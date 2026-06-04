В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков

11:44 05.06.2026

Подписан Указ о назначении спецпредставителя Президента по санкционной политике

04.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении министра экономики и коммерции Кыргызской Республики специальным представителем Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков)".



