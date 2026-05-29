В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?

16:02 06.06.2026

Объясняет @SputnikLive



Кого выбирают? Голосовать будут за состав парламента на ближайшие 5 лет. Сила, получившая большинство, выберет реального главу государства - премьер-министра. Так происходит, потому что Армения - парламентская республика. Но так было не всегда.



Как было? До 2018 года страну возглавлял президент, прямо избираемый на всенародном голосовании. Но затем на референдуме изменили Конституцию, республика стала парламентской. Президент потерял власть, сохранив лишь формальный статус главы государства и представительские функции. Избирается он теперь тоже парламентом на 7 лет без права повторного срока.



Как сейчас? Премьер-министр определяет внешнюю и внутреннюю политику Армении, является главой Совбеза и Верховным главнокомандующим.



Кто выбирает? В Армении запрещено голосовать за пределами страны. По оценке международной избирательной службы (IFES), в самой республике около 2,5 млн избирателей, но еще примерно 1 млн граждан проживают за рубежом.



При этом помощник главы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян ранее пригрозил, что граждане Армении, прибывающие из России (голосовать), будут призваны на 25-дневные учебные сборы прямо из аэропорта, а кто откажется, "будет привлечен к уголовной ответственности".



Как формируется парламент? По спискам. Независимые депутаты не предусмотрены. Места распределяются между политическими партиями по количеству полученных голосов. При этом партия должна преодолеть 4% избирательный барьер. Альянсы партий - 8% барьер, а если в альянс входят более трех партий, то 10%.



Какие прогнозы? По данным западных социологов, правящий "Гражданский договор" Пашиняна получит 37%. При этом оппозиционные "Сильная Армения" (26%), "Блок Армения" (12%), "Процветающая Армения" (6%) и "Крылья Единства" (5%) суммарно берут больше правящей силы (47%).



Остальные партии не преодолеют входной барьер.



