 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня
11:29 05.06.2026

Cоболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Амина Хамраевича Таджиева
04.06.2026

4 июня 2026 года в возрасте 79 лет ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, ветеран труда Амин Хамраевич Таджиев, всю свою жизнь посвятивший развитию сельского хозяйства страны.



А. Таджиев родился 12 апреля 1947 года в Турткульском районе. По окончании средней школы учился в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), где получил специальность инженера-механика. Трудовую деятельность начал в 1968 году инженером по технике безопасности в колхозе имени Аль-Хорезми Турткульского района. Занимал руководящие должности в Турткульском, Элликкалинском, Амударьинском районах.

Обладая незаурядными организаторскими способностями, А. Таджиев самоотверженно трудился на ответственных постах Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, министра сельского хозяйства, начальника Управления лесного хозяйства, первого заместителя председателя Государственного агропромышленного комитета Республики Узбекистан.

А. Таджиев за более чем 50 лет трудовой деятельности в сложных условиях Приаралья многое сделал для социально-экономического развития региона, создания сетей инфраструктуры, повышения уровня жизни людей.

С полной самоотдачей трудился на строительстве водовода "Туямуюн – Нукус – Тахтакупыр" в целях предотвращения дефицита воды, возведении социальных и культурных объектов.

После выхода на пенсию также активно участвовал в общественной жизни Республики Каракалпакстан, направляя весь свой богатый жизненный опыт и знания на реализацию проектов по улучшению экологической среды, созданию благоприятных условий для населения, осуществление масштабных работ по строительству, благоустройству и озеленению, а также защиту интересов старшего поколения, воспитание молодежи в духе любви и преданности Родине.

Заслуги А. Таджиева в развитии страны высоко оценены государством. Он был награжден орденами "Эл-юрт ҳурмати", "Дўстлик" и "Меҳнат шуҳрати", удостоен почетного звания "Заслуженный механизатор Республики Каракалпакстан".

Память о видном государственном и общественном деятеле, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Амине Хамраевиче Таджиеве навсегда останется в наших сердцах.

Ш. Мирзиеев, Т. Нарбаева, Н. Исмоилов, А. Арипов, А. Оринбаев, Ф. Эрмонов, С. Турдиев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780648140


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