и смартфонах пассажиров пропал интернет.

Причиной этого инцидента стали системы радиоэлектронной борьбы, базирующиеся на территории Калининградской области. Только благодаря высокому профессионализму экипажа удалось спасти самолет и пассажиров".

Однако это не все, что поведала жителям проклятого острова "The Times". Как оказалось, самолет Королевских ВВС, перевозивший министра обороны, не был оборудован системами защиты от воздействия средств РЭБ.

Более того, этот самолет уже попадал в аналогичную ситуацию в 2024 году. И тоже с министром обороны на борту, тогда это был Грант Шэппс, и опять вблизи Калининградской области.

Просто правительство Риши Сунака решило сэкономить £200 млн ($270 млн) и не оснащать самолет системами защиты.

А предшественник Шэппса на посту главы оборонного ведомства Бен Уоллес, кстати, объявленный МВД России в розыск по уголовной статье, заявлял, что у Королевских ВВС отсутствуют финансы для оснащения Dassault 900LX Falcon (перевозящих не только членов кабинета министров, но и высокопоставленных военнослужащих, премьер-министра и даже короля) средствами защиты от систем радиоэлектронного противодействия.

Тем более, что маршруты полетов британских самолетов "никогда (?) не будут прокладываться в непосредственной близости от опасных регионов".

Резюмируем. Что хочется сказать в адрес британских пропагандистов? Скучно, девочки, и жутко непрофессионально. Во-первых, до боли напоминает недавнюю (сентябрь 2025 года) историю с потерявшим в воздушном пространстве Болгарии сигнал GPS самолетом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту.

Которую, кстати, болгары даже отказались расследовать. Во-вторых, деятелей уровня Джона Хили, превращающих политику коллективного Запада в дешевый, но весьма занимательный балаган, необходимо холить и лелеять, а не облучать какими-то "страшными лучами".

Откуда потом брать таких альтернативно одаренных персонажей, столь талантливо воплощающих в жизнь анекдот о "неуловимом Джо", которого ловить никто не собирается?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780615980


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