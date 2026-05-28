Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня

00:05 06.06.2026 Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 июня в разрезе СВО. Подразделения 98-й гв. ВДД ВС РФ ожидают потенциальную попытку ВСУ наскоком вернуть контроль над Часовым Яром в рамках операции по нивелированию имиджевого ущерба от потери Константиновки. Редакция Readovka рассмотрела инцидент со взрывом на почтовом терминале в Киеве как признак того, что он используется как склад военного имущества. ВС РФ нанесли результативные комбинированные удары по промышленным объектам и логистике противника.



Подготовка попытки "разменяться"



Украинское командование осознает, что положение гарнизона ВСУ в Константиновке безнадежное, целостной обороны больше нет и в подобных обстоятельствах прямые контрмеры бессмысленны. Но ничего не делать и оставить ситуацию "в свободном падении" Киев не может и, разумеется, предпринимает попытки навязать нам смещение точки напряжения усилий, чтобы облегчить положение своих войск в Константиновке.



Противник решил насыщать пространство между Константиновкой и Часовым Яром пехотой. Важно заметить, что зона присутствия ВСУ у Часова Яра немного расширилась. Из сел Красное, Подольское, Стенки, Николаевка неприятель пытается просачиваться в промышленный район Часова Яра через большой лесной массив. Речи о массовом проникновении в город украинских пехотных подразделений не идет. Неприятель действует малыми группами, не рискуя обозначаться в количестве: опасность того, что по ним начнет "лупить" все, что есть у 98-й гв. ВДД ВС РФ, делает свое дело. Важно отметить, что украинские силы на пространстве между городами действуют уже довольно давно, продолжают накапливаться, используют разные маршруты и постоянно пытаются нащупать возможности к просачиванию вглубь контролируемой ВС РФ территории.



Ситуация вызывает множество вопросов. Главный из них состоит в том, какую конечную задачу выполняет противник, который систематически "заглядывает" в Часов Яр малыми группами, которые в большинстве случаев ликвидируются за считанные часы после проникновения в населенный пункт. Стоит предположить, что украинское командование ставит задачу попытаться войти в город, нащупать возможность закрепиться и создать полноценный плацдарм уже в городской застройке для потенциальных более масштабных действий.



Но зачем?



Неприятелю очевидно, что Константиновка будет взята, а каждый потерянный крупный промышленный город – это один из самых тяжелых медийных ударов по режиму Зеленского, который катализирует недовольство украинского населения мобилизацией и усиливает сопротивление ей. В таких условиях единственный рабочий подход по нивелированию крайне плохой новости – это "компенсация". Этот принцип Киев может приложить к военной сфере. Когда Константиновка будет полностью потеряна для ВСУ, они попытаются "компенсировать" это Часовым Яром. И неприятель по ряду причин видит эти возможности для себя. Все в первую очередь оттого, что он сохраняет возможность накапливаться непосредственно у Часова Яра, а 98-я гв. ВДД ВС РФ стоит в оперативной паузе.



Эта оперативная пауза вполне логична. Наши десантники отлично осознают, что противник может готовить рывок и надо ждать, "ловить" его. Главным подспорьем десантников в потенциальном отражении массированного наката ВСУ на Часов Яр является то, что они не допустили закрепления малых групп пехоты непосредственно в городской застройке. "Стартовый балкон" потенциального наскока неприятеля продолжает находиться на дистанции от городских кварталов, что сильно снижает шансы на локальный успех украинских подразделений.



Наука маскировки назначения объекта



В Оболонском районе Киева на складе грузов почтовой службы "Новая почта" произошел взрыв. В результате инцидента погиб 1 человек, двое получили ранения. Местная полиция сообщила, что взрыв произошел при досмотре посылки и, соответственно, это квалифицировано как теракт.



Известно, что склады и терминалы "Новой почты" используются ВСУ для хранения боеприпасов и прочего военного имущества, которое поступает от западных поставщиков или же изготавливается непосредственно в незалежной. А уже с этих складов грузы распределяются по армейским частям и частям НГУ.



Стоит сказать, что на Украине весьма развита индустрия полукустарного производства боевых частей для дронов, которые изготавливают в очень большом количестве. И уже готовые к применению боеприпасы поступают на склад для дальнейшего распределения.



Но вот незадача: эти боевые части для дронов полукустарного изготовления далеко не безопасны. Что вызвано тем, что ВВ изготовлено непромышленным порядком, равно как и оболочка. При длительном хранении с такого рода боевой частью могут произойти некоторые метаморфозы из-за перепадов температур, влажности и прочих факторов, сильно влияющих на кустарные изделия. И боеприпас, с которым произошли химические метаморфозы, может взорваться от толчка, падения на пол и т. д. Особенно опасно работать с такими изделиями неквалифицированным работникам, которые не знают о всех рисках взаимодействия с такими грузами.



Этот инцидент показывает, что на сортировочном терминале "Новой почты" в Оболонском районе хранятся далеко не только письма и прочие безопасные посылки. Нашим военным стоит обратить внимание на складские площади в том районе.



В свою очередь, украинские власти никак не могли просто скрыть инцидент: в сводках местного МВД он обязательно оказался бы, и, соответственно, риск утечки к нашим спецслужбам был крайне велик. Но, чтобы хоть как-то прикрыться и выдать то, "склад – не склад", была разыграна информационная операция по выставлению ситуации как теракта. Мол, гражданин N отправил взрывоопасную посылку куда-то там, и случился взрыв. "Охотно верим".



Полное господство в воздухе



По информации СМИ, ВС РФ нанесли по военным объектам Украины серию сокрушительных атак. ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Кировоградской области (Х-59/Х-69), Полтаве и Полтавской области, Коростене Житомирской области, Чернигове и Черниговской области, Одессе и Одесской области, Сарнах и Рокитном Ровенской области, Киевской области ("Герани"/"Герберы").



"Герани" ударили по целям в Одесской области – портовой инфраструктуре в Черноморске. Украинская ПВО безуспешно пыталась сбить беспилотники, но они все равно поразили цели. Приходят сообщения об ударах по электроподстанциям на Западной Украине и по железнодорожной логистике в Черниговской области.



Удар нанесен по ж/д станции Сновск, через которую шла переброска резервов ВСУ в северном направлении. Всю ночь продолжался мощный пожар на нефтебазе в пригороде Киева, атакованной российскими ударными беспилотниками. По имеющимся данным, возгорание охватило топливную инфраструктуру объекта, что привело к длительной детонации и сильному задымлению района.



Логистика врага трещит по швам от мощных прилетов. Все это отражается на положении дел на фронте в нашу пользу.



Важно отдельно подчеркнуть, что украинская система объектовой противовоздушной обороны пребывает в хроническом полуобморочном состоянии, все скудные возможности отбиваться от воздушных атак сосредоточены преимущественно в Киеве. Но, как показывает практика, даже сосредоточение того, что осталось, особо картины не делает даже для столицы незалежной и других крупных промышленных центров и портов.



В свою очередь, в своем недавнем выступлении спикер воздушных сил ВСУ Игнат констатировал, что острый дефицит зенитных управляемых ракет был, есть и будет. То есть коллапс противовоздушной обороны Украины – уже признанный факт. Это положение вещей позволяет средствам поражения ВС РФ практически беспрепятственно бить по военной инфраструктуре на всей территории незалежной.



Вчера, 4 июня, главным событием дня стал выход частей 2-й гв. ОА ВС РФ к "подбрюшью" Добропольского оборонительного района ВСУ. Источник - Readovka

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