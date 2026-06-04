Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня

11:29 05.06.2026

Cоболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Амина Хамраевича Таджиева

04.06.2026



4 июня 2026 года в возрасте 79 лет ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, ветеран труда Амин Хамраевич Таджиев, всю свою жизнь посвятивший развитию сельского хозяйства страны.



