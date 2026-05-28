Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век, - Максим Ивлев

21:30 05.06.2026 Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век



Максим Ивлев

28 мая 2026



Фото:

Франциско Писарро. Художник Амбаль Поль Кутан

Писарро берет в плен Инку Атауальпу. Художник Джон Эверетт Милле

Эрнан Кортес

Битва за Теночтитлан. Неизвестный художник

Ермак Тимофеевич. Старинная парсуна

Покорение Сибири Ермаком. Художник Василий Суриков



XVI век был веком необычайной пассионарной вспышки для многих европейских народов. В 1492 году на Пиренейском полуострове закончилась реконкиста, пал Гранадский эмират, последнее мусульманское государство на полуострове и в этом же году Христофор Колумб открыл для всего мира Америку. С этого времени началось неудержимое наступление европейцев на американский континент. Чуть позже, в 1498 году, португалец Васко да Гама открыл для Европы морской путь в Индию.



Колонизация американского континента происходила наиболее трагично. В начале XVI века в Южной, Центральной и Северной Америке началась эпоха конкисты и туда ринулись тысячи испанских и португальских авантюристов и искателей приключений. Во главе своих командиров - аделантадо эти конкистадоры начали исследования и завоевание Нового Света. Их гнала на запад не только и не столько тяга к открытию новых земель, но и наверное, в первую очередь, жажда золота и быстрого обогащения за счет местных аборигенов. Среди этих европейских пассионариев мы видим знаменитых конкистадоров, присоединивших к Испании и Португалии огромные территории, по своим размерам значительно превышавшие метрополию. Это Васко Нуньес де Бальбоа, Гонсало Хименес де Кесада, Франциско Писарро-и-Гонсалес, Франциско де Орельяна, Эрнандо де Сото, Лопе де Агирре, Эрнан Кортес и множество других колоритных персонажей.



Писарро



Интересна история покорителя империи инков Франциско Писарро. Попав из Испании молодым человеком в Америку Писарро участвовал в нескольких экспедициях соратника Колумба Алонсо де Охеды. До 1531 года Писарро проживал в Панаме, успев за это время совершить две пробные экспедиции в Перу и побывав в Испании, где заочно получил от короля Карла V титул пожизненного наместника провинции Перу.



Франциско Писарро. Художник Амбаль Поль Кутан



В начале 1531 года Писарро с небольшим отрядом в 180 человек с 37 лошадями вновь отплыл в Перу. Так началась одна из самых удивительных военных авантюр в истории, авантюра закончившаяся разгромом и порабощением империи инков и присоединением этой страны к испанской короне. Высадившись на побережье Перу, Писарро со своим отрядом углубился в дикие ущелья Кордильеров, навстречу поселениям и городам инков. 16 ноября 1532 года под инкским городом Кахамарка состоялась битва испанцев с вышедшей им навстречу армией инков во главе с самим правителем империи Атауальпой. У Писарро к тому времени оставалось лишь 168 человек, но у них было огнестрельное оружие, стальные мечи и доспехи, а также кони, которых никогда не видели индейцы. В итоге это сражение, вернее резня, закончилось полным разгромом авангарда инков - был взят в плен Атауальпа и убито 7000 преданных ему воинов. Испанцы же не потеряли при этом ни одного человека. Современное по тем временам вооружение и невероятная пассионарность испанцев сыграли свою роль - империя инков была покорена горсткой европейцев.



Судьба Атауальпы оказалась печальна. Попав в плен к испанцам он предложил им выкуп за себя, предложив заполнить весь пол в комнате золотом, что и было вскоре сделано.



Писарро берет в плен Инку Атауальпу. Художник Джон Эверетт Милле



Но это только раздразнило аппетит испанцев. Теперь Писарро потребовал, чтобы инки заполнили всю комнату золотом на высоту вытянутой руки, а соседнюю комнату серебром. Более трех месяцев инки носили из Куско и других мест украшения и другие золотые предметы и заполнили комнаты сокровищами (испанцы все это вскоре переплавили на слитки). Но даже такой огромный выкуп не спас Атауальпу - он был обвинен в подготовке восстания и судом под председательством Писарро приговорен к казни путем сожжения. Однако Атауальпе было предложено сменить вид казни на удушение, если тот перед смертью примет католичество. Для инков было важно сохранить тело после смерти для гарантии последующей загробной жизни. Атауальпа согласился, принял католичество и 26 июля 1533 года был задушен с помощью гарроты.



После казни Атауальпы Писарро пошел из Кахамарки на покорение других территорий Перу. Разгромив по пути несколько индейских отрядов 15 ноября 1533 года он подошел к столице инков городу Куско, который без особого сопротивления был захвачен Писарро. Город был разграблен и уничтожены все индейские святыни. Завоевательные походы испанцев продолжились и далее на север и юг от Куско. Писарро основал новые города Трухильо и Сьюдад-де-лос-Рейес, ставший впоследствии Лимой, столицей Перу. В 1536 году король Испании присвоил Писарро титул маркиза де Атавильос и в этом же году началось крупное восстание инков против испанского владычества. Сопротивление инков продолжалось еще несколько десятилетий, последнее же крупное восстание случилось в 1780 году и продолжалось три года.



Конец этого неистового конкистадора и завоевателя империи инков, аделантадо Писарро тоже оказался печальным. Он погиб в результате заговора своих же бывших соратников, Воскресным утром 26 июня 1541 года он принимал в своем дворце в Лиме гостей, когда в дом ворвались 12 вооруженных заговорщиков. Гости стали разбегаться, некоторые стали прыгать из окон, только трое остались с правителем. Сам Писарро защищался в спальне мечом и кинжалом. Он дрался отчаянно зарубил одного из нападавших, но вскоре был убит, получив множество ранений.



Кортес



Еще один знаменитый конкистадор - это современник, земляк, дальний родственник и знакомый Франциско Писарро идальго Эрнан Кортес (Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альтамирано). Для своего времени Кортес получил довольно неплохое образование. Помимо домашнего обучения он проучился два года в университете Саламанки, который правда так и не закончил.



Эрнан Кортес



В 1504 году молодой Кортес прибыл в Новый Свет, в город Санто-Доминго на Гаити и служил там и на Кубе под началом местных губернаторов. Но относительно спокойная жизнь колониального чиновника и помещика была не по нраву Кортесу и в конце 1518 года он начал готовить экспедицию для высадки на материк. В феврале 1519 года экспедиция Кортеса на 11 кораблях отплыла с Кубы на полуостров Юкатан. В армии Кортеса было 508 пехотинцев и 16 кавалеристов, помимо матросов и рабов захваченных с собою в путь.



Высадившись на побережье Юкатана, после нескольких стычек с индейцами отряд Кортеса двинулся вдоль берега на север, где вскоре был основан первый испанский город на материке – Веракрус. Между прочим, уже тогда Кортес стал заигрывать и искать дружбы с местными индейскими правителями с целью склонить их к союзу против ацтеков. Кортес получил в подарок от этих правителей некоторое количество золота и 20 женщин, среди которых была и Малинче (в крещении донья Марина) – затем переводчик и наложница Кортеса.



В это время цивилизация ацтеков переживала период своего расцвета и могущества. Ацтеками были покорены и обложены данью соседние народы, построена столица - огромный город Теночтитлан, насчитывавший до 250 тысяч жителей. В тоже время среди ацтекских жрецов ходило множество мрачных и самых страшных мистических пророчеств, среди которых была и легенда о том, что ушедший когда-то за море белокожий бородатый бог Кетцалькоатль должен возвратиться и покорить страну ацтеков. Возможно, эта древняя легенда и сыграла на руку испанским авантюристам.



Как бы то ни было, Эрнандо Кортес отправился покорять Теночтитлан и всю империю ацтеков. Взяв по пути два города – Тласкалу и Чолулу и устроив там массовую резню к ноябрю 1519 года Кортес подступил к Теночтитлану. Теночтитлан не оказывал никакого сопротивления. Император ацтеков Монтесума встретил Кортеса на главной городской площади, одарил множеством золотых украшений и разместил пришельцев в одном из дворцов.



Вскоре до Кортеса дошли известия, что на оставленный им гарнизон в Веракрусе было совершено нападение ацтеков, после чего он взял в заложники Монтесуму. Затем приходят более тревожные вести, что в Веракрусе высадился крупный отряд испанцев Панфило де Нарваэса, посланца губернатора Кубы, намеревавшийся усмирить Кортеса и самому продолжить покорение Мексики. Тогда Кортес бросает все и с небольшим отрядом выходит на встречу Нарваэсу. В решительности, дерзости и хитрости Кортесу было не отказать, благодаря чему ему удалось частично перевербовать и разбить отряд Нарваэса. Укрепив свой тыл в Веракрусе Кортес получает от индейских гонцов сведения, что Теночтитлан взбунтовался, оставленный им испанский гарнизон оказался запертым во дворце прикрываясь заложником Монтесумой.



Битва за Теночтитлан. Неизвестный художник



Бросив все, неутомимый конкистадор опять спешит в оставленный им и бунтующий Теночтитлан. 24 июня 1520 года Кортес вторично входит в столицу ацтеков. В ходе многочисленных боев с восставшими в Теночтитлане ацтеками погиб их правитель Монтесума (его то ли забросали камнями сами индейцы, то ли убили испанцы). Каждый день выматывал силы испанцев, увеличивая шансы врагов реализовать свое тактическое преимущество: истощались запасы пороха, не хватало продовольствия и питьевой воды. Кортес принимает решение оставить завоеванную столицу ацтеков - 30 июня 1520 года испанцы уходят. Это событие вошло в историю как "Ночь печали" - настолько сильным было разочарование завоевателей в собственных военных успехах и дальнейшей перспективе. В этих боях, по разным сведениям, погибло от 150 до 1000 испанцев, индейцев же естественно никто не считал. Отойдя от города Кортес, не успокоился, начал вновь собирать отряд из испанцев и дружественных индейцев и готовиться к новому штурму. 30 мая 1521 года Кортес начал осаду Теночтитлана. К столице ацтеков по озеру вели 3 дамбы, по которым испанцы и собирались проникнуть в город. Они постепенно продвигались к цели, отражая атаки ацтеков с боевых пирог, и потеряли всего одну бригантину. Круглосуточные бои длились три месяца. Наконец передовой отряд Кортеса под командованием Педро де Альварадо проник в город и захватил пирамиду Уицилопочтли, бога войны, в жертву которому ацтеки приносили человеческие сердца своих пленников. 13 августа 1521 года Кортес взял Куаутемока (последнего правителя ацтеков) в плен, империя ацтеков пала, и вскоре Теночтитлан был полностью разрушен. Испанцы так и не смогли обнаружить сокровища Монтесумы, которые будто бы пропали во время бунта 1520 года.



Неудачный поход Кортеса в нынешний Гондурас против одного из взбунтовавшихся лейтенантов - в ходе которого он казнил Куаутемока - развязал руки его врагам. Восстановив порядок в Мехико (бывший Теночтитлан), он отправился в Испанию, отчитаться о своих действиях перед Короной. Карл V даровал ему маркизат "долины Оахаки" и сеньориальные права на самые богатые провинции Новой Испании. Снова женившись, Кортес породнился с высшей испанской аристократией. В 1530 году он вернулся в Новый Свет и принялся осваивать свои владения. Попытки исследования Тихого океана не увенчались особым успехом, однако именно ему мы обязаны открытием Калифорнии (1534-1535). Многочисленные судебные процессы, в которые он оказался втянут, вынудили его вернуться в Испанию (1540). Он умер в 1547 году, городе Кастильехе-де-ла-Куэста, неподалеку от Севильи, готовясь к отплытию в свои новые владения.



Как бы не относиться сейчас к Эрнану Кортесу – он оказался одним из великих завоевателей открывший для Мира новые, никогда не изведанные ранее земли.



-----------------------------ХХХ-------------------------



Пассионарный толчок, толкнувший испанцев и португальцев далеко на Запад и Юг, имеет место своему объяснению. К востоку от Испании была набиравшаяся своего могущества христианская Франция (куда они опасались вторгаться), за ней немецкие княжества, а севернее, на острове, Англия. Южнее, в Африке, были изгнанные из Иберии воинственные племена мавров. У кастильцев практически не было выхода, кроме как стремиться через океан, на Запад. Они это и сделали, открыв Америку и яростно начав колонизировать новые земли.



Примерно похожая ситуация складывалась и на востоке Европы – на Руси. В 1480 году состоялось окончательное освобождение Руси от Орды. Московское государство стало раздвигать плечи (свои пределы). Куда оно могло двигаться? С запада была сильная Польша и немецкие католические ордена, с юга остатки Золотой Орды в виде ногайцев и крымцев, а с севера Ледовитый океан. Оставался один почти свободный и неизведанный доселе путь – на Восток.



Ермак



Происхождение будущего покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича не очень понятно. Он был то ли уроженцем русского Севера, то ли из донских казаков. Во всяком случае он "с младых ногтей" участвовал во многих баталиях, пишут, что разбойничал на Волге, вроде бы принимал участие во взятии Иваном Грозным Казани в 1552 году, а затем и в Ливонской войне.



Ермак Тимофеевич. Старинная парсуна



Во всяком случае к 1579 году он со своей дружиной (бандой?) подрядился к уральским солепромышленникам Строгановым охранять их вотчины от набегов сибирских татар за немалые по тем временам деньги.



На подготовку Сибирского похода Ермаку потребовалось два года. Он тщательно разведывал пути, охранял Прикамье на востоке от нашествия татар, строил лодки, ремонтировал оружие, подбирал людей в помощь своим казакам. Тогда же возникло решение пойти в Сибирь новыми путем. К отряду прибавились еще 300 человек и проводники, знавшие местность за Уралом. Всего в войске Ермака было 700-900 человек, все они делились на отряды-сотни, среди них были трубачи, барабанщики, знаменоносцы и священнослужители. Ермак ввел жесткую дисциплину: дезертиров, к примеру, казнили. Поход начался осенью в трудных условиях. Ермак с войском поднимался по реке Чусовой. Они добрались до скалистого берега в устье реки Ермаковки. Эта скала позже была названа "Ермаков камень". После чего дружина начала подниматься по маленькой и быстрой реке Серебрянке. Большие лодки пришлось бросить. Чтобы решить вопрос переправы, казаки использовали столбы, их устанавливали в воде, а затем натягивали паруса, чтобы запрудить реку. Ермак торопил войско: необходимо было выстроить безопасное укрепление, что они вскоре и сделали на берегу речки Кокуй. Там в тесных землянках они провели зиму. Весной чтобы не бросать маленькие лодки, казаки тащили их на себе через тайгу до реки Журавлик. А оттуда продолжили путь по реке Тагил. Очередную остановку они сделали у горы Медведь-камень, которая впоследствии получила название Ермаково Городище. Здесь на стоянке они оставались около двадцати дней, после чего вышли в реку Туру - там проходила граница владений сибирского хана Кучума. И вскоре состоялось первое сражение, в котором удача сопутствовала русским, и они с легкостью одержали победу.



Ермак с дружиной продолжал путь. Пустынные, малонаселенные Уральские горы остались позади. Казаки взяли укрепленный городок Чимга-Туру (позднее здесь был построен город Тюмень). Следующий бой состоялся в устье реки Туры. Сражение продолжалось несколько дней. Против Ермака бились шесть татарских отрядов. Но и на этот раз атаману удалось одержать победу. А после были битвы около урочищ Березовый Яр и Караульный Яр, растянувшиеся на несколько дней, ряды ермаковой дружины поредели. А вскоре предстояло сражаться с главными силами Сибирского ханства. Среди сотоварищей Ермака появились недовольные, многие предлагали вернуться. Но самые храбрые и отчаянные решили продолжить путь.



Тогда же сибирский хан Кучум энергично вел подготовку ко встрече с Ермаком. Он созвал большое войско, куда вошли татарские воины, а также вассалы из хантов и манси. Главнокомандующим над ними был назначен его близкий родственник Магомет-Кули (Магметкул). Собранное войско заняло оборонительную позицию около урочища Бабасан. Страшная кровопролитная битва продолжалась пять дней. Большим преимуществом Ермака было наличие огнестрельного оружия. Войско Магомета-Кули не смогло вынести наступление и было вынуждено отступить с огромными потерями. После чего около сорока дней русская дружина готовилась к решительным боям, им предстояло захватить столицу Сибирского ханства. Казаки, получившие ранения, отдыхали и залечивали раны, другие ремонтировали оружие. 14 сентября 1582 года дружина подошла к устью реки Тобол и заняла город мурзы Атика. Отсюда было недалеко до Сибирской столицы. Чтобы взять ее, требовалось сначала осадить ее крепостные стены. Первые три попытки русских были неудачными, но Ермаку удалось завладеть двумя татарскими пушками, после чего они были сброшены в реку. Четвертый приступ оказался самым сложным.



Покорение Сибири Ермаком. Художник Василий Суриков



Люди Ермака проявили себя в бою храбрыми и стойкими воинами. В самые опасные моменты появлялся и сам Ермак Тимофеевич. Будучи опытным военачальником, он быстро замечал слабое место в рядах дружинников и, видя, что казаки вынуждены отступать, направлялся туда. Его оружие, добрые слова и само присутствие творили чудеса, воодушевляя усталых и раненых. Войско сибирского хана стремительно редело. Сам Магомет-Кули получил тяжелое ранение и был вынужден покинуть поле сражения. Это сильно деморализовало татар. Кучум, видя ранение племянника, приказал отступать. И татары оставили все городки и другие поселения в этой местности. 26 октября 1582 года Ермак вступил в столицу Сибирского ханства - город Искер. К тому времени она полностью опустела. Хан Кучум с приближенными бежал в ишимские степи. Занять ее без боя не составило труда. А многие ханты и манси перешли на сторону русских, признав их власть как избавителей от татарского ига. Однако борьба с Кучум-ханом еще не была окончена.



Войско Ермака требовало серьезного подкрепления, поэтому атаман отправил государю Ивану Грозному донесение о своих успехах и просил военной помощи. В ответ царь послал деньги, сукно, вина и большой запас других продовольственных товаров. Сам Ермак Тимофеевич получил в подарок две кольчуги, одна из которых принадлежала князю Петру Шуйскому и шубу с царского плеча. А казакам государь обещал выслать военную помощь.



На зимовку казаки остановились во взятом Искере (Кашлыке). А летом следующего года Ермак Тимофеевич с большим войском вновь выступил в поход. На этот раз они двигались вверх по течению Иртыша, в те земли, где находился Кучум-хан и его кочевое войско. С осени началась полоса трудностей. Верный помощник Ермака, прибывший вместе с ним в Сибирь, Иван Кольцо был предательски убит татарами. Царское подкрепление прибыло только в середине осени 1584 года. Эта встреча была долгожданной и очень радостной, но вскоре стала известна грустная новость: царские воеводы, понадеявшись на богатства Сибирской земли, не привезли продовольствия для своей армии. И вскоре в рядах русских начался голод. Люди Ермака варили кожаные ремни, седла, древесину, начали болеть цингой. К зиме от отряда осталась лишь половина.



Весной 1584 года большое татарское войско осадило Искер (Кашлык). Положение Ермака выглядело безвыходным. Но в ночь на 12 июня русским удалось внезапно и стремительно совершить нападение на основной стан татар. К утру татарское войско окончательно разбежалось. В следующем 1585 году отряд Ермака сделал остановку на берегу Иртыша, оставшись там на ночь с 5 на 6 августа. Когда все русские воины отошли ко сну, татары совершили внезапный набег. Ермак Тимофеевич проснулся одним из первых и сразу же вступил в битву и почти сразу был ранен. Но не получив помощи, он бросился в Иртыш и поплыл к лодкам. Однако тяжелый панцирь, кольчуга Шуйского - дар царя увлек на дно раненого атамана. Так закончилась жизнь славного покорителя Сибири атамана Ермака.



Тем не менее Сибирь была покорена. И на место погибших казаков Ермака уже стремились новые отряды стрельцов и прочих посланцев московского государя.



------------------------------ХХХ---------------------------



Пассионарные толчки начавшиеся в XVI веке почти не затухая продолжились и следующем XVII столетии. Испанцы и португальцы завоевали Южную, Центральную и часть Северной Америки. Русские же продолжали упорно идти на Восток, пока не достигли берегов Тихого океана, а затем переправились в Америку и стали понемногу осваивать Аляску. В конце концов, русские придя с Востока встретились с испанцами в Америке уже в Калифорнии, основав Форт-Росс, близ испанского Сан-Франциско.В этих европейских пассионариях было много общего. Это касается и поведения и манеры вести большие и малые войны. Да даже если взглянуть на портреты этих людей, то мы увидим их удивительное сходство и если не знать кто на них изображен, то их легко можно перепутать и того же Ермака принять за Писарро.



Последствия этих грандиозных толчков мы продолжаем ощущать и сегодня. Политическая карта мира приобрела те очертания какие мы и наблюдаем сейчас. Хотя сама Испания и Португалия, потеряв все свои колонии, уже давно возвратились к своим первоначальным территориям. Тем не менее вся Латинская Америка несет в себе наследие той великой эпохи, оставшееся в языке, культуре и религии десятков новых стран. Россия же, тоже лишившись многих территорий, тем не менее осталась в огромной Сибири и на берегах Тихого океана, куда дошли когда-то царские служилые люди – стрельцы и казаки. Так что, как бы не относиться к этим пассионариям XVI столетия, эти люди сыграли свою огромную роль в мировой истории, оставшись навсегда в ее анналах.



Максим Ивлев, май 2026 года. Источник - "Союз Православных Граждан" РК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780684200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пакет законов в рамках реализации новой Конституции одобрил Сенат

- Нурлыбек Налибаев ознакомился с ключевыми проектами Костанайской области

- Кадровые перестановки

- Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ

- Площадка для обмена опытом: стартовал "Педагогический хакатон EduAI" партии "AMANAT"

- 12 млрд тенге из-за рубежа: кто получил иностранные деньги в Казахстане

- КТЖ получило в мае этого года очередную партию локомотивов

- Уголовное дело о контрабанде бензина на 37,2 млрд тенге направлено в суд

- Рабочий график главы государства

