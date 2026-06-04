Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова

22:47 05.06.2026 Стоит над горою "Орешник"

Владимир Путин пояснил, что просто потренировались



04.06.2026, 22:56



4 июня ПМЭФ-2026 набирал силу в павильонах "Экспофорума", а президент России работал в Константиновском дворце. Там он встретился с главами международных информагентств, и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, который до этого набирался впечатлений на ПМЭФ, услышал новости из Константиновского дворца, которыми поспешил поделиться с читателями "Ъ".



Второй день ПМЭФ-2026 был гораздо энергичней, чем первый. Если сидеть на втором этаже головокружительного павильона ИД "Коммерсантъ" и рассматривать содержимое всего павильона F (остальные СМИ, будем прямо говорить, смогли позволить себе лишь одноэтажные стенды, но ничего удивительного в этом не вижу: они и в субботу, в отличие от "Ъ", не выходят, и в печать подписываются ранним вечером, а не после 22 часов, чтобы я успел написать этот репортаж и, главное, чтобы вы потом - прочитать), то человеческий рой под тобой произведет сильное впечатление. И 4 июня там шагу было не ступить, не наткнувшись на человека, который в обычной жизни интересует тебя как ньюсмейкер, а ты его можешь заинтересовать только как никто, ибо он все время опаздывает на двусторонний обед с десертом из заявлений двух лидеров.



А тут Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса", поставив тебя прямо к стенке, все тебе объяснит про корабль Starship и что лететь на нем последний раз, кроме американских астронавтов, должен был вообще-то и российский космонавт, да только в сложившейся ситуации далеко не улетел и даже не доехал, а Starship и вовсе летал как беспилотник, но, между прочим, не сбился с курса и не залетел сгоряча, например, в Эстонию или даже Финляндию.



Министр спорта Михаил Дегтярев посвятит в подробности, пока не существующие, матча сборных России и США по хоккею, и все это покажется тебе даже невероятным, но, похоже, может и сбыться.



Министр транспорта Андрей Никитин расскажет, хочешь ты или нет, про первый действительно российский самолет Ил-114, потому что уже можно рассказать и потому, что он-то и в самом деле российский.



Ксения Собчак тебе ничего не расскажет, ибо слишком занята на стенде "Аэрофлота" освоением или даже присвоением пространства ПМЭФ, и уже кажется, если не увидишь Ксению Собчак на форуме, пройдя через рамку на входе, то, пройдя даже через рамку на выходе, все равно рано расслабляться, так как ты неминуемо обнаружишь ее пристально рассматривающей на улице флаги талибов и будешь понимать с тех пор только одно: ох, не хотел бы я оказаться на месте этих флагов...



С высоты второго этажа павильона "Ъ" разглядишь ты в человеческом муравейнике и людей, организованных в змеящуюся среди других павильонов очередь. Ты не поленишься подойти и выяснить, что стоят они за автографом нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, который приехал сюда, в "Экспофорум", в первый раз в жизни (но, похоже, не в последний), так как "Динамо" подписало выдающийся контракт с букмекерской конторой BetCity, который позволит Константину Тюкавину еще вдоволь поиграть за "Динамо", чтобы... Чтобы что, кстати?.. Выиграть Кубок?.. РПЛ?.. Да хоть что-то!



- Развейте какие-нибудь слухи или подтвердите,- попросил я его, кстати.- Главное, что вы из "Динамо" не уходите ни в "Зенит", ни в "Спартак".



- Я сам точно никуда не ухожу и проситься не буду,- пообещал Константин Тюкавин.- У меня есть контракт с "Динамо", я его отрабатываю. А если придет руководство и скажет, что мы тебя продаем, значит, придется сказать: ну окей.



- Тогда все хорошо: руководство не скажет...



- Вообще-то хочется с "Динамо" что-то выиграть...



- Кубок-то могли выиграть ведь, а?



- Могли, но…



- А что ж не выиграли?



- Тюкавин пенальти не забил,- вздохнул Константин Тюкавин,- вратарь отбил, переиграл. Не в самый угол попал... Не каждый раз попадаешь...



Нет, ну больше не нужно было его расспрашивать, что ж мучить человека, он еще не все автографы раздал, а все никогда в жизни не раздаст до самого уже ее конца.



Между тем уже шел обратный отсчет времени до начала пленарного заседания 5 июня. Президент пока работал в Константиновском дворце. Там была намечена встреча с главами международных информагентств, традиционная на ПМЭФ. Им, конечно, пришлось подождать: вместо запланированных пяти вечера встреча началась в восемь.



- Некоторые наши гости заранее нас предупредили о том, что привезли очень острые вопросы,- сообщил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.- И мы на самом деле их предупредили, в свою очередь, что у вас могут возникнуть к некоторым журналистам из некоторых стран тоже свои вопросы...



- Нет, я вопросов задавать не буду, я не журналист...- господин Путин не согласился с постановкой вопроса, которая анонсировала готовность российского президента атаковать, если что.- Вы будете задавать, я буду отвечать.



Можно было и так.



И слово получила Раушан Кажибаева, гендиректор телерадиокомплекса президента Казахстана. Вопросы ее были таковы, что господин Путин мог непростительно расслабиться: уж очень комфортны были вопросы: о значимости совместного документа о семи основах дружбы и действительно ли амурские тигры, которых Россия преподнесла Казахстану,- знак особого доверия?..



Значимость документа была безоговорочно подтверждена.



- Мы многое сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров,- добавил господин Путин.- Это, кстати, самые крупные тигры в мире. Крупнее нет... Дальневосточные тигры - они самые крупные... Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане (туранские.- А. К.). И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать. Я картинку эту наблюдал, она производит впечатление...



Вот бы все вопросы были такие.



Да и вопросы главы информагентства "Синьхуа" товарища Хуа Фу тоже были слишком хороши. Как Россия и Китай пришли к такому беспрецедентному уровню отношений? Как защитить историческую правду?



Запомнилось, впрочем, следующее:



- Уверен, скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем,- рассказал Владимир Путин.



Речь, надо понимать, идет о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".



Виджай Джоши, гендиректор и главный редактор индийского информагентства PTI, тоже ведь предсказуемо не мучил Владимира Путина вопросами, на которые нет ответа.



Мучить начал Джеймс Джордан из Associated Press:



- Господин Путин, вчера сотни дронов были направлены Украиной в сторону России, некоторые попали в морскую базу неподалеку от Санкт-Петербурга, некоторые попали в склад, и мы видели облако дыма над Санкт-Петербургом, над вашим родным городом. Также была нарушена работа аэропорта. Более того, ваши персональные рейтинги упали, российская экономика падает, и США утверждают, что вторжение (на Украину.- А. К.) стало настоящей катастрофой... Вы сказали, что цели будут достигнуты только военными средствами (Только что в Астане, отвечая на мой вопрос.- А. К.). Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку?



Считай что все вопросы, которые могли быть у западных журналистов к Владимиру Путину, оказались, таким образом, сформулированы.



- Во-первых, одно другого не исключает,- констатировал господин Путин.- Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку - это не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио (госсекретарь США Марко Рубио.- А. К.). Это серьезный партнер, мы с ним в контакте... Он недавно выступал в Сенате или в Конгрессе... Ясно, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то его атакует... То, что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация, и если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении.



И президент обрисовал ситуацию.



- Прежде всего, и на это нужно обратить внимание,- заявил господин Путин,- российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск.



Украинские спикеры не могут и не хотят этого подтвердить. Но могут ли опровергнуть? Без сомнения, в ближайшее время они будут это делать.



- Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава,- продолжил российский президент.- За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери около 40 тыс. Принудительно людей, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Принудительная мобилизация дает примерно 15–16 тыс. в месяц. Где-то 14 тыс. примерно возвращаются из госпиталей после ранения (ежемесячно.- А. К.). Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тыс. человек плюс каждый месяц примерно 20 тыс. дезертиров.



Арифметика была не такой уж простой. Аксиом тут нет. Каждую цифру надо доказывать.



- На начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тыс. человек... Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет! - воскликнул Владимир Путин.- Почти официальная цифра: возбуждены 20 тыс. уголовных дел за дезертирство... Все это ведет к утрате территорий и населенных пунктов... За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 квадратных километров российская армия поставила под свой контроль... Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно.



Но скажите только, чей Купянск?



- В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%...- добавил президент.- И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР... Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25 (территории ДНР.- А. К.), сейчас уже меньше 15%... И 80% территории Запорожской области (контролируют российские войска.- А. К.)... Этот процесс продолжается в ежедневном режиме!



- Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия...- пояснил Владимир Путин.- Некоторые из них, к сожалению, для нас, прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать, но у Украины вообще такой системы нет! Просто отдельные есть элементы, но системы нет.



Это Владимир Путин ответил на вопрос об ударах по Петербургу, а до этого - по Москве.



- Есть Patriot, другие системы, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует! - продолжал Владимир Путин.- Не существует ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации... Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.



Пока ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было сказано, например, в Астане, сказано не было.



- Подытоживая, я бы вот что добавил,- произнес президент.- Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы - с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному совершению.



Очевидно, речь идет о том, что Украина оставит территорию Донбасса в обмен на другие территории, которые сейчас контролирует Россия.



Давно очевидно, что президент России ни на что другое не согласится ни при каких условиях.



Он ответил модератору Андрею Кондрашову на вопрос насчет применения "Орешника" по Украине. Надо было ответить, и даже очень: что-то никто так и не увидел его разрушительного действия. Даже перестали бояться "Орешника", причем именно те, кто должны, обязаны бояться.



Выяснилось, конечно, что зря перестали:



- Мы подобные системы (раньше.- А. К.) испытывали на полигонах. "Орешник"-то не испытывали! И это было не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого применения "Орешника". А последнее... Мы, если уж по-честному... Откроем вам большую военную и государственную тайну... Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили... И просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки... Посчитали до миллиметра все... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.



То есть это были просто испытания, причем нервов.



О том, как продолжилась и чем закончилась эта все-таки непростая встреча, читайте в репортаже Андрея Колесникова.



***



"Давайте по-честному, откровенно говорить!"

Как Владимир Путин встретился с иностранными журналистами; а теперь, наверное, думает: зачем?



05.06.2026, 07:01



Вечером 4 июня президент России Владимир Путин традиционно встретился с главами международных информагентств. Начало встречи - в репортаже "Стоит над горою "Орешник"". Окончание в исполнении президента России Владимира Путина и специального корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова - здесь.



На встрече коллег вдруг начал атаковать генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который до сих пор вроде только модерировал. (По информации "Ъ", модерировать он будет, между прочим, и на следующий день, на пленарном заседании ПМЭФ-2026.- А. К.)



- Хотел Мартину (господин Романчик, глава службы новостей немецкого информагентства DPA.- А. К.) сначала, если позволите, сам задать вопрос,- так и сказал Андрей Кондрашов.



- Вы представляете крупнейшее и основное информационное агентство Германии. Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне?! Это правда или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?!



Воевал сейчас, по правде говоря, прежде всего сам Андрей Кондрашов. Это было не очень по-журналистски.



- Я протестую,- предупредил господин Путин.- Можете не отвечать! Вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя, допрашивайте других (то есть, собственно говоря, его самого, Владимира Путина.- А. К.)!



- Тогда поговорим отдельно, после этой встречи,- можно сказать, угрожающе сказал Андрей Кондрашов.



Я, конечно, такое слышал и раньше. Мы в восьмом классе вообще охотно говорили друг другу: "Пойдем выйдем!"



- Я хотел бы ответить на ваш вопрос,- принял между тем вызов Мартин Романчик.- Нет, я так не думаю!



Это и был ответ.



Немецких журналистов теперь интересует, будет ли Европа участвовать в переговорах наравне с США. И еще больше интересует следующее:



- Вы в качестве переговорщика от европейцев (по Украине.- А. К.) говорили о Герхарде Шредере. Помимо Герхарда Шредера кого вы можете себе представить в этой роли, кто мог бы взять на себя эти посреднические функции со стороны Германии?



- Первое - что Европа хотела бы принять участие в переговорах... Одно дело - принимать участие в переговорах, а другое - быть посредником. Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт, фактически втягиваются в боевые действия? - переспрашивал президент.- Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет?



Нет, похоже, на Европу как на переговорщика господин Путин не согласен. Но в этой логике, впрочем, не следует соглашаться и на США.



- И второе,- продолжил президент.- Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере как о возможном переговорщике. Началась такая бурная дискуссия: "Нет. Шредер - друг Путина, поэтому он не может участвовать"!.. Он не друг Путина! Он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Не много сейчас в Европе политиков с такими качествами.



Правда, Герхард Шредер еще неделю назад в Астане был и другом тоже.



Да, без сомнения, и остался. И только что в Москве, по данным "Ъ", была встреча и с другом, и с государственным деятелем.



Но господин Путин, как и раньше, не настаивает на экс-канцлере как на переговорщике.



- Если кто-то считает целесообразным возродить диалог с Россией - пожалуйста, вот и все... Это все рабочий момент, об этом можно поговорить тихо, спокойно, скажем, на уровне министерств иностранных дел или на уровне спецслужб...- пожимал он плечами.



Ну куда уже яснее?



- Как вы вообще относитесь к этой партии - "Альтернатива для Германии"? - интересовался Мартин Романчик.



- Мне кажется,- объяснялся Владимир Путин,- с моей стороны было бы некорректно давать оценки политическим силам Федеративной Республики. Мы знаем, и я знаю, что, если это соответствует действительности, так во всяком случае меня информировали, что "Альтернатива для Германии" сегодня занимает первую строчку в рейтинге политических партий Федеративной Республики... Она обогнала и ХДС/ХСС, причем уже значительно обогнала, и совсем уже на голову вперед ушла, находится впереди Социал-демократической партии Германии...



Что ж, "Альтернатива для Германии" по душе Владимиру Путину:



- Я здесь ничего не хочу комментировать, скажу только одно. На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не боятся об этом заявить и готовы за это бороться! И это как раз отражается на рейтингах, на результатах!



Владимир Путин начал было отвечать насчет Армении, и подробно, но вдруг вспомнил кое о чем и вернулся к Германии:



- Кстати, что касается "Северных потоков"! Как вы знаете, там "Северные потоки" были взорваны, да? Но одна нитка "Северного потока-2", она целая и невредимая! По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно знаете что, и это не шутка, только нажать кнопку, и газ пошел!



То есть у российского президента была идея. Идея просто нажать кнопку, чтобы пошел газ, а не ракета.



- Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики,- добавил он.- У нас есть действующий контракт между "Газпромом" и их партнером, в Федеративной Республике, и контакты сохраняются с "Газпромом", они в контакте. "Газпром" никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять! И партнеры "Газпрома" тоже хотят, они же хотят. Нужно только решение правительства Федеративной Республики...



Да он и сам понимал, что скорее троллит журналиста. Не станет этого делать Германия, по крайней мере в ее нынешнем виде. Но он искушал немецкий народ, демонстрировал ему, что все может быть, как раньше, а главное недорогой газ, про который сейчас в Германии на самом-то деле не очень-то и вспоминают, ибо могут себе позволить не вспоминать.



Однако Владимир Путин троллил, ибо хотел дать понять, что благополучие немецкого народа зависит и от него, от Владимира Путина, а еще вернее - от того, как проголосует этот народ за "АдГ", которая предлагает, чтобы газ шел по уцелевшей трубе "Северного потока", и обещает, что тогда все в Германии будет получше. Все как раньше. Заживут!..



- Одна нитка сохранена и может работать,- говорил президент,- но она находится еще под американскими санкциями. И если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнерами, санкции снимают, кнопку нажимаем, и газ пошел! Хоть завтра! Это вопрос суверенитета: договорится, не договорится или, не договариваясь ни с кем, просто скажет: нет, мы решили! Извините, скажет своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно, без этого нам очень сложно, мы переживаем очень тяжелые испытания, такие цены подрывают конкурентоспособность германской экономики, вредят всему Евросоюзу, потому что все-таки Германия - это локомотив всей европейской экономики, нам нужна эта работающая система! Или договорятся по-мирному, объяснив серьезность ситуации, вот и все.



Он, кажется, допускал, что и правда могут так сделать даже сейчас. Ну а вдруг?..



- Хоть завтра! - воскликнул Владимир Путин.- Но только "Газпрому" со стороны немецких партнеров нужен ясный ответ: брать-то будут или нет? Потому что иначе мы будем размещать это на других рынках, другим партнерам будем продавать. Контракт действующий. И не исполняет контракт не "Газпром". "Газпром" готов. Немецкий партнер не берет, потому что есть указание из Брюсселя, из Берлина - не брать, запрет!..



Он еще и помогал "Газпрому" торговаться.



Главный редактор службы новостей по Европе и Африке информагентства "Франс Пресс" Пьер Оссей интересовался, готова ли Россия подписывать соглашения с Владимиром Зеленским (ответ был дан много раз до этого: с ним - нет, но вообще-то и об этом можно поговорить), и действительно ли экономика России - в предсмертном состоянии.



- Что касается экономики. Как сказал Марк Твен... По-моему, Марк Твен это сказал. "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"...- припомнил президент.- Как-то он однажды пошутил... Так и сейчас! Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, еще прежний президент Соединенных Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное...



Экономика Евросоюза за последние три года на сколько выросла? Не забивайте себе голову, где-то в районе трех процентов. Экономика России на сколько выросла? На 10 процентов, больше чем в три раза, чем экономика Евросоюза. Ведущая экономика еврозоны, Федеративной Республики,- меньше процента, а экономика России в прошлом году - немного, но все-таки процентик, процент есть... И продолжает расти сейчас.



И он долго еще рассказывал, что на самом-то деле все очень даже неплохо в России.



- Агентство Reuters, Великобритания, Марк Бендайк,- анонсировал Андрей Кондрашов.



- Вы управляете страной уже 26 лет,- подсчитывал Марк Бендайк.- Планируете ли вы оставаться исполнять полномочия до 2036 года, как мне кажется, как можно по Конституции? Считаете ли вы, что вам хватит выносливости и здоровья, чтобы дотянуть до 2036 года?



Такого вопроса Владимиру Путину давно никто не задавал. Возможно, потому, что и так всем ясно: планирует, готов, здоровья хватит. Замены все равно не видно. Ну в самом деле сколько можно искать?



- Только Господь знает, хватит нам здоровья - и мне, и вам, и всем здесь собравшимся - для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим,- резко, между прочим, ответил Владимир Путин, ибо в вопросе были такие слова, как, например, "дотянуть".- Это для начала.



Прямого ответа, станет ли он баллотироваться на новый срок, не следовало и ожидать, зато теперь можно начинать читать между строк:



- Что касается моих решений. Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, рано об этом говорить, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом, говорю вам совершенно откровенно, даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России.



Его спрашивали, нужна ли все-таки Украине денацификация, и он говорил:



- Несколько дней назад перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских, цыган - миллион. Нет, с воинскими почестями, с выстрелом в воздух, и тишина!



- Вы отрицаете приостановление военных действий (на Украине.- А. К.), чтобы начать переговоры? - напоследок пытал Владимира Путина испанский журналист.



- По поводу приостановки боевых действий для того чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Нет необходимости! И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались. Ведь в чем проблема? Давайте по-честному, откровенно говорить!



Разговор шел уже почти два часа, так что пора было и по-честному.



- Войска российские каждый день наступают, и вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые, новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, я повторяю: почти 2,5 тыс. кв. км перешло под контроль российской армии, 2440 кв. км. Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск,- объяснил президент России.- Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.



Снова вступил американец Джеймс Джордан (главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского информационного агентства Associated Press.- "Ъ"):



- Еще один вопрос, касающийся отношений России с европейскими соседями. Associated Press писало, что наблюдались сотни случаев незаконной деятельности на территории Европы с 2022 года. И эти действия связаны с Россией!



- Действия России на территории европейских стран? - не понимал Владимир Путин.



- Да, верно! Действия России и ее ассоциированных стран (каких? И правда, очень интересно.- А. К.)... Действия, такие как саботаж, попытки убийств, кибератаки и операции по оказанию влияния. Западные политики говорят, что это только верхушка айсберга, и это только то, что удалось доказать или выявить. Значит ли это, что Россия уже ведет войну против Запада, или есть риск эскалации?



- Это ничего не значит, кроме одного. Это значит только попытку некоторых политических деятелей западноевропейских стран осуществить свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации,- опять резко говорил господин Путин.- Вы сказали о каких-то попытках кибератак, еще каких-то попытках и прочем и обратили внимание на то, что речь, как вы сказали, идет только о доказанных, выявленных фактах. И что же из этого? Хоть один факт назовите доказанный! Как это там звучало у одного из премьер-министров, как она сказала?.. Сказала "в высокой степени вероятности"...



- Highly likely,- подсказал Андрей Кондрашов.



- Highly likely! Все, что вы сказали, это highly likely! Где хоть один факт? Нет, ни одного! Это значит, нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером,- на этот раз вдруг безо всякого раздражения, наоборот, очень спокойно, видимо, и правда завершая и желая запомниться собеседникам все же голубем, а не ястребом, говорил Владимир Путин.- Но это придется сделать, мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать девять беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть... Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает... Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти взаимные обвинения. А если есть желание у европейцев с нами работать, так пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения.



Не в этом ли вообще все дело с самого начала?



Да в этом, в этом.



И в этом тоже.



Андрей Колесников



***



Ставка больше, чем живопырка

На деловом завтраке "Сбера" обсудили непреходящие ценности



05.06.2026, 19:13



Ранним утром 5 июня в отеле Airportcity Plaza St. Petersburg прошел деловой завтрак "Сбера", на который собрался, как говорят, цвет российского бизнеса. Пришел и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, который не пожалел. Такого уровня интриги и драмы не встретишь порой в спорте и тем более в политике. И отдельно стоит сказать о том, что в результате завтрака родился термин, которому, похоже, суждена долгая жизнь в учебниках по экономике и финансам: "капкан Заботкина". Господин Заботкин, конечно, тоже был.



Деловой завтрак "Сбера" - культовое мероприятие ПМЭФ. Здесь рождаются и умирают идеи. Здесь, в отеле Airportcity, недалеко от "Экспофорума", чтобы всем было удобно, высшие чиновники защищаются от крупного бизнеса и нападают на него тоже. Да, тут выясняют отношения, и это не сравнится ни с одной панельной сессией на форуме. Это все трудно объяснить, потому что надо видеть, но вход сюда отнюдь не свободный. В том числе и поэтому сюда хотят попасть как ни на одну вечеринку ПМЭФ.



Но это и правда завтрак, который начинается к тому же в восемь утра (а еще надо доехать из центра, то есть это минус еще минут 40 ото сна).



За одним большим круглым столом - вице-премьеры и профильные министры, то есть министр финансов, например. На столе - скромный завтрак уже накрыт: чтобы официанты не носили тарелки без конца, мельтеша перед людьми и стационарными камерами, которых тоже полно. Один сырник с вишневым вареньем, три панкейка (оладьи по-нашему) с кусочками рыбы... Нет, не объешься и, может быть, не потянет в утренний сон.



Четверо выступающих, а может, и правда наступающих от государства, столько же обороняющихся из числа экспертов и бизнесменов, среди которых нет миллионеров (да, потому что миллиардеры). Вице-премьер Александр Новак рассказывает, какой он видит модель роста, и говорит вдруг:



- Нас хотят вернуть на много лет вперед...



То ли оговорился, то ли нет. Не поправился же, значит, может, и не оговорился. То есть, возможно, имел в виду что-то особенное.



Я с удовлетворением отмечаю, что крупный бизнес проголодался с вечера и не стесняется питаться, демонстрируя прекрасный аппетит. То есть через пять минут за нашим столом ни у кого ничего на тарелках не остается.



Поиски модели роста в исполнении Александра Новака, признаться, скучны, зато ему должен ответить Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, и все ждут этого и, можно сказать, замерли, ибо Андрей Макаров готовит каждый свой ежегодный выход на этом завтраке особенным образом, и прошлогодний прозвучал, можно сказать, оглушительно. (Было про то, что частная собственность в России не защищена, Андрей Макаров предложил не обсуждать улучшение или ухудшение инвестиционного климата, а предложил обсудить, как стране расти в отсутствие инвестиционного климата и т. д.)



На этот раз господин Макаров начинает издалека:



- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...



И показывает какие-то тома бумаг.



Он говорит, что страна когда-то смогла преодолеть последствия санкций именно потому, что бизнесу дали возможность делать то, что он считает нужным. А в томах оказываются всякие абсурдные инструкции, на которых он и сосредотачивается. Он спрашивает Германа Грефа, оценивает ли тот риски "от потери равновесия сотрудником" и "от травмирования неподвижными твердыми объектами в процессе движения по офису", признаваясь, что, читая все это, и правда хочется биться головой о стену.



Все люди за столами ждут от него чего-то такого, ради чего сюда пришли, ибо понимают, что пришли не ради того, чтобы послушать про риски потери равновесия.



"Вы ждете развития темы, но ее не будет". Собственно говоря, именно об этом Андрей Макаров и хотел сказать. Может, думаю я, с Андреем Макаровым провели воспитательную работу еще в прошлом году, а может, он и сам успокоился. Нет, так завтрак "Сбера" не станет сытным для бизнесменов за столами и журналистов за дверями.



Он еще, впрочем, успевает назвать бизнесменов "живопырками, которые хотят зарабатывать бабки". Андрей Макаров делает это, изображая чиновников, и сегодня пишущих инструкции, мешающих живопыркам дышать, да только этого, сразу хочу сказать, никто не услышит и господину Макарову перепадет еще на завтраке от живопырок.



- Все эти нормы нужны, чтобы не было бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виновным. Заметьте, не виноватым, а виновным! - уточняет Андрей Макаров.



И он уже говорит наконец про сформировавшиеся "условия, когда каждый ждет, придут ли они за мной завтра, и все понимают, что основания прийти есть к каждому". Тут люди за столами хоть немного, как ни странно, оживляются, хотя могли бы и поникнуть головами.



Андрей Макаров тем временем успевает напоследок похвалить правительство, то есть людей, сидящих за отдельным столом (а что бы посадить каждого из них с бизнесменами - столов-то хватит и еще останется).



Господин Макаров анализирует мировой индекс инвестиционной активности и приходит к неутешительным выводам:



- В 2025 году обсчитывается не 131 страна, а 139, на 8 стран больше, чем раньше… Россия была на 127-м месте. И вот... Я вас поздравляю! Движение вперед определенно есть. Мы с вами обогнали Венесуэлу! Правда, с Лесото нам, конечно, пока соревноваться сложно... Но со 127-го места мы отошли на 131-е...



Герман Греф стал первым, кто оскорбился за живопырок:



- "Живопырки, зарабатывающие бабки"... Живопырки и есть эта самая экономика! И именно они, бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки и есть предприниматели, которые создают экономику, а экономика, как известно, основа всего государства. Эффективность этой экономики - это эффективность государства...



Нет-нет, не нужно было защищать живопырок, ибо никто на них не нападал.



Тут встает с микрофоном Дмитрий Мазепин, рассказывает, что он член бюро РСПП и председатель Федерации водных видов спорта России.



- У меня вот тяжелая задача после Андрея Михайловича (господина Макарова.- А. К.) выступать, вы, Андрей Михайлович, я считаю, каждый год все-таки хедлайнер завтрака, но бывали у вас выступления получше, если честно...



Ну и началось про высокую ключевую ставку и, сразу скажу, уже не закончилось. Про то, как ЦБ охладил и переохладил экономику и как "отгрузки по железной дороге упали на десятки процентов... А это, как известно, означает, что произведено товаров намного меньше, чем в прошлом году...".



- Как и другим предпринимателям, нам полтора года назад было поручено возглавить спортивные федерации,- честно признается Дмитрий Мазепин, и даже странно, что так честно, и молодец. Так вот! Полтора года назад никакой российский спорт не ездил на Олимпиаду или чемпионаты мира... И многие предприниматели, включая меня, поняли, что ну раз бизнесом не время заниматься, то будем заниматься спортом...



И вот же он, наконец, здоровый мужской смех в зале.



- Мы возглавили эти федерации,- пожимает плечами Дмитрий Мазепин.- Сегодня вы видите, что мы вернули флаг и гимн и в Европе! Нам просто никто не мешает! Нам сказали: сделайте. И нас там (в Европе и мире.- А. К.) просто не могут остановить, и мы же это сделали!



Хочется возразить, что не только они, конечно. Сменилось руководство МОК для начала и задало новый тренд, например. Да и руководство ОКР и Минспорта сменилось, хотя и в одном лице.



Есть у члена бюро РСПП все-таки вопросы и к государству, но чиновники успокаивают Дмитрия Мазепина, и он успокаивается.



Слово предоставляется зампреду ЦБ Алексею Заботкину, злому гению высокой ключевой ставки. И даже мне не по себе от того, как мрачнеет зал. Давят на людей, кажется, не только потолок и стены, но, главное, и сам Алексей Заботкин:



- Переходя к реальной ставке... Реальная ставка, а действительно очень правильно думать о ней, а не о номинальной ставке, потому что важна именно реальная ставка, то есть номинальная ставка за вычетом той инфляции, которую мы все ощущаем...



То есть он хочет уменьшить впечатление о вреде, который он, по мнению многих из сидящих в зале (ну я же вижу, с какими лицами они начинают шушукаться, глядя на него), нанес их бизнесу и бизнесу вообще, став идеологом ключевой ставки далеко за 20%...



Он говорит, конечно, о том, что ставка борется с инфляцией, но бизнеса хватает ненадолго.



- Какая инфляция будет, сильно никого не волнует! - не выдерживает Дмитрий Мазепин, который еще не успел отдать микрофон (или не захотел).



И, конечно, подставляется.



- И это очень печально,- кивает Алексей Заботкин.- Потому что от этого сильно зависит не только макроэкономическая стабильность, но и на самом деле устойчивость развития экономики... Потому что инфляция - это то, что в конечном счете вычитает и из потребительских возможностей населения, и из доходов, и из предсказуемости условий ведения бизнеса. Чем выше инфляция, тем выше разлет цен на отдельные товары и услуги, тем выше рост ваших издержек...



Да Дмитрий Мазепин-то имел в виду, видимо, что не волнует инфляция в разумных пределах, процентов семь-восемь... Но уж подставился так подставился.



- И что можно считать переохлаждением? - задается вопросом Алексей Заботкин уже спокойно и уверенно, ибо понимает, что он сейчас побеждает оппонентов, которые ведь ждали его в честном открытом бою, время которого сейчас и пришло.- Это если экономика, экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? В экономике появляются свободные и незадействованные рабочие руки... Жить безработицей - это зло! Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. У нас безработица - 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно!



Кто-то за столом не выдерживает и кричит господину Заботкину:



- Вы на заводе-то работали?!



Тот игнорирует, ибо, скорее всего, не слышит, а за столами люди сразу делятся на тех, кто работал на заводе и кто не работал... И знаете, 50 на 50...



- А я работал...- мечтательно говорит сидящий за нашим столом Алексей Нечаев, глава фракции партии "Новые люди", которого тоже пригласили позавтракать.



И о чем эта мечтательность, как знать... Может, о том, что уж давно не работает, и как же хорошо-то, а может - и скорее всего,- о том, что вот же времечко-то было славное у станка... Вернуть бы...



Но у тех, и у других какое-то особо сильное чувство к Алексею Заботкину, и кажется, я понимаю их, хотя и фигурально: эти люди в костюмах ручного кроя, сидящие за столами с белоснежными скатертями, потеряли уже огромные деньги, которые нам, смертным, не дай Бог и представить, и знают, что потеряют еще, а потом еще и еще... Пока Алексей Заботкин не снизит ставку, пока они не начнут снова брать кредиты, пока не отогреют свой бизнес, замороженный благодаря Алексею Заботкину, который пришел к ним, между прочим, зная, как к нему здесь все неравнодушны...



Тут уж в бой вводится и вообще тяжелая дальнобойная артиллерия в виде главы "Северстали" Алексея Мордашова, который в конце концов предлагает, раз уж так, формировать Фонд национального благосостояния в рублях, непростительно укрепившихся в последнее время...



Выступает министр финансов Антон Силуанов, который намерен приободрить бизнес, но все это великолепие, как говорится, разбивается о последнюю фразу, вызывающую нервный смех в зале:



- Бюджет всему голова!



Но главное, что сказал Антон Силуанов и что мало кто заметил:



- Мы до этого ослабили бюджетное правило... Но теперь возвращаемся к жесткому правилу...



Он хотел сказать, что скоро доллар начнет укрепляться, а рубль слабеть. Вот что он хотел сказать и сказал.



И вот приходит время Романа Троценко, основателя корпорации АЕОН.



- В России хороший бизнес,- говорит он сразу.- Спасибо вам большое, потому что это бизнес, это частные бизнесмены решили проблемы последнего времени. И давайте им просто поаплодируем. Поаплодируем всем нам!



Аплодисменты, между прочим, необычайно искренние, как и лица. Нет, ну те же дети.



Роман Троценко, между прочим, нашел в себе силы произнести, что двигатель экономики заглох, и назвал конкретную дату: октябрь-ноябрь прошлого года, когда верстались инвестиционные планы на 2026 год.



- Старая модель, которая была рабочей много лет, перестала работать,- говорит Роман Троценко.- Это была, конечно же, в основном экспортированная сырьевая модель, для которой чрезвычайно важны были соотношения обменных курсов, дешевый кредит был в том числе доступен... И этой модели нет больше. Какая модель на сегодняшний день? На сегодняшний день это модель, больше опирающаяся на несырьевой внутренний спрос, который требует финансирования, который требует повышения производительности труда, потому что мы попали в демографическую ловушку, когда людей не хватает... И нет безработицы, но не потому, что все хорошо, а просто люди не родились, это как раз то самое поколение, которое должно было рождаться в 90-е годы и которое не вышло на рынок труда. И для того чтобы русский бизнес чувствовал себя хорошо, есть несколько вещей, которые надо сделать. Главная вещь - это нужно пересобрать модель, чтобы она начала работать, потому что двигатель заглох.



Он говорит, обращаясь непосредственно к Алексею Заботкину:



- Повышение реальной ставки, которое нарушило планы бизнеса, привело к тому, что депозиты стали высокодоходными и с рынка капитала все деньги ушли в депозит... Два, по сути депозиты - это госбанки, то есть частному бизнесу приходится конкурировать с государством за капитал, и здравое решение - это положить деньги на депозит.



Я вижу, как не нравится все, что он говорит, Алексею Заботкину и как нравится всем остальным.



- И когда мы видим такую доходность в рубле, то здравым пониманием любого человека является то, что рубль является лучшим средством сбережения, и мы в результате не видим спроса на валюту... Это привело к тому, что доллар стал очень дешевый, что просадило рентабельность сырьевого экспорта...- продолжает Роман Троценко.- И все это такой замкнутый круг...



Он приводит пример из учебника про "шок Волкнера", причем с большим количеством цифр, и тут господин Заботкин срывается. Цифры из учебника - его территория.



-Это неправда, извините! - кричит господин Заботкин.- Это все не так!



- Я думаю,- невозмутимо заканчивает господин Троценко,- что в конечном счете мы будем в учебнике читать, кроме "шока Волкнера", еще и о "капкане Заботкина"!



Гром аплодисментов, смех, да нет, хохот.



А не надо было говорить, что неправда, да еще так громко. Тут же пришла "обратка".



Большое сражение больших людей.



За столами люди крутят головами, смакуя "капкан Заботкина".



Выступает вице-премьер Дмитрий Григоренко, и выступает блестяще. Он критикует бизнес за то, что тот не пользуется услугами ИИ, а жалуется на жизнь, и Андрея Макарова - за то, что принес столько бумаги вместо того, чтобы просто открыть телефон и показать все, что хотел, там.



Я издали вижу, как дуется Андрей Макаров.



Герман Греф, который ведет себя деликатно и не выступает со своими идеями, которых у него больше, чем у них всех вместе взятых, спрашивает одного из выступающих, когда появится российский Starlink.



- Хорошая новость состоит в том, что он уже создается, спутники уже летят (Да, но куда? - А. К.)...- говорит тот.- В ближайшие недели мы уходим уже на тест, и, как мы обещали, с 2027 года он заработает в коммерческом режиме...



Просто интересно, кому обещали.



Инфлюенсер Ксения Собчак не могла же молча просидеть весь завтрак. Это было бы искусственно.



Ну, она тоже корит Андрея Макарова, что не вышел к людям с одним файлом в телефоне, и даже маму - за то, что "она мне прислала письмо, вот в том числе Дмитрию Пескову, что передай ему приглашение на день рождения твоей мамы"...



- Можно уже электронно сделать приглашение и электронно передать?! - спрашивает она маму, которая, кстати, тоже в зале.



Мама считает, что нельзя. Я мысленно на стороне мамы. Приглашение хочется держать в руках.



Ксения Собчак считает, что России нет в пятерке первых стран в области ИИ, а ведь как жаль. И вот когда, спрашивает она Германа Грефа, мы сможем войти в этот мировой клуб.



- Не могу не спросить,- продолжает она,- читали ли вы книгу Алекса Карпа "Технологическая республика"... Книга страшная, книга абсолютно, знаете, из кошмарных фантастических фильмов потому что... Давайте честно: тот черный дым, который был в первый день,- это прямое следствие использования искусственного интеллекта и того, как он внедряется в том числе странами, враждебно, скажем так, к нам относящимся... Читали ли эту книгу и что думаете?..



- Где мы находимся в этом самом клубе? - переспрашивал Герман Греф.- Знаете, к счастью, по моим оценкам, мы находимся в этом самом клубе. Несмотря на то что нас старательно по геополитическим соображениям пытаются из этого клуба выставить...



Его задела мысль, что Россия не входит в клуб, ибо сам-то Герман Греф именно себя и считает в ответе за то, чтобы Россия в нем состояла.



- Да, мы действительно отстаем от лидеров, лидеров, абсолютно лидеров Соединенных Штатов Америки,- говорит он.- По экспертным оценкам, гэп между Соединенными Штатами Америки и Китаем составляет примерно полгода, и он пока скорее будет сохраняться. Китай обгоняет США в части имплементации, но остается в развитии. Это не критический гэп. Так вот, наш гэп от Китая, по нашим оценкам, примерно шесть-восемь месяцев те же. Это не критический гэп!



Он думает, что с начала следующего года гэп будет сокращаться.



Это, правда, значит, что до следующего года гэп будет увеличиваться.



И Герман Греф, конечно, читал Алекса Карпа.



- Этот мир очень узок, мы все хорошо знакомы... Алекс всегда был известен такой позицией... Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создания критического отрыва технологий с помощью искусственного интеллекта...



То есть когда дроны летают куда хотят на Starlink, к примеру, привычная РЭБ бессильна.



- Нам всем нужен мир,- неожиданно говорит Герман Греф.- А сохранение мира - это соответствующий уровень развития технологий искусственного интеллекта. Это базовая технология, которая не позволит никому получить одностороннее преимущество и иллюзию, что можно начать безнаказанные военные действия... И в этом смысле нам ни в коем случае нельзя пропустить этот технологический цикл... Хорошая новость заключается в том, что у нас есть все ресурсы, в первую очередь интеллектуальные ресурсы, чтобы поддерживать на должном уровне наши технические разработки.



И выясняется, что это еще одна главная мысль этого завтрака.



А я потом подхожу к Роману Троценко (хотел застать Алексея Заботкина, но что-то не вижу его в стремительно пустеющем зале...), и он рассказывает, как в голове его возникла мысль про "капкан Заботкина":



- Я был в Переславле-Залесском, и мне в какой-то момент показали камень, который недавно нашли местные археологи. На камне высечены шесть фамилий. Это люди, которые в 1174 году убили Андрея Боголюбского. Понимаете, поименно! Кто-то высек эти имена, чтобы люди запомнили. И я понял, что надо высечь имя Алексея Заботкина, сказав здесь и сейчас про "капкан Заботкина". А вы, Андрей,- тот самый камень!



Просто невозможно спорить.



Андрей Колесников



***



Гонец невидимого фронта

Владимир Путин приберег для пленарной сессии ПМЭФ шокирующие подробности поездки "коллеги" к Владимиру Зеленскому



05.06.2026, 21:46



Пленарная сессия ПМЭФ-2026 получилась длительной и временами захватывающей. Да, были такие моменты, и мимо них не мог, конечно, пройти специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников. Как можно пропустить историю визита в Киев к Владимиру Зеленскому анонимного российского бизнесмена, отдаленно похожего в президентском описании на Романа Абрамовича?..



Участники пленарного заседания сначала долго ждали начала пленарной сессии в зале, а потом потянулись в фойе, где была развернута выставка художника Никаса Сафронова, так что не зря они выходили, разве нет?..



А если выйти на улицу покурить (и это, между прочим, стали разрешать), то можно было прочесть на обороте название произведений Никаса Сафронова - совсем уж от нечего делать, честно говоря. "Катюша любовь свою сберегла..." - щемило душу одно из названий. Сама красочная картина щемила не так сильно.



Модератором пленарной сессии оказалась Гита Мохан, индийская журналистка из India Today. Многообещающими были прежде всего ее внешние данные. (Профессиональные пока не так бросались в глаза.) Хотелось думать, что любовь свою она сберегла... В таких случаях всегда вопрос, для кого.



Гита Мохан не церемонясь дала слово Владимиру Путину.



Президент России почти сразу заговорил о бедах, которые несет миру европейская бюрократия (чтобы больше, видимо, не возвращаться к этому), причем и миру во всем мире.



- Она сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность,- комментировал Владимир Путин.- Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны!



Владимир Путин заявил, что "эти процессы возникли не сами по себе, они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития!".



Президент России ценит, судя по всему, и свой вклад в эту трансформацию (его и имеет в виду).



- Россия ощущает эти изменения в полной мере,- говорил Владимир Путин,- сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра... Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной...



В конце концов, в этой речи не было ничего, чего российский президент не говорил бы до этого.



Затем выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, чрезвычайно доброжелательно встреченный залом, президент Танзании Самия Сулуху Хасан



(да, впрочем, тоже) и заместитель председателя КНР Хань Чжэн (тем более).



- Поскольку я журналист, я не могу не спросить...- произнесла модератор, когда все они закончили.- Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо. Он не только предложил прямые переговоры, он одновременно вам напрямую угрожал... Назвал это вашей войной. Он сказал: наши БПЛА нанесли визит в Петербург, преодолев более тысячи километров!.. Он говорит, что это ваш выбор. И что реальной причины этой войны нет... Он предложил определить дату для вашей встречи... Что вы можете в первую очередь сказать в ответ на это?..



- Зачем они это делают - другой вопрос,- пожал плечами Владимир Путин.- Но мне вчера еще пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. У нас была рабочая встреча, ужин рабочий с президентом Узбекистана... Честно говоря, я не успел посмотреть... Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, я ее посмотрел... Бегло, но тем не менее… (Так ли уж бегло? - А. К.) Есть несколько вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моем возрасте...



Ого, а вот это он зря. Так, все теперь было, оказывается, слишком серьезно.



- Конечно,- кивнул президент,- о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции... Некоторые постарше меня… (Например, Дональд Трамп, хотел сказать Владимир Путин.- А. К.) Главное - не возраст...



Он все-таки поправился:



- Это на самом деле, безусловно, важно, но это не главное!.. Дееспособность и работоспособность... И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточно энергии! Хорошо они делают, плохо... Это другое, это оценка политического характера... Но в целом работают активно!



На это вроде ответил достойно, мало не должно показаться.



- Теперь обратим внимание на время пребывания власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти! - Владимир Путин призывал сейчас идти на выборы Владимира Зеленского, а не Дональда Трампа, которого не надо призывать, ибо он отрабатывает последний срок на посту президента. (Если не изменит Конституцию.- А. К.) Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона! Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции - это называется "узурпация власти", это уголовное преступление... Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы! Всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно причем...



Все ему было понятно.



- Теперь автор (письма.- А. К.) указывает на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже,- продолжал Владимир Путин, отказываясь называть господина Зеленского по имени, хотя делал это, например, на пресс-конференции в Астане.- И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе... Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают... Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно...



Да все понятно!



- Оружие хотят получать из Соединенных Штатов! А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят...- добавил президент России.- Это же вызывает вопросы... Мы все видели, как Дональд (господин Трамп.- А. К.) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код...



Скорее, это делал господин Вэнс, вице-президент Соединенных Штатов.



- Понимаете, давать все время "Рэмбо: Первая кровь" (это, как известно, название фильма.- А. К.), конечно, где-то может быть уместно, но не везде...- рассуждал Владимир Путин.- Но не везде... Это первое. Ну и что касается манеры (одеваться.- А. К.)... В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать... Надо продолжать!



Это, таким образом, называется "троллинг".



- А вот теперь о главном,- предупредил Владимир Путин.- Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичным дискуссиям, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно, то это дает невозможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всяких шуток.



В зале стало тихо. Никто, мне кажется, не ожидал такого вступления.



- Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос: "Владимир Владимирович", сказал...- произнес президент России и отвлекся на секунду.- В принципе, человека я знаю очень давно, у нас нет близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек...



Да кто же это?.. Сразу в голову приходит, конечно, Роман Абрамович. Но подозрения могут оказаться и безосновательными.



- Позвонил,- продолжил президент России, - и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев…" Я говорю: "Ну пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем?" - "Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами..." Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве!.."



А он хотел, очевидно, быть посланным.



- Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди! - воскликнул Владимир Путин.- Министерство иностранных дел России, Министерство обороны, другие службы!.. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. Он говорит: "Ну, я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там..." Я говорю: "Ну пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте" (уже наконец! - А. К.). Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма (Владимиром Зеленским.- А. К.). У него там, в резиденции... Не на Валдае...- пошутил Владимир Путин.



Смех в зале.



Это была, без преувеличения, самая интересная история из тех, какие рассказывал Владимир Путин в последнее время, например с начала года.



- Вернулся... Вернулся, я с ним встретился,- не спеша продолжал президент.- Ну, кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, и из пустого в порожнее перекладывать?..



Я знаю, я проходил это!.. Мы занимались как-то всю ночь, Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось... Устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции (которые принимали участие в переговорах.- А. К.) нам было заявлено, что это была просто пустая история... Все эти Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину! Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю ему... Я не вижу смысла встречаться... Смысл - только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все! А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться при подписании каких-то документов либо даже можно что-то подписывать... Но сначала нужно найти решение! И вот здесь самое главное! И аудитория меня поймет, особенно российская...



Что и говорить, Владимир Путин умеет рассказывать истории.



- Это было, по-моему, 21 мая...- продолжил он.- А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление... Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой!.. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил: что это значит?! Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит?! Он говорит: "У меня нет объяснений... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать". И больше не было с ним разговоров...



Ни о каких переговорах речи больше и не могло быть для Владимира Путина. Пусть бы даже о переговорах просили одни люди, а общежитие в Старобельске взрывали другие. Для него, безусловно, одни и те же. И по факту ведь так.



- И это письмо, о котором он (президент Украины.- А. К.) сейчас говорит, оно действительно с элементами хамства...- заканчивал Владимир Путин.- Это что, это способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?.. Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.



Владимир Путин поглядел в камеру:



- И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас! Вся страна гордится вами и надеется на вас! Работайте, братья!



Это и есть его ответ на письмо.



- Ну что ж, я полагаю, это значит "нет",- согласилась и индийская журналистка, которая на глазах расслаблялась и позволяла себе все больше.- Вы не встретитесь с автором письма?..



Она все-таки считала своим долгом уточнить.



- Пока не вижу смысла, ответил Владимир Путин.



Андрей Колесников



Окончание репортажа о бурной пленарной сессии ПМЭФ - на утреннем сайте "Ъ". Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780688820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пакет законов в рамках реализации новой Конституции одобрил Сенат

- Нурлыбек Налибаев ознакомился с ключевыми проектами Костанайской области

- Кадровые перестановки

- Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ

- Площадка для обмена опытом: стартовал "Педагогический хакатон EduAI" партии "AMANAT"

- 12 млрд тенге из-за рубежа: кто получил иностранные деньги в Казахстане

- КТЖ получило в мае этого года очередную партию локомотивов

- Уголовное дело о контрабанде бензина на 37,2 млрд тенге направлено в суд

- Рабочий график главы государства

