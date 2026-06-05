Podrobno.uz: Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке

05:26 05.06.2026 Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке



5 июня 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане, подключившись к церемонии из Санкт-Петербурга, передает корреспондент Podrobno.uz с места событий.



Торжественная церемония прошла на площадке будущей станции, а президенты Узбекистана и России приняли участие в ней по видеосвязи. Мероприятие началось с показа видеоролика о проекте сооружения атомной электростанции. После этого со своими поздравительными обращениями выступили президенты двух стран.







Владимир Путин:



"У Узбекистана два больших реактора, каждый мощностью по 1000 мегаватт, а также два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеющая аналогов в мире, которая позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной. После ввода станции в эксплуатацию она будет ежегодно производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что обеспечит до 15% энергопотребления Узбекистана и станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности республики и всей Центральной Азии.



Росатом как признанный мировой лидер в области мирного атома готов применять при сооружении АЭС самые современные технологии и инженерные решения. Будут учтены все строгие стандарты безопасности и экономические требования МАГАТЭ. Пользуясь случаем, хочу отдельно поприветствовать и поблагодарить господина Гросси за участие в нашей церемонии.



Проект обеспечен смежными заказами: будут привлечены многие узбекистанские предприятия, созданы новые рабочие места, активно задействованы местные подрядчики в монтажных работах, поставках материалов, предоставлении транспорта и других услугах. В общей сложности на стройплощадке планируется задействовать порядка 15 тысяч человек.



Важно, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготные экспортные кредиты, а также обеспечит поддержку на всем жизненном цикле станции. Это включает поставки ядерного топлива, сервисное и техническое обслуживание, а также обращение с отработавшим ядерным материалом. По сути, при содействии российской стороны в Узбекистане формируется национальная высокотехнологичная ядерная отрасль.



В заключение хотел бы сердечно поздравить всех с запуском столь значимого двустороннего проекта и пожелать участникам строительства АЭС в Узбекистане успехов и всего самого доброго."



Шавкат Мирзиеев:



"Сегодня мы запускаем не просто очередной этап инфраструктурного проекта, а становимся участниками исторического события и даем старт новому этапу технологического, промышленного и научного развития нашей страны.



В Узбекистане закладываются основы развития новой для нас сферы современной атомной энергетики - отрасли, являющейся символом высоких научных возможностей, передовых инженерных компетенций и стратегического видения.



После выхода станции на полную проектную мощность она внесет значимый вклад в генерацию электроэнергии в стране, будет способствовать развитию национальной экономики, научного и производственного потенциала и обеспечит потребителей чистой энергией.



Как уже отмечалось, этот проект не имеет аналогов в мире: он объединяет последние достижения в области маломодульной атомной генерации и крупной базовой энергетики. При этом безопасность является для нас абсолютным и безусловным приоритетом.



Сооружение станции и ее подготовка к эксплуатации осуществляются на основе самых современных международных стандартов и передовых инженерных решений под постоянным контролем соответствующих структур.



Отдельно подчеркивается, что реализация проекта станет ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики. Выражается признательность Владимиру Владимировичу за личную поддержку и внимание к реализации данного стратегического проекта, а также генеральному директору Международного агентства по атомной энергии господину Рафаэлю Гросси за неизменную поддержку и сотрудничество.



Отдельная благодарность адресована узбекским и российским специалистам за совместную работу, высокий профессионализм и ответственность.



Уверенность выражается в том, что успешная реализация строительства современной интегрированной атомной электростанции в Узбекистане будет способствовать дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, развитию стратегического партнерства и союзничества и послужит устойчивому развитию наших стран."



На площадке будущей АЭС присутствовали генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, первый заместитель генерального директора "Росатома", президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев. После доклада они обратились к двум президентам за разрешением начать работы.



Рафаэль Гросси подчеркнул следующее:



"Мне нравится этот фантастический проект. Господин президент Шавкат Мирзиеев, уважаемый президент Владимир Путин, для меня большая честь разделить с вами это событие. Вы оба справедливо охарактеризовали этот проект как проект, обладающий совершенно уникальными характеристиками, поскольку он представляет собой интегрированный формат, а интегрированный формат означает, что он будет сочетать в себе одну из самых важных и востребованных технологий современности. Это преобразит этот прекрасный регион. Сегодня я вижу, что здесь, среди нас, инвесторы из Узбекистана и других стран, которые уже заинтересовались этим проектом, который будет направлен на развитие цифровой экономики, центров обработки данных и многих других возможностей. Тот факт, что мы здесь в качестве МАГАТЭ, также свидетельствует о большой ответственности, которую обе страны, а также "Узатом" и "Росатом", несут за каждый проект, который они осуществляют в любом уголке земного шара при полном соблюдении норм безопасности и нераспространения. Мы будем сопровождать этот проект на каждом этапе его реализации, вы можете быть в этом уверены. Сегодняшний день запомнится надолго. Этот день стоит отпраздновать. Я поздравляю, конечно, Узбекистан и Россию, с этой поистине позитивной и конструктивной инициативой. Я вам очень благодарен. Мы будем вместе с вами до тех пор, пока эти реакторы не будут введены в эксплуатацию".



Азим Ахмедхаджаев, комментируя это знаковое мероприятие, отметил:



"Сегодня мы закладываем не просто первый бетон фундамента атомной станции. Мы закладываем фундамент светлого и устойчивого будущего Республики Узбекистан. Эта интегрированная АЭС станет символом нового технологического этапа нашей страны - этапа энергетической независимости, промышленного роста и экологической безопасности. Под мудрым руководством президента Шавката Миромоновича Мирзиеева Узбекистан уверенно выходит на передовые рубежи глобальной энергетики, укрепляя свой суверенитет и открывая новые горизонты для инновационного развития. Мы строим не только электростанцию - мы закладываем основу новой эпохи процветания, технологического лидерства и благополучия для будущих поколений узбекистанцев".



Самый символичный момент церемонии доверили будущим атомщикам. Студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин нажали кнопку, после чего на площадке началась подача бетона.



Стоит добавить, что заливка первого бетона (133 м³ смеси на стартовом этапе, общий объем - более 10 тысяч м³) присваивает объекту официальный статус строящейся атомной электростанции в соответствии с международными стандартами МАГАТЭ.



Проект должен стать одним из крупных энергетических решений для Узбекистана и важным этапом сотрудничества с Россией в сфере мирного атома. В торжественной церемонии отдельно подчеркнули, что строительство АЭС рассматривается как вклад в устойчивое энергетическое развитие не только страны, но и всего региона Центральной Азии.



Первый заместитель директора Росатома Андрей Петров упомянул, что сооружение сразу двух энергоблоков - и малой, и большой мощности даст преимущество будущей станции в оптимизации капитальных затрат и повышении маневренности при выработке электрической энергии.



Ранее Комитетом по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров была выдана лицензия ГУ "Дирекция по строительству атомной электростанции" на строительство энергоблока АЭС с российской ядерной установкой РИТМ-200Н. Решение принято на заседании Кенгаша (Совета) Комитета после того, как проектные документы, технические решения и материалы обоснования безопасности прошли полную комплексную экспертизу в Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности.



Экспертиза проводилась в соответствии с национальным законодательством, международными рекомендациями МАГАТЭ и с привлечением иностранных экспертов, в том числе ведущих специалистов российского профильного центра. Ранее, 23 марта, уже было выдано разрешение на использование площадки размещения ядерных установок.



Комитет будет осуществлять постоянный государственный контроль за соблюдением всех условий лицензии и требований ядерной и радиационной безопасности на всем протяжении строительства.



Справка. Станция в Джизакской области получила уникальную комбинированную структуру. Проект объединит два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 (поколение 3+) и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н по 55 МВт каждый. Такая конфигурация позволит не только обеспечивать базовую нагрузку сети, но и гибко управлять мощностями для покрытия пиковых потребностей энергосистемы.



После выхода на проектную мощность АЭС будет генерировать около 15,4 миллиарда кВт·ч в год, что покроет более 15% общего потребления электроэнергии в республике. Помимо энергетических показателей, подписанная дорожная карта охватывает и социальные аспекты: от подготовки высококвалифицированных национальных кадров до создания инфраструктуры будущего города атомщиков. Сооружение станции в Фаришском районе становится крупнейшим энергетическим проектом в истории независимого Узбекистана с расчетным сроком службы объекта не менее 60 лет. Источник - Podrobno.uz

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