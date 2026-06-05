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Caravan.kz: После 10 лет экспериментов над учениками Минпросвещения РК усомнилось в Кембриджской системе оценки
23:18 06.06.2026

В Кембриджской системе оценки знаний школьников Казахстана уже сомневаются в министерстве просвещения РК
По мнению педагогов и родителей, этот формат не дает объективной картины. Но зато создает перманентный стресс.

5 Июня 2026

В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

10 лет назад в стране ввели СОР и СОЧ - "суммативное оценивание за раздел" и "суммативное оценивание за четверть". Этот формат оценки знаний в баллах заменил традиционные контрольные и самостоятельные работы. Цель: проверить, как ученик усвоил пройденный материал отдельной темы, чтобы выявить пробелы в его знаниях. И по разделам, и по итогам четверти.

А насколько точно можно выявить и оценить в рамках этого формата? И чем прежняя система оценок не устраивала министерство образования? Была пятибалльная оценка знаний. Не зря же родители школяров и сами учителя встали на дыбы после введения СОЧ и СОР.

В конце мая на брифинге министр просвещения Жулдыз Сулейменова уронила две "бомбы". Первая: педагогам запретят заниматься репетиторством учеников из подотчетных им классов. Вторая - пересмотр системы оценки знаний школьников. Проще говоря, могут или "постепенно сократить форматы СОР и СОЧ", или "отказаться от них вообще".

Ну, по репетиторству все просто: допустим, по версии министра, какой-то алчный педагог дает своим ученикам знания в ограниченном объеме, чтобы потом продать их своим подопечным по спекулятивной цене. Версия? Почему нет? Видимо, есть факты. Как сказала Жулдыз Досбергеновна, "это создает конфликт интересов" и "мы намерены эту практику запретить".

А где факты? Или этот дым без огня?

К слову, министерство готовит поправки в закон об образовании, посвященные именно репетиторству. Там речь и о налогообложении. Но как поймать педагога, который днем преподает в классе, а вечерами дрессирует/ готовит ЕНТ-шника у себя дома? Установить прослушку всех преподавателей и школьников страны?

Это министерство просвещения или министерство прослушивания? А как иначе выявить всех нарушителей? Многие преподаватели размещают в соцсетях объявления о репетиторстве. Но как доказать, что они именно "своих" готовят к поступлению в вуз? И как доказать мзду от родителей? Детектив?

А теперь главное.

Когда СОЧ и СОР вынесут из школ РК?

В министерстве просвещения МОГУТ "постепенно сократить роль суммативного оценивания школьников за раздел и четверть" - СОР и СОЧ. При этом полностью отказаться от критериального оценивания пока не планируется. "Поэтому сейчас мы внедряем в стандарт отдельные контрольные работы: диктанты, сочинения, изложения. Думаем, что потихоньку будем отходить от СОЧ и СОР. Но для этого нужны обоснования. В том числе аналитика", - сказала министр.

То есть, когда вводили эти три буквы, никто не анализировал, что будет потом? Как это скажется на загрузке учителей и психике школьников? Был ли вообще научный подход? Или кто-то просто срубил бабки за идею? Ни на одном официальном сайте не нашел ее автора. А коллективная ответственность в законодательстве Казахстана не предусмотрена.

Справка "Каравана"

По словам Сулейменовой, некоторые LMS-платформы, которые используют для тестирования, или не загружают, или не сохраняют ответы школьников на СОЧ и СОР. Окончательное решение о судьбе этих трех букв будет принято на традиционной августовской конференции.

Похоже, педагоги будут ЗА отмену.

Смеяться или ругаться?

На сайте министерства прочитал: "Критериальная система построена на сравнении достижений учащихся с описанными критериями, которые позволяют определить, насколько успешно усвоен материал и сформированы практические навыки". Это было несколько лет назад. Сейчас этой фразы нет. То есть 5-балльная схема может вернуться? Не факт. Несколько лет назад эксперт в образовании Асем Дитч в поддержку СОР и СОЧ заявила: "Ребенок может самостоятельно оценить качество своей работы, что является одной из целей современного подхода к обучению. Любой результат промежуточного оценивания – это рекомендация, какой критерий нужно подтянуть".

Ребенок? Самостоятельно подтянуть? С какого класса? В какой школе училась эта Дитч? По какой шкале оценки знаний она знания получала?

Справка "Каравана"

Итоговая оценка за четверть и год, по информации минпроса, выводится по специальной формуле. Учителя сомневаются в ее объективности.

Несколько лет назад заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова заявила, что обновленное содержание образования нужно для развития функциональной грамотности, чтобы ребенок мог применить полученные знания, в том числе и во время этих контрольных работ. "Он не должен готовиться, заучивать – это противоречит программе".

Как вам такое?

По мнению депутата мажилиса, почетного работника образования Ирины Смирновой, СОЧи и СОРы не до конца продуманы. Проблема в том, что контрольные работы могут проводиться в один день по нескольким предметам. "Любое оценивание, тем более, когда все привыкли к тому, что оценка решает очень многое, ведет к тому, что все зацикливаются: а что ты там получил. Ребенок находится в стрессе, когда у него постоянно идут СОЧи и СОРы. Это сложно не только для ребенка, но и для понимания родителей. Они не понимают, для чего нужно домашнее задание, если оно не оценивается, никуда не вносится".

Так какие же плюсы и минусы у этих СОЧей и СОРов?

За комментариями редакция обратилась к эксперту ЮНЕСКО, ученому и практику Василию Шахгулари.

"Критериальная система оценивания включает три компонента: ФО - формативное оценивание (без выставления итоговых баллов), СОР - оценивание за раздел и СОЧ - оценивание за четверть (итоговая работа). Формула четвертной оценки выглядит так. 50 % - балл за СОЧ. 25 % - за СОР. И 25 % - за ФО.

Сама система была разработана в Англии. Кембриджская модель была адаптирована в Казахстане в рамках реформы "Обновленное содержание образования". Цель - устранение субъективности учителя, переход от "оценки за поведение" к оценке конкретных учебных результатов по прозрачным критериям (дескрипторам), ориентация на функциональную грамотность".

Удалось ли этого добиться? Если уж в министерстве спустя 10 лет задумались о целесообразности системы, то, похоже, ожидания не оправдались. В то же время полная отмена критериального оценивания не планируется - меняется именно формат суммативных работ. Взамен СОЧ министерство просвещения планирует ввести классические формы: диктанты, изложения, сочинения, обычные контрольные.

"Системных научных исследований с прямыми доказательствами вреда СОР/СОЧ в открытых источниках я не нашел, - пишет Шахгулари. - На мой взгляд, предпосылки носят эмпирико-аналитический характер, то есть нет научного обоснования. Аргументы следующие: ведомственная аналитика 2025/2026 учебного года. Собственный разбор Минпросвещения (министр прямо указывает: "нужны обоснования").

Результаты PISA: Казахстан участвует с 2009 года, однако заметного роста по математике, естествознанию и чтению после введения системы не продемонстрировал. Что ставит под сомнение эффективность реформы. Педагогические публикации Республиканского центра дистанционных олимпиад, вестники педагогических наук) фиксируют: система внедрялась быстрее, чем велась переподготовка учителей.

Перейдем к плюсам системы СОР и СОЧ. Это прозрачность и снижение субъективности - оценка по заранее известным критериям, а не "на усмотрение учителя". Четкая обратная связь - ученик видит конкретный неосвоенный навык. Оценивается результат, а не поведение/прилежание - оценка не используется как инструмент дисциплины. Структурированность - материал разбит на разделы с измеримыми учебными результатами. Ориентация на функциональное применение знаний, а не зубрежку.

А теперь минусы и причины недовольства.

Для учеников это перманентный стресс: учащиеся "непрерывно проходят СОРы и СОЧи" (депутат Ирина Смирнова). "Натаскивание" на формат - подготовка к конкретному типу суммативной работы вместо реального обучения. Высокий вес СОЧ (50 %): одна неудачная работа критически роняет четвертную оценку.

Для учителей - до 200 работ в день при совпадении СОР/СОЧ по предметам с дедлайном внесения оценок в тот же день в "Кунделик/Билим". Неоплачиваемые переработки при низких зарплатах. Обязательное "закрытие пробелов": нужно догонять отсутствовавших и проводить отработки.

Выводы

Казахстан пока не отменяет критериальное оценивание целиком, а планирует точечно заменить суммативные работы (прежде всего СОЧ) классическими формами контроля - по классам, выборочно. Главные драйверы новой реформы: перегрузка детей и учителей, технические проблемы и отсутствие зримого роста качества образования. Формальное научное обоснование пока сводится к внутренней аналитике Минпросвещения. Окончательный приговор будет вынесен на августовской педагогической конференции.

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Опять ставят в тупик нашу общественность, особенно учителей, не проводя научного обоснования возврата к апробированной старой советской системе контроля знаний учащихся. У каждой реформы образования должна быть внятная цель и конечный результат. Увы, на сегодня не только у меня в голове когнитивный диссонанс. Может быть, кто-то из министерства понимает, что каждая реформа в образовании – это прежде всего стресс у учителей, детей, родителей. С одной стороны, заявляем о поддержке учителей и принимаем программы безопасности и благополучия детей; с другой стороны, разрушаем годами выстроенные, выстраданные системы образования".

В любом случае какие-то цифры в конечном итоге все равно школьнику выставляют

Сторонники СОЧ и СОР считают, что 5-балльная система оценок знаний школяров не дает справедливую оценку качества знаний школяров. Какую-то общую картинку - да. При этом сторонники считают, что "старые" оценки угнетают детей. А новый формат - не угнетает? Родителей и педагогов-то не спрашивали. В некоторых странах мира школьникам вообще ставят оценки по 10-балльной шкале. И никакие Кембриджи этим странам не указ.

"Ученики, - утверждают фанаты СОЧ и СОР, - больше не живут от контрольной до контрольной. У них снимается важность пятерки. Они просто ходят в школу, не боятся делать какие-то предположения на уроке, говорить, не бояться быть неправильно понятыми, не боятся получить двойку. Ученик не получает оценок за ответы у доски, значит, и не боится выходить к доске, не боится быть осмеянным одноклассниками или непонятым учителем".

А где стимул расширять и углублять знания? Не бояться получить двойку? А потом провалиться на том, что уяснил не совсем правильно? Это педагог виноват, или школяр, который расслабился?

Ну, дождемся августа.

Автор: Сергей ТУНИК

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780777080


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