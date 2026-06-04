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Государственный совбез Туркменистана подвел итоги работы силовиков за пять месяцев текущего года
11:20 05.06.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
04.06.2026

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за первые пять месяцев текущего года. Также был обсужден ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности и мира в нашей независимой Отчизне, укреплением материально-технической базы силовых структур, дальнейшим совершенствованием их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, который доложил о проделанной в январе–мае текущего года работе по успешному выполнению задач, обозначенных в Программе развития Вооруженных Сил страны, а также о принятых мерах по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и внедрению передовых технологий в подведомственных структурах. Наряду с этим было доложено о ходе увольнения в запас военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и об очередном призыве граждан на военную службу.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения целенаправленной деятельности по дальнейшему укреплению обороноспособности Вооруженных Сил страны и повышению уровня подготовки военнослужащих. Глава государства также поручил постоянно уделять внимание соблюдению воинской дисциплины в формированиях Национальной армии, воспитанию молодых солдат в духе патриотизма, созданию условий для эффективной службы военнослужащих и улучшению их социально-бытовых условий.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов отчитался о результатах прокурорского надзора за исполнением нормативно-правовых актов подведомственными органами, а также о предпринятых практических шагах для повышения профессионального уровня сотрудников прокуратуры.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана отметил необходимость продолжить работу по надзору за исполнением законов в стране, уделять особое внимание укреплению правопорядка, предупреждению правонарушений, дав Генеральному прокурору ряд поручений.

Затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о проделанной подотчетными структурами работе за январь–май текущего года, в частности, по обеспечению соблюдения правил дорожного движения и пожарной безопасности, предупреждению правонарушений, по дальнейшему улучшению условий жизни сотрудников органов внутренних дел, а также об объектах, сданных в эксплуатацию в целях укрепления материально-технической базы Министерства.

Заслушав отчет, глава государства подчеркнул важность эффективного продолжения работы, проводимой в нашей стране, по поддержанию общественного порядка и профилактике правонарушений, а также строгого контроля за соблюдением правил дорожного движения и пожарной безопасности, дав в данной связи министру ряд конкретных указаний.

Далее председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о результатах работы, проделанной за пять месяцев текущего года, в частности, по внедрению передовых методов в национальную судебную систему.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов дал указания продолжить эффективную работу по защите интересов государства и общества, обеспечению прав граждан в соответствии с национальным законодательством, а также по совершенствованию деятельности судебных органов.

В ходе заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал соответствующий документ "О назначении и об освобождении судей судов Туркменистана от должности, а также о присвоении им квалификационных классов".

Затем министр национальной безопасности Д.Мередов отчитался о проделанной за отчетный период работе, в том числе о мерах по обеспечению благополучия в стране, а также о внедрении цифровой системы в деятельность ведомства.

Заслушав доклад, глава государства отметил важность эффективного продолжения работы, направленной на обеспечение безопасности страны, и в этой связи дал министру ряд конкретных указаний.

Начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил о предпринятых в январе–мае текущего года шагах по обеспечению надежной защиты священных рубежей Родины, модернизации материально-технической базы погранчастей и дальнейшему улучшению условий жизни и быта военнослужащих.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана подчеркнул, что Государственная граница нашей страны является границей дружбы и братства, и поручил держать под контролем дальнейшее совершенствование деятельности погранвойск, последовательную модернизацию материально-технической базы ведомства, вопросы, связанные с улучшением условий службы и быта пограничников.

Затем министр адалат М.Таганов отчитался о проделанной за пять месяцев 2026 года работе по приведению национальной законодательной базы в соответствие с современными требованиями, а также о реализации Программы развития Министерства.

Резюмируя доклад, глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию национального законодательства в соответствии с общепризнанными нормами международного права и целями нашего демократического, правового, светского государства.

Далее председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил о результатах проделанной за отчетный период работы, в том числе о принятых мерах по внедрению в деятельность ведомства современных методов и новейших технологий, а также о выполнении ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами страны поручений.

Заслушав отчет, глава государства акцентировал внимание на важности строгого контроля за соблюдением таможенных правил на таможенных пунктах и в этой связи дал руководителю Службы ряд конкретных указаний.

Затем председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о проделанной возглавляемым ведомством с начала года работе, в частности, по совершенствованию миграционной деятельности в стране и укреплению материально-технической базы Службы.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность постоянного совершенствования деятельности миграционной службы на основе современных методов и качества предоставляемых миграционных услуг, дав в этой связи руководителю Службы ряд конкретных поручений.

Обращаясь к участникам заседания, глава государства подчеркнул, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана последовательно принимаются меры по обеспечению на должном уровне безопасности и целостности независимой нейтральной Отчизны, укреплению ее обороноспособности, а также по значительному повышению уровня жизни и быта защитников Отечества и членов их семей. В данной связи Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил, что деятельность в этом направлении будет продолжена.

На заседании Государственного совета безопасности был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

Подводя итоги заседания, Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780647600


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