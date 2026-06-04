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В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков
11:44 05.06.2026

Подписан Указ о назначении спецпредставителя Президента по санкционной политике
04.06.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении министра экономики и коммерции Кыргызской Республики специальным представителем Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков)".



Целью документа является обеспечение координации деятельности государственных органов по вопросам предупреждения и минимизации санкционных рисков, защиты национальных экономических интересов Кыргызской Республики, а также выработки согласованной позиции Кыргызской Республики во взаимодействии с иностранными государствами, международными организациями, иностранными регуляторами, финансовыми институтами и иными партнерами.

Согласно Указу, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Назначить министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Сыдыкова Бакыта Толомушевича специальным представителем Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков) по совместительству.

2. Придать специальному представителю Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков) статус заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики в период до 31 декабря 2026 года с возложением полномочий, определенных настоящим Указом, а также иными актами Президента Кыргызской Республики и Кабинета Министров Кыргызской Республики.

3. Основными задачами специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков) являются:

– координация деятельности государственных органов по вопросам предупреждения, оценки и минимизации санкционных рисков;

– организация взаимодействия с иностранными государствами, международными организациями, иностранными регуляторами, дипломатическими представительствами, финансовыми институтами и иными партнерами по вопросам санкционных ограничений;

– представление согласованной позиции Кыргызской Республики по вопросам санкционной политики, соблюдения международных ограничительных мер, предупреждения их обхода, снижения рисков вторичных санкций и защиты национальных экономических интересов Кыргызской Республики;

– обеспечение выработки согласованной позиции государственных органов Кыргызской Республики по вопросам соблюдения международных ограничительных мер, устойчивости трансграничных расчетов, поставок товаров, технологий, оборудования и услуг;

– подготовка и внесение Президенту Кыргызской Республики и Кабинету Министров Кыргызской Республики предложений по совершенствованию государственной политики в сфере санкционного комплаенса, внешнеэкономической деятельности, финансового мониторинга, торговой политики, инвестиционного сотрудничества и защиты национальных экономических интересов;

– проведение анализа влияния санкционных режимов и международных ограничительных мер на экономику Кыргызской Республики, включая финансовый сектор, торговлю, логистику, промышленность, инвестиции, экспортно-импортные операции и трансграничные расчеты;

– внесение предложений по созданию и совершенствованию системы мониторинга, раннего предупреждения и оперативного реагирования на санкционные вызовы.

4. Установить, что специальный представитель Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков) вправе:

– представлять в установленном порядке позицию Кыргызской Республики в переговорах, консультациях и официальном диалоге по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков;

– запрашивать и получать от государственных органов информацию, материалы, заключения, аналитические данные и иные сведения, необходимые для выполнения возложенных задач;

– давать государственным органам поручения и направлять запросы, обязательные для рассмотрения и исполнения;

– созывать и проводить межведомственные совещания, консультации, рабочие встречи по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков, соблюдения международных ограничительных мер и предупреждения их обхода;

– вносить Президенту Кыргызской Республики, Кабинету Министров Кыргызской Республики и государственным органам предложения по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков, соблюдения международных ограничительных мер и предупреждения их обхода;

– привлекать представителей государственных органов, экспертного сообщества, деловых объединений, финансовых организаций, институтов развития и международных партнеров для подготовки аналитических материалов, заключений, предложений и рекомендаций;

– инициировать создание межведомственных рабочих групп, экспертных групп и иных рабочих механизмов по вопросам, относящимся к компетенции специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков);

– направлять государственным органам рекомендации и предложения по вопросам предупреждения и минимизации санкционных рисков, соблюдения международных ограничительных мер и предотвращения их обхода;

– вносить Президенту Кыргызской Республики, Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики и Кабинету Министров Кыргызской Республики предложения о принятии мер в отношении должностных лиц, допустивших необоснованное затягивание, неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений и запросов специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780649040


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